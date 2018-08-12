Руслан Бах. Уволить нельзя оставить либералов. Куда поставить запятую?
Только нащупали больную точку, на которую можно давить и снижать рейтинг Путина и вот те раз – референдум! Появился шанс, что повышения пенсионного возраста удастся избежать? Решил соскочить из ловушки?
Удивительно как быстро Западные либералы могут обвалить Российский рубль. На чем ещё держится рубль кроме «честного западного слова»?
Никакие валютные резервы с положительным сальдо, экспорт нефти, газа, металлов, атомных реакторов, запасы всех ископаемых, самолёты и ядерные ракеты и много чего – мало что значат. Кто-то на Западе сказал «лежать» – рубль упал. Кто-то сказал «стоять не рыпаться» – Украина и гривна держатся на честном слове уже четвертый год, на пустом месте. И кто-то спрашивает, что еще может случиться с Россией, если Путин вдруг решит уволить либералов? Ну смотрите – Путин раскритиковал пенсионную реформу, потом назначили референдум, появился шанс её избежать – и нате вам получайте гранатой по рублю. Только нащупали больную точку, на которую можно давить и снижать рейтинг Путина и вот те раз – референдум! C Трампом он понимаете ли, встретился, осмелел значит. Появился шанс, что ППВ удастся избежать? Решил соскочить из ловушки? Ай-ай-ай, как «нехорошо». Россия в него вошла на правах 3 сортной страны, да еще и после «публичной порки». А теперь что-то там «возомнила» о себе и требует уважения. Итак, давайте немного освежим память за последние полгода. 1 марта Путин – рассказал о новом оружии. А потом вышел фильм Соловьёва, в котором, он открыто предупреждает – «шарахнем, не сомневайтесь»: Зачем нам такой мир, если в нём не будет России? Уауу, какой грубиян, 4-й раз станет президентом России. Может, еще либеральное правительство Медведева с Набиулиной собрался уволить? И поменять экономическую политику? Ай-ай-ай, какой шалун, совсем распустился. Получай 4 марта Скрипалей, высылку дипломатов, бомбежки в Сирии, Американские корабли в средиземном море, угрозы обмена ударами весь апрель. А как только снова анонсировали премьером Медведева с сохранением почти всего либерального правительства в начале мая – что-то всё стихло. Больше, никаких кораблей в средиземном море, никаких случайных угроз столкновений и томагавков не туда. Мммм с чего бы это? Медведев вернулся и начал готовить пенсионную реформу. Всё в порядке – «живите долго и трудитесь на здоровье». И как ответить на такой удар? Страна уже 2 месяца бьётся, но ничего толком не придумали. Повышение Пенсионного возраста, скорее всего, придётся принять. И Путин говорит, что деваться некуда. Это означает, что еще большему количеству людей, помимо официальных 22 млн, грозит нищета, а значит миллионы умрут от безысходности. Я думаю, что половина из этого числа точно не доживёт до пенсии. На войне как на войне – людей убивают, много и напрасно. И неважно, что война называется информационной или гибридной и что на улице никто не стреляет – люди умирают миллионами. Половина России сейчас находится как в «блокадном Ленинграде», а вторая половина как «под Сталинградом» информационной войны. Кто и кого будет спасать? Возможно, с некоторыми поправками, и массовым возмущением народа, но скорее всего пенсионная реформа будет принята. Добро пожаловать в реальный, а не ожидаемый мир – они «немного» отличаются. Но как назвать то, что сейчас происходит, если это не война на своей территории? Информационная война опасней ядерной – там хоть знаешь кто есть враг, и кто союзник. А тут народные избранники – этот народ и уничтожают. Вам может это не нравится, но новый мировой порядок уже создается против России, за счёт России и на обломках России. Покойный Бжезинский в гробу сейчас пританцовывает от радости. При этом Путин утверждал, что Россия оставляет за собой право: асимметрично ответить ядерным ударом на ядерную атаку. И для этого создавались системы и оружие, которые гарантируют ответный удар на полное уничтожение. А вот на подобные реформы, от которых народу точно больше погибло и погибнет, чем от ядерных ракет – Россия оставила себе право отвечать? По логике, на всё, что убивает граждан – надо отвечать, асимметрично. Или я что-то не то понял? Другой вопрос: а есть ли у России чем ответить в такой ситуации? Должно быть что-то… Понимает ли он, что правительство и Центробанк действуют по указке МВФ, нанося вред экономике? 2-го июня 2017года на ПМЭФ он ответил Мегин Келли: Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают. Они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют, развлекаются просто. Систематическое, на протяжении многих лет, грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе на уровне дипломатических ведомств вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику. Путин как-то сказал, что он выходец из народа и благодаря существующим в СССР социальным лифтам ему удалось сделать карьеру и стать президентом России. Предаст ли он, как это сделала Маргарет Тэтчер? После 1-го марта и после фразы – «Зачем нам такой мир, если в нём не будет России», можно смело утверждать – что воля биться до последнего, для защиты страны у команды Путина – есть. С Россией всё будет в порядке. Люди, позволяющие себе такие высказывания – настроены очень и очень серьезно, и никто не будет их игнорировать. Думаю, весь фильм Соловьёва создавался именно под эту фразу, как предупреждение. А вот что будет с народом и сколько из 146,9 млн останется в живых – это серьезный вопрос. Любые малейшие попытки улучшить жизнь людей – сразу же нарываются на мощный ответный удар с запада, девальвация, санкции, снижение рейтингов или еще что-то. Импортозамещение – или поддержка изнутри задохнулась от реформ. Хотя моногорода и некоторые ВУЗы – поддержали за счёт Ростех-а, тем самым нацепив им гири на ноги. Увеличение пенсионного возраста происходит в десятках стран мира: от Аргентины, Туниса, Японии, бывших республик СССР, и по всем 27 странам Европы. Везде идёт с большим возмущением и протестами – но пенсионный возраст постепенно в каждой стране повышается и остановить это никому пока не удаётся. Это означает, что либералы в мире всё еще очень сильны и контролируют многие страны. Но и это не всё. Постепенно год за годом урезается социальная защита. Например, во Франции по чуть-чуть это происходило еще со времён Саркози и при Оланде, но с приходом Макрона – скорость уничтожения социальной защиты существенно повысилась. Его реформы оставляют на произвол судьбы более десятка процентов населения. Почему так грубо и топорно? Уже прошли 3 крупные всеобщие забастовки, но Макрон крепко стоит на своей реформе, демонстративно и надменно отказывается даже разговаривать и обсуждать что-то с бастующими. Все социальные завоевания со временем будут урезаны. Франция всего лишь первая ласточка, собственно, как и пенсионная реформа в России – на следующий год урезать социальную защиту будут по всей Европе и в других странах. Это говорит о 2-х вещах: Либералы всё еще очень сильны – людоедские реформы требуют огромной власти и ресурсов. Что означает, что их цель окончательно избавиться от населения. Народам Европы и России объявили войну на уничтожение. Сколько можно в этом сомневаться? Помните, как недавно суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты $2,6 млрд «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража? Могут повторить! Международные суды тоже контролируются либералами, мечтающими отправить Путина в Гаагу. Да, не всё так просто и пока получается что-то отстоять, но не надо сильно заблуждаться: законов и справедливости не существует. Про МВФ, НАТО, ВТО, Swift, Центробанки, Visa/MasterCard, Bitcoin – вы уже знаете. Всё это звенья одной либеральной цепи. Естественно, что после дела ЮКОСа каждый собственник более-менее крупной компании только и думал, как бы сохранить собственность, если не дай бог попадут в немилость к власти. И решение было найдено: Целые отрасли экономики разграбили и сделали зависимыми от импорта на 80-90%.По разным данным 199-295 крупных и системообразующих компаний, на которые приходится 70% валового национального дохода выведены в офшоры. В этот список входят «Алроса», «Газпром», «Башнефть», «Норникель», «Роснефть», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие компании. Это означает, что либералы контролируют 50–70% Российской экономики. А правительство Медведева отказалось возвращать их в Российскую Юрисдикцию. (Сейчас, правда, некоторые возвращаются.) Да, кто же на западе это позволит? Запад ни за что не отпустит из рук такую удавку на шее России. Как в фильме «Не бойся я с тобой»: Это не твой зуб и не мой, это уже его зуб. Буквально 8 июня 2018 года прошла новость: Апелляционный суд Швеции окончательно отклонил претензии испанских акционеров НК «ЮКОС» к Российской Федерации и обязал их возместить $3,3 млн судебных издержек. То есть все эти 15 лет в европейских судах что-то там рассматривалось по ЮКОСу? Уаууу, 15 лет? Безумие! Вот это борьба за власть, а не то что в России на выборах в Думу. Это не считая 15-ти летней PR акции в СМИ по очернению Путина и всей России, в защиту Ходорковского, которая каждый год обходилась минимум в десятки миллионов долларов. Но кто-то их каждый год настойчиво тратил и до сих пор тратит. Было бы здорово еще раз повторить «операцию Юкос»: с большинством олигархов договориться, пяток самых буйных изгнать, отчисления в бюджет повысить и поменять экономическую политику. Но жизнь немного сложнее – второй раз такой финт, скорее всего, не пройдёт. Ну Иран был под санкциями и мало им не показалось. Валюта у них тоже сильно пострадала. Свифт отключили. Значит, и России могут отключить. 10 лет назад вовремя 08.08.08 отключали GPS над Южной Осетией. Значит, отключат и мобильники, компы, социальные сети и прочее оборудование. Это не смертельно, местные хакеры быстро всё взломают и перезапустят. Возможно, уже есть взломанные версии. Но создаст несколько дней или даже месяцев полнейшего хаоса и кучу сложностей. Массово арестовывать невинных граждан, как это уже делается и обвинять в надуманных преступлениях. Отбирать детей у родителей путешествующих за границей. Так, что вам самим никуда не захочется ехать. Нагнетать напряженность в Сирии или еще где-то – провоцировать войну. «Случайно» стрелять ракетами вблизи границ. Или даже самолёты сбивать, тоже случайно. А если таких компаний будет хотя бы половина из 199? Представляете, что будет? Ладно вой поднимется в СМИ на десятки лет, но ведь будут арестовывать активы России по всему миру в пользу «пострадавших»! Замораживать счета, о чём они уже открыто говорят. И что тогда палить Калибрами и Кинжалами по тем, кто арестовал активы в счёт Нафтогаза, Юкоса или каких-то бомжей отравленных в Солсбери? А что еще они могут сделать? Это их мир. Вспомните все бредовые угрозы, которые звучали в Штатах и Лондоне – часть из них и могут принять в виде санкций. Они объединялись против СССР во время Второй мировой войны и во время холодной войны – когда боролись с «красной заразой», что по сути означает – борьбу с социальными завоеваниями, т. е. с народом. Это значит, что нет черты, которую они не могут переступить по каким-то этическим принципам! Ну подумаешь санкции – перетерпим пару лет, а потом всё наладится. Мы проходили железный занавес в СССР. Сейчас у России нет той силы и ресурсов, что были у СССР. Возможно, именно поэтому А. И. Фурсов и М. Л. Хазин – утверждали, что устранять либералов от власти в России скорее всего получится после того, как на западе начнётся серьезный обвал в экономике. Когда всё западное единство начнёт сыпаться как песок из рук. Есть подозрения, что либеральное правительство Медведева останется там, где они есть некоторое время и продолжат вредить. Учитывая, как закрутились события в 2018 году и с какой скоростью Трамп вводит пошлина на импортные товары – дела на западе очень и очень плохи – им осталось 3-4 года от силы. Впрочем, можно попробовать убрать либералов на полгода или даже на год раньше обвала – это только ускорит процессы. В этой ситуации примут пенсионную реформу или нет – мало что меняет. Что с ней, что без неё – жертв будет много. Это как с блокадным Ленинградом. Да, люди там массово умирали 900 дней, но основная битва была не там. И отвлекать войска на снятие блокады, даже при всех жертвах – было бы хуже всем. Собственно, не удивительно – самый цитируемый мистик, давший одно из самых адекватных описаний мироустройства – за это его сейчас дискредитируют. Он объяснил, чтобы не сказать «огорошил», что жизнь – это выживание. Это означает, что «законы кармы» и многое другое – иллюзия. Если вы считаете, что справедливость в конце концов восторжествует, а воров и душегубов боженька или карма покарает, зажарит на сковороде в аду, что однажды вам воздастся за ваше терпение, что придёт очередной Сталин – Робин Гуд: возьмёт у богатых и даст бедным, что государство вас защитит – вы сильно ошибаетесь. Вы лично, народ, Россия или кто-либо – будете иметь ровно столько, сколько сможете завоевать в упорной борьбе – силой, хитростью, обманом, маркетингом или новыми технологиями в бизнесе – не более того. Бизнес и политика – это современные формы войны. Поэтому запад и выстраивал контроль над всем миром последние 400 лет. Строить заводы и выпускать изделия как это делали 15 лет в ВПК. Такие планы были и есть у Ростех-а и других компаний. Или новые майские указы. Но похоже, возникли серьезные проблемы. Не получилось создать телефон, например. Модель производства изделий для ВПК и для потребителей – сильно отличаются, конкуренция с западными товарами значительно больше, а наработок, оставшихся от СССР почти нет. Для потребителей надо не только произвести, но еще и продать им. А это на порядок сложнее. Как выходить из такой ловушки я не знаю, но думаю, что выход есть. Наверняка всё просчитывалось. И, думаю, что в ближайшее время будут мощные ответные удары. Источник: http://ruslanbah.ru/uvolit-nelzya-ostavit-liberalov-kuda-postavit-zapyat…
Это их мир, они контролируют в нём ВСЁ, ну или почти всё
Реформы – ядерные удары информационной войны
Путин утверждал, что Россия никогда больше не будет воевать на своей территории
Часто слышу сомнения – понимает ли Путин, что правительство занимается вредительством в экономике?
Предаст ли Путин интересы своего класса?
Пенсионная реформа идет от МВФ и говорит о том, что либералы в мире еще ОЧЕНЬ сильны
С «лузерами» не договариваются
Но это не надолго – иначе зачем нужна такая спешка в реформах, пробуждающая массы от гипнотического бездействия и выводящая их на улицы?
Низкая рождаемость в Европе – тоже дело рук либералов. Ситуация с беженцами в Европе – тоже либералы.
Российские либералы извлекли урок из дела Юкоса
Операция ЮКОС 2.0 невозможна или не время еще
А что либералы могут сделать против России, если Путин решит их всех уволить?
Из-за одного ЮКОСа 15 лет бодались в Европейских судах
Обвала западной экономики ждать осталось немного
Всё чаще вижу цитаты Кастанеды в политических статьях
В этих условиях лучшим выходом для России является тихое импортозамещение
Никакие валютные резервы с положительным сальдо, экспорт нефти, газа, металлов, атомных реакторов, запасы всех ископаемых, самолёты и ядерные ракеты и много чего – мало что значат.
Кто-то на Западе сказал «лежать» – рубль упал. Кто-то сказал «стоять не рыпаться» – Украина и гривна держатся на честном слове уже четвертый год, на пустом месте.
И кто-то спрашивает, что еще может случиться с Россией, если Путин вдруг решит уволить либералов? Ну смотрите – Путин раскритиковал пенсионную реформу, потом назначили референдум, появился шанс её избежать – и нате вам получайте гранатой по рублю.
Только нащупали больную точку, на которую можно давить и снижать рейтинг Путина и вот те раз – референдум! C Трампом он понимаете ли, встретился, осмелел значит. Появился шанс, что ППВ удастся избежать? Решил соскочить из ловушки? Ай-ай-ай, как «нехорошо».
Россия в него вошла на правах 3 сортной страны, да еще и после «публичной порки». А теперь что-то там «возомнила» о себе и требует уважения.
Итак, давайте немного освежим память за последние полгода.
1 марта Путин – рассказал о новом оружии. А потом вышел фильм Соловьёва, в котором, он открыто предупреждает – «шарахнем, не сомневайтесь»: Зачем нам такой мир, если в нём не будет России?
Уауу, какой грубиян, 4-й раз станет президентом России. Может, еще либеральное правительство Медведева с Набиулиной собрался уволить? И поменять экономическую политику? Ай-ай-ай, какой шалун, совсем распустился.
Получай 4 марта Скрипалей, высылку дипломатов, бомбежки в Сирии, Американские корабли в средиземном море, угрозы обмена ударами весь апрель. А как только снова анонсировали премьером Медведева с сохранением почти всего либерального правительства в начале мая – что-то всё стихло.
Больше, никаких кораблей в средиземном море, никаких случайных угроз столкновений и томагавков не туда. Мммм с чего бы это? Медведев вернулся и начал готовить пенсионную реформу. Всё в порядке – «живите долго и трудитесь на здоровье».
И как ответить на такой удар? Страна уже 2 месяца бьётся, но ничего толком не придумали.
Повышение Пенсионного возраста, скорее всего, придётся принять. И Путин говорит, что деваться некуда. Это означает, что еще большему количеству людей, помимо официальных 22 млн, грозит нищета, а значит миллионы умрут от безысходности. Я думаю, что половина из этого числа точно не доживёт до пенсии.
На войне как на войне – людей убивают, много и напрасно. И неважно, что война называется информационной или гибридной и что на улице никто не стреляет – люди умирают миллионами.
Половина России сейчас находится как в «блокадном Ленинграде», а вторая половина как «под Сталинградом» информационной войны. Кто и кого будет спасать?
Возможно, с некоторыми поправками, и массовым возмущением народа, но скорее всего пенсионная реформа будет принята.
Добро пожаловать в реальный, а не ожидаемый мир – они «немного» отличаются.
Но как назвать то, что сейчас происходит, если это не война на своей территории? Информационная война опасней ядерной – там хоть знаешь кто есть враг, и кто союзник. А тут народные избранники – этот народ и уничтожают.
Вам может это не нравится, но новый мировой порядок уже создается против России, за счёт России и на обломках России. Покойный Бжезинский в гробу сейчас пританцовывает от радости.
При этом Путин утверждал, что Россия оставляет за собой право: асимметрично ответить ядерным ударом на ядерную атаку. И для этого создавались системы и оружие, которые гарантируют ответный удар на полное уничтожение.
А вот на подобные реформы, от которых народу точно больше погибло и погибнет, чем от ядерных ракет – Россия оставила себе право отвечать? По логике, на всё, что убивает граждан – надо отвечать, асимметрично. Или я что-то не то понял? Другой вопрос: а есть ли у России чем ответить в такой ситуации? Должно быть что-то…
Понимает ли он, что правительство и Центробанк действуют по указке МВФ, нанося вред экономике?
2-го июня 2017года на ПМЭФ он ответил Мегин Келли:
Вы бы посмотрели, что ваши коллеги у нас делают. Они просто с ногами забрались в нашу внутреннюю политику, на голову нам сели, ноги свесили и жвачку жуют, развлекаются просто.
Систематическое, на протяжении многих лет, грубое, абсолютно бесцеремонное, в том числе на уровне дипломатических ведомств вмешательство прямо в нашу внутреннюю политику.
Путин как-то сказал, что он выходец из народа и благодаря существующим в СССР социальным лифтам ему удалось сделать карьеру и стать президентом России. Предаст ли он, как это сделала Маргарет Тэтчер?
После 1-го марта и после фразы – «Зачем нам такой мир, если в нём не будет России», можно смело утверждать – что воля биться до последнего, для защиты страны у команды Путина – есть. С Россией всё будет в порядке.
Люди, позволяющие себе такие высказывания – настроены очень и очень серьезно, и никто не будет их игнорировать. Думаю, весь фильм Соловьёва создавался именно под эту фразу, как предупреждение.
А вот что будет с народом и сколько из 146,9 млн останется в живых – это серьезный вопрос. Любые малейшие попытки улучшить жизнь людей – сразу же нарываются на мощный ответный удар с запада, девальвация, санкции, снижение рейтингов или еще что-то.
Импортозамещение – или поддержка изнутри задохнулась от реформ. Хотя моногорода и некоторые ВУЗы – поддержали за счёт Ростех-а, тем самым нацепив им гири на ноги.
Увеличение пенсионного возраста происходит в десятках стран мира: от Аргентины, Туниса, Японии, бывших республик СССР, и по всем 27 странам Европы. Везде идёт с большим возмущением и протестами – но пенсионный возраст постепенно в каждой стране повышается и остановить это никому пока не удаётся.
Это означает, что либералы в мире всё еще очень сильны и контролируют многие страны. Но и это не всё. Постепенно год за годом урезается социальная защита.
Например, во Франции по чуть-чуть это происходило еще со времён Саркози и при Оланде, но с приходом Макрона – скорость уничтожения социальной защиты существенно повысилась.
Его реформы оставляют на произвол судьбы более десятка процентов населения. Почему так грубо и топорно?
Уже прошли 3 крупные всеобщие забастовки, но Макрон крепко стоит на своей реформе, демонстративно и надменно отказывается даже разговаривать и обсуждать что-то с бастующими.
Все социальные завоевания со временем будут урезаны. Франция всего лишь первая ласточка, собственно, как и пенсионная реформа в России – на следующий год урезать социальную защиту будут по всей Европе и в других странах.
Это говорит о 2-х вещах:
Либералы всё еще очень сильны – людоедские реформы требуют огромной власти и ресурсов.
Что означает, что их цель окончательно избавиться от населения. Народам Европы и России объявили войну на уничтожение. Сколько можно в этом сомневаться?
Помните, как недавно суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты $2,6 млрд «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража? Могут повторить!
Международные суды тоже контролируются либералами, мечтающими отправить Путина в Гаагу. Да, не всё так просто и пока получается что-то отстоять, но не надо сильно заблуждаться: законов и справедливости не существует.
Про МВФ, НАТО, ВТО, Swift, Центробанки, Visa/MasterCard, Bitcoin – вы уже знаете. Всё это звенья одной либеральной цепи.
Естественно, что после дела ЮКОСа каждый собственник более-менее крупной компании только и думал, как бы сохранить собственность, если не дай бог попадут в немилость к власти.
И решение было найдено: Целые отрасли экономики разграбили и сделали зависимыми от импорта на 80-90%.По разным данным 199-295 крупных и системообразующих компаний, на которые приходится 70% валового национального дохода выведены в офшоры.
В этот список входят «Алроса», «Газпром», «Башнефть», «Норникель», «Роснефть», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие компании.
Это означает, что либералы контролируют 50–70% Российской экономики. А правительство Медведева отказалось возвращать их в Российскую Юрисдикцию. (Сейчас, правда, некоторые возвращаются.)
Да, кто же на западе это позволит? Запад ни за что не отпустит из рук такую удавку на шее России. Как в фильме «Не бойся я с тобой»: Это не твой зуб и не мой, это уже его зуб.
Буквально 8 июня 2018 года прошла новость: Апелляционный суд Швеции окончательно отклонил претензии испанских акционеров НК «ЮКОС» к Российской Федерации и обязал их возместить $3,3 млн судебных издержек.
То есть все эти 15 лет в европейских судах что-то там рассматривалось по ЮКОСу? Уаууу, 15 лет? Безумие! Вот это борьба за власть, а не то что в России на выборах в Думу.
Это не считая 15-ти летней PR акции в СМИ по очернению Путина и всей России, в защиту Ходорковского, которая каждый год обходилась минимум в десятки миллионов долларов. Но кто-то их каждый год настойчиво тратил и до сих пор тратит.
Было бы здорово еще раз повторить «операцию Юкос»: с большинством олигархов договориться, пяток самых буйных изгнать, отчисления в бюджет повысить и поменять экономическую политику.
Но жизнь немного сложнее – второй раз такой финт, скорее всего, не пройдёт.
Ну Иран был под санкциями и мало им не показалось. Валюта у них тоже сильно пострадала. Свифт отключили. Значит, и России могут отключить.
10 лет назад вовремя 08.08.08 отключали GPS над Южной Осетией. Значит, отключат и мобильники, компы, социальные сети и прочее оборудование.
Это не смертельно, местные хакеры быстро всё взломают и перезапустят. Возможно, уже есть взломанные версии. Но создаст несколько дней или даже месяцев полнейшего хаоса и кучу сложностей.
Массово арестовывать невинных граждан, как это уже делается и обвинять в надуманных преступлениях. Отбирать детей у родителей путешествующих за границей. Так, что вам самим никуда не захочется ехать.
Нагнетать напряженность в Сирии или еще где-то – провоцировать войну. «Случайно» стрелять ракетами вблизи границ. Или даже самолёты сбивать, тоже случайно.
А если таких компаний будет хотя бы половина из 199? Представляете, что будет? Ладно вой поднимется в СМИ на десятки лет, но ведь будут арестовывать активы России по всему миру в пользу «пострадавших»! Замораживать счета, о чём они уже открыто говорят.
И что тогда палить Калибрами и Кинжалами по тем, кто арестовал активы в счёт Нафтогаза, Юкоса или каких-то бомжей отравленных в Солсбери?
А что еще они могут сделать? Это их мир. Вспомните все бредовые угрозы, которые звучали в Штатах и Лондоне – часть из них и могут принять в виде санкций.
Они объединялись против СССР во время Второй мировой войны и во время холодной войны – когда боролись с «красной заразой», что по сути означает – борьбу с социальными завоеваниями, т. е. с народом. Это значит, что нет черты, которую они не могут переступить по каким-то этическим принципам!
Ну подумаешь санкции – перетерпим пару лет, а потом всё наладится. Мы проходили железный занавес в СССР. Сейчас у России нет той силы и ресурсов, что были у СССР.
Возможно, именно поэтому А. И. Фурсов и М. Л. Хазин – утверждали, что устранять либералов от власти в России скорее всего получится после того, как на западе начнётся серьезный обвал в экономике. Когда всё западное единство начнёт сыпаться как песок из рук.
Есть подозрения, что либеральное правительство Медведева останется там, где они есть некоторое время и продолжат вредить.
Учитывая, как закрутились события в 2018 году и с какой скоростью Трамп вводит пошлина на импортные товары – дела на западе очень и очень плохи – им осталось 3-4 года от силы.
Впрочем, можно попробовать убрать либералов на полгода или даже на год раньше обвала – это только ускорит процессы.
В этой ситуации примут пенсионную реформу или нет – мало что меняет. Что с ней, что без неё – жертв будет много.
Это как с блокадным Ленинградом. Да, люди там массово умирали 900 дней, но основная битва была не там. И отвлекать войска на снятие блокады, даже при всех жертвах – было бы хуже всем.
Собственно, не удивительно – самый цитируемый мистик, давший одно из самых адекватных описаний мироустройства – за это его сейчас дискредитируют.
Он объяснил, чтобы не сказать «огорошил», что жизнь – это выживание.
Это означает, что «законы кармы» и многое другое – иллюзия.
Если вы считаете, что справедливость в конце концов восторжествует, а воров и душегубов боженька или карма покарает, зажарит на сковороде в аду, что однажды вам воздастся за ваше терпение, что придёт очередной Сталин – Робин Гуд: возьмёт у богатых и даст бедным, что государство вас защитит – вы сильно ошибаетесь.
Вы лично, народ, Россия или кто-либо – будете иметь ровно столько, сколько сможете завоевать в упорной борьбе – силой, хитростью, обманом, маркетингом или новыми технологиями в бизнесе – не более того. Бизнес и политика – это современные формы войны.
Поэтому запад и выстраивал контроль над всем миром последние 400 лет.
Строить заводы и выпускать изделия как это делали 15 лет в ВПК.
Такие планы были и есть у Ростех-а и других компаний. Или новые майские указы. Но похоже, возникли серьезные проблемы. Не получилось создать телефон, например. Модель производства изделий для ВПК и для потребителей – сильно отличаются, конкуренция с западными товарами значительно больше, а наработок, оставшихся от СССР почти нет.
Для потребителей надо не только произвести, но еще и продать им. А это на порядок сложнее.
Как выходить из такой ловушки я не знаю, но думаю, что выход есть. Наверняка всё просчитывалось. И, думаю, что в ближайшее время будут мощные ответные удары.
Источник: http://ruslanbah.ru/uvolit-nelzya-ostavit-liberalov-kuda-postavit-zapyat…
Источник: pravosudija.net
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Ишь чего удумали, уволить! Гнать их ссаной тряпкой до китайской границы вместе с главным либеральным Гарантом!
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Как надоела вся эта подзаборная галиматья! У ВВП достаточно, пока ещё авторитета, что бы выступить, как в свое время Сталин. Братья и сестры, происходит такая вот хрень, нужна ваша помощь. Если мы сделаем так, можем получить это, сделаем по-другому, получим вот это. Что нам делать в этой ситуации? Предлагаю свой вариант, он заключается в том-то. Тогда бы его 99% процентов населения поддержало! А раз молчит, то все такие статейки в пользу бедных, чтоб не рыпались, ждали, на что то надеялись и тихо дохли.
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“Уволить нельзя оставить либералов” – если не знаешь, как поступить, то поступать надо по закону, значить – в тюрьму…….