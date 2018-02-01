Русские на Западе: “То, что пишут о России, вызывает у нас ужас”

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Игорь Гашков. Русская диаспора — одна из самых многочисленных в мире. Эмигранты, объединяемые церковными приходами, культурными центрами, тихо жили своей жизнью, не особо интересуясь политикой. Но после введения санкций в 2014 году мир русского зарубежья сильно изменился. В разговоре с РИА Новости наши бывшие соотечественники отмечают информационное давление мировых медиагигантов и признаются: вопреки этому, их политические симпатии на стороне действующей в России власти.

"Бессмертный полк" взял Париж

Из России было несколько волн эмиграции. Первая, образованная преимущественно участниками белого движения, создала очаги русской культуры в зарубежье еще в начале 1920-х годов. Центрами общин были церковные приходы и организации ветеранов. Эмигранты встречались в дни религиозных праздников и чтобы вспомнить о победах русского оружия в императорскую эпоху.

Свято-Троицкий собор на территории Русского духовно-культурного православного центра в Париже

"Раньше на наши собрания приходили только белогвардейцы, их дети и внуки, это были мероприятия, замкнутые на одну среду. Теперь все иначе и более разнообразно", — рассказал РИА Новости один из лидеров русской общины во Франции Дмитрий Кошко. По его словам, с 1990-х годов эмигранты особенно активно отмечают 9 Мая. Праздник объединяет всех, чьи родственники участвовали в войне. Поэтому акция "Бессмертный полк" в Париже оказалась вполне массовой.

"Мы не ожидали, что наберем 1,5 тысячи участников. Это позволило провести настоящее шествие. От площади Республики мы дошли до кладбища Пер-Лашез, где установлен памятник советскому солдату. Особенно тронуло то, как тепло встречали нас парижане. Узнав, в чем дело, они всячески поддерживали нас", — рассказывает Кошко.

А вот с французским общественным мнением у диаспоры отношения складываются не так гладко. "Большинство русских раздражено кампаниями в СМИ против России. Мое мнение: медиа систематически искажают факты. Лично меня возмущает то, как поступает президент Эммануэль Макрон. Он отказывает российским информационным ресурсам в аккредитации на свои пресс-конференции, не имея на то никакого права", — сетует Кошко.

В 2014 году потомки эмигрантов первой волны подписали воззвание в поддержку нашей страны, против которой только что были введены санкции. На фоне драматических событий социологи зафиксировали перемену в политических взглядах экспатриантов. Шесть лет назад на участках во Франции победу одержал оппозиционный кандидат в президенты — лидер либералов Михаил Прохоров. А в 2016 году, избирая Госдуму, наши соотечественники в Пятой республике отдали предпочтение "Единой России".

"Нашим детям внушают, что Россия — империя зла"

По числу выходцев из России, обосновавшихся в Западной Европе, вместе с Францией лидирует Германия. В бундесреспублике около ста православных храмов, несколько крупных культурных объединений, таких как Дом Чайковского и Культурно-духовный центр РПЦ в Гамбурге. Как и повсюду, основу русской общины в ФРГ заложили эмигранты первой волны. Особым уважением с их стороны пользовался приход в Веймаре, где похоронена дочь, сестра и тетя русских царей — великая княжна Мария Павловна.

Главный редактор портала "Русское поле" Юрий Еременко

Как и в других странах Запада, введение санкций в 2014 году изменило жизнь русской общины. Постоянные обвинения в СМИ России вынуждали выходцев из нашей страны реагировать — ведь эти обвинения повторяли им потом их друзья и знакомые. На информационное давление накладывались изначально консервативные настроения экспатриантов: еще в 2012 году на участках в Германии победил Владимир Путин. С тех пор популярность российского лидера среди диаспоры только окрепла.

После теракта 2017 года в Санкт-Петербурге немецкие власти, вопреки традиции, отказались подсвечивать цветами российского флага Бранденбургские ворота в Берлине. Это выглядело как вызов. Решение берлинских властей болезненно восприняли граждане ФРГ, говорящие по-русски.

"Нам, русскоязычным, морально очень тяжело. Нужно сказать, что большинство наших соседей-немцев сохраняют к нам доброе отношение. Но стоит включить телевизор или радио, открыть газеты или немецкий интернет… Исключительно негатив о России", — говорит РИА Новости главный редактор портала российских соотечественников Германии "Русское поле" Юрий Еременко.

Памятник Юрию Гагарину в Германии

По его словам, информационное давление на нашу страну переходит границы разумного. "Вот вы поверите, что на детском федеральном телеканале (KIKA) есть политические новости для детей? И там тоже Россия — "империя зла". Это тяжело переживать, ведь у нас дети, которые уже здесь родились. Им идти в школу, где все знают, что их родители — русскоязычные", — говорит Еременко.

Ответ русской диаспоры на давление — поддержка российской власти. "Думаю, большинство наших соотечественников, проживающих за рубежом, отдадут голоса за действующего президента", — говорит собеседник РИА Новости.

Майдан раздора

В 2014 году произошло размежевание русской и украинской диаспор. Во многих странах дальнего зарубежья представители обоих народов собирались вместе, чтобы отмечать общие праздники. После Майдана бывшие "братья" замкнулись в своем кругу.

"В Южной Корее, где я живу, отдельная диаспора из Украины оформилась только после второго Майдана", — говорит председатель координационного совета организаций русских соотечественников Екатерина Попова. Теперь уроженцы соседнего государства не посещают даже дни славянской письменности, традиционно объединяющие Россию и Украину. "Нашей вины в этом нет, мы, насколько возможно, стремились не обсуждать с ними политику", — рассказала РИА Новости Попова.

"Бессмертный полк", Сеул, 2017

По словам нашей соотечественницы Натальи Воронцовой, в Нидерландах отношения с украинской диаспорой были на грани открытого конфликта: "Они кляузничали на нас, сообщали работодателям, что мы проводим митинги, насылали на наши страницы в социальных сетях троллей, случались и угрозы. Происходили и другие, мелкие неприятности: в гуманитарную помощь, которую мы собирали, украинские мигранты подбрасывали мусор". Сейчас прямого противостояния нет, но отношения не восстановились.

Холодному перемирию двух общин способствует экономический фактор. "Большинство выходцев из бывшего СССР поддерживает Россию. Это учитывают владельцы частных компаний. В Нидерландах есть несколько магазинов для русских, хозяева одного из них, в Роттердаме, очень активно выступили за Майдан. Они пошли дальше: принялись собирать гуманитарную помощь участникам украинской АТО. И к ним перестали ходить. Владельцы бизнеса притихли. Теперь, в 2018 году, они говорят, что больше никого не поддерживают, сторонятся политики", — рассказывает Воронцова.

Наталья Воронцова — российская соотечественница в Нидерландах

Санкции и атаки западных СМИ на Москву влияют на политические предпочтения диаспоры. "Я собираюсь голосовать за Путина, — говорит Воронцова. — Куда ни приду, с кем ни разговорюсь, только и слышу: "А за кого еще?"

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https://ria.ru/world/20180201/1513610090.html