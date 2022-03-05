ВС РФ уничтожили высокоточным оружием склад боеприпасов с ПТРК «Джавелин» и NLAW в Житомире
Вооруженные силы России уничтожили в Житомире склад с боеприпасами для американских противотанковых комплексов Javelin и шведских NLAW. Для этого применялось высокоточное оружие. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Всего за все время спецоперации было поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция.
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