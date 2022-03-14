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1990. Питер Тернли в Вильнюсе. Часть 2

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1990. Питер Тернли в Вильнюсе. Часть 1

Выборы в психиатрической клинике.png
Выборы в психиатрической клинике

Пациенты психиатрической клиники (3).png
Пациентки психиатрической клиники

Пациенты психиатрической клиники (2).png
Пациентки психиатрической клиники

Пациенты психиатрической клиники (1).png
Пациентки психиатрической клиники

Медсестра психиатрической клиники плачет в коридоре после рейда с целью ареста содержавшихся там дезертиров.png
Медсестра психиатрической клиники плачет в коридоре после рейда с целью ареста содержавшихся там дезертиров.

Литовские солдаты, дезертировавшие из Советской Армии, приютились в психиатрической больнице.png
Литовские солдаты, дезертировавшие из Советской Армии, приютились в психиатрической больнице

Литовские солдаты, дезертировавшие из Советской Армии, приютились в психиатрической больнице (2).png
Литовские солдаты, дезертировавшие из Советской Армии, приютились в психиатрической больнице

Литовские солдаты, дезертировавшие из Советской Армии, приютились в психиатрической больнице (1).png
Литовские солдаты, дезертировавшие из Советской Армии, приютились в психиатрической больнице

Железнодорожники (7).png
Железнодорожники

Железнодорожники (6).png

Железнодорожники (5).png

Железнодорожники (4).png

Железнодорожники (3).png

Железнодорожники (2).png

Железнодорожники (1).png

Верующие в церкви (7).png

Верующие в церкви (4).png
Верующие в церкви

Верующие в церкви (2).png

Верующие в церкви (3).png

Верующие в церкви (1).png

Верующие в церкви (5).png

Верующие в церкви (6).png

В синагоге.png
В синагоге

В синагоге (2).png

В синагоге (1).png

Балетная школа (1).png
Балетная школа

Вид на город.png
Вид на город
Источник: https://humus.livejournal.com/8296594.html
Метки: вильнюс, история, Россия, фото
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