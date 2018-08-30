Новости Украины и Новороссии 30 августа 2018

Украинские политические деятели, видимо, в преддверии выборов решили обратить внимание не только на проблемы востока Украины. Об угрожающих территориальной целостности проблемах в Западной Украине заговорил широко известный советник главы МВД Авакова и заодно глава Социалистической партии Украины — Илья Кива.

Политик заявил, что внутри и извне создаются серьёзные предпосылки для развала страны. По его словам, растёт угроза для бегства оставшихся регионов из состава Украины. В ближайшее время Закарпатье может провести референдум и объявить о своём выходе, а власти Венгрии уже переименовывают названия улиц городов пока ещё украинского региона. Румыния также хочет забрать себе Бессарабию.

«При таком политическом направлении мы потеряем Закарпатье, потому что, поверьте мне, там они скоро проведут референдум. Венгры сидят и смотрят, и уже, наверное, улицы переименовали в Черновицкой, Закарпатской областях. Румыны занимаются тем же самым. При такой политике мы потеряем страну, не только Донбасс, а и Западную Украину. И в этом направлении все делается», — в ходе дебатов жёстко заявил Кива в эфире интернет-канала PolitWera.

Видимо, проблемы достигают уже такого уровня, что игнорировать их становится невозможным, даже в высоких кабинетах Киева. И тут, кто первый успел — тот и молодец. Но стоит заметить, что в этом они не одиноки.

Многие эксперты заявляли нечто подобное, но их сразу крестили в «агенты кремля» и «рупоры пропаганды». С Кивой сотворить такое будет намного сложнее. Хотя возможно свой процент поддержки, раскачивая эту тему, он подымет.

При этом существует объективная реальность и некие предпосылки для подобного сценария. Ведь помимо венгерской претензии есть ещё и претензии Польши, Румынии, чьи представители так же в значительных количествах проживают на территории Украины. Если представится такая возможность, то Польша и Румыния с удовольствием присоединятся к разделу украинских территорий. А есть ещё такая национальность, как русины.

Варшава давно заинтересована в восстановлении границ периода 1939 года, поэтому нельзя исключать возможности, что Киеву не удастся сохранить целостность своего государства. В данный момент идет отток работоспособного населения Украины в Европу, оказывать сопротивление будет просто некому.

Да и вряд ли кто из жителей приграничных регионов откажется стать «гражданином Евросоюза». Правда, такой сценарий выглядит интересным? А ведь в связи с последними действиями Киева возможна реализация и более фантастических проектов. Так что пока об этом только предупреждают, но кто знает, что произойдёт в ближайшие месяцы?

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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»