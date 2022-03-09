Начало Великого Поста – пожалуй, лучшее время, чтобы поговорить о религии. В гостях Metametrica человек, который может популярно объяснить любой фрагмент Писания, самый известный священник Рунета – Протоиерей Андрей Ткачёв. Какова сила веры в Бога среди наших современников? Все ли священники – монархисты?

Отец Андрей поведал, как церковь относится к Моргенштерну, блогерам-миллионникам и попсовому идолищу современной молодежи в целом, продолжается ли борьба между наукой и религией, и о том, как духовенство видит Владимира Путина.

Настраиваемся на добрый лад, смотрим светлый выпуск о самом главном!

Таймкоды:

0:00 Отец Андрей о вере, духовности, «зеленых человечках» и России

0:58 Верующие и неверующие в эфире

1:41 Религия – единственный универсальный инструмент познания

4:18 Наука или религия – вопрос не стоит?

9:41 «Телевизор наводнился попами, а Хрущёва забыли»

14:19 Нас окружают миллиарды световых лет безжизненного холода…

16:12 Человечки «другого» цвета – это грех

20:36 Рушится Ватикан, на очереди Москва: «Договориться с дьяволом нельзя»

23:33 Лицо католицизма сейчас – Африка, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия

28:58 В Китае много христиан, но конфуцианство там пока сильнее

31:13 «От исторической России остались только церковь и армия»

37:32 Баловство с религией у нас взрывоопасно, мы не Польша

43:06 Отец Андрей и Интернет: что-то делаешь, кто-то снимает, оно выстреливает

46:27 «Гребенщиков остался для меня в молодости»

48:35 Каждый находит свое в музыке: от Моргенштерна до Окуджавы

53:00 Русский рэп – бабки, телки, шмотки!

55:28 Наговоры на церковь, злой язык и беды человечества

59:45 «Я за царя, но мы его недостойны»

1:04:13 Во священстве много достойных людей: военные, геологи, дипломаты, бизнесмены, врачи и Фёдор Конюхов

1:08:50 Учить можно только словами

1:11:44 Оккультизм – порождение мистических материалистов

1:17:23 Экзорцизм – не миф Ватикана, а опасное занятие!

1:21:42 Об искусственном разуме, или компьютер–идиот

1:24:51 Блицъ Православный: достойные миряне и Путин

1:27:15 Финальное слово – ищите и обрящете.

