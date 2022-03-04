Ситуация на ЗАЭС
Пожар потушили в районе 6-20 (по оф.данным в 5-55)
Горело административное здание рядом с АЭС. По украинским данным жертв нет.
Некоторые украинские каналы пишут, что станция под контролем РФ. Но тут пока ждем уточнений.
Видео ночных событий можно тут https://dragon-first-1.livejournal.com/49187.html глянуть.
Что не мешает укроботам разгонять истерию вокруг "ядерной угрозы".
Несколько дней назад они уже отрабатывали эту методичку. Дважды.
1. Повышение радиационного фона на ЧАЭС.
2. Попадание в хранилище ядерных отходов.
ЗАЭС, это третья серия этого фейкового сериала про ядерную угрозу Украине. Видимо будет и четвертая…
Зачем это делается, понятно. После сообщений о том, что "русские танки обстреливают энергоблоки ЗАЭС, сразу посыпались призывы ввести бесполетную зону. Ну вы поняли…
Угроза если и есть, так это в том, что нацики сами подорвут одну из оставшихся АЭС, чтобы обвинить РФ.
Продолжение трансляции по Украине как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)
Но Джонсон срочно собирает СБ ООН -заклеймить врага и нагнетает страху.Методичка.Создать шумиху ,чтобы скрыть главное -дележку.
Вот видите, Марго, случилось то, что должно было случиться – Брахман удалил комментарии, которые могли привести к более глубокому обсуждению темы “дегенерация”. Это лишний раз говорит о том, что тема эта актуальная, острая, требующая обсуждения и всеобщего ознакомления с ней, во избежание многих будущих бед и прекращения бед текущих. Спросите его, почему он так сделал, ответа вразумительного не последует, кроме всякой чепухи про пункты и пользовательские соглашения. Может даже нравственность сюда приплести, дескать безнравственно об этом тут говорить, и вообще… так сказать… кхе-кхе…
Правильно сделал, что удалил. Павел беспокоится о твоём здоровье, Саня. И не только душевном. Да и глаза режет от зловония исходящего от твоих слов. Можно сказать, что он проявил к тебе и к окружающим милосердие.
Обратись за сочувствием к либерману и даже можешь получить обстоятельный ответ ,если пожелает,почему его соплеменники ,правящие во всем мире уже приняли это решение -уничтожить человека мыслящего,духовного и превратить его в биообьект жующий , исполняющий команды и некоторые функции животные .Почти всех к этому принудили уже законодательно ,вот только немногие сопротивляются,хоть и не сильно.”Глава разведслужбы Британии Ричард Мур заявил на днях, что права ЛГБТ являются главным преимуществом Запада перед Путиным, сообщает “ИноСМИ”. Ричард Мур считает, что права ЛГБТ — главное преимущество Запада перед Россией. Он напомним, что они дались свободному миру в нелегкой борьбе.”.Не скажешь почему ваше неприятие Путина с Твердым так сходятся с этими кощунниками??Обсуди с Либерманом -он честен и не будет скрывать-нам интересно будет,ведь сам ты не решишься,даже пьяным ,ибо трусоват ,сэр.
Не знаю, Марго, чем я заслужил такое мнение о себе, но опровергать его не буду, видимо у вас были причины обвинять меня в трусости. Моё неприятие Путина не сходится с этим кощунником: кощунник не приемлет его за одно, я за другое, кощунник за неспособность Путина, как у них, обеспечить свободу ЛГБТ, я за то, что происходит в России с его лёгкой руки. Это совершенно разные вещи. Хотите знать мое мнение, почему нас не принудили к этому законодательно – потому, что мы наименее испорченный но наиболее самобытный и нравственный народ. У таких, как мы, не приживается подобная мерзость, а принуждение нас к этому может выйти боком, т.е. отрицательно сказаться на проводимой в России политике Запада и достигнутых Западом в России результатов, гарантом которых Путин является, ибо – поставлен для этого. Зачем мне что-то обсуждать с Либерманом, что бы что-то вам доказать – смотрите, Марго, я не боюсь таких обсуждений. Уж не на слабо ли вы хотите меня взять, хитрюга-Марго?
именно ,что вы и подтверждаете -потому что вы не назовете отцов ,родителей этой безумной и фашистской по сути идеологии иудейской о их владении миром и что для этой цели ничто не являетя наказуемым для них.Ну ,давай те же поставьте свои вопросы ,правильным русским ,как у Твердого тоже,языком ,нужные для ответа на ваше -Кто и Зачем.Иначе всё -это ваша клоунада.