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Хрущёв: начало десталинизации/Евгений Спицын и Егор Яковлев

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Продолжение цикла об эпохе Хрущёва. Егор Яковлев и Евгений Спицын дискутируют о фигурах, составлявших его окружение; причинах, почему противники не смогли одолеть Никиту Сергеевича во внутрипартийной борьбе и обсуждают внутриполитический курс СССР с 1930-х до начала 1950-х.
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ЕвгенийСпицынЦИ #хрущёв
В видеозаписи присутствует курение табака.

Предыдущие видео цикла: https://youtube.com/playlist?list=PLovWAjYWJLZdWltJXbf8uyR7D0DfEXdkg

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dTHwZTn5B4g
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