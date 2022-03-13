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Как Россия приспосабливается к санкциям: КАМАЗ, авиация и другое

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Санкции стимулируют российскую промышленность наращивать темпы импортозамещения в критически важных отраслях – в первую очередь в транспортном машиностроении и энергетике. О том как и на чём мы будем в обозримом будущем летать и ездить расскажем в этом выпуске. Но сначала напомним, что смотреть нас можно не только на Ютубе, но и в Рутубе, Вконтакте, Телеграме и других соцсетях. Подпишитесь сразу после завершения просмотра, и вы поможете сохранить наш проект.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rGeMxSSsuP0
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