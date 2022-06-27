Официальный представитель Минобороны (МО) РФ Игорь Конашенков на регулярном брифинге рассказал о ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

«26 июня в ходе боёв в трёх километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода Луганской Народной Республики (ЛНР) российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наёмников общей численностью 14 боевиков. Первая группа была интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая – включала в себя только наёмников из Грузии, входивших в так называемый Грузинский легион. В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники. Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года, – сообщил генерал-лейтенант. – Минобороны России обладает информацией по каждому наёмнику, причастному к издевательствам и убийствам наших военнослужащих. Мы их нашли и покарали».

Помимо этого, накануне Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар «четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артём" в Шевченковском районе города Киева». «На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО). По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражён. Гражданская инфраструктура города Киева, в результате применения высокоточного оружия, не пострадала», – подчеркнул генерал-лейтенант.

По его словам, киевский режим пытался перехватить российские высокоточные ракеты зенитными средствами, размещёнными в городе. «Украинскими расчётами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и "Бук-М1" было применено более 10 зенитных ракет. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими "Буками". Предположительно одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», – рассказал Конашенков.

Представитель МО РФ также заявил, что «на фоне успехов российской армии по освобождению территории Донбасса украинское командование пытается остановить хаотичное бегство военнослужащих украинских подразделений в районе Лисичанска». «Так, для удержания на позициях личного состава первого батальона 72-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в район населённого пункта (н.п.) Волчеяровка был направлен заградотряд нацистского формирования "Правый сектор"*. Российской артиллерией данное подразделение уничтожено, – сообщил он. – Управление украинскими войсками на лисичанском направлении потеряно. Так, командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ, разместивший свой командный пункт в тыловой зоне, утратил управление своими подразделениями, что привело к безвозвратной потере в ходе боевых действий 80% личного состава и около 70% техники 138-го батальона этой бригады».

В ходе брифинга генерал-лейтенант отметил, что ВС РФ продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесено поражение пункту дислокации 106-го батальона 63-й мотопехотной бригады ВСУ в районе н.п. Висунск Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники. Кроме того, уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 27 районах, в том числе нацистских формирований "Правый сектор" в районе Лисичанска, а также "Азов"* и "Кракен"* в районе Харькова, – сообщил он. – Также поражено пять пунктов управления ВСУ и три склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в районах н.п. Березнеговатое Николаевской области, Новодружеск ЛНР».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 24 пункта управления, артиллерийские и миномётные подразделения в 58 районах, а также живая сила и военная техника в 304 районах, – продолжил Конашенков. – В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: три взвода РСЗО "Град" в районах Авдеевка, Дзержинск, взвод 155-мм гаубиц М-777 в районе Константиновки, два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт" в районах Калинов и Артемово, а также два взвода самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" в районах Очеретино и Новолуганск, осуществлявших обстрел Донецка и других городов Донецкой Народной Республики (ДНР)».

Российские средства противовоздушной обороны, в свою очередь, уничтожили 10 украинских беспилотников в районах н.п. Новый Бурлук, Аркушино, Курулька, Семёновка, Червоный Шахтёр, Терновая Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области, Щербаково Запорожской области и Петровеньки ЛНР. Также перехвачены две тактические ракеты «Точка-У» в районе н.п. Каховка Херсонской области и реактивный снаряд системы залпового огня в районе острова Змеиный.

Всего с начала СВО уничтожены: 215 самолётов, 132 вертолёта, 1 373 дрона, 350 ЗРК, 3 830 танков и других боевых бронированных машин, 684 боевые машины РСЗО, 3 025 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 3 870 единиц специальной военной автомобильной техники.

Тем временем первый заместитель главы Мининформации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил: «Украина понесла колоссальнейшие потери: большинство боеспособных опытных подразделений уже погибли или находятся в плену. По моим наблюдениям, из того, что попадает в Сеть, даже по официальным заявлениям, у них погибшими более 50 тыс. Это если брать всю линию фронта».

На прошлой неделе стало известно об освобождении посёлков Вороново, Боровское и Метёлкино. В Северодонецке от боевиков и западных наёмников продолжается зачистка промзоны и граничащих с ней многоэтажных домов. А под Горским уничтожены отряды элитного украинского спецназа «Хортица».

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ, который посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Попову, погибшему в ходе спецоперации на Украине. Офицер удостоен высокого звания «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

Как сообщили в Минобороны, подразделение Попова прикрывало позиции российских войск. Когда украинские силы попытались прорвать оборонительные рубежи, взвод «совершил рывок в направлении главного удара противника» и, скорректировав огонь артиллерии, вынудил наступавших отойти на исходные позиции. После этого украинские силы пытались окружить взвод, но Попов быстро сориентировался и «лично выстрелом из установки ПТУР (для стрельбы противотанковыми управляемыми ракетами — ред.) уничтожил» девять человек из числа наступавших и предотвратил окружение, сообщили в министерстве. Во время боя офицер был ранен — вблизи разорвался артиллерийский снаряд, — но продолжил командовать взводом. Затем он получил ещё одно тяжёлое ранение.

«Александр Попов ценой своей жизни обеспечил удержание стратегически важного рубежа», — подчеркнули в Минобороны.

По материалам сайта Минобороны РФ, РБК, Портала правовой информации, НТВ