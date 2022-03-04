Госдума приняла закон о фейках о ВС РФ
Госдума приняла закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских вооруженных сил:
• за заведомо ложные фейки – штраф от 700 тыс до 1,5 млн рублей, либо до 3 лет колонии
• за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды – штраф от 3 до 5 млн рублей, либо от 5 до 10 лет колонии
• за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия – от 10 до 15 лет колонии
• за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) – штраф от 100 тыс до 300 тыс рублей или до 3 лет колонии
• если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия – штраф от 300 тыс до 1 млн рублей или до 5 лет колонии
• за призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) будут караться штрафом до 500 тыс рублей или до 3 лет колонии
PS. В общем, старайтесь аккуратнее в комментариях. Фиг его знает, каково будет правоприменение закона.
После подписания закона модератор будет вынужден учитывать сей документ в своей деятельности.
Ну с укроботами все понятно – постепенно зачистятся.
PS2. Если что, по поводу списка санкций https://colonelcassad.livejournal.com/7472605.html.
Его там более менее читатели в блоге и телеграме проверили на предмет аутентичности – по факту он достоверен где-то на 60-70% – еще где-то 5-10% непонятно и где-то процентов 15-20 точно не уходят..
В сегодняшнем государстве ,где Право выкуплено ,все законы носить будут характер преследования неугодных.Но поскольку наплодилось всяких НКО ,то вроде и нужно.Но почему их разом ,как в Китае ,махом все закрыть .А вот кого сочтут несущим фейк и как это понять ,что это он и есть при прочтении и не стать сопричастным трудно сказать.А вот доверять всем госканалам и записным политикам ,как не верила так и не буду.Так пусть специалисты сами очищают поле от фейков.
Не знаю фейк ли это ,но мне это сообщение нравится ,я им и делюсь с друзьями Яп.
“НАТО планировала разместить на Украине 4 бригады, в том числе воздушную с возможностью несения ядерных боеголовок. Согласовать ввод сил на Украину планировалось этим летом, а к концу года – спровоцировать конфликт с Россией с ядерным оружием, пишет Азаров.
“План НАТО по Украине также предусматривал блокирование миротворцев в Приднестровье силами с территории Румынии и блокирование Калининграда с помощью польской армии, заявил украинский экс-премьер Азаров.
Россия решила навести на Украине порядок, чтобы избежать Третьей мировой и нападения на свою территорию, кроме того на Украине готовили провокацию для уничтожения населения в ЛНР и ДНР, и Путин спас сотни тысяч жизней, написал Азаров.
Наконец-то за фейки будут реально наказывать, особенно тех, кто поддерживает подонков нациков-бандеровцев и фашистов. Очень надеюсь, что русские миротворцы уничтожат нациков на Украине и освободят территорию от бандеровщины и их гнусной идеологии фашизма.