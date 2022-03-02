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Героическая история про моряков дравшихся на суше и их сухопутного кота Матроскина

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Эта героическая история о событиях произошедших здесь в июле 1942 года под городом Азом, на морском побережье. Во первых история о моряках стойко державших здесь оборону в составе 661-й береговой артиллерийской батареи, а во вторых эта история про кота…

0:01 Героические события 661 артиллерийской батареи
0:28 есть такая морская традиция
0:53 Кот Матроскин
2:38 Осень первого года Великой Отечественной Войны
3:21 Кот с необычными способностями
6:02 Оборона Павло-Очаковской косы летом 1942 года
9:08 Огненное лето 1942 года
10:32 Немцы призывали моряков сдаваться
11:44 Последнее предсказание кота

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=htzI6zkZkMo
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