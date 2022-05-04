Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил о последствиях Запад, который продолжает снабжать Украину вооружением.

«США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских Вооружённых сил (ВСУ), рассматривается нами как законная цель для поражения», – указал генерал армии на селекторном совещании.

Глава Минобороны также отметил, что в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие «проявляют мужество и отвагу, с честью исполняют свой воинский долг, обеспечивают безопасность населения Донбасса».

«Российские Вооружённые силы продолжат выполнять все задачи, поставленные Верховным главнокомандующим», – подчеркнул Шойгу.

Тем временем официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на регулярном брифинге доложил о ходе СВО.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск в Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран, – рассказал генерал-майор. – Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: пусковая установка тактического ракетного комплекса “Точка-У” в районе Новая Дмитровка, в районах населённых пунктов (н.п.) Санджейка, Крысино и Вольнянск — три локатора подсвета и наведения зенитной ракетной системы С-300, а также в районе Новоалександровки — склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника».

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России ночью были уничтожены 40 военных объектов Украины: понтонная переправа в районе н.п. Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

«Ракетными войсками поражены два командных пункта подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 “Град”, батарея самоходных артиллерийских установок 2С1 “Гвоздика”, батарея гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, – продолжил Конашенков. – Артиллерийскими подразделениями поражены 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 человек личного состава и 53 единицы военной техники».

Российские военные также уничтожили девять украинских беспилотников в районах н.п. Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зелёный Гай Николаевской области и Новокраснянка Луганской народной республики (ЛНР), в том числе в районе Александровки Харьковской области — дрон «Байрактар-ТБ2». В воздухе также сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе Великой Камышевахи.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 146 самолётов, 112 вертолётов, 706 беспилотников, 287 зенитных ракетных комплексов, 2 807 танков и других боевых бронированных машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1 279 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2 609 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия с 24 февраля проводит СВО по денацификации и демилитаризации Украины и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. Москва также намерена предать суду военных преступников. Речи об оккупации страны не идёт. Вооружённые силы РФ наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.

По материалам сайта Минобороны РФ, «Интерфакса»