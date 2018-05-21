Возвращение «Сатаны»: Россия может реанимировать проект «Днепр» (ФОТО)

В России могут возродить проект «Днепр». Участие Украины для проведения космических запусков при этом не потребуется. С этой целью используют «горячо любимые» на Западе межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода», или по классификации НАТО — МБР «Сатана».

На околоземную орбиту планируют запускать космические аппараты как военного, так и гражданского назначения.

Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, «рассматривается вопрос об использовании снимаемых с боевого дежурства ракет РС-20В по конверсионной программе пусков».

Ранее же Юрий Борисов, замглавы Минобороны России, сообщил, что МБР «Воевода» будут утилизированы. Вероятно, планы скорректируют с большей пользой для оборонного ведомства России. Тем более что ракеты и сейчас остаются самым грозным носителем ядерного оружия, хоть и были поставлены на боевое дежурство еще в конце 80-х годов.

«Сатану» не способна остановить ни одна из существующих систем ПРО.

Почему в данном контексте была упомянута Украина? Просто создана ракета была в годы СССР в украинском конструкторском бюро «Южное» в городе Днепропетровск. Союз распался, республики поделили имущество и в итоге ракетостроительный завод попал в руки руководства «незалежной», а ядерное оружие, включая ракеты «Воевода», перешло к России. Верное решение.

Что касается МБР «Воевода», то проект «Днепр», по сути, был создан с подачи американцев, желающих ослабить нашу страну, нейтрализовать наш ракетно-ядерный щит. Ради этого они понесли финансовые расходы: ракеты были переоборудованы под рядовые ракеты-носители и стали способны выводить на околоземную орбиту космические аппараты. Украинское КБ занималось перепрограммированием систем управления ракет.

В настоящее время известное конструкторское бюро было фактически уничтожено постмайданной властью на Украине. Сначала проект свернули после разрыва связей с Россией. Потом… вполне предсказуемо, что завод пришел в упадок. Высокие технологии оказались не нужны стране победившего маразма. Бандеровцам привычней выпрашивать деньги и оружие на Западе, а не сохранять и развивать советское наследие.

Россия же приняла верное решение, посчитав возможным использовать во благо страны устаревшее вооружение. «Сатана» — грозное оружие, но МБР «Сармат» уже наводит ужас на геополитических противников России.

Новое поколение межконтинентальных баллистических ракет не ограничены по дальности поражения земных целей.

Владимир Путин этой весной довел до сведения западных «партнеров», что ракета «Сармат» способна атаковать цели и через Северный, и через Южный полюс. «Сармат» — это очень грозное оружие, в силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха».

Это не просто демонстрация военного потенциала России, но данность и гарантия мира и стабильности для нашей страны. Недаром натовцы окрестили ее «Сатана-2». Вот такая неожиданность для русофобов, особенно, если вспомнить, что президент России «порадовал» этой новостью через несколько дней после того, как российских дипломатов выслали из нескольких западных стран.

Только не стоит думать, что Россия угрожает миру новым оружием. Нет, Россия предупреждает, что ее границы на защите и никому не позволят их нарушить.

Мощные МБР «Сармат», как и ранее «Воевода», прежде всего гарант сохранения суверенитета, независимости и обеспечения национальной безопасности России. Ну, а также отличный поводок на шее неугомонных американских милитаристов, желающих переиграть итоги Второй мировой войны и вернуть себе мнимое могущество в современном мире.

Попытка ликвидировать ракетно-ядерный щит России была предпринята американцами, но успеха не достигла. МБР «Воевода» могут использовать в мирных целях, но без защиты наша страна не останется…

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Антон Орловский, для «Русской Весны»