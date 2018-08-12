Руслан Бах. Уволить нельзя оставить либералов. Куда поставить запятую?

Только нащупали больную точку, на которую можно давить и снижать рейтинг Путина и вот те раз – референдум! Появился шанс, что повышения пенсионного возраста удастся избежать? Решил соскочить из ловушки?

Удивительно как быстро Западные либералы могут обвалить Российский рубль. На чем ещё держится рубль кроме «честного западного слова»?