Главная » Видео, Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

ВС РФ уничтожили высокоточным оружием склад боеприпасов с ПТРК «Джавелин» и NLAW в Житомире

153 0

Вооруженные силы России уничтожили в Житомире склад с боеприпасами для американских противотанковых комплексов Javelin и шведских NLAW. Для этого применялось высокоточное оружие. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Всего за все время спецоперации было поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 71 пункт управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 98 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 61 радиолокационная станция.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Мы в социальных сетях:

https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iXCtBtS5An4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 октября 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 октября 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 октября 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 октября 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 октября 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru