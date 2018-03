Руслан Бах. Итоги послания 2: А зато у нас ракеты… Правда, на этот раз без балета

Не хотелось загружать предыдущую статью о послании президента большим количеством объяснений – она и так большая, но, наверное, нужно. И мнение по ней разделилось 50/50. И критика была жесткой, местами с переходом на грубость, конструктивных комментариев было мало. Однозначно то, что сказал Путин на послании – было не то, что от него хотели услышать! Вспоминается эпизод из советского фильма «Мы из Кронштадта» — один солдат позвал другого посмотреть через оптический прицел пушки на обнаженных женщин, резвящихся на пляже. На что тот ответил – кабы ты мне кусок сала или хлеба показал… А такого добра я насмотрелся. Народ от послания ожидал услышать про экономику, зарплаты, пенсии, цены О рабочих местах, о продовольственной безопасности, отчет о «выполнении» майских указов… И наверное не ошибусь если скажу, что народ хотел видеть летящие головы и посадки, в первую очередь из правительства и Центробанка, а также коррупционеров, банкиров и олигархов приватизаторов. И чем больше, тем лучше – народ жаждет крови от несправедливости, постоянного обмана и подстав. Народ горит ненавистью к олигархам и коррупционерам, которая хлещет через край. В экономике серьезный раздрай. Если считать, что экономика реально падает по 2% в год (в 2015 году — 8-10%). Означает, что начиная с конца 2012-го года – экономика России упала уже примерно на 15-18%… ЭТО МНОГО! И в этом году будет еще минус 2-3%. Похоже прав был Обама утверждавший, что порвёт Российскую экономику в клочья. Может и не порвана прям в клочья, но пострадала сильно. Сказать, что дела плохи – это как сделать комплимент. Дела в экономике ужасны. Как бизнес-консультант знаю компании, у которых продажи упали в 2 раза за 2 месяца в сентябре и октябре 2017-го, когда они должны были вырастить в 1.5 раза в связи с сезонностью! У других продажи упали в 5–10 раз за 4 года. А сколько закрылось, причём многие закрывались целыми сетями… Даже у лидеров рынка, которые росли как на дрожжах десяток лет на 30–50% в год – продажи стагнируют уже пару лет, что с учётом инфляции означает падение. И даже этого оказывается достаточно, чтобы акционеры рассорились как базарные бабки и разбежались, а бизнес выставить на продажу весь или по кусочкам, за гроши что означает ликвидировать… А что будет в сентябре 2018-го – даже страшно представить. Можно ли всем помочь на микроэкономическом уровне, т. е. с помощью маркетинга и бизнес-консультантов? Кому-то можно. Но большинству – НЕТ! Ситуация с людьми еще хуже — идет активная люмпенизация населения Люди массово спиваются, впадают в депрессию даже те, кого я знал, как закаленных железным воспитанием и думал, что уж эти-то никогда не сломаются! Но оказалось – еще как ломаются и такие тоже! Никто не застрахован. 90-е возвращаются? Очень похоже… В городах миллионниках в регионах есть проблема нанять нормального менеджера по продажам. Это на фоне безработицы. А вот с работниками на производство – катастрофа даже в Москве, а про регионы и говорить нечего. Людей нет. И многие люди в состоянии отчаяния и боятся ответственности – бизнесмены жалуются, что некоторые сотрудники отказываются от ЗП в 70–80 тыс. рублей с ответственностью за качественную работу, в пользу гарантированных 16–18 тыс. руб./мес, но без ответственности. Да, спасают немного мигранты из Азии, Украины и, конечно же, из Донбасса. Но надо понимать, что это люди прожившие 25 лет в другом государстве. Они уже другие! С ними зачастую непросто. Николай Стариков уже много раз писал, что надо бы Донбассу выдать Российские паспорта, по примеру Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Возникает проблема с оформлением и жильём для них. Но на производство берут – деваться некуда. Про коррупцию и поборы в бизнесе – писать не буду. Один сбербанк чего стоит – обслуживание счёта 1400 руб./мес, но если у вас больше 4 проводок, то тогда 4 тыс. рублей в месяц, т. е. 48 тыс. в год! Да и налоги УСН каждый год повышается. Откуда такие деньги около 100 тыс. / год за всё это платить? Это уничтожение малого бизнеса. Не платите – лучше умрите! Положение в образовании, медицине, социальной поддержке и общее настроение в стране характеризуются точно одним словом – геноцид. Очистка территории от людей. Десятки тысяч деревень и городов уже зачистили – а либерализм еще не отменили! Тогда, естественно, возникает вопрос: Откуда такой пафосный оптимизм в предыдущий статье? Откуда такая уверенность про Сталинскую модель и прочее? Даже был такой совет: «пристрели НАДЕЖДУ». Хочу напомнить, что фраза: Оставь надежду всяк сюда входящий – в «Божественной комедии» Данте Алигьери, написана на вратах ада. Но в некоторой степени я согласен с аргументами против «надежды» в таких ситуациях. Правильное решение в таких сложных ситуациях будет – «верить не веря» или «надежда без надежды». У меня нет доказательств в том, что ВПК работает по Сталинской модели, знакомых там у меня нет. Но у меня есть опыт налаживания работы производства, и я хорошо понимаю, что нужно, чтобы создать подобные изделия. А то что в последние 10 лет в России появилось много готовых уникальных изделий ВПК, которые: ездят, летают, стреляют, взрываются – надеюсь, вы не будете спорить. Так вот – всё, что вы до сих пор видели от Арматы и Калибров – до СУ-57 со всей электронной начинкой. НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ПО КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ ПРОИЗВОДСТВА с таким бюджетом и за такой срок, какой был у ВПК России. Даже с наработками оставшимися от СССР – невозможно! Такое можно сделать только с помощью Сталинских моделей производства. Имея ФРС, и отжимая сотни миллиардов в виде колониального налога со всего мира – Штаты не могут сделать нормально летающий самолет 5-го поколения и много — много других изделий, которые есть сейчас у России. Им плевать на цену, напечатают и вбухают еще триллион. Но это только сильнее развращает. Производство всё равно не даёт результата. Количество проблем не уменьшается. КАЧЕСТВЕННЫХ сдвигов – нет или они ничтожны. А годы идут, Российский ВПК возрождается. В чём заключается эта мотивация и мощь управления? В том, чтобы работать за 300–400 долларов в месяц добровольно — принудительно? Такая ЗП, конечно, перегиб – людям нужно платить столько, чтобы хватало на нормальную жизнь. И это без обсуждений. А еще должен быть социальный пакет и много чего еще. Только Россия сейчас находится в информационной войне – и это настоящая война, в ней гибнут люди и разрушаются здания. А на войне как на войне. Уровень зарплаты здесь ни при чём. Иначе Африка и Бангладеш имели бы самый передовой ВПК. Нам рассказывают, что будущее за нанотехнологиями, за ИИ и зеленой энергией. Враньё – будущее за эффективно работающими моделями управления! Они могут работать эффективно в жёстких условиях. И когда будет обвал Штатовской экономики, а он будет — Вместе с ней рухнет Европа и Китай – такой экономической катастрофы наша планета еще не знала. Как тогда работать? Ну либо Фашизм, либо Сталинские модели экономики и управления – выбор особо небольшой. Откуда уверенность про мощь управления, спецслужбы и элиты? В России нет нормальных элит.

Если бы не было вменяемого клана элит, то страна не дожила до этого года. Крым не стали бы брать. Да и в Сирию не стали бы лезть – а поменяли на белоснежные яхты, как это сделали сами знаете кто. И Путин сидел бы давно в Гааге и доказывал, что он не слон. Каждое из этих изделий можно было бы продать – на этапе ТЗ. И в Штатах не поскупились бы – на белоснежную яхту и жизнь на лазурном берегу хватит. Кстати, и сейчас это еще можно сделать. Но почему-то то, что должно продолжает ездить, летать, стрелять или взрываться. Да, бывают накладочки – но в целом работает. А как же это всё удержать, чтобы не растаскали? С помощью сильных и адекватных спецслужб! Ну никак без них нельзя удержать, чтобы не разворовали. Даже у всех крупных компаний есть служба безопасности – невозможно без неё удержаться на рынке. Причем работать должны – безупречно, во все щели должны смотреть. Иначе не дай бог там окажется флешка с копией всех секретов. А сколько воплей в СМИ, при подозрении в экономическом Шпионаже. У-у-у-у-у. Ничего не поменялось со времён СССР. Лет 10–12 назад у Корейской Киа – украли технологий на 26 млрд долларов. И знаете, сколько заплатили обиженному сисадмину, сделавшему копию всех файлов на флешку? 400 тыс. долларов. После этого Китайский автопром резко улучшил своё качество. Вы думаете, что в Российском ВПК иначе? Помните, как в СССР проверяли людей, прежде чем принимали работать на ВПК? У меня родители жили в закрытом городе Свердловск П-144, сейчас Новоуральск называется. Там такие шпионские игры были, чтобы сфотографировать этот город или завод с проезжающей мимо электрички. Только сейчас они узнали, что в этом городе производилось – половина всего обогащенного урана России. Да, сейчас такая безопасность не нужна – нет смысла. Но профессионализм у них должен быть высочайшего уровня. Чтобы извините никто пукнуть не мог, без того, чтобы спецслужбы не знали об этом чуть раньше. А как по-вашему, Россия 70 лет сохраняет мировое лидерство в Атомной промышленности и уже 11-е поколение центрифуг выпускает? Обогнав всех на 20–30 лет. Думаете никто не хочет украсть эти технологии? А раз до сих пор не удалось это сделать – что это означает? Это касается каждого изделия, которые вы видели на Путинских презентациях. Я помню какой визг стоял в западных газетах еще в 2005 году – ОН ВООРУЖАЕТСЯ. Журналюшки в личных разговорах никак не могли успокоиться – он вооружается. Вы думаете западные спецслужбы не пытались украсть секретные разработки или хотя бы узнать над чем работают? Ууууууу еще как пытались! А скольких за это посадили… Полно в интернете – найдите сами. Ну и, чтобы иметь такие спецслужбы – должны быть соответствующие Элиты. Причем именно этот клан должен контролировать государство, или как минимум, большую часть. Потому что опять – удержать это всё невозможно иначе. Поэтому я и утверждаю, что не либералы контролируют власть в России, а именно силовики. Настоящие, честные, умные силовики патриоты и есть как минимум один из Элитных Кланов России. Надеюсь, мысль понятна – а я могу переходить к следующему негативному комментарию: Путин не Сталин, даже не надейтесь, никакого поворота влево при нем не будет, у них и так всё хорошо Если после всего выше написанного кто-то еще продолжает так думать… Ладно продолжим. «Никакого» – это значит никакого, вообще ноль и ни разу. Как Дерипаска, который закрывал завод в Пикалёво и выгонял народ на улицу с большим, большим спасибо за сотрудничество вместо зарплаты. Если и обобщаете – то делайте это аккуратнее. Несколько цитат из википедии про Ростех: Особая зона ответственности корпорации — входящие в её состав 21 градообразующее предприятия. (Это сколько миллионов людей они взяли на довольство? Это достаточный поворот влево или всё-таки никакой?) Ростех сотрудничает с 312 опорными вузами, с которыми организации Корпорации заключили соответствующие соглашения для целевой подготовки специалистов, развития кооперации в рамках научных и технологических направлений и проведения совместных исследовательских, конструкторских и технологических работ. Количество базовых кафедр холдинговых компаний и организаций Корпорации в вузах составляет 294. В 2015 году совместно с вузами было реализовано 165 инновационных проектов. Объём финансирования исследовательских, конструкторских и технологических работ в рамках этих проектов составил 2,8 млрд рублей. Да, при этом Академию наук либералы пытаются расформировать – с этим не спорю. Это война! Самая настоящая, хотя и называется информационная. Процесс будет продолжаться. Количество советских наработок заканчивается. А двигаться дальше нужно. Понятно же, что не будет никакой безопасности страны, да и ВПК – если не будет развития фундаментальной науки, своих компьютеров, электроники и прочего. Всё это придётся развивать – конкуренция будет только усиливаться. И нет другого способа это развивать без Сталинской Модели управления производством. Смена экономического курса – будет или нет? Помните, как Михаила Илларионовича Кутузова упрекали и провоцировали дать генеральное сражение Наполеону, оставивший Москву. А он постоянно отклонялся и вынудил войско Наполеона возвращаться в Париж по разграбленной дороге, зимой и без продуктов питания, под постоянными партизанскими набегами. Многие говорили эксперты утверждают – увольнение либерального клана равносильно объявлению войны всему Западу (и Китаю, кстати, тоже), который несмотря ни на что продолжает выступать единым фронтом против России. На кого России опираться? На Китай? Не смешите – Китай меньше всех заинтересован что-то менять и хочет продолжени яглобализации. А Россия нужна ему как живой щит от Американских Томагавков и Ядерных ракет – не более. Помните, как в 2013 году все объясняли Украине, Молдавии и другим почему им не надо подписать договор о евроассоциации? Потому что все их рынки сбыта находятся в России. Именно поэтому им нужно сделать с точностью до наоборот – вступить в Таможенный Союз. А где находятся рынки сбыта ЕС и Китая? Каково торговое сальдо ЕС и Китая со Штатами? По итогам 2017 года товарооборот Китая и США увеличился на 15% и составил около 600 миллиардов долларов. При этом платежный баланс Китая в торговле с Соединенными Штатами оказался рекордно положительным — 276 миллиардов долларов. По Штатам и ЕС не нашел данных, но там те же сотни миллиардов долларов в торговле. И сальдо насколько помню около 140 млрд долларов/год. Неплохая доплата за дружбу. Надеюсь, вы понимаете, что если Штаты упрутся рогом и начнут давить на Китай и ЕС по поводу введения санкций против России — они введут ВСЁ, что им скажут. Особенно после того, как Россия поставила под сомнение Либеральный мировой порядок, уволив либералов из правительства и хочет помешать глобализации. И даже стрелять будут, если дело дойдёт до этого. Чтобы они сейчас ни говорили и как не заискивали с Путиным. Они вам не Украина, чтобы ссориться со своим основным торговым партнёром. Вам хочется войны России с Китаем, Штатами и Европой одновременно? Надеюсь, нет. Тогда о каком увольненнии либералов может идти речь? Изменится ли хотя бы кредитная политика Центробанка России после выборов? Смена кредитной политики – тоже есть объявление войны всему Западу. Поэтому, скорее всего, она не изменится в ближайшие годы. Или изменится не существенно. Всё, конечно, сильно зависит от цены вопроса. Если в экономике будет очень плохо, и на кону будет стоять развал страны или массовое вымирание населения то тогда да – может, и рискнут рассориться со всеми, но не раньше. Потому что по некоторым отраслям у России зависимость до 90% от западных поставок. Ну и это война. А на войне все средства хороши. Вы уверены, что завтра Штаты не выключат все Российские компы и телефоны, а также сетевые устройства? Напоминаю, что операционной системы для компов и телефонов нет ни у кого, кроме Штатовских ТНК. Выключения операционок на всех компах и телефонах будет достаточно, чтобы вся Российская экономика встала на уши, а народ завизжал от недовольства и вышел на улицы. Почему я уверен, что они отключат их? Первое: Зачем, по-вашему Штаты собирали контроль над всеми существующими операционками уже? (Помните я писал уже – сперва уничтожили Нокиа, потом Самсунг обули на 17 млрд долларов за свою операционку). И второе – GPS вовремя 080808 ведь выключили над Южной Осетией. Будьте уверены, что операционки тоже выключат. На войне как на войне! А красивое объяснение найдётся. А что же тогда остаётся? Действовать партизанскими методами М. И. Кутузова Увы, выбор небольшой. Увольнять либералов поодиночке. Ловить с поличным коррупционеров, как Улюкаева

Постепенно заменять чиновников на своих. Ставить своих Губернаторов

Какое никакое, хоть и кривое – импортозамещение

Встраивать конфликты между российскими Либералами – пусть грызутся. А также между ними и их хозяевами

Встраивать конфликтов между Штатовскими вассалами – как это удалось сделать между Турцией и Штатами

(Как вы понимаете спец службы не дремлют в попытках поймать такие момент на чужой территории – у турков тоже не слабые спецслужбы, но о попытке переворота узнали в России раньше – или это по-вашему, либеральные и продажные спецслужбы, которые вот уже 18 лет вместе с Путиным дерибанят страну? Как написали в одном комментарии.)

Ждать когда у Штатов случится бардак из-за грызни их элит. Как видите, не густо. А предложение ждать и терпеть – мало кому понравится. Ищите выходы самостоятельно. ( Я собственно поэтому и предложил объединиться и сделать мегакорпорацию. Сейчас готовлю вторую статью с подробным описанием как её реализовать. ) Иначе, остаётся умерить аппетит и затянуть ремни потуже, желательно не на шее, ближайшие несколько лет – экономическая политика России, не изменится. Я буду очень рад, если я ошибаюсь и Путин изменит политику этой весной и всё сразу завьётся, и заколосится. Как я писал в прошлой статье: Слабая экономика и мощный ВПК и балет проходили в СССР – это привело к развалу Россия не Северная Корея – продержаться под санкциями еще 60 лет не получится. Тут надо срочно что-то предпринимать. — Что еще могут сделать Элиты? Опять приходим к Сталинской модели экономики. Это никто не внедряет от хорошей жизни. Только от плохой и только под сильным давлением в условиях серьезных ограничений ресурсов. Деньги придётся ЗАРАБАТЫВАТЬ, чтобы сразу внедрять. И каждую копейку считать. Но и образование людей поднимать. Продвигать по карьерной лестнице – лучших и только лучших. Надеюсь, именно это – в Ростехе и происходит. Та элита, что строит ВПК в последние 10-15 лет – именно этим и занимается. Из бюджета тоже что-то перепадает, при этом Кудрин и Силуанов хотят урезать гособоронзаказ путём так называемого налогового манёвра или точнее обмана. Но Путин пока не соглашается. И не надо рассказывать, что эти Элиты покупают яхты и особняки, отдыхают за границей и т.д.. Есть несколько элитных кланов в России. И не все из них катаются на яхтах. Ну не было бы никакого ВПК в России, если они так делали. Ростех, как их основная компания, наоборот, всеми возможными путями, правдами и неправдами пытается перейти на гражданскую продукцию и экспорт. Вы видели их портфель заказов? Им удалось построить 5000+ заводов за 18 лет. И вы видели их портфель проектов? Пытаются зарабатывать, чтобы еще построить. И только не надо говорить, что они бездействуют. Да я знаю, что пока строили эти заводы – либералы уничтожили 40 тыс разных организаций и 20 млн рабочих мест. Воровать не строить. Да, не 9 тысяч Сталинских заводов гигантов за 10 лет Неплохо в условиях, когда их на каждом шагу обворовывают – Российские Либеральные элитные кланы – ну или как они там называются. И они выкручиваются как могут – занимаются демонстрацией вооружений в Сирии – совмещают защиту страны и поиск новых заказов. Пытаются перебить заказы у Штатовского ВПК. А как иначе? Нет другого способа работы в условиях существенного ограничения к финансам, без кредитов, под санкциями и угрозой жизни. Именно поэтому Ростех превратили в ТНК, в которой сотни или тысячи компаний, по модели СССР и работает по сталинской модели – чтобы максимально устранить внешнюю конкуренцию и сократить затраты. Ростех (до 23 июля 2014 года — «Ростехнологии»[4]) — российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её составе более 700 организаций[3], из которых сформировано 14 холдинговых компаний[5]. 11 из них — в оборонно-промышленном комплексе, 3 — в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления.[5]. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран мира[6]. Хочется ли Силовикам устранить либералов от Минфина и Центробанка? Думаю, да. И думаю судя по Крыму и по дате Мюнхенской речи, по Сирии – Путин сделает это при первой же возможности, когда многие еще будут говорить «слишком рано и рискованно» – как было с Крымом. Ну а если они не справятся – весь этот клан во главе с Путиным в лучшем случае окажутся в Гааге. У них просто нет другого выхода – кроме как Сталинская модель управления и производства. да, не вся экономика, но Ростех именно так и работает. В СССР, кстати не вся страна работала по Сталинской модели, гражданские заваоды управлялись по другом, поэтому и отсталость. Сейчас тоже самое. И судя по СМИ – за воровство средств из ВПК – спрос намного жестче, чем в другой области. И % посадок – намного больше, чем на гражданке. Но опять же – как и при Сталине ответ получился такой же: либералы кошмарят бизнес и сажают предпринимателей – сотни тысяч уже посадили. Ну и вдобавок к этому – отнимают детей. Вот такая вот «тихая» война происходит в данный момент между Российскими элитными кланами. По поводу эволюции общества в сторону дебилизации населения Я полностью согласен с профессором Савельевым. Который утверждает, что общество будет деградировать, а мозг будет уменьшаться. Именно так и происходит. Я вскользь упоминал об этом в своих статьях. А подробную статью не успел еще опубликовать, как раз дописываю. Дебилизация продолжится. Ошибочно, считается, что основной фронт информационной войны — это Россия-Запад. На самом деле основной фронт – это Элиты-Народ. И в этом у Российских и западных Элит, при всех разногласиях – довольно хороший консенсус. Это страх или даже паранойя потерять власть. И длится 2300 лет еще со времён Аристотеля – основным методом удержания власти является встраивание конфликтов среди населения, сдерживание развития, уменьшение грамотности. Даже при обучении управлению персоналом говорят – надо встраивать конфликты: если сотрудники дружат, то только против начальства. Если сотрудники ссорятся, то начальник для них спаситель. Об этом любит упоминать в своих интервью Ноам Хомский. А также описано в книге Хазина – «Лестница в небо». Знал ли Аристотель, что это будет причиной серьезного неравенства в обществе? Да, знал. Но ничего личного – просто власть. Хотите верьте, хотите нет – но инструмент внедрения конфликтов по методу Аристотеля – вот уже 2 тыс. лет происходит через некоторые библейские ценности – именно это является основной целью Христианства. (Но об этом надо писать отдельную статью.) Даже в Вузах принципиально не обучают некоторым жизненно необходимым навыкам. Об этом в Штатах написана книга, к сожалению, без перевода: Чему вас не обучат в Гарвардской деловой школе. What They Don‘t Teach You at Harvard Business School: Notes from a Street—smart Executive Paperback – 1986 by Mark H. McCormack. Полное обучение, чтобы человек был жизнеспособным, психологически сильным, происходит у западных элит только от родителей к детям. Но бывает исключение. Есть одна-единственная вещь, которая заставляет элиты идти на уступки народу. Это серьезная внешняя угроза. Больше элиты ничего не боятся. Именно это произошло во времена Сталина. Элитам СССР – для победы с внешними угрозами пришлось поднять грамотность населения. то же самое сделали западные Элиты и создали средний класс, профсоюзы, социальную защиту. После развала Советского Союза – угроза исчезла и снова началась дебилизация населения. Профсоюзы потеряли силу, а средний класс скукоживается. Российские элиты опять находятся перед серьезной внешней угрозой. Если всё будет ухудшаться – есть шанс, что образование существенно улучшат. Ну а до тех пор – рассчитывайте только на себя: Учитесь и развивайте необходимые навыки себе и детям. (Но об этом опять – напишу в другой статье.) На какие еще комментарии и критику я не ответил? Напишите! Руслан Бах http://ruslanbah.ru