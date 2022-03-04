Информационная зачистка
С утра началась зачистка информационных структур противника в РФ.
Заблокированы сайты:
1. Медуза
2. Би-Би-Си
3. Дойче-Велле
4. Радио Свобода
Список будет явно пополняться в ближайшие дни или даже часы.
Кроме того, Гугл остановил продажу контекстной рекламы в России, через которую шла рассыла украинской военной пропаганды.
Facebook, Twitter и Инстаграм тормозятся и по сути без ВПН нормально не работают.
Иронично, но украинские боты своей активностью ускорили то, что надо было сделать давным давно.