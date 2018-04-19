Руслан Бах. На что провоцируют Россию в последние месяцы?

Что-то очередные химические страсти по Сирии больше не втыкают. Угрозы какие-то не серьезные. Даже от Скрипалей было больше интриги. От Северной Кореи мир затаился – обстреляют или нет? А тут, после демарша в Северной Кореи начнут палить по России? Никто в это толком не верил.

Обстрел от 14 апреля показал, что «Если нельзя, но очень хочется, то можно, только о-о-о-о-о-очень осторожно!». Создаётся впечатление, что гегемон уже не настоящий, гегемон «голый», и «яиц» у него больше нет. Но так ли это на самом деле?

Основная мощь Америки – не армия и все западные страны это уже давно знают. Это круто, что Сирия сбила 71 ракету старыми системами ПРО/ПВО. Что-то даже не долетело. Но это никого не впечатляет больше, кроме маленьких и довольно слабых стран.



Зачем тратить большие деньги на ракеты и эсминцы, если за многократно меньшую сумму можно нанять отпетых негодяев со всего мира – готовых убивать и умирать, за 300–1000 уе в месяц. Основная мощь Америки – экономика. Отсюда и военная наигранность, хотя эти страсти сильно раздражают и морочат голову. Поэтому главная интрига сезона – находится в Российской экономике, в новом правительстве – как Россия будет реагировать на экономическое давление? Какое будет правительство и кто? Либералов казнить нельзя помиловать – куда Путин поставит запятую? Мы еще в Перестройку думали, что устали, надоело, так жить нельзя и «перемен требовали наши сердца». Перемен, мы как честные и сознательно воспитанные, ожидали к лучшему, но потом «случилась жизнь» и снизу постучала реальность, началось всеобщее взросление, и даже «просветление». И так с начала 90-х, «если не понос, то золотуха», снизу всё стучат и стучат, а мы всё умнеем и просветляемся. И когда же это закончится? Народ устал. Сильно устал от этого беспредела. Когда дно будет достигнуто, чтобы от него оттолкнуться? Еще несколько лет назад Путина стабильно поддерживало большинство. Негатива почти не слышал. А теперь негатива к нему очень много. Да, его выбрали и как-то еще надеются, хотя вслух очень часто можно услышать, что Путин, коррупционеры и Олигархи – это одно и то же. Что он их защищает и прикрывает, а также обогащается вместе с ними. Сейчас идёт беспрецедентное давление в СМИ с требованием левого поворота немедленно – т. е. чтобы государство навело порядок во всём, начало заниматься внутренними проблемами и подняло уровень жизни граждан внутри страны, улучшила образование и социальную защиту. И моя аллегория «казнить нельзя помиловать» — не такая уж и аллегория. Если государство защитит народ – значит, конец олигархам и чиновникам. Если наоборот – значит, народ продолжит умирать. Левый поворот всё еще сопряжен с большими внешними рисками Моё мнение, что Россию провоцируют сейчас именно на «левый поворот», а не на «горячую» войну. Чтобы Путин устранил всех либералов, посадил «пачку» коррупционеров, чиновников и банкиров, а еще лучше расстрелял. Экспроприировал собственность и бизнес у прихватизаторов. Ввёл мобилизационную экономику, подняв социальную защиту хотя бы на уровень СССР. Чтобы он немедленно жестко реагировал на все оскорбления, которые сейчас льются рекой от всех западных мразей. Как выразился Путин в фильме Соловьёва – «до сих пор непонятно какую политику ведет Трамп» – а, следовательно, и коллективный запад. Трамп не может нормально двигаться в какую-либо сторону, его саботируют во всём. Запад и Штаты разрываются от внутренней борьбы, от отсутствия нормального, согласованного большинством плана лет на 10 хотя бы. От необходимости что-то менять. Они как базарные бабки не могут договориться между собой – потому что жизнь одного означает смерть для другого. Очевидно, что Штаты закончат своё доминирования либо «плохо», либо «очень плохо». И они не могут выбрать никак между этими сценариями. Им просто жизненно необходима что-то что их всех объединило бы и заставило договариваться между собой через не хочу. Попытка сделать врага из России с помощью химических атак в Британии или в Сирии – не получается. Только хуже. Что может запад сейчас объединить? Что может заставить их отодвинуть все разногласия в сторону до лучших времен и сесть договариваться? Только большая угроза. А что именно может быть этой угрозой для них? А что в прошлом запад объединяло несмотря на все разногласия после ПМВ? Левая зараза, или коммунистическая зараза – как они её называли 50–70 лет назад Если вы помните, что почти вся европейская экономика работала на Гитлера – это даже называют первым Евросоюзом. Американские банки финансировали его в войне против СССР. А до этого более десятка лет накачивали деньгами и технологиями, отменили репарации, подарили территории. После войны Запад объединился в железный занавес. Это говорит об огромной ненависти к СССР и Сталинской экономике. На западе было полно противоречий после ПМВ, которые они устранили довольно быстро, когда Троцкого отстранили от власти и стало понятно куда будет двигаться Советский Союз. Почему они так ненавидели СССР? Тому много причин. Сталинская экономика – в разы эффективнее, и они знали об этом еще в 30-40х годах. У них было много исследований и написанных об этом книг. И она была социально ориентированной. СССР – был единственной лево консервативной страной. Первой страной, который добился не просто 100% грамотности, а высочайшей образованности. СССР до сих пор единственная страна, где все говорили на одном диалекте от края и до края и понимали друг друга. Вы бы знали какой уровень грамотности сейчас на западе и как они коверкают свои языки от города к городу. Западу пришлось существенно поднять социальные расходы и образование, что означает, что кто-то из власть-имущих остался без огромного замка и 2–3-й белоснежной яхты. Дурить образованный народ намного сложнее, а значит опять издержки на управление Они постоянно сравнивают Гитлера и Сталина – что очень сильно раздражает в России, но мало кто понимает почему. Для них Сталин, как для нас Гитлер, фашизм, нацизм. Социальное государство для запада – это ужас-ужас-ужас – худший кошмар, который западные власть имущие только могут себе представить. Почему? Если вы до кризиса успели побывать на острове Мальорке – там открыто в турах по городам говорится, что всю землю острова, элиты поделили между собой в 1319 году. И с тех пор это не менялось. Только вдумайтесь в эти цифры! Это касается всей Европы, собственность и власть там поделили чуть раньше. В Европе полно мест, например, целых кварталов городов, лесных массивов, прибрежной земли – которой владеют сотни лет одни и те же семьи! Это есть практически в каждой европейской стране. Прибалтика при вступлении в ЕС была вынуждена принять закон о реституции: возврате собственности. И что-то даже вернули! Аналогично пытаются продавить Украину и даже Россию. Полно фильмов, в которых, между прочим, проскакивают, что какая-то семья «заправляет» небольшим городом уже несколько поколений. Это также касается целых кластеров промышленности и банков. В списке богачей (и, следовательно, власть имущих) Флоренции те же фамилии, что и 600 лет назад. Исследование в Японии показало, что потомки самураев даже через почти полтора века после формального их исчезновения как прослойки японского общества остаются среди японской элиты. Исследование показало, что английский правящий класс существует с XI века. Социальный статус «старой элиты» Британии почти не изменился под воздействием главных событий последних 300 лет: промышленной революции XVIII в., введения обязательного школьного образования в конце XIX в. и т. н. демократических изменений в XX веке. Как утверждает, А.И. Фурсов: Аристократия никуда в Европе не делась! Да, она отчасти деградировала, потеряла часть власти и соответственно привилегий, но аристократия — это явь, а не прошлое истории. Буржуазия уйдет с политической арены гораздо раньше аристократии. Немецкая Аристократия с корнями на сотни лет – владеет 70% современной промышленности. Советник 6 президентов США Бернард Барух имеет семейные корни из 1 го века, т. е. его роду 19 веков. Любые потрясения за сотни лет: войны, эпидемии, смена страны/государств, смена религий – мало что меняет среди власть имущих. Они выживают в любых таких условиях. Да с некоторыми трудностями, но выживают. А теперь давайте разбираться, что произошло с дореволюционной Российской Аристократией? Их лишили собственности, изгнали или сами убежали после революции 1917 года. Кого-то убили. Кого-то обокрали. Во Франции полно историй а-ля: грязный, небритый, вонючий сторож и бомж – оказывался потомком графа, например, Толстого! Таких историй много. Очень много. Кто-то помер или убили в 1-м поколении, кто-то во втором или в третьем – не суть важно: очень мало кто выжил из Российской дореволюционной Аристократии. Заберите у них власть и через сотню другую лет вы не найдёте корней 90% из них. В этом и кроется их патологическая ненависть к СССР и России, а также к Сталинской экономике и самому Сталину, который называл их «проклятой кастой»! Западу может не нравиться Америка и быть их вассалом, они могут быть недовольны вовлечением их страны в какие-то войны. Им может не нравиться, глобализация, уничтожающая государства и население. Но они к этому приспосабливаются и с годами выживают. А вот от поворота влево – они точно не выживут на 90%! Они к нему не готовы. Природа одаривает людей талантами по своему усмотрению и ей наплевать на принадлежность к Аристократии. Если включатся настоящие социальные лифты, как это было в Советском Союзе при Сталине – у этих людей – НЕТ ШАНСОВ сохранять сотни лет власть и имущество. Потому что талантливых от народа – полно! И это не считая того, что надо ого-го сколько работать, нести ответственность своей жизнью и даже имуществом. А работать как надо, элита не умеет. Хочу напомнить, что Российская «элита», на 80% является потомками советской госпартноменклатуры, той самой, которая не очень-то эффективно управляла страной и довела её до застоя. США проиграли экономическую гонку с СССР в начале 70-х, но их чудом пронесло И это с учётом того, что Сталинская экономика и социальные лифты почти закончились с приходом к власти Хрущева. То, что было после, уже не то. И сильно уступало по своей эффективности. Но они даже этой экономике проиграли. Политбюро в СССР – это не поняли, а может, побоялись этим воспользоваться, или не хватило уверенности – слишком мелкие мыслящие были. Но власть имущие на Западе – это поняли и такое забыть они не могут! Ученные утверждают, что дикие животные, когда оказываются в руках у людей – испытывают огромный стресс из-за жутчайшего страха смерти. Стресс, от которого они не могут оправиться всю оставшуюся жизнь. Да, запад пытался что-то скопировать из сталинской экономики в результате в Японии появилось «бережливое производство» и много чего еще. Только всё равно не смогли достичь советской сталинской производительности труда и развития – придётся включать социальные лифты, а капиталисты – из принципа не могут этого допустить. Если Путин сделает левый поворот – весь запад получит повод объединиться против России. И они объединятся – довольно быстро. Они отбросят ВСЕ свои противоречия и начнут договариваться. Более сильного фактора для объединения страны изнутри, чем внешний враг – не существует. А лево консервативное социальное государство – это их жутчайший враг! Посмотрите на Украину – там море проблем, они постоянно ссорятся, но есть сильный внешний враг – и страна держится несмотря ни на что. Если будет обмен ядерными ударами – Китай, скорее всего, поддержит Россию. А вот при левом повороте – Китай, скорее всего, поддержит запад. Почему? Потому что Китай такое же либеральное государство, как и западные. Вводить тотальную социальную защиту и образование они не собираются. Китай уже ввёл цифровой концлагерь, строит авианосцы – что означают, что они собираются заниматься грабежом слабых стран. По сути, они уже грабят Африку, Азию и латинскую Америку да и собственных граждан – просто чуть меньше чем запад. Китай управляется 1% людей. У них пустуют 80 млн квартир притом что сотни миллионов нуждаются в жилье. Они не СССР, чтобы раздавать квартиры бесплатно, нуждающимся. Они уже закрывают заводы с «лишними мощностями» производства бетона и стали – другими словами, снижают масштабы строительства жилья – и всем, у кого нет жилья – дальше будет помогать «невидимая рука рынка». Всеобщая грамотность при такой сложной письменности через 60 тысяч иероглифов – невозможна. И они не собираются её отменять. Такую письменность когда-то вводили для того, чтобы сделать образование массово недоступным. Так чем это не людоедское либеральное государство? Путин постоянно в интервью напоминает, что «у зарубежных партнёров есть свои интересы, которые надо учитывать»! Так вот у зарубежных партнёров есть интерес – сохранить свою власть и собственность. И это глубочайший животный инстинкт сравнимый с инстинктом самосохранения. И его надо учитывать. Запад активно разрушается изнутри, но точка невозврата еще не пройдена Сложные жизненные испытания сильных – делают сильнее. А слабых – разрушают или даже уничтожают. Западные страны еще не прошли точку невозврата в своём кризисе. Они еще могут объединиться против общего врага – лево консервативной России. И если это случится, то у них есть серьезные шансы стать сильнее. А вот Россия при своих 3% мирового ВВП и зависимостью в некоторых отраслях до 90% от запада – останется одна против всех. Даже Сталин не ссорился со Штатами понимая их экономическую мощь. Россия не СССР, чтобы ссориться с объединённым западом. Я говорю про 50 тысяч власть имущих в мире – которые решают судьбу всего мира. Да, народ – может поддерживать Россию и быть против войны. Но это мало что меняет. Западные Элиты и без войны решили утилизировать 90% своих граждан. Даже Китай готов уничтожить до 90% своего населения, при условии, что элита сохранит свою власть и собственность. Поэтому западу плевать как они будут их уничтожать – в войне против России или еще как-то! Как вы понимаете в России такое неприемлемо. О чем Путин и сказал еще в 2013: «Либеральные гомосексуальные ценности Россия не будет вводить». Это означает, что Путин отказался уничтожать 90% населения. И многие эксперты часто говорили, что Путин прилагает усилия в том, чтобы не допустить войны: внутренней или внешней. С другой стороны – Путин настроен так же, как и Запад биться до конца. Как он сказал в фильме Соловьёва – Зачем нам такой мир, если в нём не будет России? Это очень серьезная заявка. Думаю, весь фильм Соловьёва делался именно под эту фразу! Россия не друг ни западу, ни востоку — расхождения идеологические и они огромны Россия не друг даже 5–10% своим гражданам – сильнее русофобов, чем сами русские еще надо поискать. Устранить такие расхождения сможет только война. И если вспомним историю, то создание левого консервативного социального государства СССР – произошло только после «очищения» Первой Мировой и Гражданской войнами. В которых чего только не было. Запад не станет договариваться с лево консервативной социально ориентированной Россией. Это невозможно. Как антивещество не может соприкасаться с веществом. Если сейчас Путин сделает поворот влево – велики шансы, что Россия получит сразу 2 войны: снаружи и внутри. А Запад — это будет обильно заливать деньгами, оружием, санкциями и информационно поддерживать. Включите всю свою фантазию и подумайте, что можно ожидать от Западной элиты, готовой уничтожить 90% собственного населения ради своих амбиций? Собственно, об этом уже заявил новый кандидат на пост госсекретаря, и бывший глава ЦРУ Майк Помпео: надо поддерживать молодых парней из Грузии и Украины – воевать против России. Ну и по всему миру найдется полно наёмников и отморозков – готовых воевать с кем угодно. Да запад специально создавал разруху по всему миру – что для многих не оставляет другого шанса на выживание, кроме как пойти на войну и стрелять куда скажут. Между СССР и Штатами уже был период острого противостояния. С 1945-1949 год – начало ядерной гонки. Хотя народ и не заметил особо. Тем не менее уже через 4 года, после её окончания – Сталина отравили, Берию расстреляли – всю их команду начинают убирать от власти. Страна отказывается от социальной защиты граждан и начинает дрейфовать вправо, т. е. в сторону капитализма. 36 лет такого дрейфа и страна разрушилась. Вот почему так произошло? Неужели у тогдашней элиты СССР была короткая память? Всего 8 лет прошло после окончания ВМВ. 4 года после окончания ядерного противостояния, а они уже начали отказываться от своей силы – завоеваний социализма. Это что за глупость такая? Мы вот сейчас 90-ые забыть не можем, а ведь это 20 лет назад было. А у них прошло всего 4 года и 8 лет! И кошмар ВМВ был более наглядным. Как так? Ответ простой, как говорил Сталин – проклятая каста Власть хочет привилегий, роскоши, удобств, комфорта и свободы передвижения. И с этим сложно что-то поделать. Сталину удавалось еще как-то бороться с ними пока была серьезная внешняя опасность, большой внешний враг – единственное чего боятся элиты. Но как только она была устранена – Сталина убили. Часть соратников его предало, остальные не смогли победить в этой битве. Почему? Давайте посмотрим на это с точки зрения «теории власти». Без эмоции и с учётом, что личные интересы власти – превыше интересов страны и тем более народа. Сталин и его команда – боролись за страну, за народ. При этом рисковали своей жизнью, неся огромную ответственность. Это можно понять, когда стране грозит гибель, а в мирное время как к этому относиться? Власть не хочет стараться для народа и при этом рисковать своей жизнью, благосостоянием, благополучием, своим статусом, а также своих детей, потомства. И живя в «непонятно каких условиях» – т. е. без роскоши. Поэтому его команда проиграла и к власти пришёл Хрущёв, которому на народ было немного наплевать. И начали создавать отдельный класс привилегированных граждан – которым можно было намного больше, чем народу. В конце концов – именно они, по вышеуказанным причинам и демонтировали Советский Союз. Вспоминаем Перестройку – Развалом СССР руководили с Лубянки Вот как можно самим себя разваливать, после 2-х мировых и одной гражданской войн, организованных геополитическим противником, который строил козни лет 300 как минимум? Вот как после этого можно было с песней «Михаил, Михаил ты построил новый мир» сдаваться на милость этим самым врагам англосаксам? О чём думал КГБ? Им-то хоть преподавали настоящую историю? Жажда власти и роскоши совсем мозги отщемило? Власть – это наркотик – и устоять перед ней очень сложно. Да, они хотели власти и собственности. И Сталина за это убили и СССР разрушили из-за этого. В мире много преступлений совершается в борьбе за власть. Развал СССР – не самое худшее. Это значит, часть нынешней власти – будет биться за свои привилегии и собственность насмерть. Наина Ельцина собственно об этом и предупреждала своим высказыванием про «святые 90-е». Поворот влево – для многих чиновников и олигархов означает смерть. Поэтому они легко пойдут войной. Весь мир смотрит на Россию и ждёт очередного спасения Битва между Россией и Англосаксами – решает судьбу всего мира. Вся Европа устала от гегемонии американцев. Надоели уже санкции. Многие западные страны не хотят отказываться от государственности. Не хотят уничтожать 90% своего населения. Не хотят либеральных ценностей – сколько против них было демонстраций. И если Россия сохраняет капитализм – с ней будут сотрудничать. Если же Россия зачищает олигархов – скорее всего, мир объединится против России. То есть , санкции и высылки дипломатов, что сейчас вводят – это жалкое подобие того, что может быть, если запад объединится. Даже Китай скорее предпочтёт невыгодный для них союз Chimerica, чем настоящий социальный поворот России. Сталинская модель эффективнее китайской модели. То есть достигнутое Китаем за 30–40 лет работы – может быть потеряно за 10 лет. И они это прекрасно понимают. Объединенный запад и Китай против России и будет идти настоящей войной. Напомню, что СССР разрушили, потому что народу хотелось 80 сортов колбасы и джинсов. Пересесть с Тойоты или BMW на Ладу Веста – еще как-то можно, хотя шума будет в разы больше, чем от лишения пармезана. Но у России нет своих операционных систем, компьютеров, телефонов и другого программного обеспечения для компов и телефонов. Нет многих станков с ЧПУ и софта для них. А также в некоторых отраслях есть зависимость до 90% от импорта. Без них вся экономика и вся страна встанет – на период от нескольких месяцев до нескольких лет! Штаты уже отключали GPS вовремя 08.08.08 – на войне как на войне – все средства хороши. Они не зря уничтожали всех производителей операционных систем за пределами Штатов как для телефонов, так и для компов. Это мощная удавка на шее. В начале года Сергей Лавров уже говорил, что Запад готовится к ядерной бомбардировке России. Неужели вы думаете, что эти люди не отключат операционные системы, программы и всё компьютерное оборудование? Отключат и глазом не моргнув. Необязательно делать открытый поворот влево, чтобы спасти страну и выиграть в этой битве. В России полно проблем, которые можно решать без поворота влево и получить довольно ощутимый рост экономики и социальной защиты государства лет на 5-10, пока запад сам не развалится. Можно бороться с коррупцией, можно устранять рейдерские схемы, бороться с чиновниками, создать программу импортозамещения, инфраструктурные проекты и много чего еще. И несколько лет, а то и все 10 по 5–6% роста экономики обеспечен без поворота влево. Запад – практически гарантированно за это время рассорится, а Штаты и вся международная долларовая система развалится. Вот тогда и можно спокойно поворачивать влево по-настоящему. Поворот влево опасен и по другим причинам Принцип теории власти – встраивание конфликтов, которое обеспечивает механизм «разделяй и властвуй». Для примера – в Гражданскую Войну был встроен мощный конфликт между Русским народом, который тлеет до сих пор и создаёт проблемы России. И его никак не удалось устранить. Причем более сильный конфликт между Россией и Германией — устранён. Если Россия уходит влево – значит, получается повторение конфликта. Который потом будет тлеть еще сотню другую лет. Например, во Франции – до сих пор тлеет конфликт, встроенный Англосаксами на основе Наполеоновских войн и Французской революции. Есть знать дореволюционная и после революционная, и они друг с другом сильно не ладят: ну потому что поубивали родственников, отбирали власть и собственность друг друга и забывать об этом никто не хочет. Страсть Российской знати ко всему западному внедрялась сотни лет и тоже является встроенным конфликтом. Который уже привел к одной революции и миллионам жертв после неё. У запада нет ресурсов для выживания в долгосрочной перспективе Текущих мер и ресурсов им хватит на 2–3 года, ну максимум на 5. Да и мер уже не так уж и много. Взаимный грабеж уже начался. Им уже сейчас надо кого-то срочно ограбить, потому что их экономика выстраивалась на грабеже 400–500 лет. И просто не может существовать без этого! И они будут грабить сперва чужих, а потом друг друга. Российских либералов уже начали грабить. Этому процессу надо позволить идти дальше и проявить себя в полную силу. Чтобы Лондонские толстосумы обожрались западной демократии и честности, в которые они верят больше чем в бога и собственную страну. Обожрались ею без участия России. И когда им уже тошнить начнёт от демократии – создадутся прекрасные условия, для принуждения к любви Родины – англосаксонскими руками. А Россия окажется как бы не при делах. Примерно так же происходит и на Украине, Прибалтике и других странах. Некоторые вещи невозможно объяснить словами – их может объяснить только жизнь. Пусть насытятся Бандерой и дружбой с Западом, пока они не начнут вздрагивать от слова «запад», Америка, демократия и др. Пусть на своей шкуре поймут самостоятельно, что означает фраза: Лучше вражды с англосаксами может быть только дружба с ними. По-другому без последствий для России этот конфликт очень сложно разрешить, не получив другие встроенные ещё лет на 100. Так или иначе, можно повторить «операцию Ходорковский» По принуждению к уплате налогов и возврату нефтяных активов в собственность государства. Тогда изгнали всего 5 самых буйных олигархов, остальные согласились платить налоги и продали большую часть нефтяных активов государству. Обратите внимания, что с нефтяниками не было серьёзных проблем уже лет 15. После этого изгнания – государство лет на 5 получило бурный экономический рост. (Там еще цены на нефть сыграли свою роль, но всё равно) Благодаря которому и восстановили ВПК. Сейчас это можно повторить – не надо изгонять всех. Достаточно 5 самых буйных. Остальные станут сговорчивее и благоразумнее. Начать можно с Банкиров, например, Альфа групп Михаила Фридмана известна, как рейдер номер 1 в России. И помельче рейдеров полно. Все крупные предприниматели с кем мне приходилось встречаться утверждают: с Альфабанком лучше не связываться – обманут и отберут бизнес. Что они и делают уже 25 лет. Настало время поговорить с Банкирами и другими коррупционными группами, так как поговорили с олигархами и нефтяниками в начале 2000-х. Предаст ли Путин интересы своего класса, как это сделала Маргарет Тэтчер? Маргарет Тэтчер лучше описывает персонаж Шарикова, таким каким его задумывал язвительный и злостный Булгаков – аллегория люмпен-пролетариата, неожиданно для себя получившего множество прав и свобод, но быстро обнаружившего при этом эгоизм и желание уничтожать себе подобных. Да, она уничтожала свой класс, чтобы выслужиться перед власть имущими. И поэтому после её смерти: Тысячи англичан бурно праздновали кончину «железной леди», стреляя в воздух пробками шампанского, танцуя и распевая популярную когда-то песню рок-группы Hefner «Когда ведьма умрёт»? «Мы будем смеяться в тот день, когда Тэтчер умрёт, и хотя мы знаем, что это неправильно, мы будем танцевать и петь всю ночь», — горланили они. Народная любовь очень непостоянна. Народ разлюбил царя, Николая второго и никакие усилия не вернут её. Народ очень быстро разлюбил Горбачева – для народа он останется в истории как «горби», т. е. «урод», уничтоживший великую страну и, которому нет никакого прощения. Народ разлюбил «нашу-няшу» Наталью Поклонскую за Матильду. Умная и харизматичная Мария Захарова пользовалась любовью и восхищением народа – ровно до того момента, когда на сколько помню она назвала «Сталина кровавым тираном, убившим многих людей». После чего – народную любовь как рукой сняло. Да и Путина «разлюбят» в два счёта и глазом не успеет моргнуть. Тем более, что тенденция уже видна! Думаю, что Россия– уже сделала левый поворот, хотя и двигается маленькими шагами Путин свои обязательства выполнил и был довольно последователен все 18 лет. Он не менял свою риторику как это сделал Трамп за 1.5 года. А народ чувствует фальшь, как никто другой. Не всегда получалось как того хотелось, но получалось! Он не обманывал открыто, как это делает Набиулина или Медведев, Греф, Кудрин. Хотя многие старались это представить именно так. В 1999 году перед страной стояли 3 главные задачи: Предотвратить внешнюю военную угрозу Предотвратить распад страны по модели СССР Остановить гражданскую войну в Чечне. Они решены. И теперь появилась другая очень серьёзная угроза не меньше, чем эти 3 угрозы вместе взятые – экономическая слабость страны и бедность. Есть все основания считать, что займутся и этой угрозой тоже! Было построено более 5000 заводов. Возродили ВПК – по сталинской модели управления. Начали делать, то что Сталин не успел – предприятия ВПК медленно, но верно начинают производить гражданскую продукцию. Вернули много нефтяных компаний в собственность государства. Работы, конечно, еще много и с доходом населения не очень-то хорошо получилось. Более того, по сути Российская экономика выстраивается по модели СССР – т. е. в форме большой ТНК. Как недавно писали в СМИ – государственным предприятиям принадлежит до 50% экономики России. Два раза в одну реку не войти. Будет ли Россия снова лево консервативным, т. е. социальным государством – не знаю. И если будет, то нескоро. Все те экономические планы, которые были заявлены в 2018 году – скорее всего, будут исполнены за следующие 6 лет или начаты. Хотя возможно и без официального поворота влево. Страна уже дрейфует влево – очень надеюсь, что это почувствуют многие граждане, если не в этом, то в следующем году.

Источник: http://ruslanbah.ru/na-chto-provotsiruyut-rossiyu-v-poslednie-mesyatsyi/