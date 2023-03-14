Принят закон о фейках и дискредитации участников СВО
Вниманию комментаторов. Важная информация.
Госдума приняла законопроект об ответственности за фейки и дискредитацию участников СВО.
Теперь за фейки об участниках СВО (включая добровольцев и ЧВК) можно неиллюзорно получить до 15 лет тюрьмы.
За их же публичную дискредитацию можно получить до 7 лет тюрьмы.
Модератор уже получил инструкцию удалять все потенциально подпадающее под этот закон из комментариев.
Мне лично не нужны лишние проблемы с Роксомназдором и совсем не хочется, чтобы кого-то из читателей за комментарии посадили на 7 или 15 лет, поэтому проще удалять комментарии. Учитывайте эти реалии и думайте что пишите.
вот вам и демократия.Все это напоминает,1914год..те же рейтинги у царя.Теже методы управления.ничего не поменялось.
Мне при царе было нормально.