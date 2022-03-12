В этот самый момент, когда я пишу эти строки, в Киеве идут бои в районе метро Берестейская. Взорван мост. До меня, на левый берег Киева, время от времени доносится эхо взрывов и стрельбы. В Telegram публикуют видео проспекта Победы в дыму. Пока российская разведка ищет Турчинова, США пообещали Зеленскому помощь в эвакуации. Ранее то же самое пообещал ему Борис Джонсон. Но его однозначно нужно взять и показательно судить с остальными подонками. Судить на полную катушку.

Подходит к концу история преступлений киевского режима против многонационального украинского народа. Россия предложила Киеву переговоры, но Зеленский продолжает делать вид, что он что-то контролирует. Твари уходят в небытие, но продолжают лгать. Так они и погибнут. Сейчас половина шестого утра 26/02/2022. В мэрии официально заявили, что российские войска в Киеве. А советник министра МВД Антон Геращенко призвал киевлян ложиться под русские танки, указывая на события на площади Тяньаньмэнь.

«У нас работа будет, а у них нет. У нас пенсии будут, а у них нет . У нас выплаты на детей будут, а у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах. Вот так, и именно так мы и выиграем эту войну» (Петр Порошенко).



После стольких лет в Киев идет избавление. Мы, прорывцы, уже давно писали, что крах майданного режима, безусловно, является актом прогресса как из-за ослабления западного империализма, так и из-за пещерного антикоммунизма этой власти.



И чем быстрее это произойдёт, тем лучше. Свержение майданной власти создаст как предпосылки для усиления народно-освободительных движений по всему миру, так и более благоприятные условия для работы коммунистов. Нужно только уметь пользоваться предоставленными возможностями.

События утра 24 февраля застали меня врасплох, несмотря на то, что я постоянно слежу за новостями.



В эту ночь я засиделся за монитором до утра. Но, несмотря на плотно закрытое окно, меня насторожили некоторые громкие звуки. Который день уже Запад нагнетает… поэтому я предположил, что, возможно, местный режим решил подыграть и устроить теракт.



От Банковой и СБУ можно ожидать чего угодно. Затем лег немного вздремнуть. Но через час проснулся. Пора на работу. Сразу же полез в смартфон. Открываю ТАСС, а там висит новость, что Путин отдал приказ о начале спецоперации на Украине.



Оказалось, что доносящиеся глухие звуки были результатом ракетных ударов ВКС РФ по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

«Ну, наконец-то!» — первая мысль в голове. Сон сняло как рукой. Ответка прилетела. Теперь фашистские твари получат за все.

Быстро умылся, оделся, вышел на работу. Небо хмурое, дороги мокрые, в воздухе сырость. Ведь ночью шел дождь. Подошел на автобусную остановку. На проспекте образовалась масштабная пробка. Что было вполне ожидаемо.



В Киеве, из-за бездарных вороватых властей, пробки стали перманентным явлением, ведь новые дороги, мосты через Днепр и развязки не строятся, а те что есть, приходят в негодность. Но теперь сразу стало ясно, в чем причина. Начался исход из Киева.

Тем не менее транспорта долго ждать не пришлось. Захожу в маршрутку, открываю Telegram, читаю тезисы из обращения Путина, бегло ознакамливаюсь с политической ситуацией и слушаю краем уха, что говорят люди.



В воздухе висит тяжелое молчание… Вдруг водитель включает на полную громкость радио. Диктор на украинском языке зачитывает текст о том, что «Россия вторглась в Украину», и дополняет это патриотическими тезисами в духе местного режима — украинцы едины, стоять вместе, враг будет уничтожен и т. д. и т. п. Пассажиры никак не реагируют.

Выхожу из маршрутки, захожу в подземный торговый центр, через него попадаю к подземному переходу к метро. Люди с чемоданами и сумками спешат в подземку. Кто сам тащит поклажу, а кто собирается в группы.



Подымаюсь на улицу. Никто особо никто не летит сломя голову, паники не наблюдается. Захожу в местный супермаркет, чтобы затариться перед работой. Люди наспех скупаются, но ведут себя сдержанно. Все кассы неожиданно работают. Хотя обычно работает одна или две. И то неспешно.

Весь рабочий день прошел в написании новостей и чтении новостных лент. На какой сайт не зайдешь — везде героические перемоги ВСУ, «оккупанты терпят поражение и попадают в плен», российские самолеты сбиваются один за другим.



Потом оказывается, что информация ВСУ — это сплошь фейки и поделки Центра информационно-психологических специальных операций (ЦИПСО).



Повестка такая — украинская армия героически отступает перед натиском ВС РФ, но продолжает побеждать.



Отдельно стоит отметить новости про российский десант в Гостомеле, где находится аэродром концерна «Антонов» с ВПП в 3,5 километра. В Офисе Президента дважды заявляли о победе над российским десантом, но реальность оказалась иной. Это героическая победа двух сотен десантников над многократно превосходящими силами противника в лице 4-й бригады Нацгвардии Украины, подготовленной по стандартам НАТО.

Все предыдущие годы Киев лгал о том, что ВСУ и местные карбаты сдерживают «российскую агрессию». Теперь же они столкнулись не с ополчением, воевавшим отбитой у ВСУ техникой, а с профессиональной армией крупной империалистической державы. Результат не заставил себя ждать.

Фашист Билецкий из «Азова» пишет, что РФ не удалось достичь поставленных целей при «вторжении» на Украину. Помнится, безграмотная министр иностранных дел Англии Лиз Трасс заявляла, что РФ не удалось достичь своих целей. Но какие цели ставили в Генштабе ВС РФ так и не уточняется.

Если читать сводки ВСУ, публикуемые штабом так называем ых Объединенных сил, то становится вообще сложно понять, с кем же боролся киевский режим все эти годы.



Это и «вооруженные формирования Российской Федерации», и «пророссийские боевики», и «российские наемники», и «оккупанты», и «российско-оккупационные войска».



И как из этого «винегрета» собрать картину реальности? Причем в одной сводке мы можем прочитать и про «российских наемников», и про «российско-оккупационные войска». Причем непонятно, как это все согласуется друг с другом. И главное — как в штабе отличают одних от других и т. д. Ложь как она есть.

На следующий день, 25 февраля, стало известно, что Киев блокирован с Запада, также взяты в окружение Харьков и Сумы, Конотоп перешел под контроль ВС РФ, войска ДНР прорвали оборону карбатов и вышли к Волновахе…



А ВСУ повсюду начали взрывать мосты. Но еще днем стало известно, что российские военные были замечены на окружной дороге. В Telegram стали выкладывать видео со звуками стрельбы в Оболонском районе, на Минском массиве. Это север города.

В Кремле заявили, что готовы к переговорам с Киевом, но в Офисе Президента продолжают делать вид, что якобы все под контролем. «Украина продолжает сражаться».



Ведь «сильнейшая армия Европы», которая клянчила оружие по всему миру, оказалась неспособной к сколь-нибудь организованному сопротивлению.



Помнится, еще несколько дней назад все западные СМИ отрабатывали методичку о мешках с трупами, которые поедут в Россию. А в ОП рассказывали, что украинцы станут все как один против «оккупанта». И где это все? В итоге Зеленский отказался от переговоров.

МВД и ВСУ сделали «ход конем» — начали раздавать оружие на руки. Интересно, а куда подевались деревянные автоматы, которые были популярны среди западных СМИ? Это означает, что город ожидает волна ограблений, хаоса и погромов.



Разумеется, это сделано специально, чтобы создать максимально мрачную картинку взятия Киева. Днем в Оболонском районе уже расстреляли машину, на которой семья уезжала из города.



Если кто-либо взял оружие в руки, то он должен быть готов к тому, что может быть убит. Нет никаких сомнений, что все эти мародеры и поехавшие «патриоты» будут уничтожены.

Пожалуй, главный вывод, который я сделал за все время пребывания у власти в Украине нацистов, — это то, что украинцы в своем большинстве так и не способны отличать Родину, то есть землю, на которой живешь ты, а до тебя жили твои деды и прадеды, от политического режима, установленного после госпереворота.



За все эти восемь лет нацистам удалось добиться полного отождествления своего режима и Родины. А также добиться сведения ненависти к «вате» и «сепарам» на уровень рефлексов среди молодёжи. Разумеется, что вести разговоры с такими фанатиками — бессмысленно.

За это время я имел возможность неоднократно наблюдать, как люди превращались в фашистов. Как они это аргументировали, с правой или левой позиции — не столь важно. Они не испытывали никакой жалости к народу Донбасса, который столько лет жил под бомбами и минами.



Они верили киевской пропаганде, в сказку про украинско-российскую войну, винили Россию во всех своих бедах, не замечая того, что сами своими же действиями превратили Украину в нищую страну, набравшую долгов.



Майдан поставил Украину на колени. При этом они жалуются на власть, которая их очередной раз обманула и на «западных партнеров», которые используют украинцев как пушечное мясо. Тем не менее все они продолжают поддерживать данный режим.



И не видят никакого противоречия в своей позиции. Теперь же им в полной мере предстоит ощутить, как жил Донбасс.

Жалко ли мне их? Нет, не жалко. Я с такими проработал несколько лет на разных работах и вполне изучил их психологию. Народ Донбасса для них виновен априори, и они радовались и радуются его страданиям и смертям. Но при этом испытывают животный страх, когда война приходит к ним в город.



Разумеется, ничего, кроме отвращения к ним, я не испытывал и не испытываю. Ведь сложно не испытывать отвращение к тем, кто смеется и измывается над людьми, отстаивающими свои фундаментальные права.



Это самая настоящая мразь, которую только могила исправит. Как показывает практика, они могут маскировать свою личину, но никогда не изменят своих взглядов, которые были заложены в них киевским режимом.



Теперь, когда ВС РФ постепенно берет под контроль крупные города, по-прежнему остается немало тех, кто видит в российской армии врага. А значит, даже после уничтожения фашистского киевского режима и капитуляции ВСУ предстоит еще более тяжелая работа по изживанию фашизма из больного украинского общества. А это задача куда сложнее, чем война.



Сейчас эта работа может быть начата, но полное изживание фашизма возможно только с победой коммунизма, ликвидирующего объективные причины, при которых человек будет противопоставлен человеку по тому или иному признаку.

К. Киевский



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