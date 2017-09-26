Новости Украины и Новороссии 26 сентября 2017
- 06:30 Порошенко заявил, что против участия России в миротворческой миссии в Донбассе.
- 05:30 Что ждёт ЛДНР и Украину? Будут ли на Донбассе миротворцы ООН? — отвечает экс-замминистра обороны ДНР (ФОТО).
- 03:00 Кто сменит нынешних хозяев Украины — и кому станет лучше.
- 02:05 Главное достижение – вернулся живым.
- Вчера 22:26 Апокалиптические кадры гигантского пожара под Киевом (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:24 Не ешь год, это модно на Западе.
- Вчера 22:22 Жители ДНР: спасибо за гуманитарку, но лучше бы не помогали и не было войны.
Порошенко заявил, что против участия России в миротворческой миссии в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Украине.
«Абсолютно невозможно, чтобы Россия участвовала в миротворческой миссии, потому что Россия является стороной в конфликте», — заявил Порошенко.
Президент заявил, что предложение России о введении миротворческой миссии в Донбасс неприемлемо, потому что «Россия хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ».
Он добавил, что если Россия наложит вето на решение Совбеза ООН о введении миротворческих сил на Украину, то страна обратится в Международный суд ООН.
Порошенко также назвал «очень важным», чтобы Канада была частью возможной миротворческой миссии ООН на Украине, чтобы помочь завершить вооруженный конфликт в стране.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.
При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.
Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.
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Что ждёт ЛДНР и Украину? Будут ли на Донбассе миротворцы ООН? — отвечает экс-замминистра обороны ДНР (ФОТО)
Почему не состоялась Новороссия? Будут ли на Донбассе миротворцы ООН? Что ждёт ЛДНР и Украину — возвращение домой, в Россию или прозябание? Эти и другие вопросы Геннадий Дубовой задал бойцу и идеологу Новороссии, председателю Союза писателей ДНР Фёдору Березину.
Фёдор Дмитриевич — активный участник Русской Весны с первых антинацистских митингов. Воевал в Славянске как рядовой ополченец (будучи офицером-зенитчиком). Затем был Игорем Стрелковым — читавшим книги Березина — направлен в Донецк в качестве представителя министра обороны при правительстве ДНР.
Занимался, в сотрудничестве с Александром Бородаем и Павлом Губаревым решением проблем снабжения, мобилизации, политической подготовки личного состава ополчения. Служил в должности замкоменданта Донецка, потом в батальоне «Дизель» был офицером по работе с личным составом. Сейчас, в период затянувшегося на неопределенный срок перемирия вернулся к литературной деятельности.
— Начнём с вопроса самого сейчас для граждан республик и наших сторонников в России актуального. Появятся ли на территории республик миротворцы ООН или нет? Это очередной раунд политтехнологических и дипломатических игр или нечто более опасное для нас?
— Я, как и большинство военных и гражданских жителей республики не в восторге от затеи с миротворцами. По опыту истории мы знаем, к чему это приводило, достаточно вспомнить события в расчленённой Югославии, резню сербов при молчаливом согласии «голубых касок». Даже когда российские миротворцы стояли в Абхазии и Осетии — это не предотвратило войн и, если бы не прямое вмешательство ВС РФ участь названных государств была печальной. Это с одной стороны. А с другой — мы не располагаем всеми фактами, и нет у нас доступа к
той информации, на основе которой принимает решения Президент Российской Федерации, а он — мастер точного на много ходов вперёд просчёта любой ситуации.
Трудно поверить, что первые лица России не просчитали простой вариант: Запад и Украина используют инициативу Владимира Путина в своих интересах, и всеми силами будут пытаться протолкнуть миротворцев на границу республик с РФ. А это значит, что сторонами конфликта становятся не только Киев и Донецк/Луганск, а Россия («агрессор»!) и Украина («жертва»!), чего и добивается Пётр Порошенко и его хозяева. То есть, миссия ООН на границе республик и России, автоматически превращает последнюю в агрессора-инициатора войны на Украине, что ведёт к усилению экономических санкций и ослаблению геополитических позиций РФ.
Разумеется, в Москве это прекрасно понимают, что заставляет сделать вывод: миротворческая инициатива Кремля — да, очередной раунд политико-дипломатических игр, о подоплёке которых мы можем только догадываться. Путин не раз подчеркивал: ввод миротворцев возможен только при участии российских представителей и с согласия правительств ДНР и ЛНР. Это значит, вариант постепенного — с линии разграничения — распространения миротворцев на всю территорию республик можно считать крайне маловероятным. К тому же…цифра в 60 тыс. «голубых касок» сама по себе вызывает у меня изрядный скепсис… где «уважаемые западные партнёры» их возьмут?
— Русская весна не превратилась в лето, политтехнологически втиснута в длительное межсезонье. Новороссия — в чём убедились даже самые наивные и преданные её сторонники, ретроспективно это чётко отслеживается — даже не планировалась. Ваша оценка перспектив республик — так и останемся непризнанными или есть варианты?
— Я смотрю на ситуацию в несколько ином аспекте. Украина планирует (и в меру возможностей реализует планы) наращивать свою военную мощь. Цель — понятна: не только «зачистить» нас и восстановить пресловутую «територіальну цілісність держави», но и
отхватить изрядный кусок русских земель, в случае ослабления России. Это худший вариант, но я, как фантаст рассматриваю все варианты и сценарии. Украина хочет быть (и её к тому готовят) этаким бультерьером, который в нужный момент вгрызётся в извечного геополитического противника Запада — Российское государство.
Можно оттягивать решение украинской проблемы (повторю: мы не знаем, какой информацией оперировало российское руководство, замораживая конфликт в Новороссии), но — речь идёт о враге, которому всё равно придётся давать по зубам. С помощью политической технологии под названием «позиционная война» — это уже ясно и самым наивным гражданам как в ЛДНР, так в России — невозможно решить проблему переформатирования Украины в дружественное нам государство, можно лишь заморозить ситуацию на неопределённый срок с непредсказуемыми последствиями.
Россия, мы верим, останется державой мирового уровня, её усиление заставит все страны-лимитрофы, включая Украину, вернуться назад, в сферу влияния российской цивилизации. Как это произойдёт и когда — сейчас можно только теоретизировать, но — это произойдёт непременно.
Мы в своё время вставали в ряды ополчения за Большой Русский Мир, за присоединение к России. За это и сейчас воюем, об этом говорят солдаты и офицеры. И, если бы они не верили в успех нашего дела, давно бы большая часть из них ушла бы из армии. Сейчас вся жизнь в республиках — как в ожидание в окопе атаки противника, может, она будет не скоро… значит, надо, стиснув зубы, набравшись терпения, ждать и не унывать. Терпение города берёт…
Ещё в 2010 году я опубликовал сразу же запрещенный украинской националистической цензурой фантастический роман «Украинский фронт». В нём — как и знаменитой книге луганского коллеги Глеба Боброва «Эпоха мертворождённых» — рассматривался вариант раскола Украины и последующей войны. Смоделированные мной события несколько отличались от реальных событий, начавшихся в конце 2013 года, но суть в том, что я успел выпустить только два тома, а третий — вчерне написанный остался неопубликованным.
Конфликт на русских землях Украины в моём романе разрешился так. Российское руководство было поставлено в условия, когда для предотвращения геноцида русских в «братской стране» остался один способ — военное вмешательство. И, в течение нескольких дней регулярные войска и силы повстанцев вошли в Киев, а затем освободили и оставшуюся часть так называемой Украины. Сейчас финал остаётся открытым. Будем верить, что переживаемые нами события завершатся именно так, как я намечал перед войной…
— Я много беседовал с бойцами о сути этой войны, если обобщить, извлечённый ими урок таков: Новороссия — это наше Куликово поле. Как туда шли сражаться жители разных княжеств, с племенным ещё самоощущением, а вышли русские, чувствующие себя единым народом, так и сюда ехали из разных регионов россияне и вступали в ополчение уже затронутые украинским (европейским) ядом местные, чтобы переродиться, снова в подлинном смысле стать русскими, начать реальное возрождение большой России. Увы, большое сражение так и не началось, отсюда все проблемы. Вы какой из этой войны извлекли урок?
— Всё было не напрасно. Сейчас многие, в первую очередь не воевавшие разочарованы и вопрошают, а зачем всё было, если нет желаемого результата. Отвечаю: пока нет. И спрашиваю их: на каком языке вы мне задаёте вопрос — на русском или на осточертевшей вам мове? Есть результат? Это первое. Второе — там, на ещё неосвобождённой части Украины — могилы предков наших, победителей в самой страшной войне с немецким нацизмом и потомки их, братья и сёстры наши, ждущие освобождения. Сам факт существования республик вселяет в них надежду на освобождение, не даёт пасть духом, а это главное в длительном противостоянии. Не освободить их, надеющихся на нас — это будет предательством. Мы знаем, что постмайданная власть планирует к 2020-му году закрыть все русские школы, провести тотальную, бесповоротную украинизацию, всё чаще ультранационалисты требуют поскорее перейти на латиницу, окончательно избавиться от общерусского культурного наследства. Они предали предков и предают потомков, а мы — не вправе их предать, иначе нас вычеркнут из истории…
У нас, в республиках, не снесён ни один памятник, и каждый волен выбирать, на каком языке ему говорить и учить своих детей. Если мы смогли сохранить свою идентичность и отстоять свою культуру здесь, в ЛДНР, значит, сможем и на всей территории страны, которая пока называется Украиной. Это для меня главный урок нашей войны с теми, кто предал свою русскость, променял свою живую душу на евросимулякр.
А наиглавнейший вывод, который я сделал в своей жизни: всегда и везде нужно сражаться до последней возможности и вопреки всему верить в свою правоту. Вспомните, что нам говорили, когда убивали Советский Союз — всё у нас плохо, отстало, нуждается в перестройке, а когда перестройка началась стали внушать, что система столь неадекватна времени, что её уже невозможно реформировать и нужно демонтировать. И всё это происходило в то время, когда Запад был в жесточайшем кризисе, и при наличии у наших политических лидеров правильной картины мира и воли мы могли одержать победу в холодной войне, модернизировать СССР и выйти на новый виток развития.
Но, мы поверили манипуляторам, утратили веру в свою страну и — потеряли её. Сейчас во многом ситуация схожа с той, что была перед уничтожением советской империи. Всё на волоске висит, уступим врагу — смерть. Ведь может оказаться, что потерпи мы ещё немного и Украина под грузом неразрешимых (а они действительно неразрешимы) проблем рухнет. И нам останется только взять её и начать переустраивать. Ведь там миллионы наших братьев, обреченных на поэтапную ликвидацию, поскольку они в создаваемой хозяевам планеты неорабовладельческой системе лишние, балласт. А мы в каком-то смысле — прогрессоры, «руматы эсторские», которым вмешиваться в происходящее до поры нельзя…
Не утратим веру, не ослабим волю, не поддадимся лукавым пропагандистским внушениям — победим.
— Только терпения и воли для победы недостаточно. Необходим Образ Будущего, Большой Проект, художественными средствами показанная впечатляющая Великая Цель. Новороссия не состоялась именно потому, что никто не представлял, какой она должна быть и, соответственно, не было программы действий. Вы, писатель-фантаст, хорошо помните Образ Великого Будущего, созданный в «Туманности Андромеды» Иваном Ефремовым. Эта книга дала гражданам Советского Союза то, что не смогли дать орды лишённых воображения (вспомним Эйнштейна: «Воображение важнее знаний») партийных идеологов. За десятилетия после уничтожения СССР никто из писателей-фантастов и футурологов (исключение — Максим Калашников) не смог создать привлекательный Образ Новой России, который был превратился в понятную всем программу преобразований. Как нам освободить тех, кто в оккупации, если у нас нет для них привлекательного образа будущего?
— В том информационном цунами, которое нас накрывает с головой каждый день — любой, если он будет создан, Образ Будущего затеряется мгновенно, будет смыт. Чтобы этого не произошло, нужна комплексная государственная политика в культурно-информационной сфере, продвижение Образа, его всемерная популяризация. На сегодняшний день достаточно литературных, кинематографических, философских произведений анализирующих причины распада советской империи, содержащих критику основ современной цивилизации, а вот исследований, в которых моделируется качественно новая реальность, почти нет.
Можно сказать, мы живём в мире реализовавшихся и реализуемых антиутопий, а нам сейчас катастрофически не хватает Утопии. Вы правильно упомянули «Туманность Андромеды», показанное в ней мироустройство вдохновляло миллионы людей, стремившихся модернизировать Советский Союз в небывалое в истории, подлинно свободное общество, в котором раскрываются творческие способности каждого, именно поэтому партократы-капитулянты и идеологические надсмотрщики ефремовское направление в искусстве придушили. Тем, кто намеревался нашу страну разрушить, не нужно было идеологическое оружие, позволяющее её сохранить и усовершенствовать.
В этом смысле мало что изменилось и сегодня, поэтому если появятся сочинения действительно гениальные, убедительно изображающие новую реальность без всякой финансовой, ресурсной, политической паразитарности, в художественной форме предлагающие идеи, которые способны «овладеть массами и стать материальной силой» — их информационно нейтрализуют, маргинализируют…
А вот на Западе проекты будущего мироустройства разрабатываются и активно в сознание и подсознание масс — через СМИ, фэнтези, кинематограф, пиар и рекламу — внедряются. В основе этих проектов — проецирование нынешнего положения на необозримый срок с доведением до крайности, когда Система — скрытое рабовладение — отбрасывает фиговые листки буржуазной демократии и являет себя в истинном виде явного рабовладения. И преподносится это так, что альтернативы нет, и всякий в Систему не вписавшийся — ущербен и подлежит истреблению. А формы, в которых это преподносится таковы, что массы, миллионы людей на разных континентах согласны идти в топку, повинуясь внедрённым в них иллюзиям. Об этом замечательно написал Михаил Успенский в романе «Райская машина».
— Чем занимается Союз писателей ДНР? Что сделано за годы войны? Появились книги хоть сколько-то осмысливающие то, что произошло в Новороссии?
— К сожалению, повестей и романов, которые затронули бы самую суть произошедшего и перевернули сознание читателя, не появилось. Много поэзии, она — мгновенный отклик, и, надо отметить, количество переросло в качество. В Союзе сейчас 44 человека, большинство из них — поэты. Некоторые из них, не хочу называть имена, чтобы не обидеть остальных, работают на очень высоком уровне. В прозе прорывов нет, но, сейчас уже витает в воздухе нечто и, насколько я могу судить по разговорам с авторами, в ближайшие время должны появиться книги, в которых события последних лет и их причины будут не просто правдиво показаны, но и художественно исследованы. Думаю, появится немало интересных авторов, в том числе россиян, воевавших у нас.
Кто воевал — тот и должен об этой войне правдиво написать. Кроме нас, никто не сделает эту работу. Работайте. Пишите. Созидайте. Иначе всё будет переврано, а затем предано забвению. И получится, будто всё было зря. Но это не так, всё случившееся в Новороссии — первый импульс возрождения русского народа, первый шаг к обновлению и восстановлению исторического величия России. Работайте, братья бойцы, журналисты, писатели. Осмыслив пережитое, создавайте Образ Новой России, в которой социальная справедливость рождает людей особого качества — созидателей, чьи научные открытия и кажущиеся сегодня фантастическими технологии обеспечат миру безкризисное развитие.
Пережито нами столько, что хватит на сотни книг. И если хотя бы одна из них останется после нас и донесёт потомкам правду — значит, всё было не напрасно.
Беседовал Геннадий Дубовой
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Кто сменит нынешних хозяев Украины — и кому станет лучше
На несколько вещей можно смотреть, не отрывая глаз: как течет вода, как горит огонь и как торжествует гидность в стране победившей революции гидности. Новая украинская шляхта ежедневно дает примеры эталонного достоинства в его новой постмайданной версии безмолвствующему, покорному и готовому ко всему народу.
Итак, из последнего. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко женил своего старшего сына. Если вдруг кто забыл, Юрий Витальевич — легендарный украинский политик, широко прославивший себя и родину эпической схваткой с полицейскими Франкфурта. Тогда он, будучи в статусе министра внутренних дел, предварительно как следует надравшись, пытался проникнуть в самолет «Люфтганзы» и подрался с правоохранителями, выкрикивая хулу на немцев. Скандал скрыть не удалось, германцы выразили крайнее недовольство. Другой бы сгорел от стыда или, как какой-нибудь жалкий самурай, совершил сеппуку — ну, на худой конец, пошел в отставку, — но наш герой вовсе не смутился и продолжал рулить украинской милицией, чуткой до всего криминального. Времена были домайданные, не такие стремительные, поэтому скандал обсуждался довольно долго, но ущерба репутации Луценко все равно не нанес — некоторые его даже хвалили.
Во время Майдана Луценко яро участвовал во всей бузе, плевал в лицо беркутовцам, произносил запальчивые матерные речи — практически всегда в сильном подпитии. В общем, герой наш истеричен, нагл, циничен и склонен к бессовестному пафосу — то есть щедро одарен всеми качествами, обеспечивающими политическую карьеру на Украине.
Вовремя сменил дружбу с переменчивой и коварной Тимошенко на статус порошенковского вассала и — вуаля! — он уже генеральный прокурор Украины. Без какого бы то ни было юридического образования. Дальше все пошло как по маслу: друзьям все, врагам — законы. Имитационные аресты условных соратников ни к чему никогда не приводят, враги же надежно закрыты без перспективы освобождения и даже сколько-нибудь справедливого судебного рассмотрения. Сегодня он заочно воюет с Януковичем, которого обещает вот-вот посадить, и его властной командой.
Но и у таких трудяг, как пан Луценко, бывают праздники. Генпрокурор, как уже было сказано, оженил сына и позвал на свадьбу едва ли не весь политический бомонд. Любопытный народишко, лакомый до всякой бульварщины, вместо того чтобы просто порадоваться чужому счастию, непременно пожелал сунуть нос в пикантные подробности. К ресторанному комплексу, где разворачивалось свадебное пиршество, прибыли репортеры, желая запечатлеть сбор политической аристократии и заодно поинтересоваться, например, с чего бы это в частном торжестве вовсю использовались автомобили генпрокуратуры, на которых возили подарки и даже личную визажистку невесты. И на каком правовом основании там дежурила вереница карет скорой помощи и пожарных машин? И почему вечеринку обслуживала государственная служба охраны, которая, кстати, и показала журналистам кузькину мать, увесисто попинав одну из съемочных групп, — нечего с суконным рылом в калашный ряд, когда шляхта гуляет…
Шляхта, кстати, гуляла в ресторанном комплексе Queen Country Club, принадлежащем российскому холдингу Bulldozer Group. На фоне непрекращающейся истерики под девизом «гэть российские товары из Украины, иначе ганьба и зрада» это выглядит особенно захватывающе.
В общем, в украинских СМИ разгорелся скандал: обиженные журналисты, одному из которых якобы диагностировали сотрясение мозга, подняли шум, и профессиональное сообщество устроило акцию протеста. В данном случае пострадали свои журналисты — правильные, майданные. Здесь промолчать никак нельзя, ведь был сотрясен мозг кого надо. Сообщество, которое не пикнуло ни разу в поддержку легиона арестованных, сидящих в СИЗО и уже осужденных на реальные сроки коллег; сообщество, не требующее найти убийц Бузины, встало стеной на защиту слегка отбуцканных телевизионщиков.
Юрий же Витальевич в ответ, сильно обидевшись, поставил вопрос ребром: неужели, мол, я, вернувший стране 50 миллиардов гривен, украденных Януковичем, не имею права на пять часов личного счастья?
Ведь это счастье — кого надо счастье. Неужели мой сын, воевавший за Донецкий аэропорт, не может красиво жениться? Так-то оно так, но народ мечется в сомнениях. Во-первых, самые любознательные требуют указать, где, собственно, возвращенные 50 миллиардов гривен. Ну, как возвращенные… Внаглую отжатые со счетов представителей «преступной власти» безо всякого закона, а только в рамках революционной целесообразности и личного генпрокурорского пиара. Сумма уважаемая, практически равная траншу МВФ, круглая такая и составляет примерно 7% всего бюджета Украины на текущий год. Правда, в отчетах речь идет о полутора миллиардах долларов, то есть примерно о 40 миллиардах гривен, но Юрий Витальевич — человек с размахом. К тому же в отповеди завистникам 50 звучит ярче, чем 40, согласитесь. Или здесь речь о законном откате, как на то намекают критики?
И во-вторых. Граждане интересуются: когда это сын Луценко воевал под Донецким аэропортом, кто это вообще видел? Им Юрий Витальевич гидным и бодрым матерком ответил еще в 2014-м: мол, сын там был 44 дня безо всякой охраны и делал то, о чем другие только мечтают. В других мемуарах генпрокурора сын воевал уже 33 дня, но с цифрами у Луценко традиционно не ладится. По легенде, медкомиссия категорически не велела Александру идти на фронт, но он, преодолевая преграды, туда героически прорвался. Жаль, что нет ни одного свидетеля ратного подвига Луценко-младшего, ни одного командира, готового подтвердить, что именно в составе его подразделения воевал новобрачный.
Наконец, злопыхатели интересуются, сможет ли в случае чего генеральный прокурор привлечь к ответственности политиков, гулявших на свадьбе его сына, не смутится ли?
В общем, все эти вопросы встали в полный рост, но именно потому, что служба охраны отделала журналистов, которые раньше ничем подобным не интересовались, вот что странно.
На хамское поведение генпрокурора, впрочем, откликнулся ряд народных депутатов, возмущенных наглостью Луценко, снова продемонстрировавшего циничное использование служебного положения в личных целях. Собственно, за такое же преступление нынешний генпрокурор отбывал наказание при Януковиче — однако тогда он был жертвой режима, политзаключенным и любимым мучеником правозащитников.
Сегодня концепция изменилась, и ровно за то же самое генпрокурор подвергнут остракизму со стороны своих бывших союзников из числа молодых надежд украинской демократии и той самой пресловутой гидности. Гневный голос в осуждение генпрокурора подняли два одиознейших персонажа украинского политикума, два гапона Евромайдана — Мустафа Найем и Сергей Лещенко.
Пикантность ситуации, однако, заключается в том, что по невнимательности этих персонажей трудно отличить от самого Луценко. Оба дерзкие и жадные. Лещенко, например, по маковку замазан историей с покупкой дорогущей огромной квартиры, происхождение средств на которую он так и не смог объяснить. Мустафа же беспрестанно куксится о своей крайней бедности, требует депутатскую зарплату в две тысячи долларов, надрывно жалуясь, что на меньшее жить невозможно, глядя прямо в глаза украинским старикам со средней пенсией в две тысячи гривен и голосуя за откровенно людоедскую пенсионную реформу. Сам, однако, как-то живет и даже приобрел, например, в прошлом году свежее авто.
Его требование повысить зарплату, кстати, поддержала депутат Ганна Гопко — одна из 50 мировых мыслителей по версии американского Foreign Policy. Тоже из новых, незапятнанных. Соавтор большого революционного труда под названием «Реанимационный пакет реформ», лауреат разнообразных демократических наград. Все ждут с нетерпением реанимации по ее рецептам: ведь, ни дня не занимаясь бизнесом, Ганна сумела накопить полтора миллиона гривен и вдобавок приобрести в Киеве восемь квартир, которые теперь успешно сдает в аренду. Видимо, в рамках пакета реформ.
Эти ловкачи, большие теоретики гидности, продолжающие задуривать все еще окастрюленные головы соотечественников пафосными речами, вменяют старшим пренебрежение молодой порослью переустроителей Украины. Мол, вот коллективный наем придет — порядок наведет. Однако практика гидности показывает: новое поколение ни йоты не уступит в алчности и цинизме старшему, представителем которого является наш сегодняшний герой, генеральный прокурор Украины. Поэтому таким отвратительным фарисейством выглядят их разоблачительные вскрикивания. Кого ни возьми из «новых» — все грантоеды, замаравшиеся в том числе крупными манипуляциями с грантами, чем вызывали брезгливое раздражение своих патронов. Серия коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны уже юные борцы с коррупцией, разработка хитрых схем, участие в крышевании рейдерства — так развивается украинская концепция гидности. Свадьба младшего Луценко — лишь коротенький абзац в этом эпическом многотомнике.
Скандал вскоре отгорит. Календарь закроет этот лист, общественность бросится грызть новую кость, и, как всегда, безотказно сработает формула «Повоняете и забудете». Да и черт с ней, с этой свадьбой. Намного важнее ответ на вопрос: а судьи кто? Кто повторяет в каждом комментарии, что, мол, мы придем на смену и наладим?
Да, старая бригада украинских чиновников отвратительна во всех отношениях. Молодые преемники ни в чем ей не уступают. Так что дело гидности в надежных руках — разве не за это публика скакала на Майдане?
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Нюра Н. Берг
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Главное достижение – вернулся живым
Поэзия вогонов занимает третье место во Вселенной по отвратительности. На втором месте – стихи азготов с планеты Крия. Во время презентации нового шедевра поэтиссимуса Хряка Изящнейшего "Ода комочку зеленой слизи, найденному летним утром у меня подмышкой" четверо внимавших скончались от внутреннего кровоизлияния, а председатель комиссии по присуждению Ноббилингской премии чудом спасся, откусив себе ногу. (с) Автостопом по Галактике
Новость в которой прекрасно все.
Бывший глава украинского железнодорожного оператора «Укрзализныця», гражданин Польши Войцех Балчун заявил, что считает своим наибольшим успехом за время руководства компанией то, что ему удалось вернуться живым с Украины. Такое мнение он высказал в интервью польским СМИ, сообщает в понедельник, 25 сентября, «Страна».
«С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке в Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся», — приводит издание слова Балчуна. Бывший руководитель украинской компании утверждает, что во время работы в Киеве ходил в пуленепробиваемом жилете. «Никто не ожидал, что я выдержу это долго», — отмечает он.
Как передает «Страна», 18 сентября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Балчуна в том, что тот сбежал с Украины. «Будет ли отчет Балчуна о результатах работы? Вероятность при этом правительстве нулевая. Реально он бежал из страны», — заявил глава ведомства.
Балчун подал в оставку с поста глава «Укрзализныци» в начале августа. В том же месяце прокуратура Украины обвинила его в том, что он недобросовестно выполнял свои обязанности.
Кабинет министров Украины назначил Войцеха Балчуна на посту главы железнодорожного оператора в апреле 2016-го. Новый менеджер был известен тем, что являлся лидером и гитаристом рок-группы Chemia, а также ранее возглавлял наблюдательный совет Польских железных дорог, был главой правления грузовой железнодорожной компании PKP Cargo.
https://lenta.ru/news/2017/09/25/balchun/?utm_source=lentatw&utm_medium=social&utm_campaign=eks-glava-ukrzaliznytsi-nazval-svoe-voz – цинк
PS. Не выдержал "поэзии вогонов".
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Апокалиптические кадры гигантского пожара под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)
Вечером 25 сентября в Белой Церкви начался масштабный пожар на фармацевтическом предприятии «Биофарма».
Об этом сообщил горсовет Белой Церкви.
Пожар начался в 18.59 в одноэтажном ангаре площадью приблизительно в 15 тысяч квадратных метров. Данный склад расположен отдельно от других зданий.
В социальных сетях отмечают, что данное помещение использовалось для расфасовки и хранения лекарств.
Местным жителям порекомендовали закрыть окна домов на случай попадания в атмосферу вредных веществ. Пока измерения состояния воздуха не показали наличие в нем опасных веществ.
На месте работает 12 единиц спасательной техники и 60 пожарников. Пока неизвестно ни о пострадавших, ни о возможных причинах возгорания.
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