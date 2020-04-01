ОБСЕ встревожило ужесточение наказания за фейки о коронавирусе в РФ.

БРЮССЕЛЬ, , 01:11 — REGNUM Информация по поводу ужесточения в РФ наказания за распространение ложных о коронавирусе вызывает обеспокоенность, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, 31 марта сообщается на сайте организации.

Он отметил, что разделяет внимание российских депутатов к борьбе с фэйками в нынешней ситуации. Однако, по словам Дезир, принятые поправки могут негативно сказаться на работе СМИ в РФ и усилить цензуру. Чиновник выразил мнение, что журналисты не должны быть чрезмерно сдержаны в освещении событий вокруг пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Госдума приняла законы о поправках в Административный и Уголовный кодексы, предусматривающие крупные штрафы или лишение свободы за распространение недостоверной информации о новом коронавирусе.

Источник: https://regnum.ru/news/society/2901455.html