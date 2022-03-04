Все, кто поддерживают неонацистов на Украине, должны оставить свои посты в госструктурах, сказал председатель Госдумы. «Им надо уйти со своих должностей, они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают… В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там. Используют, потом сделают все для того, чтобы твоей страны не было, затем еще будут презирать тех, кто занимал такую коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, свое государство», — сказал Володин в интервью «Россия-24».

Спикер Госдумы также назвал поступок дирижера Валерия Гергиева, которого ранее уволили из Мюнхенской филармонии, примером гражданской ответственности и отношения к своей стране. Напомним, решение об увольнении художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра Валерия Гергиева было принято в связи с началом российской военной операции на Украине и отказом Гергиева от требования осудить ее.

«В этой связи всем почитателям зарубежных подходов и стандартов — худрукам, режиссерам, актерам и актрисам, представителям шоу-бизнеса, работающим в России, — правильно было бы “определиться с четкой позицией до понедельника”, как сказал мэр Мюнхена, по ситуации на Украине»,— написал Володин в своем Telegram-канале накануне.

О ком же идет речь? О тех, кто в то время, когда наши солдаты героически сражаются на Украине ради спасения от геноцида неонацистов русских на Донбассе и защиты России от наступления НАТО, призывают под фальшивыми лозунгами «Нет, войне», остановить их наступление и пойти на сделку с бандеровцами. Думается, что пришло время назвать имена этих коллаборационистов, занимающих видные места в государственных учреждениях культуры.

Так 26 февраля группа театральных деятелей подписала требование «немедленно остановить вооруженные действия на Украине», фактически выражая тем самым солидарность с нацистским режимом.

В их заявлении нет ни слова о бандеровском геноциде на Донбассе, о сожженных русских в Одессе, о тех зверствах, которые творят на Украине националистические батальоны, фактически взявшие сейчас население этой страны в заложники.

Среди подписантов этого письма солидарности с бандеровцами, в частности фигурируют: Владимир Урин — директор Государственного Большого театра, Валерий Фокин — художественный руководитель Национального театра России, Евгений Миронов — художественного театра наций, Константин Райкин — художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон», Игорь Золотовицкий — ректор школы-студии МХАТ, Андрей Могучий — художественный руководитель Государственного драматического театра им. Товстоногова и др.

Наряду с теми, кто возглавляет государственные учреждения культуры, в защиту неонацистского режима на Украине выступил целый ряд деятелей шоу-бизнеса, которые постоянно выступают на государственных каналах телевидения, ведут там собственные программы, получая за это из бюджета России огромные гонорары. Среди этих деятелей, постоянное мелькание которых на экране уже давно вызывает возмущение российской общественности, Иван Ургант, Ксения Собчак, Максим Галкин, Валерий Меладзе, Анастасия Волочкова, Анастасия Ивлева и другие шоумены, питающиеся из государственной кормушки.

В поддержку нацистской власти на Украине выступают даже некоторые государственные учреждения культуры. Так это сделало недавно руководство «Ельцин-центра» в Екатеринбурге, деятельность которого финансируется из бюджета, которое тоже опубликовало такой же фальшивый «призыв к миру».

Именно ко всем этим деятелям и относится сегодня призыв председателя Госдумы Вячеслава Володина добровольно уйти со своих оплачиваемых государством должностей, отказаться от государственных грантов, и от тех огромных гонораров, которые они получают на государственном телевидении и в других госструктурах. Ведь одновременно с этими фальшивыми «призывами к миру», тысячи других влиятельных и популярных деятелей культуры России, выступающих с патриотических позиций, активно поддержали политику ее президента и нашу операцию на Украине, направленную на защиту жителей Донбасса и денацификацию этой братской нам страны.





Пособники США

Нельзя также не обратить внимания на тот факт, что выступая сегодня будто бы «за мир», эти «борцуны» на самом деле в этот труднейший для нашей страны момент, сознательно или невольно, активно содействуют изощренному плану США по расколу российского общества и свержению нынешней, избранной народом власти в России.

«Правительство США пытается воспользоваться ситуацией на Украине и создать раскол в российском обществе», — откровенно признает американская газета Politico. Как пишет это издание в статье под название «США подталкивают россиян бросить вызов Путину», американцы стремятся воспользоваться растущими разногласиями в российском обществе.

По словам бывших сотрудников разведки, указывает газета, американцы, вероятно, используют и некоторые «скрытые элементы», такие как активизация американской разведки по вербовке информаторов в российской политической сфере. При этом, как отмечается, еще до начала операции РФ по демилитаризации Украины команда Байдена предприняла попытки использовать информацию против Путина.

«Администрация Байдена действует по нескольким направлениям и часто очень открыто, чтобы использовать трещины в российском обществе. Его работа дополняется и даже затмевается собственной тактикой информационной войны Украины, которая варьируется от вирусных видеороликов до обращений к родителям российских солдат», — отмечает Politico.





Не пора ли «власть применить»?

Но конечно, вряд ли эти фальшивые «борцуны за мир» захотят сами добровольно покидать свои престижные посты с огромными зарплатами, полномочиями и влиянием, где многие из них со всеми удобствами сидят еще с 90-х годов. Ведь не случайно такой бурный протест вызвал у них недавно Проект указа президента «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», который разработали в Минкультуры. Речь идёт о ядре долгожданной идеологии России, но не политической, а мировоззренческой. Её исполнение не только оздоровит внутреннюю ситуацию в стране, особенно в сфере культуры, но и привлечёт к России все нравственно здоровые силы в мире. Однако именно этот документ, вызвал самое яростное противодействие тех, кто сейчас призывает к «миру» на Украине, а фактически, требует от России капитуляции перед наступлением Запада. Пользуясь, в частности, тем административным ресурсом, который они пока имеют, эти «борцуны», пытаются сейчас сорвать принятие этого долгожданного Указа.

Но тут уже должно сказать свое веское слово государство. Будем надеяться, что оно не будет, как писал Крылов, «слов тратить по-пустому, где нужно власть употребить». И то, что это будет именно так, уже показало сообщение в четверг о ликвидации такого одиозного ресурса либералов, как радиостанция «Эхо Москвы».

Ведь терпеть кривлянья этих деятелей при госкормушке, которые под фальшивым лозунгом «Нет, войне», фактически поддерживают неонацистов, в то время когда наши солдаты гибнут на Украине, защищая от геноцида Донбасс и Россию от наступления НАТО, больше нельзя. Это будет предательством наших героев.