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Защита традиционных ценностей

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Министерство культуры приостановило общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», в котором говорилось об угрозах от «культа эгоизма, вседозволенности, безнравственности». Против закона о сохранении нравственных ценностей выступили руководители некоторых московских театров. Пятого марта в Москве прошёл Съезд российской общественности в поддержку этого указа. Подробности – в этом видео.

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Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель общественный деятель автор ряда работ, посвященных развитию человека и общества.
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#ценности #президент #политика
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9dKqq1fw9iY
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