Руслан Бах. Информационная война — как это делается

Мои статьи обычно не притягивают троллей, но на прошлой статье про Десталинизацию, набежали… И дело не в статье или в огромном отклике. Похоже,всё что касается Сталина для них является принципиальным моментом. Человек ленивое создание и комментировать людям лень, по большому счёту. Но не статьи про Десталинизацию.

— Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах?

Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?

Я вот думаю, что сила в правде.

У кого правда — тот и сильней.

к/ф Брат

Были оставлены десятки «разоблачающих» комментариев. Где пожёстче, грубо привирая и манипулируя. Ну а где и помягче, вначале особо и не разберёшь враньё или нет. Отрицательных комментариев в разы больше положительных, но оставляли их одни и те же лица, что выглядело неестественно.

Брали как объёмом, так и количеством, уговорами и запугиванием. Значит, кто-то приплачивает и за объём, и за количество. И инструктаж проводит, как и что писать. В некоторых комментариях писали профессионалы.

Вначале с некоторым экскурсом в историю, в разные периоды, что делает враньёболее-менее убедительным. Такая формула – для неподготовленных, не знающих историю является наиболее пробивной через защиту.

Такие «тролли» стоят дорого. Это грамотные, умные, наверное, с высшим образованием, умеющие немного писать. А значит осознающие, что они делают и понимающие конечную цель – разрушение страны и уничтожение людей.

1 . Сталина боятся, как огня . Значит, копать надо дальше и глубже

Вперёд силы не ходи – раздавит!

Лев Тетерников,

(учитель йоги в России)

И всё, что с ним связано как кость в горле, как красная тряпка, доводящая до истерики. Что означает, что правильно копаем. Десталинизация приводит к прямо противоположным результатам – помогает осознать историю и происходящие процессы! Уж и не знаю, что думать по этому поводу – Может, поэтому власть особо и не борется с ней?

Холодная война до конца не осмыслена. В СССР так и не поняли, что происходило имягко говоря, загрузились. На западе хорошо понимали, что они делают: сражались за мировое господство, на полное уничтожение «врага», в полном смысле этого слова. Мы для них враг, как Гитлер был для нас врагом во Вторую мировую войну. А значит не осмысленны и не поняты нынешняя информационная или гибридная война, фальсификация истории. Представляете, чтобы летом 41го, после 22го июня – не понимали, что происходит? А в текущую информационную войну именно это и происходит, только медленно.

Десталинизация, является всего лишь частью этой войны. И можно сказать, что «Так закаляется сталь», как от эпидемии в Средние века. Природа особо не церемонится или точнее, очень жестока по отношению к слабым и глупым. Жизнь как и опыт лучший учитель — берёт дорого, но объясняет доходчиво.

Эпидемии убивали некоторое количество народа, но оставшиеся обретали иммунитет и становились сильнее, умнее, побеждая болезнь. В информационной войне – выживут те, кто способен думать своей головой. Вопреки стараниям по уничтожению образования – Десталинизация часть людей убивает, а другую часть заставляет начать думать своей головой, разбираться кому можно доверять, отличать обман политиков и становиться психологически сильнее, устойчивее. Кто участвует в этом процессе – должны понимать – эти жизни и на их совести тоже.

Мягкую Десталинизацию начал еще Хрущёв, наврал с 3 короба на своём 20м съезде. И в результате так запудрили мозги, что через 36 лет развалили сильнейшую страну, а то что осталось — разорили. Я так понимаю, что Десталинизаторы надеются повторить этот трюк. Первый раз ведь сработало…

Хватит себе врать, что это всего лишь нагадили в комментах таких статей, за банку варенья и корзину печенья. Что типа не они такие, а жизнь такая. Денег нет, а детей надо чем-то кормить. Расскажите эти сказки ветеранам Второй Мировой Войны…

2 . Гадить в комментах – тоже означает проливать кровь людей!

Одна знакомая любила цветы и у неё было пару цветочков, которые прекрасно росли, пока у неё не появился гражданский муж. По каким-то причинам они ему не нравились.

Просто выбросить их он не мог, поэтому втихаря, когда её не было дома – проходя,мимо цветов периодически произносил вслух с соответствующим эмоциональным вкладом: «Чтобы вы сдохли, чтобы вы высохли. Как вы уже надоели и достали. Когда же вы сдохнете, наконец-то».

Цвета засохли, через некоторое время. Такое даже цветы не выдерживают. Возможно, если бы было больше цветов, некоторые могли и выжить.

С людьми в информационной войне поступают также. Формально всё мило и полит корректно, а в реальности… Все знают, как портится настроение, когда сталкиваешься с открытым хамством. Даже самые сильные люди бывают уязвимы. Только психологически тренированные и подготовленные могут вынести такую вражду.

В отличие от цветов, хамство людям можно замаскировать политкорректностью и даже мнимой заботой о всеобщем благе. Но для некоторых групп людей – это всё равно будет означать – «Сдохни же наконец-то, тварь!»

Например, пенсионеры, после того как отработали 30—40 лет, будучи уже в преклонном возрасте, уже и силы не те и страна уже сильно поменялась, когда у их детей полно хлопот и забот, ипотека, работа и свои дети, которых надо поднимать.

Ментально с возрастом люди становятся более чувствительны и напоминают детей. А значит более уязвимы. Многие пенсионеры очень боятся быть обузой и напрягать детей заботами о себе.

И вот таким людям заявляют, что пенсии в ближайшие 20 лет не вырастут. Как вы думаете, что испытывают пенсионеры – как в их голове звучат подобные слова?

А что чувствуют граждане, когда видят что их ждёт на пенсии? Или пару десятков миллионов людей, чьи доходы составляют 7-15 тыс рублей в месяц?

Или что испытывают ветераны войны, когда Сталинизм и Фашизм пытаются уравнять?

Или что испытывают сотни тысяч работников ВПК России и члены их семей, когда говорят, что автомат Калашникова — это зло, что это оружие массового поражения, что оно убило больше людей, чем атомные бомбы и т.д. Но при этом умалчивают. Что войны не было уже более 70 лет и это прямая заслуга армии и оружейников. Список можно продолжить до бесконечности — и скрытые политкоректные фразы звучат каждый день для разных групп людей.

Возможно, Солженицын за всю жизнь мухи не обидел, может он вообще был вегетарианцем – не знаю. Но у него руки по локоть в крови, потому что его книга —оружие информационной войны, из-за которого умерло много людей.

Аналогично касается и других авторов книг, журналистов, актёров, певцов и композиторов вроде Макаревича, Ахеджаковой (или даже Моргана Фримана), которые на самом деле солдаты информационной войны. И может быть не все понимают, что делают, но сути от этого не меняет. И не надо ля-ля тополя рассказывать про кровавый коммунистический режим и тирана Сталина!

Именно поэтому и есть статьи за отрицание Холокоста, за разжигание национальной или религиозной розни, за клевету, оскорбление или им подобные. Именно поэтому – искажение или передергивание истории равносильно убийству людей, потому как именно для этого она искажается и передёргивается. И те люди, что этим занимаются имеют руки по локоть в крови!

И не надо толерантностью, демократией и прочим словоблудием – прикрывать вранье, передёргивание ценностей, искажение истории. Информационная война – это полноценная война на полное уничтожение людей на определённой территории.

Поэтому все эти действия равносильны прямому убийству людей. Даже если это происходит неявно.

3 Почему же они зациклились на Сталине?

Всё, что делал Сталин – является противоположностью тому, что делают либералы и глобалисты. На его фоне – они выглядят настоящими преступниками, убийцами, устраивающие геноцид своего и чужого народ. Вы только представьте эти люди называют Сталинский СССР – тюрьмой народов. А его Тираном и Диктатором.

На фоне Сталинской экономики меркнет даже Китайское чудо, которое совсем не предназначено для защиты интересов китайского народа. А Сталина – сколько ни очерняй – всё равно оказывается по чище на их фоне.

Пару недель назад Дмитрий Рогозин посетовал, что журналисты пишут про всякую ерунду и ни слова о том, грандиозном труде, который был проведён за последние 12 лет по возрождению предприятий ВПК. И привёл цифры, что возродили более 1200 предприятий.

Посмотрев на бюджет, с которым возрождали ВПК, а также оценив те обязательства,которые они взвалили на свои плечи – это чудо. Посмотрите в твитер Рогозина – там по несколько раз на день: запустили, заложили, построили, создали, выпустили, заключили…

А если почитать о Ростехе хотя бы в википедии, даже этого достаточно, чтобы понять – это чудо. С какой разрухи и убытков начали. И какие изделия сейчас выдают, всё чаще и чаще. Сталинизм живёт и развивается.

Такое ощущение, что существуют 2 страны, 2 экономики, 2 власти в России. Одна гребёт под себя. А другая строит и восстанавливает страну.

И это не даёт им покоя – поэтому минфин старается протолкнуть идею Кудрина – провести налоговый «манёвр». (А слово-то какое придумали.) Они, «так уж и быть», согласны повысить расходы на разрушенное ими образование, только бы сократить их на оборонку. Об этом манёвре уже несколько лет говориться с некоторой дрожью в голосе.

Уровень предложения, мягко говоря, устарел лет на 30 – для глупых романтиков, верящих в светлое будущее перестройки и честность капиталистов, либералов, какими к сожалению, было большинство граждан СССР во время перестройки.

Ростех и без МинФина финансирует образование – поддерживает уже десятки вузов, спасает моногорода. Активно осваивает производство гражданской продукции. Да, темпы не ударные сталинские, но даже они вызывают истерику все 12 лет, особенно на западе.

Если Ростех выполнит свои планы, а до сих пор они их выполняли, то лет через 10—12 расклады сил в стране существенно изменятся. Но не будем спешить – время покажет, что будет дальше.

4 ИВ — это массовое прививание комплексов и разрушение ментальности людей .

Если кратко, то цель внушить русским людям глубокое чувство неполноценности на уровне самоидентификации, т. е. глубоко в подсознании. А именно, что русские – это дикие недочеловеки, гнилой, тухлый, безнадёжно неисправимый недо народец. Поэтому страна такая и жизнь в ней такая и улучшиться ничего не сможет. А лучший выход из кризиса – аэропорт.

Под эту цель, иногда искусно, а иногда и топорно, подгоняются случайные события,раздувая их до истерики. Причём истерика – принципиальный момент – сильные эмоции массово отключают мыслительный аппарат.

Например, случай с парком «Зарядье».

Ну да инцидент был, затоптали много растений. Но под каким соусом это всё подали в СМИ?

https://www.gazeta.ru/comments/2017/09/14_e_10888778.shtml#

Устроители «Зарядья» в печали и недоумении: за несколько дней работы нового парка у Кремля москвичи и гости столицы вытоптали треть свежепосаженной тундры, уничтожили около 10 тысяч растений, разбили стеклянный купол и вообще ведут себя, как хазары при набеге на Русь. Кажется, инфраструктурная европеизация Москвы слишком опередила ментальную: вот и треснуло в «Зарядье».

Ну или вот еще: https://rg.ru/2017/09/14/reg-cfo/za-dva-dnia-v-parke-zariade-unichtozhil…

Заголовок: За два дня в парке «Зарядье« уничтожили почти 10 тысяч растений.

Парк «Зарядье« в Москве открылся всего несколько дней назад, а посетители уже успели уничтожить около 10 тысяч растений. Больше всего пострадала зона северного ландшафта, где люди вытоптали около трети зелёного покрова. Гости парка устраивали пикники прямо на газонах, хотя по правилам отдыхать на траве можно лишь в специальных местах.

Ну вы поняли основной «месседж»: Москвичи недочеловеки недо народа и это столица, а что говорить про регионы… вот такие вот они русские люди – дикари-ссс… Не то, что в европейских демократических столицах – вот там да, культура…

Как-то в детстве я прочитал рассказ о том, как Игорь Курчатов,

да, тот самый – «отец», советской атомной бомбы – распорядился заасфальтировать дорожки на большой территории Института Атомной Энергии, которым он руководил.

Если ветер повалил жилище,

то не виноваты ли непрочные стены?

Слова Ванталы, Дао Дзи Бай

Для начала, ничего не асфальтировать несколько месяцев, пока люди не вытопчут удобные пути для хождения. А потом именно на этих путях и сделать асфальтированные дорожки. То есть, другими словами он предложил учесть человеческий фактор и сделать так, как людям удобно больше всего.

При работе с людьми – человеческий фактор нужно учитывать обязательно. Потому как поведение массы людей – это стихия, как ветер, например.

У компьютеров все разъёмы на все внутренние устройства – разные. Перепутать невозможно. Никто и не жалуется, что кто-то что-то не так подсоединил. На западе, загруженные трассы выстраиваются по особым технологиям – вместо разделительной полосы – стоит бордюр и асфальт до полуметра высоты. Не поверите, никто не выезжает на встречку!

Бордюр конечно, это для «красоты», а на встречку не выезжают, потому что культура у европейцев такая. Не то что у Российских водителей.

Мне приходилось выстраивать безошибочную работу на складе с огромным оборотом и тысячами наименований товаров. Было много ошибок по мелочи: то на коробку меньше приняли, то что-то где помяли, где-то ошиблись, где-то украли что-то. Процент потерь менее 0.5% был. Хотя и получалось огромной суммой в 1 млн долларов в год.

И стоило принять во внимание человеческий фактор как безошибочная работа выстроилась сама с собой – 8 лет ни одной потерянной коробки. Как такое возможно? Принял во внимание человеческий фактор и выстроил работу с его учётом.Всё.

Поэтому дикари не те, кто растоптал 10 тыс. растений в парке Зарядье – а дикари те,кто составлял и утверждал проект этого парка – раз они, живя в обществе не знают о человеческом факторе, о поведении массы народа. Либо эти люди вредители и грабители государственных средств. Теперь-то ведь опять нужны десятки миллионов рублей на восстановление парка.

Что тут скажешь. Одни парк построили, так что его за 2 дня растоптали, а другие – это использовали, для того, чтобы внушить народу комплексы неполноценности.

Подобных статей, или случаев в интернете калибром поменьше – пруд пруди!

Большинство остаются без ответа, к сожалению. Никаких рук не хватит отвечать на каждую. А основная масса людей очень уязвима перед ними.

Цели у такой политики разные. От создания условий для утечки мозгов и капиталов, за счёт сложных условий жизни. (Английский теперь, не зря главныйпредмет в школе.) До введения людей в депрессию с целью понижения их производительности труда, рождаемости и продолжительности жизни, другими словами ментальный геноцид.