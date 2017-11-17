Необходимость искоренения асоциальных ценностей массовой культуры

Массовая культура и есть орудие власти

массового общества над людьми.

В. Межуев

Появление массовой культуры

В ХХ веке мы наблюдали переход ряда регионов планеты от традиционной культуры к массовой, что породило новые социальные явление, такие как однополые браки, смена пола, «третий пол» и т.п.. Однозначные оценки этих явлений человечеством ни на политическом, ни на научно-этическом уровнях не даны. Более того, новые социальные явления принимают всё более сложные формы и становятся практически навязываемыми в некоторых странах. По сути, глобализация на планете поставила проблему: куда поведут человечество «новые общечеловеческие ценности» к развитию или к деградации?

Некоторые страны Европы, такие как Дания, Норвегия, Швеция, Голландия, Исландия начали узаконивать однополые браки еще в конце ХХ века. Кстати сказать, именно Голландия предложила узаконить формулировку «однополый брак». В XXI веке список стран пополнился. Среди них: такие страны как Германия, Португалия, некоторые штаты США, Канада, Аргентина, Бельгия, Финляндия, Мексика, Новая Зеландия, Хорватия, Франция и другие. В ряде стран разрешено однополым семьям усыновлять детей. Но и этим всё не ограничилось. Социальная тенденция стала двигаться в сторону осознанного формирования в обществе однополых семей. Например, в Германии, Англии, Канаде вводятся уроки полового воспитания, где однополая связь раскрывается с положительной стороны. Одна из методичек по половому воспитанию в Германии приведена по ссылке. В ней в частности, говорится о праве человека на самоопределение пола. Также в 2015 году в Британии учителя решили рассказывать об однополых браках «с позитивной стороны». Об этом сообщает The Guardian. К такому выводу они пришли на ежегодной конференции Национального союза учителей (National Union of Teachers) в городе Харрогейт (Harrogate).

Тенденция усиливается: теперь появился «третий пол», то есть при рождении родители не указывают в документах пол ребёнка, чтобы, когда он станет взрослым сам мог определить какого он пола. Об этом еще в 2013 году писала Российская газета: «По рекомендации совета по этике МВД Германии (выделено мною) приняло решение об изменении закона о гражданском состоянии. С 1 ноября родители младенцев имеют право оставить графу «пол» незаполненной. Другими словами, малышам с первичными мужскими и женскими половыми признаками и гермафродитам оставят право выбора. Позднее выросшие люди «без рода» смогут внести любой пол, если сделают операцию или сами сознательно решатся на его отчетливое обозначение». Из изучения информационных источников следует вывод о том, что эти вопросы не являются стихийными проявлениями некой «новой» воли современных граждан, а продвигаются с трибун политической власти. Формирование нового стереотипа социального поведения среди детей имеет управляемый властями характер и формируется в виде тенденции будущего развития человечества. Попытки сохранить традиционные устои по рассказам очевидцев, проживающих в Германии, Канаде упираются в действие властей, которые в школах в обязательном порядке вводят уроки полового воспитания с разъяснением «новых» подходов к половой жизни.

Мы, конечно, понимаем, что социальные тенденции имеют определённые законы своего развития, о чем писали многие видные ученые. Например, переход от традиционной к массовой культуре рассматривался в контексте научных исследований еще на заре ХХ века. Однако, знак исследуемого культурного явления часто носил именно отрицательный характер. О.Шпенглер в книге, которую он так и назвал «Закат Западного мира» пишет о том, что «совокупное бытие всякой культуры обладает в качестве высшей возможности символическим для этой культуры первообразом своего мира как истории, и все установки отдельных людей и действующих как живые существа множеств представляют собой его отображение. Если один человек оценивает воззрения другого как значительные или плоские, оригинальные или банальные, ложные или старомодные, это происходит всякий раз с оглядкой, причем бессознательной, на требуемый в данный момент образ как постоянную производную времени и человека».

Формирование толпы миньонов

То есть тенденция, за которой стоят правящие круги и которую тиражируют крупнейшие СМИ и деятели культуры и искусства (вспомним, например бородатого победителя Евровидения 2014 Кончиту Вурст) имеет место дальнейшего развития и принятия всё более сложных социальных образов, вытесняя другую – тенденцию на сохранение традиционной культуры взаимоотношений мужчины и женщины. И это будет происходить, если социальные силы, которые понимая пагубность такой тенденции выступают против унификации человека в глобальной массовой культуре и его вырождение как вид, не будут активно пропагандировать необходимость сохранения традиционных ценностей человечества. В частности, в отношениях между мужчиной и женщиной.

Надо помнить, что «социальной базой массового общества являются не свободные в своих решениях и действиях граждане, а скопления безразличных друг к другу людей, сведённых вместе по чисто формальным признакам и основаниям. Оно – следствие не автономизации, а атомизации индивидов, чьи личные качества и свойства никем не принимаются в расчет». А у мужчин и у женщин есть и свои психофизиологические качества и свойства. И, например, процесс воспитания личности ребёнка в однополой семье невозможен с сохранением природных психофизиологических качеств и свойств индивида. То есть, человек разумный, в конце концов, перестанет уже быть таковым, и превратиться в однополую массу, напоминающую массу желтопузых миньонов, имеющих своего злого хозяина Грю, из одноимённого мультфильма очень популярного среди детей.

Следует особо остановиться на некоторых особенностях воспроизводства культуры. Известный советский и российский исследователь этого вопроса М.С. Каган пишет: «главная особенность социальных программ состоит в том, что они не передаются по наследству, а усваиваются каждым человеком прижизненно и одновременно им корректируются, совершенствуются, видоизменяются. Для того, чтобы такой – внегенетический – способ передачи социальной информации стал возможен, необходимы особые, не известные природному бытию средства, которые сохраняли бы накапливаемый человеческий опыт и передавали его новым поколениям и каждой конкретной личности… речь идёт об обретённой человеком способности отделять от себя, отчуждать, объективировать – короче, придавать самостоятельно предметное бытие всему тому, чему он научился, что он знает и что приобретает для него ценностное значение…».

То есть, если самым ценным для человека с детства становится не труд, не защита Отечества, а его половая жизнь и поиск себя в новых половых качествах: переход от мужчины к женщине и обратно, от женщине к мужчине, становление мужчино-женщиной и тому подобная галиматья, то существ с какими психофизиологическими свойствами мы получим в итоге развития человечества? Такое существо что-то вообще сможет развивать кроме своих органов, ответственных за систему удовольствий? А ведь не так еще давно, например, К.Э. Циолковский мечтал о межзвёздных полётах, Ж. Верн о покорениях морских глубин, а многие мировые писатели — о справедливом мире людей. А о чем будут мечтать современные дети? О том кем они станут: мужчиной или женщиной? О новом половом опыте? Да и вообще, будут ли они мечтать…

Думаю, что здравомыслящий человек вряд ли решит, что смысл жизни человечества в целом, кто бы и когда его не создал, вряд ли сводится к самоуничтожению. Даже не зная истинного предназначения, мы можем предположить, что оно существует для развития и преображения окружающего мира; для реализации новых возможностей развития человека и мира. Поэтому, считая это нашим исходным аксиологическим тезисом, необходимо не только понять угрозы тенденций развития такого явления как «массовая культура», но и механизмы её влияния на сознание населения. Это позволит предотвратить всеобщую культурную катастрофу и выработать инструменты противодействия.

Наркотизация общества

В.М. Межуев также пишет, что «в современном мире средства массовой информации (СМИ) обрели значение главного производителя и поставщика культурной продукции, рассчитанной на массовый потребительский спрос. Её потому и называют массовой культурой, что она не имеет четко выраженной национальной окраски и не признаёт для себя никаких национальных границ… Массы – это безличный коллектив, образуемый внутренне не связанными между собой, чуждыми и безразличными друг другу индивидами». Следует добавить, что сегодня к привычным СМИ добавился Интернет (киберсреда) и именно его содержимое – контент – является тем инструментом, который распространяет и тиражирует негативную социокультурную информацию. «Теория и практика информационно-психологического воздействия на людей совершенствовались со времён двух мировых войн XX века и во время многочисленных вооруженных конфликтов регионального масштаба. Появление радио, телевидения и, наконец, сети Интернет позволило проводить психологические операции как в адресном, так и в массовом порядке. На настоящий момент в мире признается сам факт, что идёт война или противоборство, которое называют по-разному: холодная война, мягкая сила, информационная война, гибридная война, контентная война». Война за выживание человека как вида на планете.

В результате неумения работать с огромными потоками информации, поступающими в сознание за короткий промежуток времени, у человека наступает такое состояние как наркотизация. Под наркотизацией в теории современной коммуникации понимают процесс наполнения сознания массового потребителя информации новостными сообщениями, передаваемыми одно за другим вне всякой последовательности и возможности их осмысления. В результате такой передачи сообщений происходит постепенная потеря логики, которая столь характерна для печатного текста, а вслед за этим наступает эмоциональная глухота и безразличие ко всему происходящему.

А ведь сегодняшние дети часами проводят в своих гаджетах, получая информацию из всемирной сети. И они не научены тому, что там для них «хорошо», а что там «плохо». Значит, необходимо проводить активную информационно-психологическую кампанию, направленную на сохранение традиционного (национального) культурного кода. Нужна массовая просветительская работа со всеми уровнями населения – детьми, молодёжью, родителями, учителями, представителями власти, науки и общественности. Это тот самый социальный механизм, на основе которого возможно объединить разнокачественные социальные институты для решения общей стратегической цели: сохранения человечества. Без решения этого вопроса решать многие другие вопросы просто будет не с кем.

Роль религиозных институтов

Социальная ситуация продолжает ухудшаться. Те институты, которые вроде бы по своему определению являются хранителями традиционных ценностей стали подвергаться трансформации в этих вопросах. Например, в Канаде Правительство стало уже давить на образовательные программы католической церкви, требуя внедрения в процесс обучения, занятий по половому воспитанию. А Шотландская епископальная церковь разрешила однополые браки! Почему же Ватикан не столь активен в защите своих базовых ценностей? Конечно, он выступает за сохранение традиционных семейных ценностей и отношения мужчин и женщин. Об этом свидетельствует итоговый доклад Синода 2015 года, в котором говорится, что люди с гомосексуальными тенденциями не должны подвергаться дискриминации, но Церковь не может признать однополые союзы, и в этом она не может поддаваться никакому давлению извне. Домашняя Церковь основана на браке между мужчиной и женщиной. Семья — это фундаментальная ячейка общества и неотъемлемая часть «экологии человека», которую нужно защищать, поддерживать и поощрять. Но ведь голос Церкви должен быть услышан теми самыми массами, которые несут в себе ценности массовой культуры!

О причинах необходимости сохранения ценностей традиционных отношений между мужчиной и женщиной следует вести разъяснительную работу повсеместно: во всех возможных СМИ, на всех возможных интернет-ресурсах. Это тот самый период жизни человечества, когда Церковь, наука и государственная власть могут объединиться для ведения информационно-психологического противодействия катастрофической тенденции разрушения социальных устоев общества, выраженной в подмене развивающих ценностей на деградационные. Это необходимо Церкви потому, что именно она отвечает за религиозную веру. А ведь именно на феномене веры построена асоциальная теория выбора человеком своего пола. Как он его выбирает? На веру, по ощущениям. Церковь может и должна разъясняться с феноменом веры.

Например, Церковь Мальты сделала заявление по случаю легализации в стране однополых браков. «Внедряя нейтральную концепцию гражданского брака, открытого для всех видов пар, — говорится в заявлении, — закон отвергает различия и естественный принцип взаимности между мужчиной и женщиной». Когда же эти различия устраняются, семья лишается своих антропологических корней. Как следствие, отмечают прелаты, это ведёт к обнищанию всего общества. В то же время мальтийские епископы настаивают на том, что «Церковь полностью уважает достоинство каждого человека, независимо от совершённого им выбора и его связей», потому что «для Церкви очень важен каждый человек, поскольку он сотворён по образу и подобию Божьему. Католическая Церковь стремится принимать и заботливо сопровождать тех людей, которые выбирают отношения или образ жизни, отличающиеся от христианского брака». На наш взгляд – это пример соглашательской позиции, так как в данной обстановке Церковь должна признать такой образ жизни асоциальным и вести разъяснительную работу всем гражданам о его вреде, открыто разъяснять суть греха «однополой любви». Это схоже с тем, как работают методы вторичной профилактики с наркоманами и алкоголиками – их пытаются излечить от психофизиологического недуга, разрабатывают научные методы и подходы к решению проблемы, а само явление считается болезнью общества.

Ещё пример. В связи с одобрением 30 июня 2017 года немецким парламентом браков с лицами одного пола президент Конференции немецких епископов кардинал Рейнхард Маркс заявил, что «брак — и не только согласно христианским убеждениям — является единством жизни и любви между женщиной и мужчиной, союзом в согласии с непреложным принципом фундаментальной открытости к продолжению жизни. Мы считаем, что государство обязано и дальше защищать и поощрять брак в такой форме». Кардинал выразил сомнение в конституционности закона, подчеркнув, что совершенно неверно понимать особенный правовой статус брака и его защиту как дискриминацию людей с гомосексуальными наклонностями. Будет правильно, если в ближайшем будущем мы активно услышим от представителей Церкви об официальных заявлениях в СМИ и в институтах власти о необходимости отмены принятых юридических норм в отношении брачных союзов Германии.

Стоит обратить внимание и на то, что в решении этого вопроса Русская православная церковь и Римская католическая церковь имеют практические возможности для взаимодействия на аксиологической основе. По информации в российских СМИ приезжавший в Россию в августе 2017 года для встречи с Президентом РФ В.В. Путиным госсекретарь Ватикана Пьетро Паролина говорил о том, что Ватикан становится посредником между Россией и остальным миром. Однако, в силу сложившейся ситуации, госсекретарю Ватикана возможно следует вести переговоры о том, что Ватикан сегодня не столько посредник, сколько стратегический партнёр по сохранению традиционных ценностей, и не следует забывать, что именно Россия одна из тех стран, в которых есть возможность опираться на естественные человеческие ценности. Мы надеемся, что посетивший в сентябре 2017 года Ватикан митрополит Илларион вёл разговор с Папой не только о роли перенесения мощей святого Николая в Россию, но и о том, как нам объединиться и практически противостоять надвигающемуся асоциальному злу. Времени у нас нет. Появление новых антропоморфных существ – существ соединяющих в себе признаки мужского и женского начала ведёт нас по пути появления новых андрогинов. А это пересмотр доктринального начала христианской Церкви. Так к чему нас ведёт массовая культура: к доктринальному расколу Церкви и Новому Вселенскому собору?

Также следует обратить внимание, что решение вопросов обучения и воспитания ценностям, направленным на развитие личности и общества задача не только церкви, но и науки, и государственной власти. Её решение в принципе невозможно без объединения разнокачественных социальных институтов: ученых, представителей системы государственного образования, институтов различных Церквей и общественных организаций и реализации практических шагов.

По материалам сайта: Центр СИ

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Источник: whatisgood.ru