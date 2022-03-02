Что произойдёт на Украине в ближайшее время. Обзор текущего момента и прогноз
Как продвигается спецоперация российских войск? Каков план и сроки? Каковы реальные потери? Почему Россия проигрывает информационную войну, а у Киева в инфополе всё идеально? Что ожидает Киев и территорию Украины в ближайшем будущем? Об этом говорим с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru/utm/110
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Украина #Харьков #Мелитополь #Херсон #Мариуполь #ВСУ #Киев #Зеленский #переговоры #Донбасс #Бердянск #информационнаявойна #фейки #новости