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В армии Китая заявили о готовности к жестким мерам против «независимости Тайваня»

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Использованные источники: tass.ru
В армии Китая заявили о готовности к жестким мерам против «независимости Тайваня»

Представитель делегации Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и Народной вооруженной полиции (НВП, внутренние войска) У Цян заявил во время парламентской сессии в Пекине, что страна «не потерпит» независимости Тайваня и считает этот вопрос внутренним делом КНР.

Он напомнил о китайском принципе «одна страна — две системы» и подчеркнул, что КНР продолжает придерживаться курса на «мирное воссоединение» территорий.

«Мы приложим максимальные усилия для мирного воссоединения обоих берегов Тайваньского пролива, но мы никогда не потерпим действия сепаратистских сил, стремящихся к «независимости» Тайваня, пытающихся расколоть родину», – сказал У Цян.

Военный отметил, что армия Китая готова защищать суверенитет страны на фоне тайваньского вопроса. Также он призвал другие страны не вмешиваться в ситуацию. «Чем больше США и Япония будут гнать волну по тайваньскому вопросу, тем более жесткие действия мы предпримем для защиты национального суверенитета и территориальной целостности», — предупредил он.

«Действия администрации тайваньской Демократической прогрессивной партии и их сговор с внешними силами суть основная причина нынешней напряженности и пертурбаций в Тайваньском проливе», – добавил У Цян.

Ранее экс-госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США должны признать Тайвань независимой страной.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти КПК. Китай с 1979 года считает Тайвань своей территорией, хотя не контролирует ее. Другие страны, в том числе США, также не признают Тайвань отдельным государством, придерживаясь официальной риторики Пекина об «одной стране — двух системах».

По материалам Газеты.ру, «Российской газеты», ТАСС

Источник: http://stoletie.ru/lenta/v_armii_kitaja_zajavili_o_gotovnosti_k_zhestkim_meram_protiv_nezavisimosti_tajvana_434.htm
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 526 486
    Пользователь 9129 56 мин. назад

      Все-таки нет дыма без огня…Недаром русские блогеры,живущие в Китае,скидывают видео о радикальных высказываниях китайских военных.До нас просто не может дойти подобная информация из официальных источников.Договоренности между Китаем и Россией существуют однозначно…

    • 21895 18281
      марина 44 мин. назад

        США выделят 13,6 млрд долларов на гумпомощь жителям Украины и поддержку ВСУ
        Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за утверждение помощи Украине на сумму 13,6 млрд долларов.Об этом сообщают американские СМИ.Данная помощь является частью бюджетного акта, который позволит правительству США выполнять свои обязательства до 30 сентября.Отмечается, что средства, выделяемые Украине, предназначены для поддержки ВСУ, а также оказания гуманитарной помощи гражданам страны и беженцам.Ранее сообщалось, что китайское общество Красного Креста отправит на Украину гуманитарную помощь общей стоимостью 5 млн юаней (около 787 тыс. долларов).

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