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В Минобороны России сообщили о данных по американским биолабораториям на Украине

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Новый брифинг Минобороны РФ, в котором также сообщается об экспериментах в созданных и финансируемых США биолабораториях на Украине.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iJe8XEOR15s
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 21895 18281
    марина час назад

      Надеюсь Брахман скоро напечатает интервью Лаврова в Турции -очень и очень нужное и правильное.И правильно ,что туда поехал,хотя и говорит -это не главная площадка переговоров -Минск -это первая и основная.

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