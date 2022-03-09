Минобороны (МО) РФ опубликовало захваченный российскими военными оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года, подтверждающий готовившуюся киевским режимом на март наступательную операцию в Донбассе.

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков подчеркнул: «Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республику в марте этого года».

7 марта в Минобороны РФ заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с боевиками радикального националистического батальона «Азов» готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе Харькова.

По данным ведомства, националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Национальном научном центре «Харьковский физико-технический институт». Отмечается, что в планах СБУ и боевиков «Азова» подорвать реактор и «обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке».

«Обращаю внимание, – целых пять абзацев 4 пункта, уделяется вопросам тщательного отбора личного состава, обследованию всех психологами и обеспечению их высокой мотивации. Для этого нацгвардейцев предписано обеспечить “наглядной агитацией, информационно-пропагандистскими материалами, флагами, и полиграфической продукцией», – отметил Конашенков.

По его словам, заместителю командующего нацгвардией по кадрам было приказано организовать «действенную систему морально-психологического обеспечения батальонно-тактической группы 4-й бригады оперативного предназначения, внутреннюю коммуникацию командиров с подчиненными, информирование», при этом обеспечить «разъяснение личному составу решений руководства и важности выполнения предстоящих задач».

«Обращаю особое внимание, что пунктом 12 приказа запрещается направлять в район боевого слаживания и к месту выполнения “боевых специальных задач” нацгвардейцев, показавших “неудовлетворительные” результаты психологического тестирования по критерию “готовности к риску», – процитировал текст генерал.

Он подчеркнул, что согласно приказу «все мероприятия боевого слаживания националистов было предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской “операции объединенных сил” на Донбассе».

По материалам ТАСС, газеты «Известия», РИА Новости