АНДРЕЙ ТКАЧЕВ о философии религии и ВОЙНЫ, Путине, блогерах, ценностях молодежи и вере в Бога
Начало Великого Поста – пожалуй, лучшее время, чтобы поговорить о религии. В гостях Metametrica человек, который может популярно объяснить любой фрагмент Писания, самый известный священник Рунета – Протоиерей Андрей Ткачёв. Какова сила веры в Бога среди наших современников? Все ли священники – монархисты?
Отец Андрей поведал, как церковь относится к Моргенштерну, блогерам-миллионникам и попсовому идолищу современной молодежи в целом, продолжается ли борьба между наукой и религией, и о том, как духовенство видит Владимира Путина.
Настраиваемся на добрый лад, смотрим светлый выпуск о самом главном!
Таймкоды:
0:00 Отец Андрей о вере, духовности, «зеленых человечках» и России
0:58 Верующие и неверующие в эфире
1:41 Религия – единственный универсальный инструмент познания
4:18 Наука или религия – вопрос не стоит?
9:41 «Телевизор наводнился попами, а Хрущёва забыли»
14:19 Нас окружают миллиарды световых лет безжизненного холода…
16:12 Человечки «другого» цвета – это грех
20:36 Рушится Ватикан, на очереди Москва: «Договориться с дьяволом нельзя»
23:33 Лицо католицизма сейчас – Африка, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия
28:58 В Китае много христиан, но конфуцианство там пока сильнее
31:13 «От исторической России остались только церковь и армия»
37:32 Баловство с религией у нас взрывоопасно, мы не Польша
43:06 Отец Андрей и Интернет: что-то делаешь, кто-то снимает, оно выстреливает
46:27 «Гребенщиков остался для меня в молодости»
48:35 Каждый находит свое в музыке: от Моргенштерна до Окуджавы
53:00 Русский рэп – бабки, телки, шмотки!
55:28 Наговоры на церковь, злой язык и беды человечества
59:45 «Я за царя, но мы его недостойны»
1:04:13 Во священстве много достойных людей: военные, геологи, дипломаты, бизнесмены, врачи и Фёдор Конюхов
1:08:50 Учить можно только словами
1:11:44 Оккультизм – порождение мистических материалистов
1:17:23 Экзорцизм – не миф Ватикана, а опасное занятие!
1:21:42 Об искусственном разуме, или компьютер–идиот
1:24:51 Блицъ Православный: достойные миряне и Путин
1:27:15 Финальное слово – ищите и обрящете.