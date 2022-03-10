Представитель делегации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Народной вооруженной полиции (НВП, внутренние войска) У Цян заявил во время парламентской сессии в Пекине, что страна «не потерпит» независимости Тайваня и считает этот вопрос внутренним делом КНР.

Он напомнил о китайском принципе «одна страна — две системы» и подчеркнул, что КНР продолжает придерживаться курса на «мирное воссоединение» территорий.

«Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к «независимости» Тайваня, пытающихся расколоть родину», – сказал У Цян.

Военный отметил, что армия Китая готова защищать суверенитет страны на фоне тайваньского вопроса. Также он призвал другие страны не вмешиваться в ситуацию. «Чем больше США и Япония будут гнать волну по тайваньскому вопросу, тем более жесткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности», — предупредил он.

«Действия администрации тайваньской Демократической прогрессивной партии и их сговор с внешними силами суть основная причина нынешней напряженности и пертурбаций в Тайваньском проливе», – добавил У Цян.

Ранее экс-госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США должны признать Тайвань независимой страной.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти КПК. Китай с 1979 года считает Тайвань своей территорией, хотя не контролирует ее. Другие страны, в том числе США, также не признают Тайвань отдельным государством, придерживаясь официальной риторики Пекина об «одной стране — двух системах».

По материалам Газеты.ру, «Российской газеты», ТАСС