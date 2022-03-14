Проекты этого ученого-мечтателя предвосхитили свое время, а его идеями и вычислениями мировые инженеры пользуются до сих пор.

Не окончивший даже гимназии ученый-самоучка, Константин Циолковский мечтал о полетах в космос. В своем деревянном домике на окраине Калуги он сам делал различные физические модели и жестяные конструкции.

1. Цельнометаллический дирижабль

Модель цельнометаллического дирижабля конструкции Константина Циолковского в музее при военно-воздушной Краснознаменной ордена Кутузова академии имени Юрия Гагарина. Рунов/Sputnik Рунов/Sputnik

В 1885 году, когда в небо поднимались лишь прорезиненные аэростаты, 28-летний Циолковский вывел теорию создания первого цельнометаллического дирижабля, который превосходил существующие не только техническими характеристиками, но и тем, что использовал в качестве топлива горячий воздух, а не взрывоопасный водород. Однако в субсидиях на постройку такого аэростата Циолковскому было отказано. Спустя почти 50 лет расчеты сотрудников советского завода показали, что концепция ученого была верной.

2. «Птицеподобная летательная машина»

Модель аэроплана по чертежам Константина Циолковского (проект 1895г.) в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге. Игорь Виноградов/Sputnik Игорь Виноградов/Sputnik

Еще одна идея Циолковского, не нашедшая отклика ученных-современников, предвосхищала появление самолётов в том виде, который мы знаем теперь. Аэроплан, по мнению Циолковского, должен был иметь форму «за­стывшей парящей птицы».

Он указывал на недостатки существующих моделей, которые имитировали взмах крыльев, и предлагал создавать аэропланы обтекаемой формы из металлоконструкций, что позволило бы развивать большую скорость. Его конструкторские идеи были более прогрессивными, чем позднейшие проекты братьев Райт, Сантос-Дюмона, Вуазена и других изобре­тателей.

3. Ракета

Действующая модель космической пилотируемой ракеты К. Циолковского в государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

В последние годы XIX века Циолковский разрабатывал теорию использования реактивных аппаратов. Он первым доказал, ракета – единственный аппарат, способный совершить космический полет, в его чертежах она выглядит как продолговатая металлическая конструкция. В этой и последующих публикациях Циолковский предложил проекты жидкостного реактивного двигателя, газового руля для управления полетом и множество других идей, которые используется при постройке ракет-носителей и сегодня.

4. Теоретическая космонавтика

Константин Циолковский Science Museum/Global Look Press Science Museum/Global Look Press

Циолковский продумал не только инженерные аспекты для запуска объектов в космос, но и вывел формулу, которая определяет скорость, необходимую аппарату, чтобы преодолеть земное тяготение, то есть выйти за пределы орбиты Земли, в космическое пространство. Спустя несколько лет он рассчитал оптимальную траекторию полёта при спуске тела на землю, которую сегодня используют для посадки космического аппарата, то есть он знал, как вернуть на Землю то, что еще даже не существовало.

5. «Ракетные поезда»

Экспонаты зала космической техники в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге. Сергей Пятаков/Sputnik Сергей Пятаков/Sputnik

В 1920-е придумал использовать систему многоступенчатых ракет, как он их называл «ракетных поездов», которая легла в основу создания первого космического корабля. В 1935 году в работе «Наибольшая скорость ракеты» он утверждал, что при уровне технологии того времени достичь первой космической скорости на Земле можно только с помощью многоступенчатой ракеты. Это утверждение справедливо и сегодня: все современные носители космических аппаратов — многоступенчатые. Такую же систему имел и корабль «Восток-1», который 12 апреля 1961 года впервые в истории доставил человека в космос.