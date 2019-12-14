Новости Украины и Новороссии 14 декабря 2019
- 11:24 Байки 95 квартала.
- 07:36 Зеленский дал бой националистам. И выиграл.
- 04:52 Украина: казавшееся сумасшествием в 1991 году, сегодня стало реальностью (ВИДЕО).
- 02:00 Вся Украина в одной новости: Суд признал главу антикоррупционного бюро коррупционером.
- 01:30 «Катастрофическая опасность»: Россия готовится к захвату юга Украины, — Бабин.
- 01:16 МОЛНИЯ: децентрализация Украины — Зеленский вносит изменения в Конституцию.
- 01:00 В США считают, что на Украине произошло «чудо» и она может развалиться.
- Вчера 23:52 До того как «всех утопят в крови»: Маруся Зверобой хочет встретиться с Зеленским один на один.
- Вчера 22:24 На Украине начали бурение скважины «национального значения».
- Вчера 22:06 В ЛНР выпустят марки, посвященные погибшим журналистам ВГТРК.
- Вчера 21:15 Подвиг никогда не забудется: в ДНР чествовали участников ликвидации последствий аварии ЧАЭС.
- Вчера 19:20 Как ГПУ хотела расследовать дела 2014 года.
Байки 95 квартала
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Зеленский дал бой националистам. И выиграл
Присутствие на брифинге по делу об убийстве Павла Шеремета президента Владимира Зеленского кажется совсем не случайным событием.
Собственно, после того как Арсен Аваков внезапно и без малейших на то оснований оказался членом украинской делегации в Париже на переговорах в рамках нормандского формата, стало ясно, что на него возложена некая миссия — то ли сдержать Зеленского, то ли служить гарантом отсутствия у Зеленского намерений действовать вопреки интересам Украины.
Если вспомнить разведение сил и средств у Золотого и визит главы украинского государства, то скорее всего речь идет о втором варианте. Очевидно, что при посредничестве Авакова правящей команде удалось заключить с националистами негласный договор о том, что они не будут мешать отводу войск.
А после брифинга стало понятно, что министр внутренних дел начинает сдавать своих. Очень похоже на то, что обнародованные итоги расследования вполне аутентичны и подозреваемым в убийстве журналиста волонтёрам «АТО» назначена роль жертвы, которая должна обезоружить и загнать на обочину политической жизни праворадикалов.
При предшественнике Зеленского подобное расследование было бы невозможно. Власть не просто покрывала головорезов из националистической организации С 14 Дениса Полищука и Андрея Медведько, подозреваемых в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины, но, по всей вероятности, сама являлась непосредственным заказчиком покушения.
Известно, что С14 напрямую курируется Службой безопасности Украины. Полищук и Медведько были отпущены на поруки прямо из зала суда.
То есть официальный Киев гарантировал националистам полную безнаказанность, где бы ни совершались преступления — на линии фронта или в центре Киева, поскольку это была социальная и политическая опора власти.
Нынешняя ситуация совершенно иная. Команда Зеленского и праворадикальный лагерь (вернее, та его часть, которую не контролирует Арсен Аваков) вошла в жесткий клинч с Банковой. Президента обвиняют в капитуляции перед Россией и угрожают третьим Майданом, который может усилиями тех же ветеранов и волонтёров «АТО» оказаться настоящей кровавой баней.
После встречи в «нормандском формате» ситуация еще больше обострилась. На пресс-конференции по завершении саммита Зеленский назвал «красные линии», которые он вроде бы не перешёл. В полном соответствии с требованиями радикалов.
Но из итогового коммюнике стало ясно, что «линии» были проигнорированы, поскольку «формула Штайнмайера» оказалась согласована всеми сторонами, выразившими приверженность «нормандскому формату» и Минским соглашениям.
Более того, в Верховную Раду представители фракции «Слуга народа» внесли проект закона об особом статусе Луганской и Донецкой областей. То есть прилюдно открестившись от курса, названного националистами капитуляцией, Зеленский по сути дела продолжил движение в направлении политического урегулирования.
Правда, называть сделанные шаги значительными пока нет оснований.
Чтобы выполнить требования Парижа и Берлина и на следующей встрече через 4 месяца продемонстрировать гарантам «нормандского формата», что он способен держать данное слово, главе украинского государства необходимо подорвать позиции своих оппонентов. И он перешел в наступление.
Дело Шеремета, лежавшее долгие годы мертвым грузом, достали из шкафа именно поэтому. И именно Шеремета, а не Бузины. Шеремет был противником России и поддерживал евроинтеграционную политику Украины.
Человека с патриотическими взглядами убили как раз патриоты. А это значит, что они являются серьезной угрозой для украинского общества, поскольку готовы ради не очень понятных целей рубить головы и правым, и виноватым.
Думаю, не случайно на брифинге были оглашены детали, демонстрирующие полную невменяемость подозреваемых и их корыстолюбие. Две девушки, помогавшие военнослужащим во время войны, непонятным образом разбогатели и сумели приобрести недешевую недвижимость.
Детский хирург Юлия Кузьменко, которая, по версии следствия, закладывала взрывчатку, предлагала обстрелять Киев из «ГРАДов». И обсуждала возможность убийства другого Волонтера Маруси Звиробий. Другой вариант — похитить ее детей. Все это должно было взбудоражить общество и, надо полагать, укрепить позиции националистов.
Обнародованные факты рисуют коллективный портрет активного меньшинства — отталкивающий и полностью подрывающий доверие к тем, кто еще недавно казался солью украинской земли, — добровольцам, поддерживавшим украинских воинов, защищающих Украину на поле боя.
Такие же персонажи, если они выйдут на третий Майдан, будут осмеяны и презираемы. На них ляжет тень дела Шеремета. Похоже на то, что из первого раунда схватки с радикалами Зеленский вышел победителем.
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Украина: казавшееся сумасшествием в 1991 году, сегодня стало реальностью (ВИДЕО)
Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — о ситуации в аграрном секторе Украины.
Если бы кто-то 1 декабря 1991 года во время голосования на референдуме о независимости сказал украинцам, что через 28 лет от их страны, как от прокаженной, уйдёт Крым, а мужики с Донбасса возьмутся за берданки, никто бы не поверил.
Но еще менее поверили бы в то, что в это же самое время Украина перестанет обеспечивать себя базовыми продуктами питания и ускоренными темпами будет наращивать их импорт из… России.
Этого человека приняли бы за сумасшедшего и препроводили бы в соответствующее заведение. Но цимес ситуации состоит в том, что сегодня все так и есть на самом деле.
Согласно последних статистических данных, в 2019 году Украина в довесок к мясу и салу в массовом порядке начала импортировать российскую картошку.
Да, в этом году был неурожай, но ведь это не первый неурожайный год, а импорт этого базового украинского продукта питания начался впервые в ее истории.
Также именно в этом году Украина впервые в своей истории станет нетто-импортером масла, твердых сыров и прочей молочной продукции. А ведь еще совсем недавно (в 2014-ом) перед украинскими производителями стоял вопрос, что со всем этим делать после того, как от поставок украинской молочки отказалась Россия…
Почему так произошло? А давайте вспомним, что случилось два года назад, и сопоставим факты.
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Вся Украина в одной новости: Суд признал главу антикоррупционного бюро коррупционером
Ровенский апелляционный суд признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении.
Об этом сообщил на своей странице в социальной сети нардеп Александр Дубинский.
«Сытник проиграл апелляцию. И является признанным судом коррупционером. Коррупционер во главе Антикоррупционного бюро. Решение первой инстанции», — написал он и опубликовал фото постановления.
Напомним, в мае текущего года Генпрокуратура Украины вызвала на допрос директора НАБУ. Генпрокурор Луценко заявил, что Сытник «забыл заплатить» за отдых семьи
«Когда чиновник получает любые услуги, а кто-то другой платит, например, 100 тыс. грн, то это называется неправомерная выгода. Господин Сытник должен был бы это показать в декларации как подарок, или же лучше заплатить самому», — говорил Луценко.
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Впоследствии Сарненский суд Ровенской области оштрафовал Сытника, присудив ему штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн).
В свою очередь директор НАБУ подал апелляцию.
«В принципе, вся современная Украина в одной новости», — прокомментировал решение суда одесский журналист Юрий Ткачев.
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«Катастрофическая опасность»: Россия готовится к захвату юга Украины, — Бабин
Юрист-международник, бывший «представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин заявил, что группировка российских войск в Крыму готовится к захвату южных областей Украины.
«Наличие железнодорожного сообщения с Крымом означает, что группировка в Крыму готовится для рывка на север, для захвата территорий, подконтрольных Украине», — сказал он.
По мнению бывшего чиновника, «оккупанты для того и сооружают железнодорожную ветку Крымского моста — чтобы на юге Украины иметь не просто плацдарм агрессии, а плацдарм агрессии, который они смогут полностью обеспечивать железнодорожным транспортом, то есть наращивать группировку, поставлять вооружение и боеприпасы, горюче-смазочные материалы, военную технику».
По оценкам Бабина, «опасность такого сценария катастрофическая», поскольку «железнодорожную ветку Крымского моста сооружали исключительно для решения военных задач».
В этом контексте он назвал еще одну военную задачу, которую Россия решает путем организации железнодорожного сообщения с Крымом. Она связана с наличием на полуострове ядерного оружия.
«Согласно российским военным алгоритмам, ядерные объекты обеспечиваются железнодорожным транспортом. Автотранспортом или авиацией — в исключительных случаях. Им нужна железнодорожная ветка к месту, в котором будут храниться боеголовки», — сказал он.
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МОЛНИЯ: децентрализация Украины — Зеленский вносит изменения в Конституцию
В Верховной раде зарегистрирован срочный законопроект президента Владимира Зеленского об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.
Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Законопроект зарегистрирован 13 декабря и отмечен как неотложный.
На сайте Рады указано, что законопроект передан на рассмотрение руководству.
Ни сопроводительная записка, ни текст самого проекта пока не опубликованы.
Отметим, 12 декабря Зеленский в эфире украинского телевидения заявил, что изменения в Конституцию в связи с Минскими соглашениями будут касаться децентрализации на всей территории Украины.
Пункт 11 Минских соглашений предполагает внесение в Конституцию в качестве ключевого элемента децентрализацию.
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В США считают, что на Украине произошло «чудо» и она может развалиться
Известный американский политолог и философ Фрэнсис Фукуяма заявил о том, что среди всех государств, только ставших на путь демократии, Украина является наиболее перспективной. Мнение эксперта опубликовано на сайте Стэндфордского университета.
По словам Фукуямы, выборы Зеленского и новой Рады, «это просто чудо».
«Можете ли вы представить, что страна избавляется от двух третей своего парламента и начинает с новых людей, многим из которых меньше 35 лет?» — риторически вопрошает философ.
Фукуяма отметил, что сейчас украинское государство находится на перепутье, оно может воспользоваться этой возможностью и перейти к реформистскому правительству, иначе страна может развалиться.
По мнению политолога, отношения Украины с ее иностранными союзниками стали менее прочными: «США были их самым сильным союзником, но теперь в Белом доме есть президент, которому они не особенно нравятся. Я думаю, что Германия и Франция также ослабят свою поддержку независимости Украины, поэтому Украина находится в действительно сложном положении».
Также он отметил, что если украинцы потерпят неудачу, «это будет иметь последствия далеко за пределами Украины».
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До того как «всех утопят в крови»: Маруся Зверобой хочет встретиться с Зеленским один на один
«Ветеран АТО» Елена Самбул, известная под прозвищем «Маруся Зверобой», против которой возбудили дело за видео с угрозами Владимиру Зеленскому, заявила, что хочет встретиться с президентом Украины тет-а-тет.
«Я хочу встретиться с Зеленским. Один на один! Можно с прослушкой и видеонаблюдением. Но тет-а-тет. Без посторонней гопоты», — написала она в своем телеграм-канале в пятницу.
По ее словам, у президента «должен быть хоть один шанс услышать голос “воинственного меньшинства”».
«Это вопрос национальной безопасности! Чтобы он потом, когда его окружение утопит всех в крови, не говорил, что чего-то не знал», — сказано в сообщении.
«Володя, я думаю, ты не будешь против. Просто объясню по пунктам чего хотят те, что постоянно гудят у тебя под офисом! А ты дальше, зная все это, принимай решения, которые хочешь, но мы по крайней мере будем знать, что ты в курсе, что у тебя под окнами происходит. Встречу не оттягивай, пока далеко не зашло. Если согласишься, то только за это пожму руку», — фамильярно добавила Самбул.
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На Украине начали бурение скважины «национального значения»
В Харьковской области приступили к бурению сверхглубокой скважины на Шебелинском газовом месторождении. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
По предварительным прогнозам, скважина 888 позволит осуществлять добычу газа из глубинных горизонтов. Ожидается, что стартовый дебит составит порядка 100 тысяч кубометров в сутки с последующим ростом.
«При условии успешного завершения бурения в июне следующего года, поисково-разведочная скважина может подтвердить наличие залежей газа, способных обеспечить прирост балансовых запасов до 1,5 миллиардов кубических метров газа», — отметили в компании.
Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев считает «Шебелинку 888» проектом национального значения для украинской сферы газодобычи.
«Шебелинка 888 — это без преувеличения проект национального значения для украинской газодобычи», — заявил он.
«Если этот проект будет успешным, мы существенно нарастим нашу ресурсную базу, сможем увеличить объем добычи и приблизим энергонезависимость Украины», — подчеркнул Коболев.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ЛНР выпустят марки, посвященные погибшим журналистам ВГТРК
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Подвиг никогда не забудется: в ДНР чествовали участников ликвидации последствий аварии ЧАЭС
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Как ГПУ хотела расследовать дела 2014 года
К оглавлению | Источник: www.youtube.com