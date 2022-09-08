Аслан Уарзиаты и Алексей ОрловСкачать безплатно книгу Аслана Уарзиаты на сайте: http://ot198.ruВ чём истинная причина безпомощности народов всех стран перед явным путем к пропасти.Какова причина усиления уровня природных катаклизмов на Земле.Истинная причина происходящего на Донбассе и т.д.О том, почему все это взаимосвязано.О роли России, которую определил Творец.О доказательстве непосредственно от Вседержителя, что России дана особая воля Его.Об этом пойдёт речь в этом эфире.К сожалению, формат эфира вряд ли позволит представить доказательство, т.к. это нужно внимательно рассмотреть каждому. Но каждый сможет после эфира рассмотреть доказательство самостоятельно.Для этого я открыл внутреннее строение одной из таблиц Творца, войдя в которую человек осознает, что ни я и никто другой, не способны на такое без помощи Творца. Осознает, почему за тысячи лет никто не смог.Поймут, почему в России сняты семь печатей, и вынуты семь светильников, о которых говорят века все религии.Главная задача эфира – чтобы люди осознали, что не Аслана совет слушают, я лишь представил Дар Творца к единению.Смогут ли ослушаться воли Всевышнего те, в ком есть хоть капля Веры?Смогут ли отказаться от дарованного шанса от Творца стать страной Первовестницей миру?Смогут ли воспрепятствовать пророчеству, в котором сказано, что из России начнётся очищение мира?Думаю, что именно ваша аудитория не просто так избрана.Вряд ли случится еще один эфир, т.к. времени осталось мало.Нужно, чтобы слушатели осознали, что это не обычный эфир, не развлечение, и даже не духовная беседа, а о сбывшемся пророчестве и ответственности перед доказанной волей Творца нашей стране, которую избрал для исполнения своей воли в пример всему миру.Я прошу вашей помощи донести это осознание до аудитории. Это нужно всей России, всему миру.Дар Творца дан в противовес падшим, которых Творец может скинуть одним дуновением. Но, на то и экзамен нашему миру — исполним волю Вседержителя или останемся в рабстве падших, идя к пропасти.В конце эфира скажу о кратко видениях. О том, что произойдет, если мир встанет на сторону Творца, исполнив волю его, и что произойдет, если мир останется на стороне падших своим разобщением, равнодушием и неверием в Отца нашего.Если эта тема важная — расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!Быть ДОБРУ!#аслануарзиаты #алексейорлов #россия #донбасс #творец—————————————-ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/—————————————-«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!—————————————-МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:http://slavradio.orghttps://vk.com/slavradio_orghttps://ok.ru/slavradiohttps://t.me/SlavRadio_orghttps://zen.yandex.ru/slavradio_orghttps://bastyon.com/slavradio?ref=PNoR5LNLAZP3VGiNcK2wn4xxAFT6yQAMqj—————————————-Сделаем вместе Мир лучше!—————————————-Внимание!Мы будем благодарны за распространение всех видео нашего канала кроме тех случаев, когда это запрещает политика Ютуб. Также Мы не приветствуем изменение содержания роликов с удалением знаков нашего канала и искусственного ремонтажа изменяющего смысл видео.