Новости Украины и Новороссии 14 декабря 2019

Байки 95 квартала

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Зеленский дал бой националистам. И выиграл

Присутствие на брифинге по делу об убийстве Павла Шеремета президента Владимира Зеленского кажется совсем не случайным событием.

Собственно, после того как Арсен Аваков внезапно и без малейших на то оснований оказался членом украинской делегации в Париже на переговорах в рамках нормандского формата, стало ясно, что на него возложена некая миссия — то ли сдержать Зеленского, то ли служить гарантом отсутствия у Зеленского намерений действовать вопреки интересам Украины.

Если вспомнить разведение сил и средств у Золотого и визит главы украинского государства, то скорее всего речь идет о втором варианте. Очевидно, что при посредничестве Авакова правящей команде удалось заключить с националистами негласный договор о том, что они не будут мешать отводу войск.

А после брифинга стало понятно, что министр внутренних дел начинает сдавать своих. Очень похоже на то, что обнародованные итоги расследования вполне аутентичны и подозреваемым в убийстве журналиста волонтёрам «АТО» назначена роль жертвы, которая должна обезоружить и загнать на обочину политической жизни праворадикалов.

При предшественнике Зеленского подобное расследование было бы невозможно. Власть не просто покрывала головорезов из националистической организации С 14 Дениса Полищука и Андрея Медведько, подозреваемых в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины, но, по всей вероятности, сама являлась непосредственным заказчиком покушения.

Известно, что С14 напрямую курируется Службой безопасности Украины. Полищук и Медведько были отпущены на поруки прямо из зала суда.

То есть официальный Киев гарантировал националистам полную безнаказанность, где бы ни совершались преступления — на линии фронта или в центре Киева, поскольку это была социальная и политическая опора власти.

Нынешняя ситуация совершенно иная. Команда Зеленского и праворадикальный лагерь (вернее, та его часть, которую не контролирует Арсен Аваков) вошла в жесткий клинч с Банковой. Президента обвиняют в капитуляции перед Россией и угрожают третьим Майданом, который может усилиями тех же ветеранов и волонтёров «АТО» оказаться настоящей кровавой баней.

После встречи в «нормандском формате» ситуация еще больше обострилась. На пресс-конференции по завершении саммита Зеленский назвал «красные линии», которые он вроде бы не перешёл. В полном соответствии с требованиями радикалов.

Но из итогового коммюнике стало ясно, что «линии» были проигнорированы, поскольку «формула Штайнмайера» оказалась согласована всеми сторонами, выразившими приверженность «нормандскому формату» и Минским соглашениям.

Более того, в Верховную Раду представители фракции «Слуга народа» внесли проект закона об особом статусе Луганской и Донецкой областей. То есть прилюдно открестившись от курса, названного националистами капитуляцией, Зеленский по сути дела продолжил движение в направлении политического урегулирования.

Правда, называть сделанные шаги значительными пока нет оснований.

Чтобы выполнить требования Парижа и Берлина и на следующей встрече через 4 месяца продемонстрировать гарантам «нормандского формата», что он способен держать данное слово, главе украинского государства необходимо подорвать позиции своих оппонентов. И он перешел в наступление.

Дело Шеремета, лежавшее долгие годы мертвым грузом, достали из шкафа именно поэтому. И именно Шеремета, а не Бузины. Шеремет был противником России и поддерживал евроинтеграционную политику Украины.

Человека с патриотическими взглядами убили как раз патриоты. А это значит, что они являются серьезной угрозой для украинского общества, поскольку готовы ради не очень понятных целей рубить головы и правым, и виноватым.

Думаю, не случайно на брифинге были оглашены детали, демонстрирующие полную невменяемость подозреваемых и их корыстолюбие. Две девушки, помогавшие военнослужащим во время войны, непонятным образом разбогатели и сумели приобрести недешевую недвижимость.

Детский хирург Юлия Кузьменко, которая, по версии следствия, закладывала взрывчатку, предлагала обстрелять Киев из «ГРАДов». И обсуждала возможность убийства другого Волонтера Маруси Звиробий. Другой вариант — похитить ее детей. Все это должно было взбудоражить общество и, надо полагать, укрепить позиции националистов.

Обнародованные факты рисуют коллективный портрет активного меньшинства — отталкивающий и полностью подрывающий доверие к тем, кто еще недавно казался солью украинской земли, — добровольцам, поддерживавшим украинских воинов, защищающих Украину на поле боя.

Такие же персонажи, если они выйдут на третий Майдан, будут осмеяны и презираемы. На них ляжет тень дела Шеремета. Похоже на то, что из первого раунда схватки с радикалами Зеленский вышел победителем.

Андрей Бабицкий

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Украина: казавшееся сумасшествием в 1991 году, сегодня стало реальностью (ВИДЕО)

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — о ситуации в аграрном секторе Украины. Если бы кто-то 1 декабря 1991 года во время голосования на референдуме о независимости сказал украинцам, что через 28 лет от их страны, как от прокаженной, уйдёт Крым, а мужики с Донбасса возьмутся за берданки, никто бы не поверил. Но еще менее поверили бы в то, что в это же самое время Украина перестанет обеспечивать себя базовыми продуктами питания и ускоренными темпами будет наращивать их импорт из… России. Этого человека приняли бы за сумасшедшего и препроводили бы в соответствующее заведение. Но цимес ситуации состоит в том, что сегодня все так и есть на самом деле. Согласно последних статистических данных, в 2019 году Украина в довесок к мясу и салу в массовом порядке начала импортировать российскую картошку. Да, в этом году был неурожай, но ведь это не первый неурожайный год, а импорт этого базового украинского продукта питания начался впервые в ее истории. Также именно в этом году Украина впервые в своей истории станет нетто-импортером масла, твердых сыров и прочей молочной продукции. А ведь еще совсем недавно (в 2014-ом) перед украинскими производителями стоял вопрос, что со всем этим делать после того, как от поставок украинской молочки отказалась Россия… Почему так произошло? А давайте вспомним, что случилось два года назад, и сопоставим факты. Читайте также: Грядёт дефолт, — экс-министр экономики Украины (ВИДЕО)

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Вся Украина в одной новости: Суд признал главу антикоррупционного бюро коррупционером

Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети нардеп Александр Дубинский. «Сытник проиграл апелляцию. И является признанным судом коррупционером. Коррупционер во главе Антикоррупционного бюро. Решение первой инстанции», — написал он и опубликовал фото постановления. Напомним, в мае текущего года Генпрокуратура Украины вызвала на допрос директора НАБУ. Генпрокурор Луценко заявил, что Сытник «забыл заплатить» за отдых семьи «Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен был бы это показать в декларации как подарок, или же лучше заплатить самому», — говорил Луценко. Читайте также: Элитный отель, пьянки и разбитая техника — как бесплатно отдыхает главный антикоррупционер Украины (ДОКУМЕНТ) Впоследствии Сарненский суд Ровенской области оштрафовал Сытника, присудив ему штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн). В свою очередь директор НАБУ подал апелляцию. «В принципе, вся современная Украина в одной новости», — прокомментировал решение суда одесский журналист Юрий Ткачев. Читайте также: В Британии завершились слушания по долгу Украины

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«Катастрофическая опасность»: Россия готовится к захвату юга Украины, — Бабин

Юрист-международник, бывший «представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин заявил, что группировка российских войск в Крыму готовится к захвату южных областей Украины. «Наличие железнодорожного сообщения с Крымом означает, что группировка в Крыму готовится для рывка на север, для захвата территорий, подконтрольных Украине», — сказал он. По мнению бывшего чиновника, «оккупанты для того и сооружают железнодорожную ветку Крымского моста — чтобы на юге Украины иметь не просто плацдарм агрессии, а плацдарм агрессии, который они смогут полностью обеспечивать железнодорожным транспортом, то есть наращивать группировку, поставлять вооружение и боеприпасы, горюче-смазочные материалы, военную технику». По оценкам Бабина, «опасность такого сценария катастрофическая», поскольку «железнодорожную ветку Крымского моста сооружали исключительно для решения военных задач». В этом контексте он назвал еще одну военную задачу, которую Россия решает путем организации железнодорожного сообщения с Крымом. Она связана с наличием на полуострове ядерного оружия. «Согласно российским военным алгоритмам, ядерные объекты обеспечиваются железнодорожным транспортом. Автотранспортом или авиацией — в исключительных случаях. Им нужна железнодорожная ветка к месту, в котором будут храниться боеголовки», — сказал он. Читайте также: В Штатах составили рейтинг ВМФ: Россия заняла неожиданное место

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МОЛНИЯ: децентрализация Украины — Зеленский вносит изменения в Конституцию

В Верховной раде зарегистрирован срочный законопроект президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Об этом сообщается на сайте украинского парламента. Законопроект зарегистрирован 13 декабря и отмечен как неотложный. На сайте Рады указано, что законопроект передан на рассмотрение руководству. Ни сопроводительная записка, ни текст самого проекта пока не опубликованы. Отметим, 12 декабря Зеленский в эфире украинского телевидения заявил, что изменения в Конституцию в связи с Минскими соглашениями будут касаться децентрализации на всей территории Украины. Пункт 11 Минских соглашений предполагает внесение в Конституцию в качестве ключевого элемента децентрализацию. Читайте также: Глава ДНР резко ответил на заявление Зеленского о минских соглашениях

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В США считают, что на Украине произошло «чудо» и она может развалиться

Известный американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма заявил о том, что среди всех государств, только ставших на путь демократии, Украина является наиболее перспективной. Мнение эксперта опубликовано на сайте Стэндфордского университета. По словам Фукуямы, выборы Зеленского и новой Рады, «это просто чудо». «Можете ли вы представить, что страна избавляется от двух третей своего парламента и начинает с новых людей, многим из которых меньше 35 лет?» — риторически вопрошает философ. Фукуяма отметил, что сейчас украинское государство находится на перепутье, оно может воспользоваться этой возможностью и перейти к реформистскому правительству, иначе страна может развалиться. По мнению политолога, отношения Украины с ее иностранными союзниками стали менее прочными: «США были их самым сильным союзником, но теперь в Белом доме есть президент, которому они не особенно нравятся. Я думаю, что Германия и Франция также ослабят свою поддержку независимости Украины, поэтому Украина находится в действительно сложном положении». Также он отметил, что если украинцы потерпят неудачу, «это будет иметь последствия далеко за пределами Украины». Читайте также: Доказательства агрессии: В бою в Сирии уничтожена «Пантера» (ФОТО)

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До того как «всех утопят в крови»: Маруся Зверобой хочет встретиться с Зеленским один на один

«Ветеран АТО» Елена Самбул, известная под прозвищем «Маруся Зверобой», против которой возбудили дело за видео с угрозами Владимиру Зеленскому, заявила, что хочет встретиться с президентом Украины тет-а-тет. «Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но тет-а-тет. Без посторонней гопоты», — написала она в своем телеграм-канале в пятницу. По ее словам, у президента «должен быть хоть один шанс услышать голос “воинственного меньшинства”». «Это вопрос национальной безопасности! Чтобы он потом, когда его окружение утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал», — сказано в сообщении. «Володя, я думаю, ты не будешь против. Просто объясню по пунктам чего хотят те, что постоянно гудят у тебя под офисом! А ты дальше, зная все это, принимай решения, которые хочешь, но мы по крайней мере будем знать, что ты в курсе, что у тебя под окнами происходит. Встречу не оттягивай, пока далеко не зашло. Если согласишься, то только за это пожму руку», — фамильярно добавила Самбул. Читайте также: Зрелище не для слабонервных: хоккеисту распороли ногу коньком (ВИДЕО 18+)

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На Украине начали бурение скважины «национального значения»

В Харьковской области приступили к бурению сверхглубокой скважины на Шебелинском газовом месторождении. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза». По предварительным прогнозам, скважина 888 позволит осуществлять добычу газа из глубинных горизонтов. Ожидается, что стартовый дебит составит порядка 100 тысяч кубометров в сутки с последующим ростом. «При условии успешного завершения бурения в июне следующего года, поисково-разведочная скважина может подтвердить наличие залежей газа, способных обеспечить прирост балансовых запасов до 1,5 миллиардов кубических метров газа», — отметили в компании. Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев считает «Шебелинку 888» проектом национального значения для украинской сферы газодобычи. «Шебелинка 888 — это без преувеличения проект национального значения для украинской газодобычи», — заявил он. «Если этот проект будет успешным, мы существенно нарастим нашу ресурсную базу, сможем увеличить объем добычи и приблизим энергонезависимость Украины», — подчеркнул Коболев. Читайте также: В Британии завершились слушания по долгу Украины

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В ЛНР выпустят марки, посвященные погибшим журналистам ВГТРК

© Фото : Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР © Фото : Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР Блок художественных марок “Погибшим за правду”, посвященный памяти журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибшим в Донбассе, введут в обращение Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пятницу в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

В июне в Луганске был открыт памятник погибшим в Донбассе журналистам в пятую годовщину гибели корреспондента “Вестей” Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина. Инициаторами открытия памятного знака выступила ВГТРК при поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника, чтобы увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в Донбассе, в том числе и съемочной группы ВГТРК. Знак символизирует “вечную память о жертвах украинской агрессии и борьбу за правду и справедливость”. “Пятнадцатого декабря 2019 года ГУП ЛНР “Почта ЛНР” вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок “Погибшим за правду”, – сообщили в министерстве. Блок будет выпущен тиражом 500 экземпляров. На марках “Погибшим за правду” расположено изображение фрагмента памятника, погибшим журналистам, установленного в Луганске, почтовые марки “Игорь Корнелюк” и “Антон Волошин”. 15 декабря состоится процедура торжественного специального гашения. Корреспондент “Вестей” Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин были убиты летом 2014 года в результате минометного обстрела района поселка Металлист под Луганском в Донбассе. За причастность к их гибели была осуждена на 22 года Надежда Савченко, которая, как установил суд, корректировала артиллерийский огонь. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину. Власти ЛНР посмертно наградили Волошина и Корнелюка орденом за заслуги перед народом республики. Школе в поселке Металлист присвоили имена погибших.

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Подвиг никогда не забудется: в ДНР чествовали участников ликвидации последствий аварии ЧАЭС

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Как ГПУ хотела расследовать дела 2014 года

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