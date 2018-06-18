«Мы такого не ожидали»: что пишут мировые СМИ о ЧМ-2018 в России (ФОТО)

Стартовавший 14 июня чемпионат мира по футболу в России в западных СМИ несколько отодвинул на второй план политический негатив по отношению к этой стране.

«Пляшут и поют»

Большинство ведущих медиа освещают мундиаль в полной мере — никто, как на Украине, его не бойкотирует. Более того, не скупятся на позитивные отзывы. Политика отошла на второй план.

В Москве, по наблюдениям обозревателя Hamburger Abendblatt, стало «шумно, пестро и весело».

«Повсюду пересекаются русские и эквадорцы, португальцы, иранцы или сенегальцы. Как капризный наблюдатель, настроение которого меняется так же быстро, как в Испании главный тренер, я поймал себя на мысли, что сейчас пришло настроение чемпионата», — заключает журналист.

Той же мысли придерживается Times: «Чемпионат мира начался в России в такой атмосфере веселья и доброжелательности, что даже самые ярые пропагандисты Кремля с трудом могли поверить в свою удачу. Тон задали тысячи ярко разодетых и радостных фанатов, большинство которых составляли латиноамериканцы.

Они заполнили центр Москвы и улицы вокруг стадиона „Лужники” перед стартовым матчем России против Саудовской Аравии. Эта сцена заставляла несерьезно воспринимать все предсказания о расизме, хулиганах и обо всем самом худшем, что может произойти на чемпионате мира».

Times отмечает хорошую организацию, отличную систему столичного метрополитена и стремление властей показать страну с лучшей стороны на открытии чемпионата мира в Москве.

На фоне нынешнего Кубка мира, по мнению издания, открытие в бразильском Сан-Паулу четыре года назад выглядит непримечательным, а церемония в Йоханнесбурге в Южной Африке в 2010 году — «холодной и перегруженной».

«Такой Москву я еще не знал», — поражается в «Твиттере» праздничной интернациональной атмосфере Томас Лов, журналист France24.

Deutsche Welle сравнила российские города, принимающие футбольный чемпионат, с Нью-Йорком, Берлином или Парижем. Не в пользу последних.

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«Зарубежные гости ЧМ будут поражены чистотой. А еще — очень широкими тротуарами, размеченными велосипедными дорожками и сравнительно дешевыми такси. Все это должно убедить их, насколько безопасной, прогрессивной и открытой миру является современная Россия. Слишком много чистоты не мешало еще никому. И каждый человек оценит уровень безопасности», — пишет DW.

Это и многое другое стало открытием для части зарубежных гостей и журналистов, которые ехали на чемпионат с предубеждениями и настороженностью (издание о технологиях Wierd, например, всерьез советовало не брать с собой ноутбук и не пользоваться общественным Wi-Fi, чтобы обезопасить себя от шпионов и воровства данных).

На поверку же все оказалось не только не так зловеще, как некоторые ожидали, а и позитивно.

«Мы такие же люди, как вы. И нет, русские не пьют водку все время», — цитирует Guardian рекламный буклет, который раздают волонтеры в аэропорту Волгограда прибывающим болельщикам.

«Да, Россия — не Бразилия. Но она намного более отзывчивая и сердечная, чем думают», — пишет Кай Шиллер, журналист Hamburger Abendblatt.

Но, конечно, не все так радужно. Многие, например, жалуются на запутанную транспортную систему и проблемы с ориентированием.

«В поисках тренировочной базы мексиканской национальной сборной я потерялся где-то на окраине Москвы. Шел дождь. А адрес, обозначенный на странице Международной федерации футбола (ФИФА), указывал то на жилой квартал (такси № 1), то на парк аттракционов (такси № 2), то на боулинг-центр (такси № 3)», — негодует Шиллер.

Что касается городов-участниц, то их на Западе уже окрестили «потемкинскими деревнями». Итальянская Corriere della Sera написало, что в провинции «переделывают внешний вид разрушающихся зданий, чтобы прикрыть деградацию и бедность, которые, на самом деле, царствуют повсюду».

«Сорри, господин шейх»

Матч со дня открытия Россия-Саудовская Аравия оказался одним из самых обсуждаемых.

«Лучше всех оказалась российская команда, которая до этого была списана со счетов всеми, кто мог произвести расчет ее шансов на успех. Она продемонстрировала мощную и убедительную игру, разгромив Саудовскую Аравию со счетом 5:0», — пишет Guardian.

По соцсетям и в мировых СМИ гуляет фото с Путиным и президентом ФИФА Инфантино, которые смотрят на саудовского принца Мухаммеда и разводят руками.

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«Когда русские забивают голы и вы такие: «Сорри, господин шейх», «Сами не ожидали, братюнь», «Мем этого лета», «Во время этого гола совершили сделку ОПЕК (страны-экспортеры нефти, — прим. ред.)» — так комментируют эпическое фото пользователи и журналисты.

«Г-н Путин наблюдал за игрой с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, сидящим через президента ФИФА Джанни Инфантино, чтобы предложить успокаивающее рукопожатие своему саудовскому гостю, поскольку Юрий Газинский забил гол в ворота на 12-й минуте», — пишет австралийская ABC.

Наследный принц был одним из заграничных лидеров, которые приехали на открытие. На церемонию прилетели в основном лидеры бывших советских республик, а западные державы ожидаемо проигнорировали — на фоне санкций, Крыма и отравления Скрипалей.

Но, как замечает та же ABC, «несмотря на бормотание, в этом году нет спортивных бойкотов и подобных тем, которые омрачали Олимпийские игры в Москве в 1980 году, или допинговых скандалов, из-за которых российских спортсменов исключили из прошедших двух олимпиад».

«Триумф для Путина на мировой арене»

Washington Post со ссылкой на мировых политических наблюдателей заключает, что Кубок мира представляет «триумф для Путина на мировой арене», несмотря на обвинения в аннексии Крыма, подозрение во вмешательство в выборы в США и Европе, отравление бывшего шпиона в Англии, в чем обвинили Россию, и военное вмешательство в ситуацию в Сирии.

Издание цитирует московского политолога Дмитрия Орешкина, который в интервью Associated Press сказал, что «для Путина Кубок мира нужен был в основном для внутренних целей…

Чемпионат поднял рейтинг Путина, потому что большинство людей любят смотреть футбол. Несмотря на недолговечность, это, тем не менее, будет отвлекать от постсоветской действительности».

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«Несмотря на то, что страна была втянута в западные санкции, которые, как сообщается, добавили некоторые осложнения в финансирование строительства своего стадиона — магнитное притяжение чемпионата мира предоставило стране возможность продемонстрировать, точно или нет, что санкции не имеют имели предполагаемый эффект», — подводит итог Washington Post.

Американское издание Conversation также предполагает, что Чемпионат мира увеличит рейтинг президента.

«Путин понимает способность спорта разжигать чувства национальной гордости — и, в свою очередь, неоднократно пользовался спортивными событиями, чтобы укрепить свое популярное положение дома.

Когда страна переживает экономический застой и международный остракизм, Путин может использовать спортивные мегасобытия, такие как Олимпиада и чемпионат мира, чтобы показать рядовым россиянам, что их страна по-прежнему является основным действующим лицом на международной арене,

В самой России видят политический реванш в том, что у них проходит мундиаль.

«Для Путина проведение чемпионата мира говорит о провале санкций и неспособности западных усилий его изолировать», — сказал в интервью Reuters профессор Сергей Медведев из Высшей школы экономики Москвы.

Некоторые эксперты вообще говорят о реванше Кремля в противостоянии с Западом.

El Pais пишет, что после «черной полосы» к Путину пришла «белая». По мнению испанских обозревателей, российский лидер набирает силу, благодаря разногласиям на Западе, успеху в Сирии и росту цен на нефть.

«Накануне чемпионата мира по футболу в России Путин выглядит довольным. Он пообещал спортсменам, болельщикам и туристам радушный прием и укрепляет свое положение на международной арене. Западные оппоненты по сравнению с Путиным выглядят непоследовательными, раздираемые внутренними ссорами, что идет только на руку российскому президенту», — пишет El Pais.

Западные СМИ при этом ожидают инцидентов на чемпионате и критикуют воровство при строительстве инфраструктуры и стадионов.

Как пишет Washington Post в редакционной статье «Не дайте ЧМ отвлечь внимание от грандиозной коррупции в России» большая часть из потраченных на подготовку к чемпионату 11 миллиардов долларов ушла окружению Путина.

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Например, как утверждает издание, Аразу Агаларову, бывшему партнеру по бизнесу президента Трампа, чья компания в прибалтийском городе Калининграде построила новый стадион стоимостью 280 миллионов долларов.

«Эта демонстрация расточительства и, вероятно, коррупции, вполне вероятно будет сопровождаться вспышками расизма и национализма», — прогнозирует издание.

При этом многие СМИ пишут о беспрецедентных мерах безопасности на чемпионате, учитывая прошлые теракты в России.

Как сообщает Telegraph, для патрулирования городов-хозяев свезли полицейских со всей страны, оголив регионы. И якобы российской полиции предписано не сообщать о правонарушениях во время чемпионата мира по футболу, потому что «Путин пытается создать образ государства без преступности».

«На фоне страхов повторения террористических актов наподобие прошлогоднего взрыва в метро Санкт-Петербурга (кстати, именно в этом городе размещена сборная Англии), Москва оборудовала стадионы ракетометами и глушителями дронов», — пишет британское издание.

«Волк-символ намекает на коварство»

Во многих репортажах сквозит недоверие и ожидание подвоха. Например, часть журналистов насторожил символ чемпионата — волк Забивака.

«Москва впервые в истории устраивает Чемпионат по футболу и хочет показать миру современную и миролюбивую Россию. Но уже сам выбор волка в качестве символа соревнований намекает на коварство», — пишет Андерс Морд, репортер финской Yle.

«Принимающая страна захотела ассоциироваться с волком. Очень смелое решение. Особенно в такие нервные геополитические времена», — делает вывод финский журналист.

Волка, который обошел своих конкурентов — сибирского тигра и кота, по его мнению, россияне могли выбрать по нескольким причинам.

«Волк силен и требует к себе уважения. Или потому, что волк — стайное животное, а стая нуждается в четкой структуре власти, чтобы выжить. В стае во главе иерархии стоят альфа-самец и альфа-самка, а остальные должны приспосабливаться.

Но совершенно ясно, что Забивака в роли символа многое говорит о том, как окружающий мир смотрит на режим Путина. В каком-то смысле волк — идеальный символ для чемпионата. Посмотрите: маленький хорошенький волк, который хочет лишь гонять мяч, но при этом коварный и непредсказуемый», — пишет издание.

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