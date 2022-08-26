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Поставки электроэнергии с ЗАЭС на Украину прекратились

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Поставки электроэнергии с ЗАЭС на Украину прекратились

Власти освобожденных территории Запорожской области сообщили, что в результате украинских обстрелов перебиты все линии электропередач, по которым энергия с ЗАЭС шла на Украину и теперь возможности поставлять электроэнергию с ЗАЭС на Украину нет. Это означает единоразовое сокращение общей генерации Украины на 20%. Поэтому вместо планов "продавать электроэнергию в Европу", марионеточному режиму придется решать вопросы поиска электроэнергии для замещения выпавших мощностей. И это даже без рассмотрения вероятность удара ВС РФ по некоторым ТЭС (в ответ на обстрелы ЗАЭС), что автоматически переведет ситуацию в энергетике Украины на грань катастрофы.

На освобожденные территории после вчерашнего скачка электроэнергия с ЗАЭС поставляется. Но в свете продолжающихся обстрелов, предположу, что станция будет выведена из строя и законсервирована до конца войны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7825082.html
Метки: аэс, война на украине, Запорожье, Украина
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9572 7180
    чужой 23 мин. назад

      Осталось в работе 2 блока и на Украине зима будет еще холоднее.
      А СБУ обвинил Кадырова в военных преступлениях.
      Кадыров в своем телеграмм спросил у СБУ куда ему приходить на суд.
      Ха- Хе – Ху.

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