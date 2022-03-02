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Что произойдёт на Украине в ближайшее время. Обзор текущего момента и прогноз

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Как продвигается спецоперация российских войск? Каков план и сроки? Каковы реальные потери? Почему Россия проигрывает информационную войну, а у Киева в инфополе всё идеально? Что ожидает Киев и территорию Украины в ближайшем будущем? Об этом говорим с директором Института изучения национальных кризисов Николаем Сорокиным. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0ZcW8GGf1jI
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