От слов к делу. Защита традиционных ценностей и политика государства
О том как идёт борьба за воплощение в жизнь указа о традиционных ценностях говорит постоянный член “Изборского клуба”, директор Института наследия имени Д.С. Лихачёва Владимир Аристархов.
В обсуждении также приняли участие:
Виталий Аверьянов – доктор философии, заместитель председателя “Изборского клуба”,
Сергей Батчиков – кандидат экономических наук, постоянный член “Изборского клуба”,
Вардан Багдасарян – доктор исторических наук, профессор, эксперт Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, постоянный член “Изборского клуба”,
Алексей Вайц – эксперт комиссии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию Совета по делам национальностей при президенте Российской Федерации, ведущий эксперт “Изборского клуба”,
Сергей Черняховский – доктор политических наук, профессор, постоянный член “Изборского клуба”.
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