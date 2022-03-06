Хрущёв: начало десталинизации/Евгений Спицын и Егор Яковлев
Продолжение цикла об эпохе Хрущёва. Егор Яковлев и Евгений Спицын дискутируют о фигурах, составлявших его окружение; причинах, почему противники не смогли одолеть Никиту Сергеевича во внутрипартийной борьбе и обсуждают внутриполитический курс СССР с 1930-х до начала 1950-х.
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В видеозаписи присутствует курение табака.
Предыдущие видео цикла: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZdWltJXbf8uyR7D0DfEXdkg
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