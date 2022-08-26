Поставки электроэнергии с ЗАЭС на Украину прекратились
Поставки электроэнергии с ЗАЭС на Украину прекратились
Власти освобожденных территории Запорожской области сообщили, что в результате украинских обстрелов перебиты все линии электропередач, по которым энергия с ЗАЭС шла на Украину и теперь возможности поставлять электроэнергию с ЗАЭС на Украину нет. Это означает единоразовое сокращение общей генерации Украины на 20%. Поэтому вместо планов "продавать электроэнергию в Европу", марионеточному режиму придется решать вопросы поиска электроэнергии для замещения выпавших мощностей. И это даже без рассмотрения вероятность удара ВС РФ по некоторым ТЭС (в ответ на обстрелы ЗАЭС), что автоматически переведет ситуацию в энергетике Украины на грань катастрофы.
На освобожденные территории после вчерашнего скачка электроэнергия с ЗАЭС поставляется. Но в свете продолжающихся обстрелов, предположу, что станция будет выведена из строя и законсервирована до конца войны.
Осталось в работе 2 блока и на Украине зима будет еще холоднее.
А СБУ обвинил Кадырова в военных преступлениях.
Кадыров в своем телеграмм спросил у СБУ куда ему приходить на суд.
Ха- Хе – Ху.