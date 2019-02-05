Изобретения великого русского гения М.В. Ломоносова

Ломоносов справедливо считается крупнейшим ученым, вставшим в один ряд со знаменитыми европейскими исследователями, чьи имена сияют нам со страниц школьных учебников.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) – первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик, художник, историк, поэт и писатель…



Но если Бойль, Мариотт, Гаусс и другие европейцы увековечены в названии физических законов и математических принципов, то Михаил Васильевич ни с чем таким не ассоциируется.

Общеизвестные сведения о нем заключаются в следующем:

— пришел с рыбным обозом в Москву из Архангельска,

— писал стихи,

— в годы учебы питался квасом с хлебом и луком,

— звание академика получил за создание смальты (непрозрачного цветного стекла, из кусочков которого делали мозаику),

— в ходе научной дискуссии дал кому-то в морду.

7 мая 1940 года имя Ломоносова присвоено Московскому Государственному Университету, но это мало о чем говорит непосвященному человеку. В советское время любой академии могли присвоить имя, скажем, С.М. Кирова или даже В.И. Чапаева.

Чтобы определить заслуженно ли чествуют Михаила Васильевича, или он из числа тех, которые на полном безрыбье хоть как-то может сойти за рыбу, обратимся к списку его основных научных трудов и изобретений.

Список неожиданно оказывается довольно обширным. Особенно, если учесть, что в Москву на учебу Ломоносов прибыл в 19 лет. А прожил всего 55 лет.

Для желающих приобщиться, я приведу этот список в конце данного текста.

Что же касается всех прочих, то как нормальный человек нормального человека спрашиваю:

чем горячий предмет отличается от холодного?

Вот, допустим, стоит сковородка на плите. Нагрелась она или еще нет? Как проверить?

Вопрос важный, чреватый травмами!

На бытовом уровне все решается просто. Чтобы проверить, нагрелась ли сковорода, достаточно плюнуть на нее. Если зашипит — горячая. Если нет — надо прибавить газку и подождать.

Сложнее, если требуется объяснить, что значит "горячая" на научном уровне.

Ну, на самом деле, внешне раскаленная и холодная посуда выглядят одинаково (если не нагревать докрасна). Вес — одинаковый. Материал, форма — все совпадает. Но одна жжется, другая нет. Почему? В чем их различие?

Высокомудрые европейские ученые, крепко поразмыслив, разъяснили широкой публике, что существует, дескать, некая особая, невесомая и невидимая жидкость, которая притекает в тела от огня. Когда теплорода в сковороде много — она жжется. Когда мало — ее можно спокойно брать голыми руками.

Красиво? Безусловно. Но глупо.

В этой теории, для того, чтобы объяснить одно непонятное, выдумали нечто другое, еще более непонятное. Ну, в самом деле, представьте: Невесомая! Невидимая! Неосязаемая!

Из чего она может состоять? Какова ее природа?

Ломоносов сразу заявил, что теория теплорода — вздор. Давным-давно существует учение Демокрита, который еще в бог весть какие времена доказал, что все состоит из атомов. Атомы обладают энергией и движутся. Чем больше энергии (тепла), тем быстрее движутся. Поэтому при нагревании твердое тело может плавиться, а жидкое превращаться в пар.

Становится понятно и получение ожогов от раскаленных тел. В них молекулы приобретают столь большую энергию колебательного движения, что могут больно ударить по неосторожно подставленной части тела.

Михаил Васильевич, потратив два года жизни (с 1742-го по 1744-й) подробно все это разъяснил, расписал и оформил в виде цельного учения. Но только через 45 лет английский ученый Бенджамин Томсон (граф Румфорд) в ходе своих опытов озарился вдруг догадкой. "Ребята! — воскликнул он. — А теплород-то не существует!"

Естественно, что это грандиозное открытие записали на его имя.

Идем дальше.

В 1748 году — в письме к математику Леонарду Эйлеру Ломоносов формулирует "всеобщий закон природы" — сохранение материи (вещества) и движения (энергии).

По сути это был первый шаг к созданию Теории единого поля, над которой работал Альберт Эйнштейн. Причем Ломоносов завершить работу не успел, а немецкий физик не сумел. Но слава, разумеется, досталась европейцу, хотя он жил и творил на два века позднее.

В 1753 году Михаил Васильевич создает теорию атмосферного электричества.

В его планах было создание общей теории электричества (в последствии ее автором стал Джеймс Клерк Максвелл (1831-1879)).

Не ограничиваясь одними лишь теоретическими изысканиями, Ломоносов, совместно с российским физиком Георгом Рихманом ставит множество экспериментов. В ходе работ был разработан первый электроизмерительный прибор. А так же "громовая машина", ставшая прообразом современного громоотвода.

Но случилось так, что буквально накануне (!) дня, назначенного для доклада Михаила Васильевича о полученных результатах, от удара молнии внезапно (!) погибает Рихман.

Выступление Ломоносова было сорвано, и ему стоило немалых трудов добиться, чтобы на заседании Петербургской Академии Наук его все-таки выслушали.

Надо ли говорить, что честь изобретения громоотвода и эффектное определение "Он отнял молнию у небес", получил другой деятель — Бенджамен Франклин, который занимался физикой всего семь лет.

Но почему же постоянно получалось так, что исследования выполнял Михаил Васильевич Ломоносов, а слава доставалась кому-то другому?

А дело в том, что во времена Екатерины II Российская академия наук была российской только по названию. Всем в ней заправляли немцы.

Более того, РУССКОЙ историей в академии занимались немцы Байер, Миллер и Шлецер. Причем уровень их компетенции был таков, что Готлиб Зигфрид Байер не знал русского языка и, видимо, изучал нашу историю на немецком.

А Герард Фридрих Миллер (слевв -на фото) — основной противник Ломоносова — вообще ставил перед собой задачу подавить русскую национальную научную школу. В частности было заявлено, что "русский студент есть непригодный к наук. Он даже не мог выучить правил немецкий язык".

Отсюда делался вывод, что русских учить бесполезно, и студентов в академию придется выписывать из Германии.

За такие высказывания нужно сразу бить в морду. Что, собственно, Михаил Васильевич и сделал однажды.

В июне 1754 года Ломоносов направил руководству академии свой проект учреждения университета в Москве.

То есть Московский Государственный не просто получил имя Михаила Васильевича. Он создан по инициативе Ломоносова, по его проекту и в результате его длительных организационных хлопот.

1 июня 1754 года - Ломоносов демонстрирует на заседании Академии наук действующую модель изобретенной им "аэродромной машины".

Ни самой машины, ни ее чертежей, немецкое руководство Академии не сохранило. Но остался протокол заседания, где зафиксировано, что модель была, действовала и Михаил Васильевич собирался использовать ее в своих исследованиях верхних слоев атмосферы.

Так что это была за машина?

Аer — по-гречески означает "воздух", "dromos" — бег. То есть, то была машина, способная "бегать по воздуху". Иначе говоря, летательный аппарат. Причем, действующий.

В протоколе заседания отмечено, что с его помощью Ломоносов предполагал поднимать высоко в небо приборы для измерения температуры и давления.

Таким образом, изобретенный аппарат не был чем-то идеалистически-мечтательным (типа, "ах как здорово было бы подняться в небесные просторы"), а сразу имел важное практическое применение. И не вина Михаила Васильевича, что сама модель и вся документация по ней таинственным образом пропали.

В 1761 году Ломоносовым открыто, что "планета Венера окружена знатною воздушною атмосферою".

В XVIII веке, задолго до наступления эпохи космических полетов, у ученых был только один способ делать внеземные открытия — проводить пристальные наблюдения с Земли.

В 1761 году произошло событие, которого астрономы всего мира давно ждали — Венера, орбита которой меньше земной, оказывалась точно между Землей и Солнцем. И можно было наблюдать ее прохождение по диску Солнца.

Это, достаточно редкое небесное явление позволяло ученым провести важные расчеты и, в частности, уточнить размеры земной орбиты.

Понятно, что к такому событию готовились масштабно. Во всем мире было организовано четыре десятка наблюдательных пунктов, и все ведущие астрономы (набралось более сотни человек) нацелили свои телескопы в небо.

Дело, однако, было не простое. Каждый, кто хоть раз попытался посмотреть прямо на Солнце, сразу поймет в чем тут дело. А исследователям требовалось не просто посмотреть, но еще и разглядеть все подробности и мелкие детали. Понятно, что без специального оборудования справиться с задачей было невозможно.

И вот результат. Наблюдали 112 ученых со всего мира, но только Ломоносову НА СОЗДАННОМ ИМ оборудовании удалось разглядеть, что при приближении Венеры к краю солнечного диска, вокруг планеты вспыхнул яркий ореол. Это впервые обнаруженное явление могло означать только одно: Венера обладает достаточно плотной атмосферой, которая и высвечивалась в лучах близкого Солнца.

Позднее, когда в научных обиход был введен спектральный анализ, метод Ломоносова позволил определить состав газов, входящих в венерианскую атмосферу. И все это — не покидая поверхности Земли.

Открытие атмосферы на Венере попытались, как обычно, приписать немецким ученым И. И. Шретеру и Ф. В. Гершелю. Но Ломоносов опубликовал свои результаты на русском и немецком языках. А публикации Академии рассылались во все научные центры мира. Так что в данном случае, слава открытия осталась за Михаилом Васильевичем.

Ну и в заключение, обещанный

Список научных достижений М.В. Ломоносова

В 1738 году — Ломоносов выдал на гора первое ученое сочинение.

В следующем году, в возрасте 28 лет защитил диссертацию.

В 1742 — 1744 годах разработал атомно-молекулярное учение.

В 1745 году представляет диссертацию "О причине теплоты и холода" (молекулярно- кинетическая теория теплоты). Учитывая, что в то время европейские ученые считали, что тепло телам сообщает некая невесомая и неосязаемая жидкость, притекающая от огня (теплород), эта диссертация была серьезным прорывом в научном понимании природы.

1754 — Ломоносов демонстрирует на заседании Академии наук действующую модель изобретенной им "аэродромной машины"

1755 — Ломоносовым закончено составление "Российской грамматики"

1756 — Ломоносов работает над изобретением "ночезрительной трубы"

1757 — произнесено "Слово о рождении металлов от трясения Земли"

1758 — Ломоносов представил диссертацию "об отношении количества материи и веса"

1759 — Ломоносов изобретает и конструирует ряд приборов для морского кораблевождения: самопишущий компас, механический лаг и др.

1759 — Ломоносов произносит "рассуждение о большей точности морского пути"

1760 — Ломоносов составляет "Краткий Российский летописец с родословием"

1761 — Ломоносов представляет в шведскую Академию наук (был ее почетным членом) трактат "Мысли о происхождении ледяных гор в Северных морях"

1761 — представляет И. И. Шувалову письмо "О размножении и сохранении российского народа".

1763 — закончена печатанием книга Ломоносова "Первые основания металлургии или рудных дел", содержащая в качестве "Прибавления" геологическое сочинение Ломоносова "О слоях земных".

1763 — составлено "Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможности проходу Сибирским океаном в Восточную Индию"

1763 — Опубликовано "Известие о сочиняемой Российской Минералогии"

1764 — выступает в академической Конференции с чтением своего труда "О возмущении тяжести" (теория гравитации)

1765 — закончена "Примерная инструкция морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на восток северным Сибирским океаном".

В 1766 году 4 (15) апреля Ломоносов умер.

После его смерти все его бумаги конфискованы и переданы в распоряжение Г.Ф. Миллера. Который когда-то лично от Михаила Васильевича получил в морду. Теперь, после смерти Ломоносова, ученый немец мог делать, что хотел, не опасаясь за физиономию.

Источник: http://www.dal.by/news/2/11-09-12-2/

Источник: http://slavyanskaya-kultura.ru/news/developments/izobretenija-velikogo-russkogo-genija-m-v-lomonosova.html