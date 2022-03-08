Защита традиционных ценностей
Министерство культуры приостановило общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в котором говорилось об угрозах от «культа эгоизма, вседозволенности, безнравственности». Против закона о сохранении нравственных ценностей выступили руководители некоторых московских театров. Пятого марта в Москве прошёл Съезд российской общественности в поддержку этого указа. Подробности – в этом видео.
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Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель общественный деятель автор ряда работ, посвященных развитию человека и общества.
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#ценности #президент #политика
Согласен с тем, что культурные ценности нужно сохранять и прививать с детства.
Но не согласен с тем, что данные ценности нужно насаждать.
Понимать это нужно правильно.
…
Это вопрос не одного года, как минимум.
Насаждать нельзя. Запретный плод сладок.
Но и заставлять жрать погоны, кто думает иначе тоже не лучший вариант.
https://www.youtube.com/watch?v=zryIcX4ParM
Вот именно, – если и насаждать, – так только традиционные.
А по мне так, отключить нахрен весь сколько нибудь не нейтральный контент и ценности вернутся сами.
Не насаждать вовсе.
Насаждая нередко можно получить обратный эффект.
Объяснять почему, зачем и уж после этого предлагать.
Да это я к тому что уж если никак, без насаждения, так лучше традиционные ценности.
Лучше всего объяснять смысл и логику, давая возможность осознанно выбрать правильные ценности и жизненные ориентиры.
Ну все, погрязнем теперь в безнравственности )
Главное чтобы нравственность не погрязла… В рвении некоторых, особо ретивых.
Заставь дурака богу молится он и лоб расшибет.)))
Ну… Так-то да, но кто им это запретит? )