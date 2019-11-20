Главная » История, Наука, Творчество

Ломоносов. Русский гений

21:30. 20 ноября 2019 72 просмотра 5 коммент. Опубликовал:
Источник: pravoslavie.fm @ Владимир Басенков

Естествоиспытатель, химик, физик, поэт, художник, историк, энциклопедист… Это только начало огромного списка специальностей, в которых Михаил Ломоносов не только преуспел, но и сумел совершить фундаментальные научные открытия на благо всего человечества. Фантастический взлет деревенского паренька с северной окраины Империи до ученого мирового масштаба и по сей день вызывает лишь немой восторг и удивление. Ломоносов стал не просто значимой фигурой в русской истории, но целым отечественным брэндом и нарицательным именем, заслужить которое можно лишь как ценный комплимент.

Ломоносов. Русский гений

История одного успеха

Михайло Ломоносов происходил из поморского рода Архангельской губернии. Мать будущего ученого была дочерью дьякона и просфорницы, и немудрено, что семейное благочестие сполна вложила в сына. Ломоносов с детских лет участвует в богослужении, читает на клиросе. Книг в глухой северной деревне было крайне мало, тем не менее Михайло сумел раздобыть «Грамматику» Мелетия Смотрицкого, «Арифметику» Леонтия Магницкого и «Рифмованную Псалтырь» Симеона Полоцкого. Последняя дала Ломоносову представление о книжной поэзии и заложила фундамент для будущего творчества. Уже в девять лет от роду Ломоносов теряет мать. Отец женится второй раз, затем третий. Обе мачехи не любили Михаила, постоянное давление домашних заставляло тянущегося к знаниям мальчика искать укромных мест для самообразования. В начале XVIII века в краях русского Севера организовалась и получила расцвет Выгорецкая пустынь – настоящая столица российского старообрядчества. В поселение братьев Денисовых свозились святыни со всех концов Империи, в том числе немало было старых книг, которые, в свою очередь, писцы переписывали и выпускали обновленные тиражи. Ломоносов жил в старообрядческой среде, молился, читал. Но вскоре Ломоносов покинул северные края навсегда.

Своенравие и жизнь по собственной воле, крайняя самостоятельность и магнитная тяга к знаниям «направили стопы» Ломоносова в Москву. Там Михайло отыскивает Славяно-греко-латинскую академию и направляется прямиком к ректору Герману Копцевичу. На собеседовании Ломоносов утверждает, что он – сын холмогорского дворянина, и в разговоре демонстрирует светлый ум и тягу к знаниям. Не знавший латыни, Михайло попадает в младший класс, терпит насмешки сверстников, но не унывает и активно обучается. Закваска детства помогает выживать: Ломоносов читает Псалтырь над усопшими и колет дрова за вознаграждение. В 1736 году молодой ученый в числе лучших воспитанников направляется в Санкт-Петербург и зачисляется в Академию наук. Уже в сентябре того же года Михайло с двумя студентами-товарищами направляется на обучение в Германию. Вновь как лучший воспитанник.

В Германии Ломоносов производит свои первые серьезные литературные опыты: появляются «Письмо о правилах российского стихотворства» и ода «На взятие Хотина». Учеба была для молодого и горячего Михаила невыносимо скучной, он женится на дочери сдававшей ему внаем квартиру вдовы. Вскоре Ломоносов возвращается на родину и в 1745 году становится профессором химии Петербургской академии наук. До этого из-за конфликта с учеными мужами-иностранцами Михаил Васильевич попадает в заключение на несколько месяцев. В тюремной камере рождаются «Утреннее…» и «Вечернее размышление о Божием величестве». Освободившись и принеся публичное покаяние, Ломоносов с новыми силами начал строить нашу, отечественную науку.

«Правда и вера суть две сестры родные»

Такими словами характеризовал Михаил Васильевич связь науки и религии, ни в коем случае не противопоставляя одну другой. Как и всякий верующий ученый, Ломоносов видел в научном познании инструмент для открытия законов, установленных Богом в нашем мире. Основной сферой деятельности Михаил Васильевич считал химию. Но «химия Ломоносова» жила в тесном взаимодействии с рядом других наук и выходила за рамки привычного понимания предмета. Ученый выдвигает молекулярно-кинетическую теорию тепла, опытным путём опровергнув теории о теплороде и флогистоне. М.В. Ломоносов утверждает, что все вещества состоят из корпускул — молекул, которые являются «собраниями» элементов — атомов. Рождается корпускулярно-кинетическая теория тепла, внесшая вклад в развитие атомистики и исследования о строении материй. С корпускулярной теорией и молекулярно-кинетическими взглядами Ломоносова напрямую связанно понимание актуальности закона сохранения вещества и силы. В диссертации «О действии химических растворителей вообще» (1743) он пишет: «Когда какое-либо тело ускоряет движение другого, то сообщает ему часть своего движения; но сообщить часть движения оно не может иначе, как теряя точно такую же часть».

Михаил Васильевич заложил основы физической химии:

«Физическая химия есть наука, объясняющая на основании положений и опытов физики то, что происходит в смешанных телах при химических операциях», – писал ученый.

Путем постоянных экспериментов Ломоносов доказывает связь химии и физики, формирует корректное, проверенное обоснование своих гипотез. По словам ученого, такой доход «оживлял теорию и делал практику зрячей».

«Стартап Ломоносова оказался одним из самых успешных для своего времени»

В 1748 году Михаил Васильевич, преодолевая бюрократические препятствия, открывает Химическую лабораторию, в которой разработана технология цветных стекол. Для российской стекольной промышленности, обладавшей весьма скудным спектром реактивов, это было настоящим прорывом. Ломоносов добивается получения земли под строительство собственного стекольного завода в Усть-Рудице, на котором важнейшее место отводится лаборатории. Новое предприятие становится инновационным, и от узкой линейки продукции (бисер, пронизка, стеклярус и мозаичные составы) Михаил Васильевич переходит к галантерейным изделиям, столовым сервизам, письменным приборам, цветникам, украшениям для садов, литым столовым доскам. Стартап Ломоносова оказался одним из самых успешных для своего времени.

Ученый открыл наличие атмосферы у планеты Венера, собственноручно конструировал оптические приборы и заложил прочный фундамент русской школы научной и прикладной оптики. Первые приборы ночного видения – также заслуга Ломоносова. Он разрабатывал подзорные трубы для флота, дабы штурман мог видеть скалы и корабли на море в ночное время. 26 ноября 1753 года в Петербургской академии наук был сделан большой доклад — «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», ставших важной вехой в формировании основ теории электричества. Доклад Ломоносов читал на русском языке, хотя было принято делать это на латинском. Занимаясь наукой, ученый оставался истинным сыном своего народа.

В 1759 году Михаил Васильевич в результате опытов первым получает ртуть в твердом состоянии. Ломоносова не зря называют «русским Леонардо да Винчи», ведь именно он разработал первый прототип вертолета с двумя винтами. Ученый ввел в оборот выражения «экономическая география» и «экономическая ландкарта», первым вышел с предложением обновлять карты каждые 20 лет. Ломоносов пришел к выводам о трехслойности атмосферы.

Кроме естественных наук Михаил Васильевич интересовался и вопросами государственными. Его работа «О сохранении и размножении народа российского» посвящена тематике демографии и, как выразился бы современник, охране жизни и труда жителей Империи. Ломоносов как ученый, неразрывно связанный с пером и необходимостью дисциплинированно излагать свои мысли на бумаге, внес свой вклад и в литературу. Ученый составил несколько трудов по риторике, которые легли в основу российских учебников по красноречию. В «Российской грамматике» Ломоносов составил учение о частях речи русского языка, в книге «Рассуждение о пользе книг церковных в российском языке» выдвинул «теорию трех штилей» для построения системы русского языка и литературы. Поэтические опыты Ломоносова поэты золотого века русской литературы позже назовут образцовыми.

В исторической науке Михаил Васильевич опровергал норманнскую теорию, поддерживал сарматскую и настаивал на том, что опровергать легенду о посещении Андреем Первозванным с проповедью Руси – национальное оскорбление и отказ русскому народу в древности и величии. Варягами Ломоносов называл балтийских славян, что вполне претендует на истину. До сегодняшнего дня на разговорном сленге слово «варяг» обозначает пришельца-руководителя, присланного из «центра» или ещё откуда, при этом – своего соплеменника. Основным трудом Ломоносова по истории стала «Древняя Российская история», начинающая свое повествование о славянах не с предкрещальных времен языческой Руси, а с Римской империи. Михаил Васильевич основал Московский университет, в наши дни носящий имя великого ученого и остающийся самым престижным вузом государства.

Настойчивый христианин

Ученый-исследователь всегда находится на опасном острие критического мышления. Пытливый ум Ломоносова не раз и не два выводил его на конфронтацию с Синодальной Церковью. Но вопрос противоречий стоял отнюдь не в вопросах веры как таковой, а в несогласии с церковным устроением и некоторыми обычаями. Сам Ломоносов вырос в традиционной среде русских христиан, читал за богослужением, успел пожить в среде набожных старообрядцев, занимался и богословскими рассуждениями, и переложением на стихотворный язык псалмов. Михаил Васильевич чтил Димитрия Ростовского как духовного сеятеля и сочинил эпитафию на надгробье святителя. Ломоносов как в причте о талантах, обосновывал свою приверженность к наукам Божьим велением:

«Я бы охотно молчал и жил в покое, да боюсь наказания от правосудия и Всемогущего Промысла, который не лишил меня дарования и прилежания в учении и… дал терпение и благородную упряжку и смелость к преодолению всех препятствий и распространению наук в Отечестве».

В марте 1765 года Ломоносов тяжело заболел и оказался прикован к постели. Спустя три дня после причастия Святых Христовых Таин раб Божий Михаил отдал душу Богу. В понедельник Светлой пасхальной седмицы.

Неукротимый нрав, упорство, жажда знаний, дисциплина ума, умение добиваться своего – всё это качества, помогавшие Ломоносову на протяжении всей жизни. Да, он был действительно талант и самородок от Бога, но именно через него – русского паренька из поморской деревни – Творец открыл всему миру сокровищницу научных достижений, на которой и по сей день стоит мировая наука. Ломоносов был не просто ученым-открывателем. В его лице русский народ, по словам Ивана Аксакова, свободно и гордо предъявлял миру свои права на научную и просветительскую самостоятельность. Ломоносов отстоял суверенитет мысли русских. А мы?

Источник: https://nstarikov.ru/lomonosov-russkij-genij-110530

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Изобретения великого русского гения М.В. Ломоносова
... Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) – первый русский ученый-естествоиспытатель мирового...Гершелю. Но Ломоносов опубликовал свои результаты на русском и немецком языках..."Российской грамматики" 1756 — Ломоносов работает над изобретением "ночезрительной ...
Пушкин как пророчество будущей русской универсальности
... знаковые символы русского духа! – Это Александр Невский, Сергий Радонежский, Михайло Ломоносов, Александр... «лавры Иуды».Пушкин – Гений, причем Русский Гений, причем не просто гений, но и Пророк...
Роль русских в истории человечества
...Мы со школы должны знать русских гениев, изменивших мир... И. А...Москве) О нём Фурцель, русский православный немец, подьячий, ...стрелковым оружием) М.В.Ломоносов (впервые в науке сформулировал...28 января) 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея ...
Ломоносов доказал, что для эффективного развития России необходимо мыслить и действовать по-русски
300-летие величайшего гения Земли Русской Михайло Ломоносова, как и ...Владимир Никитин:«Ломоносов вошел в мировую историю как универсальный гений. По ...России. Основываясь на «русском уме», Ломоносов стал основоположником научного русского космизма. Он стал...
Борьба М.В. Ломоносова за русскую Академию наук
...которые старались не давать ходу русским.Когда Ломоносов, прибывши в Петербург, обратился...на немке, он неизменно восхищался гением Леонарда Эйлера, хранил самые ... Бояринцева „ВЕЛИКИЙ М.В. ЛОМОНОСОВ: ТАК НАЧИНАЛАСЬ РУССКАЯ НАУКА”.Источник: ss69100.livejournal...
М.В. Ломоносов: 7 заветов потомкам для величия Руси
...действовать по-русски. Ломоносов вошел в мировую историю как универсальный гений. По...направлениях деятельности М.В. Ломоносов проявил выдающиеся знания и ...истории человечества. ...«Русский ум», которому хранил верность Ломоносов, по-научному называется...

5 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)