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Михаил Чумаков. Легенды науки

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В начале 20 века в США было зафиксировано неизвестное заболевание, которое убивало и калечило детей. В 1916 году от так называемого детского паралича только в Нью-Йорке умерли около 2000 детей. В 1921 году болезнь приковала к инвалидной коляске и будущего президента США Франклина Рузвельта. В середине 50-х эпидемия распространилась на большинство стран мира. В 1955 Министр здравоохранения СССР подписал приказ об открытии Института по изучению полиомиелита, директором которого стал известный вирусолог Михаил Чумаков. Как ученому и его коллегам удалось в кратчайшие сроки создать эффективную вакцину против полиомиелита? Какое участие в этом приняли американские вирусологи? И как случилось, что в последние годы жизни выдающийся ученый Михаил Чумаков фактически был отлучен от науки?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AAae9xHhr_o
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