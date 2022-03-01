Украина, Россия // Почему Война // Развеем тени прошлого
Сегодня наша огромная, великая и прекрасная страна, разделившись сама в себе, впала в саморазрушение. Идёт война, наши оказались друг напротив друга с оружием в руках!
Участники: Ефимов Виктор Алексеевич, Иванов Андрей Аркадьевич, Усанин Александр Евгеньевич, Сурияр
Ведущий: Алексей Орлов
Прекратим саморазрушение и вернём себе право на жизнь! Для этого нам необходимо понять, каким образом и по чьей злой воле мы оказались в такой страшной и ещё вчера ещё немыслимой для нас напасти. Тяжелая болезнь, в которую мы впали, требует постановки точного диагноза, для необходимого излечения и оздоровления.
Наша общая задача найти рецепт и средства для решения этой задачи! Быть добру во славянских родах!
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#Украина #Россия #вражда #дружба
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