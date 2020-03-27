COVID-19 меняет правила — зачем «биологический спецназ» России пересек Альпы?

15 военно-транспортных самолетов Ил-76 Военно-космических сил России приземлились на военной авиабазе Пратика-ди-Маре в Италии. Они перевезли через Альпы десант из нескольких десятков российских специалистов и самую современную диагностическую технику, спрятанную в кузовах многоосных КамАЗов. Ее предназначение не раскрывается, но всего лишь год назад на выставке-форуме «Армия-2019» многие образцы такой техники открыто стояли на статической площадке, демонстрируя реальные достижения российской военной медицины.

В помощь гражданским

За последние несколько лет мир пережил не одну вспышку заразных заболеваний: лихорадка Эбола, птичий и свиной грипп и, наконец, пресловутый коронавирус. Оказалось, что кроме медиков бороться с ним теперь должны и военные. В Нью-Йорке, по данным New York Post, армейский инженерный корпус планирует приспособить 10 тыс. гостиничных номеров, комнат в общежитиях и других подобных помещений для оказания медицинской помощи, поскольку число зараженных в городе продолжает расти.

В целом в США бойцы Национальной гвардии помогают обрабатывать территории от возможного заражения и бороться с различными проявлениями эпидемии.

С прошлой недели на улицы городов в Каталонии вышли испанские военные. Их не привлекали даже в разгар политического кризиса, вызванного желанием автономии выйти из состава страны. В Барселоне они провели дезинфекцию аэропорта и морского порта.

Египетские войска химзащиты также занимаются санитарной обработкой площадей, улиц, станций метро и правительственных учреждений Каира. Египетская армия уже несет потери — генерал-майор Халед Шальтут, входивший в состав генерального штаба страны, умер от осложнений после заражения коронавирусом.

Французская армия в основном занята обеспечением комендантского часа, введенного в ряде городов, карантинных норм и эвакуацией тяжелых пациентов в мобильный госпиталь в Эльзасе. И это оправданно. Президент Эмманюэль Макрон говорит, что страна находится «в состоянии войны». Германский бундесвер помогает полиции и местным властям, а также будет содействовать в уходе за больными. Это пообещала министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. А вот в итальянском Бергамо военные были привлечены для печальных мероприятий: армейские грузовики вывозили гробы в крематорий.

В Израиле были дополнительно призваны 2500 резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также 700 резервистов Службы тыла, которые вместе с сотрудниками скорой помощи отвечают на звонки населения. Командование прорабатывает самые экстремальные сценарии помощи гражданскому населению при объявлении тотального карантина.

Пока же израильские военные руководствуются инструкцией, действующей при разрушительных землетрясениях. Она дает право правительственным структурам воспользоваться любыми транспортными средствами и объектами недвижимости. Армейское командование также рассматривает вариант ускоренного строительства походных больниц. Военные готовы предоставить гражданским армейские продуктовые, медицинские и вещевые запасы и передать в распоряжение Минздрава два военных дома отдыха и военный санаторий.

Опыт — сын ошибок трудных

Для российской армии ситуация с COVID-19 не так непривычна. В 1959 году усилиями военных медиков была остановлена вспышка оспы в Москве. Силами специалистов 15-го управления Минобороны, занимавшегося разработкой и испытаниями биологических препаратов, была проведена массовая вакцинация населения. За 19 дней её прошли почти 10 млн человек. Это стало первым и самым масштабным применением армии в отражении биологической опасности в СССР.

В 1979 году военные боролись со вспышкой сибирской язвы в Свердловске (Екатеринбурге). Впоследствии активно работали в Афганистане.

Как рассказывали представители управления, за время его существования было изучено около 40 образцов смертельно опасных для человека возбудителей заболеваний. Они никогда не рассматривались в качестве оружия. Хранить дорого, ведь бактерии надо «кормить», а в каждый снаряд или бомбу с пипеткой не залезешь. Да и эффективность таких боеприпасов очень низкая — на фоне ядерного оружия соскучишься, пока дождешься гибели врага.

Тем не менее работа с сибирской язвой, туляремией, чумой и различными лихорадками позволили создать в СССР, а затем и России банк «антидотов».

Однако в 1992 году на волне демократизации Борис Ельцин упразднил самостоятельную структуру, отвечавшую за биологическую безопасность в стране. Был закрыт и единственный полигон в Аральском море на острове Возрождения. Уникальных специалистов-вирусологов, не понаслышке знающих, что такое эпидемии и как с ними бороться, перевели в состав новой структуры — войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Сегодня именно они в российской армии объединяют специалистов, умеющих бороться с радиоактивными и химическими загрязнениями, а также справляться со вспышками особо опасных вирусных заболеваний как в военное, так и в мирное время. Для этого в их составе есть специальная техника, а также научно-исследовательские институты.

Подобные структуры есть в армиях США и Великобритании. Казалось бы, Рим мог обратиться за помощью к Вашингтону или Лондону. Но союзники по Североатлантическому альянсу самоизолировались, по сути, дав понять, что Италии придется разбираться со своими проблемами самостоятельно. Одна из причин заключается в том, что «антидоты» — это своеобразные маркеры, по которым можно составить представление об уровне биотехнологий и тех возможностях, что имеет военная медицина.

В 1991 году перед операцией «Буря в пустыне» американцы просили у нас вакцину от сибирской язвы. На тот момент Ирак был единственной страной, публично продемонстрировавшей действие боевого штамма этой заразы на людях и животных. Москва отказала. Впоследствии американцы не дали нам образцы лихорадки Эбола.

США, кстати, единственная страна мира, отказавшая и фактически похоронившая вариант уточненной Конвенции о запрещении биологического оружия. Президент Джордж Буш — старший назвал 37 пунктов документа, конкретизирующих биооружие, виды исследований, свидетельствующих о его создании, а также необходимое для этого оборудование совершенно неприемлемыми для США. В итоге конвенция на 210 страниц канула в Лету. Это позволяет сегодня делать с вирусами буквально все. Об этом свидетельствует, как заявляют в Минобороны России, бурное развитие американских секретных биолабораторий в целом ряде стран мира. Например, на Украине и в Грузии.

Передний край обороны

Перелет в Италию для наших вирусологов не просто жест доброй воли в борьбе с новой чумой. Это и важное решение начать борьбу с ней на самых дальних подступах. Точно так же, как мы поступили, оказав помощь Сирии в борьбе с террористами, не допустив переползание заразы на нашу территорию. По словам российских биологов, «европейская» версия COVID-19 существенно отличается от «китайского» варианта. Ее изучение позволит найти средства противодействия.

К слову, благодаря взаимодействию с Пекином мы создали систему ранней диагностики заболевания. Теперь необходимо найти действенную формулу вакцины для окончательной победы против новой чумы этого века.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов говорит, что мы отправили всего лишь одну бригаду из 15 существующих в войсках радиационной, химической и биологической защиты. Это 20 машин для проведения специальной обработки из более чем 2 тыс. имеющихся в распоряжении Минобороны, и 66 человек из порядка 20 тыс. военнослужащих войск РХБЗ. Поэтому это никак не повлияет на нашу собственную боеготовность и безопасность.

«Отправка военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и техники в Италию никак не окажет влияние на боевую способность войск. Наоборот, военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства», — сказал Кириллов.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, российская армия готова бороться с эпидемией COVID-19 не только на Апеннинах, но и у себя дома. В Минобороны уже приняли ряд профилактических мер для противодействия распространению коронавируса. Во всех медучреждениях ведомства были подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск. Меры предосторожности затронули как действующих военнослужащих, так и членов их семей.

«В вооруженных силах сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи. Ежедневно во всех воинских частях и соединениях измеряют температуру у военнослужащих и гражданского персонала. Ведутся опросы для раннего выявления инфекционных заболеваний», — отметили в министерстве.

Кроме того, наши военные провели специальное учение по борьбе с распространением коронавируса. Начались они на границе с Китаем и затронут Амурскую область, Приморье и Хабаровский край. Кроме военных к ним привлекли сотрудников полиции, Роспотребнадзора, пожарных и гражданских врачей. «Профильные службы отрабатывали взаимодействие при выявлении, перевозке потенциально зараженного вирусом человека, эвакуацию пассажиров, дезинфекцию помещений и транспорта», — говорится в пресс-релизе военного ведомства.

Нечто похожее прошло и на главном военном аэродроме — Чкаловский. Сюда, как правило, прилетают военно-транспортные самолеты с эвакуируемыми из-за рубежа российскими гражданами. Шойгу говорит, что в Подмосковье также были отработаны действия по приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов, решались вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки.

Помимо этого, по поручению президента армия с 25 марта проведет проверку подготовленности подразделений к борьбе с эпидемией коронавируса. «Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения в случае необходимости задач по борьбе с коронавирусной инфекцией», — сообщили в Минобороны, подчеркнув, что все мероприятия будут проводиться только на полигонах ВС России. Проверка продлится до 28 марта.

Дмитрий Литовкин, военный обозреватель

Фото EPA-EFE/ALEXEI YERESHKO

Источник: https://nstarikov.ru/covid-19-menjaet-pravila-zachem-biologicheskij-specnaz-rossii-peresek-alpy-114248