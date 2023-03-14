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Принят закон о фейках и дискредитации участников СВО

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Вниманию комментаторов. Важная информация.

Госдума приняла законопроект об ответственности за фейки и дискредитацию участников СВО.
Теперь за фейки об участниках СВО (включая добровольцев и ЧВК) можно неиллюзорно получить до 15 лет тюрьмы.
За их же публичную дискредитацию можно получить до 7 лет тюрьмы.

Модератор уже получил инструкцию удалять все потенциально подпадающее под этот закон из комментариев.
Мне лично не нужны лишние проблемы с Роксомназдором и совсем не хочется, чтобы кого-то из читателей за комментарии посадили на 7 или 15 лет, поэтому проще удалять комментарии. Учитывайте эти реалии и думайте что пишите.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8223487.html
Метки: вс рф, государственная дума, законы, мо рф, право, ЧВК
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