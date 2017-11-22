Поступки сыновей: Сталина и Хрущёва

О том, как погиб старший лейтенант Леонид Хрущёв, говорят разное. Некоторые историки, к примеру, утверждают, что «сын Хрущёва, военный лётчик, совершил тяжкое преступление, за которое полагалась высшая мера наказания».

При этом оба сына побывали в плену у немцев. О смерти Якова Джугашвили в фашистском концлагере сведений довольно много и расхождения касаются лишь деталей гибели – то ли он сам бросился на колючую проволоку в Заксенхаузене, желая избежать обмена на пленного фельдмаршала Паулюса, то ли его застрелил охранник.

И у Сталина, и у Хрущёва было по два сына. И тот и другой лишились по одному из них во время войны. Правда, при разных обстоятельствах .

В истории с развенчиванием культа личности Сталина до сих пор остаётся много неясностей. Зачем Никите Хрущёву понадобилось устраивать показушное отречение от сталинского идеологического наследия на ХХ съезде КПСС – ведь тем самым можно было нажить себе множество врагов в партии? Зачем новый вождь настоял на выносе тела генералиссимуса из Мавзолея – через пять лет после начала «десталинизации» в СССР? И Хрущёв, и Сталин действовали аналогичными методами. Сталин жёстко боролся с оппозицией в Москве, а Хрущёв ещё более жёстко – в Киеве. Развенчивая культ Сталина, Хрущёв рисковал развенчать заодно и себя самого. Для чего же он всё-таки начал борьбу?



Так что же за преступление он совершил и почему в смерти сына Хрущёв винил именно Сталина? И почему незадолго до своей смерти бывший министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов написал о Хрущёве:

Личное озлобление его на любые шаги толкает. Озлобление на Сталина за то, что его сын попал в такое положение, что его расстреляли фактически. После такого озлобления он на всё идёт, только бы запачкать имя Сталина».

Ещё более ёмко сказал Уинстон Черчилль: «Хрущёв начал борьбу с мёртвецом и вышел из неё побеждённым».

Леонид Хрущёв начал военную службу за два года до начала Великой Отечественной. Летал на пикирующем бомбардировщике, во время финской кампании бомбил «линию Маннергейма». Летом 1941-го его представили к ордену Красного Знамени, и тем же летом его самолёт был сбит.

Леонид долго лечился в тылу, чередуя лечение с весёлыми кутежами. Во время одного из них он застрелил военного моряка – считается, что «по неосторожности». В пьяном споре моряк якобы предложил Хрущёву сбить бутылку с его головы выстрелом – и Леонид попал ему в лоб.

И вот примерно с этого момента – с осени 1942 года – в биографии храброго лётчика и бравого гуляки и начинаются разночтения. По одной из версий – её высказал друг Леонида Хрущёва Степан Микоян – за убийство Хрущёва осудили на восемь лет лагерей «с отбыванием части срока на фронте».

И в марте 1943-го старший лейтенант Хрущёв не вернулся из боевого вылета. Эту версию гибели подтверждает и боевой товарищ Хрущёва, лётчик Заморин: «Когда Фокке-Вульф-190 рванулся на мою машину в атаку, зайдя мне снизу под правое крыло, Лёня Хрущёв, чтобы спасти меня от смерти, бросил свой самолёт наперерез огневому залпу…

После бронебойного удара самолёт Хрущёва буквально рассыпался у меня на глазах». Хорошая версия, героическая, вот только отнюдь не единственная. Ни обломков самолёта, ни трупа лётчика так и не нашли, несмотря на то что в самолёте летел сын секретаря ЦК Компартии Украины и искали его, что называется, по полной программе. Командование 18-го гвардейского авиационного истребительного полка буквально изрыло носом землю и даже подключило к поискам местных партизан.

Но тщетно – спустя полтора месяца Леонид Хрущёв был исключён из списков части как пропавший без вести. Но есть и другая версия. Звучит она так: во время одного из полётов Леонид Хрущёв был сбит и попал в плен к немцам. Его быстро склонили к сотрудничеству. Начальство СМЕРШа по личному распоряжению Сталина отправило за Хрущёвым группу захвата, операция прошла успешно, и предателя доставили в Москву – об этом писал, в частности, бывший контрразведчик Вадим Удилов. Естественно, о поимке предателя поставили в известность Хрущёва-старшего.

Он немедленно вылетел в Москву с фронта. О том, что было дальше, свидетельствует замначальника «девятки», охранявшей руководство страны, генерал КГБ Михаил Докучаев: «Поскрёбышев доложил, что товарищ Хрущёв прибыл и ожидает в приёмной…

Хрущёв заплакал, а потом стал рыдать. Мол, сын виноват, пусть его сурово накажут, только не расстреливают. Сталин сказал: «В сложившемся положении я ничем помочь не могу».



Хрущёв упал на колени. Умоляя, он стал ползти к ногам Сталина, который не ожидал такого поворота дела и сам растерялся. Сталин отступал, а Хрущёв полз за ним на коленях, плача и прося снисхождения для сына.

Сталин просил Хрущёва встать и взять себя в руки, но тот был невменяем. Сталин вынужден был вызвать Поскрёбышева и охрану… Когда сотрудники охраны и врачи приводили Никиту Сергеевича в чувство, он всё время твердил: «Пощадите сына, не расстреливайте…»

Об этом же прямо говорил и Молотов.

Родственники Хрущёва – и в России, и за рубежом – неоднократно и неустанно дезавуировали версию о расстреле. Правда, бездоказательно, зато уверенными голосами.

А самое интересное, что с роднёй Хрущёва солидаризировались и западные исследователи – такие, как Уильям Таубман и иже с ним. Те самые западные исследователи, которые представляют Хрущёва победителем сталинизма и одним из могильщиков «Империи зла».

Впрочем, документальных подтверждений гибели Леонида Хрущёва как в воздушном бою, так и в сталинских казематах сегодня нет. Зато есть элементарная логика. Почему «западникам» выгодно скрывать предательство сына Хрущёва – понятно.

Хрущёв для них – знаковая фигура. Символ борьбы со сталинизмом. Запятнать его – обелить сталинизм, а это им представляется едва ли возможным. Между тем представители спецслужб придерживаются противоположной версии. Придерживаются её и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов, и сын Лаврентия Берия Серго, и писатель-историк Владимир Карпов.



Резюмирует эту версию публицист Николай Добрюха таким образом: «Происшедший инцидент на встрече Хрущёва со Сталиным до сих пор всплывает в разговорах сотрудников госбезопасности… Утверждается, что в этом заключаются главная причина всех нападок Хрущёва на Сталина и одна из главных причин разоблачения культа личности.

При этом делаются ссылки на неосторожное заявление Хрущёва в присутствии своих приближённых, когда он сказал: «Ленин в своё время отомстил царской семье за брата, а я отомщу Сталину, пусть мёртвому, за сына». Своё слово Хрущёв сдержал». В этой истории есть и ещё один неприглядный момент. Уже находясь у власти, Хрущёв ни разу не предпринял попытку реабилитировать погибшего сына или хотя бы как-то прояснить его судьбу.

Писательница Елена Прудникова отмечает, что сразу же после исчезновения Леонида Хрущёва в Куйбышеве арестовали его жену Любу – на свободу она вышла только в 1950-е годы. По утверждению второго сына Хрущёва, – Сергея, «арестовали её за сотрудничество с иностранной разведкой – не то английской, не то шведской».

Но Сергей Хрущёв то ли не нарочно, то ли намеренно «оговаривается» – на самом деле жену Леонида Хрущёва посадили не за шпионаж, а как члена семьи изменника Родины – ЧСИР. Членов семей попавших в плен солдат и офицеров пересажать не могли даже чисто технически – за время войны в плену оказались порядка 10 млн советских граждан. Но родственников арестовывали у тех, кто дал согласие сотрудничать с немцами.

«После освобождения (Любови Хрущёвой. – Ред.) Хрущёв совершенно не интересовался её судьбой, – пишет Прудникова. – Они случайно встретились где-то в конце 1960-х на каком-то семейном вечере. Хрущёв сухо сказал ей: «Здравствуй, Люба!» – и на этом всё их общение закончилось». Странно, не так ли? Ничего странного: по свидетельству Вячеслава Молотова, Хрущёв – после казни – публично отказался от сына. В беседе с писателем Феликсом Чуевым Молотов утвердительно ответил на вопрос «Никита от сына отказался?».

А недавно вскрылись некоторые чудесные вещи, которые могут поставить крест на «героической» версии гибели сына Хрущёва. Оказывается, свидетельства лётчика Заморина, на которые ссылаются большинство тех, кто считает, что Леонид погиб в воздушном бою сфальсифицированы!

Нашли письмо Заморина в архиве министра обороны СССР Дмитрия Устинова в 1999 году. Экспертиза этого документа не проводилась. Но это не помешало тем, кто его обнаружил, растиражировать письмо в прессе. «Я струсил и пошёл на сделку с совестью, сфальсифицировав факты, – писал «якобы Заморин». – Я в рапорте умолчал о том, что…»

И так далее про «бронебойный удар».

Возможно, именно по причине заведомого подлога освидетельствование документа до сих пор не производилось. А зачем – ведь тогда рухнет стройная версия о геройской гибели старшего лейтенанта Леонида Хрущёва.

И бросит тень на его отца, развенчавшего сталинизм. Просто из чувства личной мести…

Источник: https://versia.ru