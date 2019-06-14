«Чернобыль»: почему это плевок во всех нас, в нашу Родину и историю (ВИДЕО)

Новый американский сериал «Чернобыль» сейчас обсуждают все. Американская версия нашей трагедии не оставила равнодушным почти никого. Мы предлагаем вам разбор нашумевшего сериала от российского историка Клима Жукова. И хотим напомнить, что до апреля 1986 года в мире не было опыта ликвидации подобных катастроф.

Сам Клим Александрович свой разбор назвал «Клюквобыль, или ядерная катастрофа в голове».

Итак, только что отгремела «Игра престолов» (популярный фэнтези-сериал – прим. РВ), но Home Box Office (американский телеканал – прим. РВ) планку не роняет. Более того, ставит ее на куда более высокие значения. На этот раз посредством фильма-катастрофы «Чернобыль» рейтинги IMDb (американский кинопортал – прим. РВ) были буквально порваны: там кругом под десятку — девять и шесть. Мое почтение.

Актерский состав впечатляющий: Валерия Легасова, академика, одного из основных ответственных за теоретическое обоснование ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, играет лично Джеймс Мориарти из «Шерлока» Гая Ричи; заместитель председателя совета министров — Борис Щербина — это Стеллан Скарсгорд, который украсил когда-то «Невыносимую легкость бытия», «Охоту за “Красным Октябрем”», «Догвилль» Ларса фон Триера и даже серию про Тора в марвеловских «Мстителях».



Легасов в сериале (слева) и в жизни

Даже на второй план прямиком из «Гарри Поттера» пригласили Пола Риттера, который сыграл заместителя главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС, и замечательную актрису Эмили Уотсон.

Автор и сценарист, правда, с каким-то странноватым, на мой взгляд, резюме. Зовут его Крэйг Мазин, и нам известно, что он успел отметиться в основном в дурацких комедиях разной степени накала идиотизма — «Без чувств», два «Мальчишника», «Поймай толстуху», четыре «Очень страшных кино» и тому подобные произведения. Более-менее серьезная его работа ровно одна — это «Белоснежка и охотник-2», которую он написал в соавторстве.



Сценарист нашумевшего сериала раньше раньше писал для таких вот фильмов

И вот теперь испытанный мастер пердельных шуток, раскрытия образов тупорылой американской школоты и вдумчивого исследования того, как парни нахерачились алкоголем и обдолбались наркотиками на свадьбе у друга, молодое дарование взялось писать историю чудовищной трагедии, которая оставила горький след в памяти целого народа, напугала между прочим весь мир и позволила этому миру явить примеры подлинного героизма и самопожертвования.

Режиссером выбрали Йоханна Ренка, который снимал три серии «Во все тяжкие» и пару серий «Ходячих мертвецов» (популярные американские сериалы – прим. РВ), в остальном отметившись лишь в производстве видеоклипов.

Вот лично мне казалось, что результат будет немного предсказуем, будет какая-то дрянь. Но реальность оказалась несколько иной.

Дуэт Мазина и Ренка выдал на свет нечто весьма пристойное по форме, на редкость пристойное. Антураж СССР середины восьмидесятых воссоздан в подробностях: от часов красных в плексигласе, которые стояли у меня на столе, кстати, точно такие же!.. Я даже подпрыгнул, когда увидел! До «Жигулей», до окрашенных хной волос, завитых на бигуди у теток…

К матчасти подошли чрезвычайно вдумчиво и, можно сказать, с любовью. Сделано очень классно, и это огромный плюс.

Съемки местами так ловко стилизованы под реальные кадры — документальные кадры из Чернобыля — что волосы дыбом! Сама местность — до ничтожных подробностей локаций так близко подогнана под ту самую территорию, которая зовется теперь «зона отчуждения», что местами становится страшно!

И это тоже огромный плюс в актив кино — редко кто так внимательно подходит к географии фильма. И люди, на первый взгляд, показаны с большим уважением: это симпатичные, иногда наивные, иногда злые, иногда рассеянные.

Словом, просто люди. При правильной постановке вопроса эти самые люди способны на самые невероятные дела, как героические, так и наоборот. Это, казалось бы, тоже огромный плюс. Почему «казалось бы»? Об этом ниже поговорим.

К сожалению, не сумели забороть один из типичных голливудских штампов касательно русских.

Мы в фильме постоянно хлещем водку, причем все: работяги, военные, ответственные партийные работники, утром, днем, стаканами, из горла, без закуски…

Хотелось бы предложить авторам махнуть без закуски двухсотграммовый стакан посреди рабочего дня и посмотреть, как ближайшие два часа ваша работа будет протекать? Ну, просто в виде эксперимента… Впрочем, это мелочи.



Кадр из сериала

Американцы сами себя постоянно снимают с вискарем, ну а нас с водкой. Такой «национальный колорит» в их понимании. Иначе народ всерьез ленту не воспримет, как это русские без водки?

При этом почти совсем нет фигуры кровавого чекиста с маузером. Я все ждал, когда свидетелей катастрофы автобусами повезут в ближайший карьер расстреливать. А они и повезли, вот такая незадача! То есть фигуры кровавого чекиста вот еще бы чуть-чуть — и совсем бы не было… Но и тут не смогли! Потому что чекист незримо присутствует всегда.

Его тень в форме цифр «1937» сопоставима по размерам с теми, что отбрасывали башни-близнецы в Нью-Йорке или Бурдж-Халифа в Дубае, или плотина Гувера в тех же самых США. Так вот, личность чекиста заменяет совокупно все советское руководство. И шире — всю советскую систему. Вот так, как ее видят создатели кино.

Здесь заканчиваются плюсы, начинаются минусы. Причем минусы настолько жирные, что за их весом иногда и плюсов-то не видать.

Первое

Даже в годы развала и предательства руководства СССР от низового уровня до очень высоких кабинетов никогда не относились к людям как чему-то мало ценному и легко возобновляемому. Они бы и хотели, наверное, и потом бы захотели, и смогли, но в то время процессы, которые запустил еще Ленин, а потом Сталин, просто не позволяли так делать.

Дело в том, что основная масса населения — трудящиеся — были по факту подлинными хозяевами страны. То есть, их невозможно было физически «взять за чуприну» и «бросить куда-нибудь подыхать», скажем, в радиоактивную зону, как некий «расходный материал».

Конечно, 1986 год — это год торжества бюрократии, лицемерия, которые впоследствии в течение трех лет уничтожат сперва экономическую стабильность, и в течение пяти лет и сам СССР. Но, повторюсь! В описываемое время монолог Дятлова, в ту ужасную ночь находившегося на испытаниях на станции (я напомню, он инженер по эксплуатации в сфере АЭС), обращенный к его подчиненным, просто не мог состояться.

Дятлов угрожает подчиненным: «Ты не будешь работать! Ослушаешься — ты уже не работаешь ни здесь, ни в Ленинграде». Дальше следует перечисление других АЭС. «И я прослежу за этим, ты же знаешь, я могу!» — продолжает он, после чего сотрудник, буквально обделавшись, помчался исполнять явно самоубийственное преступное требование начальства.



Дятлов сериальный (слева) в исполнении Пола Риттера и Дятлов Анатолий Степанович настоящий

Надо полагать, что ужас перед безработицей, ужас перед всесилием зама главного инженера по эксплуатации пересиливают инстинкт самосохранения и здравый смысл? Вот в этом месте, я считаю, должен раздаться закадровый гомерический гогот всех тех, кто хоть чуть-чуть помнит, как был устроен СССР и как там дела обстояли с безработицей. Тем более, с трудоустройством столь ценных кадров, каким является эксплуатационный личный состав атомной электростанции.

И даже очень могущественный человек, зампредседателя Совета министров СССР Борис Евдокимович Щербина не мог в принципе угрожать своему подчинённому Валерию Алексеевичу Легасову, как он это сделал в кино: «Или ты мне расскажешь, как устроен реактор, или солдат выкинет тебя из вертолета». Вот так говорит Щербина.

Во-первых, Щербина был по образованию инженер. Образование было высшее. И он, в общих чертах, знал, как устроен реактор. У нас, вы не поверите, школьники знали, в общих чертах, как устроен ядерный реактор! Нам это на уроках физики объясняли и писали, опять же без подробностей, в научно-популярных журналах. Интересно, как так получилось, что Щербина был вдруг не в курсе?



Щербина в сериале (слева) в исполнении Стеллана Скарсгарда и в жизни

Во-вторых, ни зампред совмина, ни генсек, ни начальник КГБ не могли предложить «или расскажешь, или я тебя из вертолета выкину». Во-первых, солдат академика из вертолета не стал выкидывать бы. И никого не стал выкидывать бы просто потому, что это подсудное дело. Потому что приказать такое может только непосредственный воинский начальник, а не какой-то там зампред совмина, которого солдат в глаза в первый раз видит.

Это не его непосредственное начальство, армия устроена по-другому. Если он кого-то выкинет из вертолета, дальше будет трибунал, между прочим. Поэтому никого он из вертолета выкидывать не будет, и Щербина, прошедший службу в армии, об этом, не поверите, знал бы, поэтому сморозить такого не мог.

Ну, а во-вторых, после подобного выступления академик, между прочим, не последний человек в СССР, немедленно бы нажаловался по партийной линии. Кстати, с гарантированными санкциями. Подобными словами у нас никому бросаться было нельзя, тем более в адрес академика, который, повторюсь, был ценнейшим в стране кадром.

Ну и, конечно, в советском человеке, о чем ответственно заявляю и готов это подтвердить тысячами фактов, не было ужаса к этой власти. Это чушь. Фигня, брехня, ложь, вранье! Не только страха перед властью не было, почтения перед властью было куда меньше, чем она реально того заслуживала! Даже в 80-е годы!

Второе

Отношения с властью в СССР никогда не строились на чувстве взаимного страха и глубокого недоверия. Этого просто не было. Даже в героические (!) 1937 и 1938 годы подавляющее большинство населения, а мы знаем о существовании репрессий, не применяло понятие репрессии к себе просто потому, что сие большинство вообще репрессиями не затрагивалось никаким краем, если мы вспомним 1937 год.

А если мы вспомним 1986 год, то о страхе перед властью в это время рассуждать просто смешно.

Надо помнить следующее: народы Советского союза были одними из самых защищенных в мире в социальном плане. А, возможно, где-нибудь в княжестве Монако и в Лихтенштейне социальные гарантии были выше, чем в Советском союзе. Это такие огромные государства, как Красногвардейский район у нас в Ленинграде. А если посмотреть вовне, то в плане военном советские люди были самыми защищёнными в мире. Если обратить внимание на собственный контекст, то всегда надо иметь в виду тот простой факт, что народы СССР за всю свою историю в массе не жили так сыто, богато и безопасно, как в конце 60-х-середине 80-х годов. Это был по-настоящему золотой век простого человека.

К моменту чернобыльской трагедии в СССР выросло поколение абсолютно уверенных в себе и в собственном завтрашнем дне людей, которые не мыслили категориями неотвратимой опасности, в том числе исходящей от власти.

Власти не были опасностью в СССР, власти были частью безопасности! Власти серьезнейшим образом доверяли и серьезнейшим образом на нее рассчитывали. Это было вполне искренним и, между прочим, почти всеобщим чувством…

И вот, на таком историческом фоне нам показывают буквально следующее: министр угольной промышленности Михаил Щадов приезжает в Тулу к шахтерам. С ним приезжает два автоматчика. Щадов — красивый, молодой, в костюмчике, явно каком-то английском. Прям по фигуре сидящем великолепно!..



Сериальный Щадов (слева) – кабинетный хлыщ. И реальный Щадов Михаил Иванович, начавший свой трудовой путь на угольной шахте в 15 лет

Короче говоря, этот прекрасный «творческий коллектив» начинает уговаривать, запугивать, буквально передергивая затвор АК, тульских шахтеров, чтобы те ехали копать туннель под реактор.

Михаилу Щадову в описываемое время было 59 лет. Сравните, пожалуйста, его с физиономией актера Майкла Колгана, который его сыграл. Но это так, к слову.

Если отвлечься от того, что Щадов прекрасно умел разговаривать с людьми, и, кстати говоря, отлично знал шахтеров (в отличие от того дегенеративного юного хлыща в шикарном костюмчике), то поговорить надо вот о чем.

Шахтеры — это военнообязанные мужики, а значит, на ликвидацию аварии их призывали повесткой из военкомата. Причем повестка приходила не по домашнему адресу, а на работу, в отдел кадров. Так что, если бы даже возникло сильное желание отвертеться, не вышло бы. Вот так эта система работала.

Никакого министра в шахте с двумя автоматчиками быть не могло, это просто бред!

Тем более, что на ликвидации работали далеко не только туляки. Там шахтеры работали буквально со всей страны, включая, между прочим, и Украину. Надо понимать, Щадов в каждую шахту лично ездил уговаривать людей? Ну, не смешно ли? И что ему ответили киношные шахтеры?

Они вытерли грязные рабочие руки о его белый костюмчик, белую рубашку и холеную харю. И сказали, что, во-первых, это наша Тула и наша шахта. А вот ты теперь, измазанный в угле, настоящий угольный министр! После чего поехали ликвидировать аварию.



Те самые тульские шахтёры из сериала

Мы понимаем, что этого не было и быть не могло! Это аллегория, которая введена в фильм зачем-то, она должна что-то сказать… А говорит она ровно одно — что власть может общаться с людьми в Советском союзе только через прицел автомата, и чуть что — угрожает расправой.

Вот как эти автоматчики, которые по приказу Щадова уже все передернули затвор. Воины Советской армии, конечно! Они бы стали стрелять по шахтерам, ага! Передернули затвор, запугаем!..

Люди, со своей стороны, ненавидят власть так, что готовы вытирать об нее грязь. И слава Богу, они этого Щадова не повалили и ногами не затоптали! Ну, потому что ноги несколько грязнее, и надо вытирать об него грязь при первой возможности. Вот о чем нам хотели сказать этой мощной «аллегорией». Такая у них симвология.

Вынужден доложить: советский человек — это человек, прошедший весьма конкретное воспитание. В это воспитание была включена и служба в армии, которую проходило большинство мужского населения. И часть женского, кстати говоря, населения.

В ходе воспитания советскому человеку крайне доходчиво объясняли, буквально вдалбливали в мозжечок, что за народ и Родину, возможно, придется умирать. Возможно… Так это сделали совсем недавно, что для 1986 года было особенно недавно, 27 миллионов наших сограждан в 1941–1945 годах.

Не хотелось бы, конечно, чтобы пришлось умирать. Но уж если придется, надо встать на рабочее место или боевой пост, и отдать ради общего блага вообще все, включая жизнь, не задавая вопросов о том, какая яркая ты «индивидуальность» и нужно ли это лично тебе. Это нужно обществу! Которое вырастило тебя, выкормило и выведет в жизнь твоих детей.

Многие не поверят, но это железно работало. Абсолютно железно, в том числе в Чернобыле. Куда, между прочим, люди рвались добровольцами со всей страны. А чуть позже, в 1988 году, то же самое произошло в Армении, в Спитаке. Если вам о чем-нибудь говорит этот топоним. Там, где до ликвидации последствий чудовищного землетрясения работал всё тот же Щадов…

Вот так создатели сериала вытерли свои грязные руки о реального Щадова. Между прочим, очень достойного человека! О реальных ликвидаторов, еще более достойных людей… О весь реальный советский народ, то есть о нас!

Об меня, об тебя, обо всех, кто родился, между прочим, в это время и жил. И подобное прослеживается через весь сериал в разных мелких, крупных эпизодах…

Третье

Насчет людей-биороботов. В ходе расчистки крыши четвертого блока после взрыва от радиоактивных графитовых обломков, роботы, программируемые на радиоуправлении, выходят из строя из-за высокой радиации. То есть, их используют, но недолго.

И тогда принимают решение использовать людей в защитных костюмах. И тут академик Валерий Легасов называет их «биороботами». Говорит: «Железные роботы не справляются, так давайте используем биороботов». Чувствуете намек? Я чувствую это. У нас «бабы еще нарожают» и прочие хрестоматийные страшилки…



Кадр из сериала

А мне бы вот хотелось, со своей стороны, авторов спросить: если роботы выходят из строя, а крышу нужно от обломков все-таки чистить, и чем быстрее, тем лучше, то какие могут быть варианты? Не чистить крышу от фонящих радиоактивных осколков? Нет, то есть крышу все-таки нужно чистить и роботы не справляются, значит нужно волшебника в голубом вертолёте позвать!

Чтобы он бесплатно показал всем кино. Или дождаться Деда Мороза. Ах, да… Конечно!.. Самое главное средство — пойти крестным ходом, оно, видимо, должно помочь! Нет? Тогда придется идти людям. А кому еще? То есть, если никто, кроме новых людей этим заняться не может, — придется! Как бы ни было неприятно…

Только делали это не биороботы и «биороботами» этих людей никто не называл. Это делали добровольцы! Я перевожу: доброволец — это тот, кто пошел в опасное место, в частности, на эту жуткую крышу по собственному желанию». Сам вызвался, без принуждения.

Докладываю уважаемому сценаристу и его консультантам, если таковые были.

Загнать человека в фонящую радиацией зону под дулом пистолета невозможно! Просто потому, что образованный советский паренек после уроков физики и после уроков истории, где ему много раз и доходчиво рассказывали про Хиросиму, точно знает, что «лучше пуля в голове, чем острая лучевая болезнь».

Поэтому паренек шел в зону сам, понимаете? Сам! Его никто не мог заставить туда пойти — это противоречило и здравому смыслу (почему, смотри выше) и законодательству!

Шли они только по одной причине: потому что со школы эти пареньки знали: никто, кроме нас. Вот так это работало в СССР.

Кстати, мне интересно, почему ни в одном американском фильме, который посвящен трагедии Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, не показывают страшную, бездушную, всепоглощающую и сжирающую живых людей машину американской бюрократии, которая посылает живых пожарных и полицейских в горящие небоскребы, зная, что вот-вот они рухнут и похоронят их под собой? Нет!

Там показывают героев-пожарных и героев-полицейских, которые по приказу «героического» начальства идут выполнять свой служебный долг! А именно — спасать людей. Собственно говоря, зачем всех перечисленных граждан и кормят, и платят им зарплату?

То есть, они там исполняют свой долг, и вроде бы это никого не удивляет. И почему-то власти нормальные… А у нас, в Советском союзе, этим занимаются биороботы — по приказу!.. Я даже не знаю, не власти, какие-то людоеды! Конченные мрази!

Почему такая странная получается разница между «благословенными» американскими властями и героическими пожарными и нашими «биороботами», которых возглавляют «упыри»?

Американцам было бы не худо вспомнить собственных биороботов. Например, о самых первых из них: солдатах морской пехоты и матросах, которые без малейшего инструктажа и без предупреждения о том, что такое радиация, без намеков на защитное снаряжение были посланы на корабли-мишени после испытания атомной бомбы на атолле Бикини в ходе операции «Перекрестки» в 1946 году. И что с ними после этого стало?

Вот это, между прочим, модель поведения «нормального» буржуазного правительства США. Вроде бы как ничего там не говорили про биороботов, а поступали именно так. Как с биороботами: абсолютно в темную.

Теперь давайте вспомним операцию «Касл Браво», когда долбанули пятнадцатимегатонную водородную бомбу, предельно грязную. После чего на северном краю атолла Ронгелап, за 192 километра от Бикини, уровень радиации достиг величины в 1000 рентген в час. В тысячу! Абсолютно смертельная доза для человека — 600 рентген, после этого уже не выживают…



Атолл Бикини был уничтожен взрывом «Касл Браво»

Облучению подверглись 64 жителя Ронгелапа, 18 жителей атолла Аилингинаэ. При этом американские военные не стали откладывать испытание, зная, что ветер дует в сторону обитаемых островов. И островитян не предупредили об испытаниях и о том, что из себя представляет радиоактивная пыль.

Кстати, после взрыва этого самого «Касл Браво» бомба под названием «Креветка» там засрала едва ли не половину Тихого океана. Под раздачу попали и некоторые японские моряки, которые тоже умерли в страшных мучениях.

Что же вы про этих не снимете, я не понимаю? Зачем вам нужно снимать про Чернобыль? Впрочем, я знаю почему.

Наконец, четвертое, самое главное

Якобы это советская бюрократическая система «стала причиной» катастрофы в Чернобыле. Вот об этом нам рассказывают вообще весь фильм — с первой серии до последней. То Анатолий Дятлов в ходе ночных отчаянно хамит подчиненным, называя их «бабами» прямым текстом, советуя «засунуть язык в жопу» и «работать» и так далее…

Докладываю, что после такого обращения подчиненные посоветовали бы товарищу Дятлову пройти для начала в медпункт немного охладиться, а, скорее всего, настучали бы на него начальству, что очень бы плохо закончилось.

Так с подчиненными разговаривать никто в Советском союзе не мог себе позволить. Никто, тем более на атомной станции, где работала реально элита общества — самые образованные люди в стране.

Товарищ начальник станции Брюханов отказывается вообще верить в серьезное положение, докладывать наверх, думая, что просто пожар. Да, он на самом деле сначала думал, что это просто пожар, как, в общем-то, и все. Но потом-то что? Брюханов, между прочим, возглавил борьбу по ликвидации аварии непосредственно на месте.

Но он в Москве, спрятавшись в адский подземный бункер с портретом Ленина на стене. Размышляет, а стоит ли вообще эвакуировать местное население? Или, может, ну его нафиг? Может быть, так международный престиж пострадает?

Натурально нас показали шимпанзе с гранатой! Об этом в последней серии на суде сказал киношный Валерий Легасов, заявив, что «это ложь, реакторы построены на лжи, в лживой стране, с лживой властью!».

Это почти точная цитата про эти реакторы, «построенные на лжи». Неплохо!.. Можно, я как специалист по лжи насвищу вам пару реакторов, а вы потом их продадите? Это вам не «Вестингауз» какой-нибудь, это вам советский человек насвистел. Да, вот это прямым текстом рассказывает нам киношный Легасов про реакторы, «построенные на лжи». Ну так, чтобы никто не запутался, исходя из просмотра первых четырех серий.

Мы в этом фильме «шимпанзе с гранатой»: никто ни хрена не знает, никто ни в чем не разбирается, никто не в состоянии принять самостоятельного решения. Все отчаянно трусят, как бы чего не вышло, как бы не заругал начальник! И так по всей пирамиде сверху донизу. Причем пирамида вся показана так, что она работает по принципу «толкни ближнего, насри на нижнего». Вот, натурально!

А там, наверху, сидит какой-то выживший из ума партиец, который несет какую-то чушь про «верной дорогой идете, товарищи» и «Ленин нас всему научил». Ну, и конечно, Михаил Сергеевич Горбачев, который тоже отчаянно трусит и никак не может поверить, что все пошло так, как пошло…



Горбачёв в исполнении Дэвида Денчика (слева) и Горбачёв в 80-е годы

Ну, хоть одно слово похоже на правду. В самом деле Горбачев очень долго отказывался верить в масштабы аварии, думая, что все-таки это пожар. Этот пожар довольно быстро потушили, значит, как бы все в порядке…

Докладываю. Взрыв прогремел в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 14:00. 27 апреля город Припять, все 48 тысяч человек, были эвакуированы в полном порядке.

Кстати, по распоряжению того самого Щербины, который в кино все время чешет репу и ковыряется в носу. И думает: «Эвакуировать, не эвакуировать…» Отчаянно хамя и угрожая коллеге Легасову в это время. Потом эвакуировали 30-ти километровую зону вокруг станции…

Просто не было в реальности этих канцелярских зомби, которых показали в сериале. Не было!

Были люди, которые много и напряженно работали. Да, иногда совершали ошибки, но поступательно работая. Это была натуральная мобилизация, как на войну! На войне бывают потери, на войне совершают ошибки и на войне воюют. Вот тут сражались с радиацией.

Пятое

Со страшной силой обгадили советскую армию! Просто со страшной силой… Сборище «дегенератов», которые в основном заняты тем, что «обматывают яйца самодельными свинцовыми трусами», непрерывно хренячат водку ящиками буквально на боевом посту. Ходят расхристанные и вооруженные винтовками Мосина Второй мировой войны.

Я такого не видел, наверное, никогда! Даже в прекрасном фильме «Красный рассвет». У нас советская армия показана гораздо лучше и страшнее.

И в заключение

Сериал представляет собой отвратительный пример пропагандистского продукта. Тем более он омерзителен, что завёрнут в очень «пристойную» внешнюю обертку — она на самом деле более чем хороша!

НBO умеют снимать фильмы как драматическое произведение. Опасность фильма именно в этом. Он является «клюквой», причем отвратительной «клюквой». Но выглядит как серьезное драматическое полотно — не сразу скажешь, что это «клюква», не зная в подробностях, чем был настоящий СССР.

А в кино — это «отвратительная страна» с «мерзавцами» во главе, которые представляют «опасность» для собственных граждан в первую очередь и всего мирового сообщества.

Вывод: надо избавить, во-первых, мировое сообщество, а, во-вторых, этих симпатичных «тупых алкашей», то есть нас с вами, от этой «угрозы». Так как СССР уже 30 лет как нет, а подобная крайне профессиональная и очень дорогостоящая «клюква» выходит на экраны — это зачем-то кому-то нужно. Иначе в нашем мире ничего не бывает.

А нужно ровно для одного: напомнить всем, что ничего не закончилось, что между Балтийским морем и Тихим океаном до сих пор живут «симпатичные алкаши», на пространстве «омерзительной страны», которую возглавляет все та же «мерзота» — выходцы из КПСС.

И по-прежнему надо до конца избавить этих милых «симпатичных алкашей» от их «омерзительной страны» вместе с «опасными реакторами», «атомными бомбами», «подводными лодками», «ракетными крейсерами», «собственными ракетами» и прочее, прочее…

Это кино не про СССР, которого уже 30 лет как нет, это кино про современную Россию! Вот в чем дело.

Если бы американцы хотели снять качественную катастрофу, у них, во-первых, всегда существует вариант снять качественную катастрофу на атомной электростанции на Татуине. Тогда вообще бы вопросов не было! Потому что, кто знает, как общество организовано на Татуине? Ну, или своей фактуры хватает.

Вот, посмотрите, пожалуйста.

1951 год. Детройт. Авария исследовательского реактора. Перегрелся расщепляемый материал в результате превышения допустимой температуры. Воздух загрязнен радиоактивными газами.

1959 год. 24 июня. Расплав части топливных элементов в результате выхода из строя системы охлаждения на экспериментальном реакторе в Санта-Сусанне, штат Калифорния.

1961 год. 3 января. Взрыв пара на реакторе около Айдахо-Фолс, штат Айдахо. Трое погибших.

5 октября 1966 года. Расплавление активной зоны в результате выхода из строя системы охлаждения на реакторе «Энрико Ферми» около Детройта.

19 октября 1971 года. 200 тысяч литров радиоактивной воды из переполненного хранилища отходов реактора в Монтжелло, штат Миннесота, вытекло в реку Миссисипи.

1979 год. 18 марта. Знаменитая атомная электростанция «Тримайл-Айленд». Расплавление активной зоны из-за потери охлаждения реактора. Выброс радиоактивных газов в атмосферу и жидких радиоактивных отходов в реку Сукуахана. Эвакуация населения из зоны бедствия.

7 августа 1979 года. Около тысячи человек получили дозу облучения в шесть раз выше нормы в результате выброса высокообогащенного урана с завода по производству ядерного топлива возле города Эрвинга, штат Теннесси.

1982 год. 25 января. Разрыв трубы парогенератора на реакторе «Джина» около Рочестера. Выброс радиоактивного пара в атмосферу.

30 января 1982 года. Чрезвычайное положение на атомной электростанции около города Онтарио, штат Нью-Йорк. Авария охлаждения реактора, утечка радиоактивных веществ в атмосферу.

28 февраля 1985 года. На атомной электростанции «Самер-Плант» достигнута критичность раньше времени, имел место неуправляемый разгон реактора. Все могло закончиться очень плохо…

1985 год. 19 мая. АЭС «Индиан-Пойнт-2» около Нью-Йорка, принадлежит компании «Кон-солидэйтед Эдисон», произошла утечка радиоактивной воды. Авария из-за неисправности в клапане. Несколько сот галлонов покинули пределы АЭС.

1986 год. Уэбберг-Фолс. Взрыв резервуара с радиоактивным газом на заводе обогащения урана. Один человек погиб. Восемь ранено.

Обснимаетесь!

Или про Фукусиму снимите, например, где замечательные реакторы «Вестингауза» оказались очень «безопасными». Настолько «безопасными», что японцы до сих пор думают, что с ними делать… Но нет, вспоминать надо про Чернобыль!

Не про все выше описанное — не про Фукусиму, не про атолл Бикини и испытание «Crossroads» и Castle Bravo, не про башни-близнецы!… Надо вспоминать про Чернобыль!

Надо «харкнуть» на память русского социализма, а заодно напомнить всем, что «ничего не кончилось». Все продолжается, пока существует эта «мерзкая страна», населенная «тупыми алкашами», то есть нами…

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