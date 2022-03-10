В Минобороны России сообщили о данных по американским биолабораториям на Украине
Новый брифинг Минобороны РФ, в котором также сообщается об экспериментах в созданных и финансируемых США биолабораториях на Украине.
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Надеюсь Брахман скоро напечатает интервью Лаврова в Турции -очень и очень нужное и правильное.И правильно ,что туда поехал,хотя и говорит -это не главная площадка переговоров -Минск -это первая и основная.