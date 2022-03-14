1990. Питер Тернли в Вильнюсе. Часть 2
1990. Питер Тернли в Вильнюсе. Часть 1
Выборы в психиатрической клинике
Пациентки психиатрической клиники
Пациентки психиатрической клиники
Пациентки психиатрической клиники
Медсестра психиатрической клиники плачет в коридоре после рейда с целью ареста содержавшихся там дезертиров.
Литовские солдаты, дезертировавшие из Советской Армии, приютились в психиатрической больнице
Литовские солдаты, дезертировавшие из Советской Армии, приютились в психиатрической больнице
Литовские солдаты, дезертировавшие из Советской Армии, приютились в психиатрической больнице
Железнодорожники
Верующие в церкви
В синагоге
Балетная школа
Вид на город