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Необходимость искоренения асоциальных ценностей массовой культуры

14:24. 17 ноября 2017 Просмотров - 34 Нет комментариев Опубликовал:

Массовая культура и есть орудие власти
массового общества над людьми.
В. Межуев

Появление массовой культуры

В ХХ веке мы наблюдали переход ряда регионов планеты от традиционной культуры к массовой, что породило новые социальные явление, такие как однополые браки, смена пола, «третий пол» и т.п.. Однозначные оценки этих явлений человечеством ни на политическом, ни на научно-этическом уровнях не даны. Более того, новые социальные явления принимают всё более сложные формы и становятся практически навязываемыми в некоторых странах. По сути, глобализация на планете поставила проблему: куда поведут человечество «новые общечеловеческие ценности» к развитию или к деградации?

Некоторые страны Европы, такие как Дания, Норвегия, Швеция, Голландия, Исландия начали узаконивать однополые браки еще в конце ХХ века. Кстати сказать, именно Голландия предложила узаконить формулировку «однополый брак». В XXI веке список стран пополнился. Среди них: такие страны как Германия, Португалия, некоторые штаты США, Канада, Аргентина, Бельгия, Финляндия, Мексика, Новая Зеландия, Хорватия, Франция и другие. В ряде стран разрешено однополым семьям усыновлять детей. Но и этим всё не ограничилось. Социальная тенденция стала двигаться в сторону осознанного формирования в обществе однополых семей. Например, в Германии, Англии, Канаде вводятся уроки полового воспитания, где однополая связь раскрывается с положительной стороны. Одна из методичек по половому воспитанию в Германии приведена по ссылке. В ней в частности, говорится о праве человека на самоопределение пола. Также в 2015 году в Британии учителя решили рассказывать об однополых браках «с позитивной стороны». Об этом сообщает The Guardian. К такому выводу они пришли на ежегодной конференции Национального союза учителей (National Union of Teachers) в городе Харрогейт (Harrogate).

Тенденция усиливается: теперь появился «третий пол», то есть при рождении родители не указывают в документах пол ребёнка, чтобы, когда он станет взрослым сам мог определить какого он пола. Об этом еще в 2013 году писала Российская газета: «По рекомендации совета по этике МВД Германии (выделено мною) приняло решение об изменении закона о гражданском состоянии. С 1 ноября родители младенцев имеют право оставить графу «пол» незаполненной. Другими словами, малышам с первичными мужскими и женскими половыми признаками и гермафродитам оставят право выбора. Позднее выросшие люди «без рода» смогут внести любой пол, если сделают операцию или сами сознательно решатся на его отчетливое обозначение». Из изучения информационных источников следует вывод о том, что эти вопросы не являются стихийными проявлениями некой «новой» воли современных граждан, а продвигаются с трибун политической власти. Формирование нового стереотипа социального поведения среди детей имеет управляемый властями характер и формируется в виде тенденции будущего развития человечества. Попытки сохранить традиционные устои по рассказам очевидцев, проживающих в Германии, Канаде упираются в действие властей, которые в школах в обязательном порядке вводят уроки полового воспитания с разъяснением «новых» подходов к половой жизни.

neobhodimost iskoreneniya asotsialnyih tsennostey massovoy kulturyi Необходимость искоренения асоциальных ценностей массовой культуры

Мы, конечно, понимаем, что социальные тенденции имеют определённые законы своего развития, о чем писали многие видные ученые. Например, переход от традиционной к массовой культуре рассматривался в контексте научных исследований еще на заре ХХ века. Однако, знак исследуемого культурного явления часто носил именно отрицательный характер. О.Шпенглер в книге, которую он так и назвал «Закат Западного мира» пишет о том, что «совокупное бытие всякой культуры обладает в качестве высшей возможности символическим для этой культуры первообразом своего мира как истории, и все установки отдельных людей и действующих как живые существа множеств представляют собой его отображение. Если один человек оценивает воззрения другого как значительные или плоские, оригинальные или банальные, ложные или старомодные, это происходит всякий раз с оглядкой, причем бессознательной, на требуемый в данный момент образ как постоянную производную времени и человека».

Формирование толпы миньонов

То есть тенденция, за которой стоят правящие круги и которую тиражируют крупнейшие СМИ и деятели культуры и искусства (вспомним, например бородатого победителя Евровидения 2014 Кончиту Вурст) имеет место дальнейшего развития и принятия всё более сложных социальных образов, вытесняя другую – тенденцию на сохранение традиционной культуры взаимоотношений мужчины и женщины. И это будет происходить, если социальные силы, которые понимая пагубность такой тенденции выступают против унификации человека в глобальной массовой культуре и его вырождение как вид, не будут активно пропагандировать необходимость сохранения традиционных ценностей человечества. В частности, в отношениях между мужчиной и женщиной.

Надо помнить, что «социальной базой массового общества являются не свободные в своих решениях и действиях граждане, а скопления безразличных друг к другу людей, сведённых вместе по чисто формальным признакам и основаниям. Оно – следствие не автономизации, а атомизации индивидов, чьи личные качества и свойства никем не принимаются в расчет». А у мужчин и у женщин есть и свои психофизиологические качества и свойства. И, например, процесс воспитания личности ребёнка в однополой семье невозможен с сохранением природных психофизиологических качеств и свойств индивида. То есть, человек разумный, в конце концов, перестанет уже быть таковым, и превратиться в однополую массу, напоминающую массу желтопузых миньонов, имеющих своего злого хозяина Грю, из одноимённого мультфильма очень популярного среди детей.

neobhodimost iskoreneniya asotsialnyih tsennostey massovoy kulturyi2 Необходимость искоренения асоциальных ценностей массовой культуры

Следует особо остановиться на некоторых особенностях воспроизводства культуры. Известный советский и российский исследователь этого вопроса М.С. Каган пишет: «главная особенность социальных программ состоит в том, что они не передаются по наследству, а усваиваются каждым человеком прижизненно и одновременно им корректируются, совершенствуются, видоизменяются. Для того, чтобы такой – внегенетический – способ передачи социальной информации стал возможен, необходимы особые, не известные природному бытию средства, которые сохраняли бы накапливаемый человеческий опыт и передавали его новым поколениям и каждой конкретной личности… речь идёт об обретённой человеком способности отделять от себя, отчуждать, объективировать – короче, придавать самостоятельно предметное бытие всему тому, чему он научился, что он знает и что приобретает для него ценностное значение…».

То есть, если самым ценным для человека с детства становится не труд, не защита Отечества, а его половая жизнь и поиск себя в новых половых качествах: переход от мужчины к женщине и обратно, от женщине к мужчине, становление мужчино-женщиной и тому подобная галиматья, то существ с какими психофизиологическими свойствами мы получим в итоге развития человечества? Такое существо что-то вообще сможет развивать кроме своих органов, ответственных за систему удовольствий? А ведь не так еще давно, например, К.Э. Циолковский мечтал о межзвёздных полётах, Ж. Верн о покорениях морских глубин, а многие мировые писатели — о справедливом мире людей. А о чем будут мечтать современные дети? О том кем они станут: мужчиной или женщиной? О новом половом опыте? Да и вообще, будут ли они мечтать…

Думаю, что здравомыслящий человек вряд ли решит, что смысл жизни человечества в целом, кто бы и когда его не создал, вряд ли сводится к самоуничтожению. Даже не зная истинного предназначения, мы можем предположить, что оно существует для развития и преображения окружающего мира; для реализации новых возможностей развития человека и мира. Поэтому, считая это нашим исходным аксиологическим тезисом, необходимо не только понять угрозы тенденций развития такого явления как «массовая культура», но и механизмы её влияния на сознание населения. Это позволит предотвратить всеобщую культурную катастрофу и выработать инструменты противодействия.

Наркотизация общества

В.М. Межуев также пишет, что «в современном мире средства массовой информации (СМИ) обрели значение главного производителя и поставщика культурной продукции, рассчитанной на массовый потребительский спрос. Её потому и называют массовой культурой, что она не имеет четко выраженной национальной окраски и не признаёт для себя никаких национальных границ… Массы – это безличный коллектив, образуемый внутренне не связанными между собой, чуждыми и безразличными друг другу индивидами». Следует добавить, что сегодня к привычным СМИ добавился Интернет (киберсреда) и именно его содержимое – контент – является тем инструментом, который распространяет и тиражирует негативную социокультурную информацию. «Теория и практика информационно-психологического воздействия на людей совершенствовались со времён двух мировых войн XX века и во время многочисленных вооруженных конфликтов регионального масштаба. Появление радио, телевидения и, наконец, сети Интернет позволило проводить психологические операции как в адресном, так и в массовом порядке. На настоящий момент в мире признается сам факт, что идёт война или противоборство, которое называют по-разному: холодная война, мягкая сила, информационная война, гибридная война, контентная война». Война за выживание человека как вида на планете.

В результате неумения работать с огромными потоками информации, поступающими в сознание за короткий промежуток времени, у человека наступает такое состояние как наркотизация. Под наркотизацией в теории современной коммуникации понимают процесс наполнения сознания массового потребителя информации новостными сообщениями, передаваемыми одно за другим вне всякой последовательности и возможности их осмысления. В результате такой передачи сообщений происходит постепенная потеря логики, которая столь характерна для печатного текста, а вслед за этим наступает эмоциональная глухота и безразличие ко всему происходящему.

neobhodimost iskoreneniya asotsialnyih tsennostey massovoy kulturyi3 Необходимость искоренения асоциальных ценностей массовой культуры

А ведь сегодняшние дети часами проводят в своих гаджетах, получая информацию из всемирной сети. И они не научены тому, что там для них «хорошо», а что там «плохо». Значит, необходимо проводить активную информационно-психологическую кампанию, направленную на сохранение традиционного (национального) культурного кода. Нужна массовая просветительская работа со всеми уровнями населения – детьми, молодёжью, родителями, учителями, представителями власти, науки и общественности. Это тот самый социальный механизм, на основе которого возможно объединить разнокачественные социальные институты для решения общей стратегической цели: сохранения человечества. Без решения этого вопроса решать многие другие вопросы просто будет не с кем.

Роль религиозных институтов

Социальная ситуация продолжает ухудшаться. Те институты, которые вроде бы по своему определению являются хранителями традиционных ценностей стали подвергаться трансформации в этих вопросах. Например, в Канаде Правительство стало уже давить на образовательные программы католической церкви, требуя внедрения в процесс обучения, занятий по половому воспитанию. А Шотландская епископальная церковь разрешила однополые браки! Почему же Ватикан не столь активен в защите своих базовых ценностей? Конечно, он выступает за сохранение традиционных семейных ценностей и отношения мужчин и женщин. Об этом свидетельствует итоговый доклад Синода 2015 года, в котором говорится, что люди с гомосексуальными тенденциями не должны подвергаться дискриминации, но Церковь не может признать однополые союзы, и в этом она не может поддаваться никакому давлению извне. Домашняя Церковь основана на браке между мужчиной и женщиной. Семья — это фундаментальная ячейка общества и неотъемлемая часть «экологии человека», которую нужно защищать, поддерживать и поощрять. Но ведь голос Церкви должен быть услышан теми самыми массами, которые несут в себе ценности массовой культуры!

О причинах необходимости сохранения ценностей традиционных отношений между мужчиной и женщиной следует вести разъяснительную работу повсеместно: во всех возможных СМИ, на всех возможных интернет-ресурсах. Это тот самый период жизни человечества, когда Церковь, наука и государственная власть могут объединиться для ведения информационно-психологического противодействия катастрофической тенденции разрушения социальных устоев общества, выраженной в подмене развивающих ценностей на деградационные. Это необходимо Церкви потому, что именно она отвечает за религиозную веру. А ведь именно на феномене веры построена асоциальная теория выбора человеком своего пола. Как он его выбирает? На веру, по ощущениям. Церковь может и должна разъясняться с феноменом веры.

neobhodimost iskoreneniya asotsialnyih tsennostey massovoy kulturyi4 2 Необходимость искоренения асоциальных ценностей массовой культурыНапример, Церковь Мальты сделала заявление по случаю легализации в стране однополых браков. «Внедряя нейтральную концепцию гражданского брака, открытого для всех видов пар, — говорится в заявлении, — закон отвергает различия и естественный принцип взаимности между мужчиной и женщиной». Когда же эти различия устраняются, семья лишается своих антропологических корней. Как следствие, отмечают прелаты, это ведёт к обнищанию всего общества. В то же время мальтийские епископы настаивают на том, что «Церковь полностью уважает достоинство каждого человека, независимо от совершённого им выбора и его связей», потому что «для Церкви очень важен каждый человек, поскольку он сотворён по образу и подобию Божьему. Католическая Церковь стремится принимать и заботливо сопровождать тех людей, которые выбирают отношения или образ жизни, отличающиеся от христианского брака». На наш взгляд – это пример соглашательской позиции, так как в данной обстановке Церковь должна признать такой образ жизни асоциальным и вести разъяснительную работу всем гражданам о его вреде, открыто разъяснять суть греха «однополой любви». Это схоже с тем, как работают методы вторичной профилактики с наркоманами и алкоголиками – их пытаются излечить от психофизиологического недуга, разрабатывают научные методы и подходы к решению проблемы, а само явление считается болезнью общества.

Ещё пример. В связи с одобрением 30 июня 2017 года немецким парламентом браков с лицами одного пола президент Конференции немецких епископов кардинал Рейнхард Маркс заявил, что «брак — и не только согласно христианским убеждениям — является единством жизни и любви между женщиной и мужчиной, союзом в согласии с непреложным принципом фундаментальной открытости к продолжению жизни. Мы считаем, что государство обязано и дальше защищать и поощрять брак в такой форме». Кардинал выразил сомнение в конституционности закона, подчеркнув, что совершенно неверно понимать особенный правовой статус брака и его защиту как дискриминацию людей с гомосексуальными наклонностями. Будет правильно, если в ближайшем будущем мы активно услышим от представителей Церкви об официальных заявлениях в СМИ и в институтах власти о необходимости отмены принятых юридических норм в отношении брачных союзов Германии.

Стоит обратить внимание и на то, что в решении этого вопроса Русская православная церковь и Римская католическая церковь имеют практические возможности для взаимодействия на аксиологической основе. По информации в российских СМИ приезжавший в Россию в августе 2017 года для встречи с Президентом РФ В.В. Путиным госсекретарь Ватикана Пьетро Паролина говорил о том, что Ватикан становится посредником между Россией и остальным миром. Однако, в силу сложившейся ситуации, госсекретарю Ватикана возможно следует вести переговоры о том, что Ватикан сегодня не столько посредник, сколько стратегический партнёр по сохранению традиционных ценностей, и не следует забывать, что именно Россия одна из тех стран, в которых есть возможность опираться на естественные человеческие ценности. Мы надеемся, что посетивший в сентябре 2017 года Ватикан митрополит Илларион вёл разговор с Папой не только о роли перенесения мощей святого Николая в Россию, но и о том, как нам объединиться и практически противостоять надвигающемуся асоциальному злу. Времени у нас нет. Появление новых антропоморфных существ – существ соединяющих в себе признаки мужского и женского начала ведёт нас по пути появления новых андрогинов. А это пересмотр доктринального начала христианской Церкви. Так к чему нас ведёт массовая культура: к доктринальному расколу Церкви и Новому Вселенскому собору?

Также следует обратить внимание, что решение вопросов обучения и воспитания ценностям, направленным на развитие личности и общества задача не только церкви, но и науки, и государственной власти. Её решение в принципе невозможно без объединения разнокачественных социальных институтов: ученых, представителей системы государственного образования, институтов различных Церквей и общественных организаций и реализации практических шагов.

По материалам сайта: Центр СИ

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Источник: whatisgood.ru

Метки: продвижение лгбт, теория, технологии
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