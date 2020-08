Об информационной супермонополии США

Чьими руками была создана «большая пятёрка» Силиконовой долины

Силиконовая долина сегодня – не только и не столько географическое понятие, сколько американская индустрия информационно-компьютерных технологий. Здесь в разные времена были учреждены штаб-квартиры таких IT-компаний, как Oracle, Hewlett-Packard, Xerox, Yahoo!, Intel, eBay, Cisco, Adobe, AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) и других.

Я уже писал, что «большая пятёрка» Силиконовой долины и ещё несколько крупных по любым меркам IT-компаний определяют в значительной степени состояние всей американской экономики. Они давно уже главным направлением своего бизнеса сделали использование новых информационно-коммуникационных технологий для продвижения «правильной» информации и уничтожения «неправильной», для привлечения в социальные сети сотен миллионов людей во всех уголках планеты. Эти американские IT-компании являются самыми активными строителями «дивного нового мира» – нового мирового порядка, в котором будут уничтожены государства, завершена деиндустриализация и резко сокращена численность населения планеты, остатки которого будут помещены в электронный концлагерь.

Силиконовая долина действует по команде глубинного государства, или Большого Брата, пользуясь терминологией романа Джорджа Оруэлла «1984». Два основных инструмента Большого Брата – взаимодействующие между собой американские спецслужбы и IT-компании.

Сейчас глубинное государство поставило IT-компаниям задачу провести в глобальных масштабах кампанию «борьба с COVID-19» для всеобщей вакцинации населения и его цифровой идентификации. А в Америке, помимо этого, определена задача не допустить победы Трампа на президентских выборах в ноябре в том числе посредством «правильного» управления информацией.

Важным звеном взаимодействия глубинного государства и компаниями Силиконовой долины являются топ-менеджеры и главные акционеры IT-компаний. Microsoft ассоциируется с фигурой миллиардера Билла Гейтса – основателя компании (1975), долгое время бывшего её руководителем и главным акционером. В 2020 году, если верить американским СМИ, Б. Гейтс полностью вышел из совета директоров и акционерного капитала Microsoft, но продолжает сохранять неформальные отношения со своим детищем.

Билл Гейтс

Применительно к Apple вспоминается имя легендарного Стива Джобса – одного из основателей компании (в 1976 году), бывшего длительное время руководителем компании (ушёл из жизни в 2011 году). Нынешний глава совета директоров Артур Левинсон известен лишь в узких кругах учёных, инженеров и бизнесменов. Зато в совете директоров есть очень известные люди. Например, Сьюзан Вагнер – бывшая глава инвестиционной компании BlackRock. Или Альбер Гор – бывший вице-президент США. Или Тим Кук — генеральный директор компании Apple, сменивший Стива Джобса.

Стив Джобс

Amazon ассоциируется с Джеффом Безосом. Он основал компанию в 1994 году, на сегодняшний день он богатейший человек планеты (по данным на июль 2020 года, его состояние оценивается в 182,2 млрд. долл.) и бессменный руководитель Amazon.

Джефф Безос

Facebook, наверное, самая молодая в «большой пятёрке» компания, была создана в 2004 году. Она ассоциируется с именами её основателей Марка Цукерберга и Дастина Московица. Первый из них является бессменным генеральным директором компании.

Марк Цукерберг

Компания Google была основана в 1998 году Ларри Пейджем и Сергеем Брином. В июле 2001 года по приглашению основателей компании должности председателя совета директоров и главного исполнительного директора Google занял Эрик Шмидт. В 2011 году главным исполнительным директором стал Ларри Пейдж. Эрик Шмидт остался председателем совета директоров Google. В 2015 году компания претерпела реорганизацию, войдя в качестве дочерней структуры в состав международного холдинга Alphabet. Генеральным директором Google стал Сундар Пичаи, топ-менеджер индийского происхождения. Генеральным директором Alphabet был Ларри Пейдж, а президентом холдинга – Сергей Брин. В декабре прошлого года Alphabet в качестве генерального директора возглавил Сундар Пичаи, а пост президента был ликвидирован.

Эрик Шмидт

Синдар Пичаи

Бросается в глаза, что все компании, входящие в «большую пятёрку», молодые. Самой старшей из них, Microsoft, в текущем году исполняется 45 лет, а самой молодой – Facebook – всего 16 лет. Как стартапам удалось совершить такой стремительный взлёт и занять в рейтингах мирового бизнеса все верхние строчки? Ответ очень прост: 1 процент успеха принадлежит Цукербергу, Брину, Джобсу и другим энтузиастам стартапов Силиконовой долины, а 99 процентов – невидимым покровителям этих энтузиастов, которые одновременно выступают спонсорами, наставниками и заказчиками компаний Силиконовой долины. Это АНБ, ЦРУ, ФБР и другие американские спецслужбы. Кроме того (но в меньшей степени), некоторые подразделения Пентагона и ряд крупных институциональных инвесторов. По большому счёту названные структуры представляют глубинное государство, действующее в недрах официальной Америки и преследующее цель полного захвата власти в США и во всём мире.

О том, как американские спецслужбы выводили на мировую орбиту гениев информационных технологий и как они сегодня используют компании Силиконовой долины в своих целях, можно рассказывать долго. В качестве примера приведу интересное расследование «Как ЦРУ создало Гугл. Внутри секретной сети, стоящей за массовым наблюдением, бесконечной войной, и Скайнет» (How the CIA made Google. Inside the secret network behind mass surveillance, endless war, and Skynet), которое увидело свет в январе 2015 года. Расследование было проведено в рамках проекта Insurge Intelligence, объединяющего энтузиастов расследований наиболее тайных вопросов современной политики. Автор – Нафиз Ахмед (Nafeez Ahmed), британский журналист. Он доказывает, что Google является проектом ЦРУ и других ведомств американского разведсообщества. Причастен был к созданию Google и Пентагон. Вскоре Google стал важным инструментом американских спецслужб в решении задачи обеспечения мирового господства путём контроля над информацией. Google, по данным Ахмеда, лишь один из стартапов такого рода, инициированных ЦРУ и АНБ.

О связях «большой пятёрки» с американскими спецслужбами было немало сказано и Эдвардом Сноуденом. В своей новой книге «Постоянная запись» (Permanent Record) Сноуден высказывает мысль, что сегодня наибольшую опасность для граждан представляет уже не столько АНБ, сколько такие корпорации, как Facebook и Google, установившие слежение чуть ли не в режиме online за каждым человеком.

«Большая пятёрка» осуществляет монопольный контроль над информацией в США, фактически противопоставляя себя государству. Антимонопольные службы и правоохранительные ведомства США потакали созданию информационной супермонополии. Видимо, не без вмешательства президента Трампа конгресс США (подкомитет по антимонопольному регулированию) провёл 29 июля слушания по вопросу нарушения антимонопольного законодательства американскими IT-компаниями. На слушания были приглашены главы Apple, Facebook, Google и Amazon, которые дали показания в конгрессе. Тима Кука, Марка Цукерберга Сундара Пичаи и Джеффа Безоса подозревают в зачистке рынка от конкурентов. На слушаниях выплыли некоторые пикантные детали, свидетельствующие о том, что зачистка проводилась под прикрытием очень влиятельных покровителей.

Тим Кук

Тот же Facebook растёт как на дрожжах, приобретая без разбору все конкурентоспособные стартапы и все сервисы, которые Марк Цукерберг считает угрозой для своей корпорации. Например, Instagram и WhatsApp. И возникает вопрос: откуда у Цукерберга и других «креативных ребят» из Силиконовой долины деньги, которые они не считают? Из каких источников осуществляется денежная накачка IT-гигантов?

Здесь мы переходим к вопросу о спонсорах Силиконовой долины, которых в отчётности компаний именуют «институциональными инвесторами». Знакомство с финансовой отчётностью «большой пятёрки» показывает, что в каждой из компаний – одни и те же институциональные инвесторы. Это действительно супермонополия. Вот, например, финансовый холдинг Vanguard Group, Inc. Его доля участия в акционерном капитале «большой пятёрки» следующая (%): Amazon – 5,27; Microsoft – 6,80; Apple – 6,43; Facebook – 7,85; Alphabet – 15,48.

А вот инвестиционные фонды финансового холдинга Black Rock (%): Amazon – 3,29; Microsoft – 4,17; Apple – 5,14; Facebook – 6,62; Alphabet – 20,93. Не буду дальше утомлять читателя цифрами. Отмечу, что во всех пяти корпорациях присутствуют такие инвестиционные фонды и финансовые холдинги, как Fidelity Investments (FMR LLC), State Street, Price (T.Rowe) Associates Inc., Capital Research Global Investors, Capital International Investors, Capital World Investors. Активы этих гигантов измеряются сотнями миллиардов и триллионами долларов. Плюс к этому в их трастовом управлении находятся ещё активы во многие триллионы долларов. Эти холдинги присутствуют в капитале всех банков Уолл-стрит и в совокупности имеют контрольные пакеты акций. Их можно считать главными акционерами Федеральной резервной системы США. Они и контролируют печатный станок ФРС. Это ответ на вопрос, почему IT-гиганты Силиконовой долины никогда не испытывают проблем с деньгами.