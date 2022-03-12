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1990. Питер Тернли в Вильнюсе. Часть 1

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20. Рабочий на заводе пластмасс

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Источник: https://humus.livejournal.com/8294211.html
Метки: вильнюс, история, Россия, фото
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