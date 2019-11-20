Ломоносов. Русский гений

Естествоиспытатель, химик, физик, поэт, художник, историк, энциклопедист… Это только начало огромного списка специальностей, в которых Михаил Ломоносов не только преуспел, но и сумел совершить фундаментальные научные открытия на благо всего человечества. Фантастический взлет деревенского паренька с северной окраины Империи до ученого мирового масштаба и по сей день вызывает лишь немой восторг и удивление. Ломоносов стал не просто значимой фигурой в русской истории, но целым отечественным брэндом и нарицательным именем, заслужить которое можно лишь как ценный комплимент.

История одного успеха

Михайло Ломоносов происходил из поморского рода Архангельской губернии. Мать будущего ученого была дочерью дьякона и просфорницы, и немудрено, что семейное благочестие сполна вложила в сына. Ломоносов с детских лет участвует в богослужении, читает на клиросе. Книг в глухой северной деревне было крайне мало, тем не менее Михайло сумел раздобыть «Грамматику» Мелетия Смотрицкого, «Арифметику» Леонтия Магницкого и «Рифмованную Псалтырь» Симеона Полоцкого. Последняя дала Ломоносову представление о книжной поэзии и заложила фундамент для будущего творчества. Уже в девять лет от роду Ломоносов теряет мать. Отец женится второй раз, затем третий. Обе мачехи не любили Михаила, постоянное давление домашних заставляло тянущегося к знаниям мальчика искать укромных мест для самообразования. В начале XVIII века в краях русского Севера организовалась и получила расцвет Выгорецкая пустынь – настоящая столица российского старообрядчества. В поселение братьев Денисовых свозились святыни со всех концов Империи, в том числе немало было старых книг, которые, в свою очередь, писцы переписывали и выпускали обновленные тиражи. Ломоносов жил в старообрядческой среде, молился, читал. Но вскоре Ломоносов покинул северные края навсегда.

Своенравие и жизнь по собственной воле, крайняя самостоятельность и магнитная тяга к знаниям «направили стопы» Ломоносова в Москву. Там Михайло отыскивает Славяно-греко-латинскую академию и направляется прямиком к ректору Герману Копцевичу. На собеседовании Ломоносов утверждает, что он – сын холмогорского дворянина, и в разговоре демонстрирует светлый ум и тягу к знаниям. Не знавший латыни, Михайло попадает в младший класс, терпит насмешки сверстников, но не унывает и активно обучается. Закваска детства помогает выживать: Ломоносов читает Псалтырь над усопшими и колет дрова за вознаграждение. В 1736 году молодой ученый в числе лучших воспитанников направляется в Санкт-Петербург и зачисляется в Академию наук. Уже в сентябре того же года Михайло с двумя студентами-товарищами направляется на обучение в Германию. Вновь как лучший воспитанник.

В Германии Ломоносов производит свои первые серьезные литературные опыты: появляются «Письмо о правилах российского стихотворства» и ода «На взятие Хотина». Учеба была для молодого и горячего Михаила невыносимо скучной, он женится на дочери сдававшей ему внаем квартиру вдовы. Вскоре Ломоносов возвращается на родину и в 1745 году становится профессором химии Петербургской академии наук. До этого из-за конфликта с учеными мужами-иностранцами Михаил Васильевич попадает в заключение на несколько месяцев. В тюремной камере рождаются «Утреннее…» и «Вечернее размышление о Божием величестве». Освободившись и принеся публичное покаяние, Ломоносов с новыми силами начал строить нашу, отечественную науку.

«Правда и вера суть две сестры родные»

Такими словами характеризовал Михаил Васильевич связь науки и религии, ни в коем случае не противопоставляя одну другой. Как и всякий верующий ученый, Ломоносов видел в научном познании инструмент для открытия законов, установленных Богом в нашем мире. Основной сферой деятельности Михаил Васильевич считал химию. Но «химия Ломоносова» жила в тесном взаимодействии с рядом других наук и выходила за рамки привычного понимания предмета. Ученый выдвигает молекулярно-кинетическую теорию тепла, опытным путём опровергнув теории о теплороде и флогистоне. М.В. Ломоносов утверждает, что все вещества состоят из корпускул — молекул, которые являются «собраниями» элементов — атомов. Рождается корпускулярно-кинетическая теория тепла, внесшая вклад в развитие атомистики и исследования о строении материй. С корпускулярной теорией и молекулярно-кинетическими взглядами Ломоносова напрямую связанно понимание актуальности закона сохранения вещества и силы. В диссертации «О действии химических растворителей вообще» (1743) он пишет: «Когда какое-либо тело ускоряет движение другого, то сообщает ему часть своего движения; но сообщить часть движения оно не может иначе, как теряя точно такую же часть».

Михаил Васильевич заложил основы физической химии:

«Физическая химия есть наука, объясняющая на основании положений и опытов физики то, что происходит в смешанных телах при химических операциях», – писал ученый.

Путем постоянных экспериментов Ломоносов доказывает связь химии и физики, формирует корректное, проверенное обоснование своих гипотез. По словам ученого, такой доход «оживлял теорию и делал практику зрячей».

«Стартап Ломоносова оказался одним из самых успешных для своего времени»

В 1748 году Михаил Васильевич, преодолевая бюрократические препятствия, открывает Химическую лабораторию, в которой разработана технология цветных стекол. Для российской стекольной промышленности, обладавшей весьма скудным спектром реактивов, это было настоящим прорывом. Ломоносов добивается получения земли под строительство собственного стекольного завода в Усть-Рудице, на котором важнейшее место отводится лаборатории. Новое предприятие становится инновационным, и от узкой линейки продукции (бисер, пронизка, стеклярус и мозаичные составы) Михаил Васильевич переходит к галантерейным изделиям, столовым сервизам, письменным приборам, цветникам, украшениям для садов, литым столовым доскам. Стартап Ломоносова оказался одним из самых успешных для своего времени.

Ученый открыл наличие атмосферы у планеты Венера, собственноручно конструировал оптические приборы и заложил прочный фундамент русской школы научной и прикладной оптики. Первые приборы ночного видения – также заслуга Ломоносова. Он разрабатывал подзорные трубы для флота, дабы штурман мог видеть скалы и корабли на море в ночное время. 26 ноября 1753 года в Петербургской академии наук был сделан большой доклад — «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», ставших важной вехой в формировании основ теории электричества. Доклад Ломоносов читал на русском языке, хотя было принято делать это на латинском. Занимаясь наукой, ученый оставался истинным сыном своего народа.

В 1759 году Михаил Васильевич в результате опытов первым получает ртуть в твердом состоянии. Ломоносова не зря называют «русским Леонардо да Винчи», ведь именно он разработал первый прототип вертолета с двумя винтами. Ученый ввел в оборот выражения «экономическая география» и «экономическая ландкарта», первым вышел с предложением обновлять карты каждые 20 лет. Ломоносов пришел к выводам о трехслойности атмосферы.

Кроме естественных наук Михаил Васильевич интересовался и вопросами государственными. Его работа «О сохранении и размножении народа российского» посвящена тематике демографии и, как выразился бы современник, охране жизни и труда жителей Империи. Ломоносов как ученый, неразрывно связанный с пером и необходимостью дисциплинированно излагать свои мысли на бумаге, внес свой вклад и в литературу. Ученый составил несколько трудов по риторике, которые легли в основу российских учебников по красноречию. В «Российской грамматике» Ломоносов составил учение о частях речи русского языка, в книге «Рассуждение о пользе книг церковных в российском языке» выдвинул «теорию трех штилей» для построения системы русского языка и литературы. Поэтические опыты Ломоносова поэты золотого века русской литературы позже назовут образцовыми.

В исторической науке Михаил Васильевич опровергал норманнскую теорию, поддерживал сарматскую и настаивал на том, что опровергать легенду о посещении Андреем Первозванным с проповедью Руси – национальное оскорбление и отказ русскому народу в древности и величии. Варягами Ломоносов называл балтийских славян, что вполне претендует на истину. До сегодняшнего дня на разговорном сленге слово «варяг» обозначает пришельца-руководителя, присланного из «центра» или ещё откуда, при этом – своего соплеменника. Основным трудом Ломоносова по истории стала «Древняя Российская история», начинающая свое повествование о славянах не с предкрещальных времен языческой Руси, а с Римской империи. Михаил Васильевич основал Московский университет, в наши дни носящий имя великого ученого и остающийся самым престижным вузом государства.

Настойчивый христианин

Ученый-исследователь всегда находится на опасном острие критического мышления. Пытливый ум Ломоносова не раз и не два выводил его на конфронтацию с Синодальной Церковью. Но вопрос противоречий стоял отнюдь не в вопросах веры как таковой, а в несогласии с церковным устроением и некоторыми обычаями. Сам Ломоносов вырос в традиционной среде русских христиан, читал за богослужением, успел пожить в среде набожных старообрядцев, занимался и богословскими рассуждениями, и переложением на стихотворный язык псалмов. Михаил Васильевич чтил Димитрия Ростовского как духовного сеятеля и сочинил эпитафию на надгробье святителя. Ломоносов как в причте о талантах, обосновывал свою приверженность к наукам Божьим велением:

«Я бы охотно молчал и жил в покое, да боюсь наказания от правосудия и Всемогущего Промысла, который не лишил меня дарования и прилежания в учении и… дал терпение и благородную упряжку и смелость к преодолению всех препятствий и распространению наук в Отечестве».

В марте 1765 года Ломоносов тяжело заболел и оказался прикован к постели. Спустя три дня после причастия Святых Христовых Таин раб Божий Михаил отдал душу Богу. В понедельник Светлой пасхальной седмицы.

Неукротимый нрав, упорство, жажда знаний, дисциплина ума, умение добиваться своего – всё это качества, помогавшие Ломоносову на протяжении всей жизни. Да, он был действительно талант и самородок от Бога, но именно через него – русского паренька из поморской деревни – Творец открыл всему миру сокровищницу научных достижений, на которой и по сей день стоит мировая наука. Ломоносов был не просто ученым-открывателем. В его лице русский народ, по словам Ивана Аксакова, свободно и гордо предъявлял миру свои права на научную и просветительскую самостоятельность. Ломоносов отстоял суверенитет мысли русских. А мы?

Источник: https://nstarikov.ru/lomonosov-russkij-genij-110530