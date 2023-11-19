История о том, как Михаил Васильевич Ломоносов ушел из Холмогор в Москву, общеизвестна. Гораздо менее понятно, каким образом он, человек недворянского происхождения, сумел получить лучшее по меркам XVIII века образование. Его разносторонность восхищает, а его наследие в науке востребовано и по сей день.

За что Ломоносов неоднократно оказывался под арестом? Как он сумел получить дворянство и даже генеральский чин? Кто помог ему открыть фабрику по производству цветных стекол и мозаик? И не кроется ли тайна его успешной карьеры в том, что он был внебрачным сыном Петра Первого?

Об этом и многом другом Владимир Мединский расскажет в своей новой лекции в рамках продолжения цикла «Рассказов из русской истории».

Таймкоды:

00:00 • В этом выпуске

01:15 • Ломоносов – аналог Петра Первого в науке?

03:04 • Холмогорский юноша из свободной и обеспеченной семьи

07:38 • 1-я загадка. Когда родился?

09:02 • 2-я загадка. Что заставило бросить всё и буквально пробираться в Москву?

11:59 • 3-я загадка. Поступление без разоблачения

14:27 • Удивительное умение пробиваться с нулевых стартовых условий

21:35 • Авантюрный роман: определение жизни Ломоносова

25:19 • Бросил семью или уехал налаживать быт? О личной жизни.

27:42 • Научный сотрудник Академии наук под арестом

31:43 • Так в чем Ломоносов был первым?

38:57 • Русские против немцев? Ломоносов VS. Шумахер

42:00 • Что такое закон Ломоносова-Лавуазье?

44:15 • Ломоносов-предприниматель: создание стекольно-мозаичной фабрики

46:23 • Главное о научных достижениях Ломоносова за 10 лет

52:27 • Ломоносов историк

57:31 • Немного о языкознании. С кого в действительности начался русский современный язык?

01:01:31 • Судьба детей

01:02:54 • Ломоносов – незаконнорождённый сын Петра?

01:07:42 • Self-made человек XVIII века

01:11:12 • Как повёл бы себя Ломоносов в современной России?

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции о жизни и деятельности М.В. Ломоносова:

1. Ломоносов родился в семье зажиточного помора-крестьянина. С детства проявлял любознательность и интерес к знаниям.

2. В юности тайно уехал учиться в Москву. Несмотря на крестьянское происхождение, поступил в Славяно-греко-латинскую академию.

3. Получил блестящее образование, в том числе несколько лет учился в Германии. Вернулся в Россию одним из самых образованных людей своего времени.

4. Стал первым русским академиком, профессором химии, создателем первой химической лаборатории в России.

5. Вел активную научную деятельность в разных областях – физике, химии, геологии, астрономии, истории. Сделал множество открытий.

6. Внес огромный вклад в развитие русского литературного языка, создав множество научных терминов, а также будучи поэтом и автором первой русской грамматики.

7. Был организатором науки – основал Московский университет, способствовал развитию Петербургской Академии наук.

8. Стал первым русским ученым с мировой известностью, членом многих европейских академий.

Вывод:

Ломоносов был великим русским ученым и просветителем, сыгравшим огромную роль в развитии отечественной науки, образования и культуры. Он является одной из ключевых фигур русской истории XVIII века.



Михаил Васильевич Ломоносов – выдающийся русский ученый-энциклопедист и поэт, первый русский академик по естественным наукам. Родился 19 ноября (8 ноября по старому стилю) 1711 года. Внес огромный вклад в развитие естественных наук – физики, химии, астрономии, географии, геологии и других. Был также талантливым поэтом и реформатором русского литературного языка. Сегодня, 19 ноября 2023 года, отмечается 312 лет со дня рождения этого великого человека. Мы чтим память Михаила Васильевича Ломоносова и его огромный вклад в развитие российской науки и культуры.

