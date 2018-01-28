Новости Украины и Новороссии 28 января 2018
- 13:24 Украинская наука в 28 минутах.
- 12:38 Порошенко против Авакова: как в МВД Украины обнаружили пропажу $2,8 млн.
- 10:48 Мотогонщик Григорий: «Ночные Волки»-Донбасс» действует по принципу «Твори добро — меняй мир».
- 08:46 “Появился реализуемый план по миротворцам”. Что известно об итогах встречи Волкера и Суркова.
- 05:30 «Адекватным украинцам» — чёрным по белому.
- 05:00 Порошенко и неловкость: Почему президент Украины перестал понимать по-русски.
- 03:30 Перспективы Украины как «аграрной сверхдержавы».
- 02:00 Киву исключили из возглавляемой им Соцпартии Украины.
- 00:30 От Порошенко потребовали уволить Климкина за «провал дипломатии».
- Вчера 23:34 «Не им учить нас Родину любить»: мэр Днепропетровска раскритиковал украинских «патриотов».
Украинская наука в 28 минутах
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Порошенко против Авакова: как в МВД Украины обнаружили пропажу $2,8 млн
В 2017 году украинская полиция недосчиталась $2,8 млн из государственного бюджета. Об этом заявил начальник департамента внутреннего аудита МВД Украины Александр Грибовский. По его словам, Нацгвардия, а также полиция Киева и Одессы осуществляли финансовые махинации и занимались подделкой документов.
Между тем опрошенные RT эксперты отмечают, что выявленные нарушения вряд ли повлияют на решение Международного валютного фонда (МВФ) по выделению украинской стороне очередного транша — в фонде закрывали глаза и на куда более значительные финансовые растраты Киева.
Однако сам факт придания огласке недостачи в одном из основных силовых ведомств государства говорит о продолжающемся политическом противостоянии между президентом Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым, отмечают политологи.
Министерство внутренних дел Украины провело внутренний аудит и обнаружило растрату финансовых и материальных ресурсов на сумму около $2,8 млн в 2017 году.
«По результатам проведённой работы в 2017 году обнаружен факт потери финансовых и материальных ресурсов на почти 81 млн гривен (около $2,8 млн по курсу Нацбанка. — прим. ред.)», — приводит издание «Украинские новости» слова начальника департамента внутреннего аудита Александра Грибовского.
По его словам, госсредства были использованы не по назначению подразделениями Нацгвардии, которые осуществляли непрофильную деятельность. Кроме того, в полиции Киева и Одессы вскрылся факт подделки документов о расходах в командировках сотрудников на сумму более $70 тыс.
Всего в 2017 году было проведено 587 аудитов и проверок, пояснил Грибовский. Однако украинским правоохранителям удалось вернуть только половину обнаруженных убытков.
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Коррупция, рюкзаки и родственные связи
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT заявил, что коррумпированные украинские ведомства на самом деле оперируют гораздо большими суммами и показатели растрат с каждым годом растут. Факты же, которые придаются огласке, чаще всего связаны с противостоянием президента Украины Петра Порошенко и главы МВД Арсена Авакова, отмечает политолог.
«Вся эта борьба с коррупцией на Украине связана с борьбой Порошенко и Авакова. У Порошенко есть желание показать, что бардак в МВД — дело рук главы ведомства», — пояснил эксперт.
Остальные финансовые махинации на Украине скрываются, причём в это вовлечены представители ведомств разных уровней, общественные организации и СМИ.
«Коррупцию у нас скрывают. Это делают журналисты, общественные организации, в том числе МВД и Нацгвардия. Любой появляющейся информации не дают ход и говорят, что журналистские расследования ошибаются», — рассказал президент Украинского аналитического центра.
Президент Украины Пётр Порошенко Reuters © Kacper Pempel
При этом Охрименко напомнил, что прецедентов было много. Например, разбирательство по делу о закупке Министерством внутренних дел Украины в конце 2014 — начале 2015 годов военных рюкзаков в фирме, принадлежащей сыну Авакова.
Тогда ведомство потратило 14 млн гривен (около $500 тыс.) на приобретение снаряжения для нужд силовой операции в Донбассе. Стоимость одного военного рюкзака составляет в среднем 100 гривен, МВД же потратило 2,9 тыс. гривен на каждый. Позже главе ведомства удалось замять это дело, его сын был отпущен на свободу.
«Масштабная коррупционная связка»
Финансовые махинации на сумму $2,8 млн — это лишь частный элемент коррупции, и его обнаружение не должно повлиять на решение МВФ о выделении очередного транша Украине. Такого мнения придерживается директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«После разговора Порошенко с Лагард есть надежда, что будет возобновлён очередной транш. Но главная мотивация „давать — не давать“ заключается не в том, что присутствует или отсутствует какой-то частный элемент коррупции, а в том, выполнены ли главные требования, среди которых упоминания растрат нет. Там есть условия голосования за антикоррупционный суд, проведение ряда реформ, но таких частных случаев нет», — рассказал эксперт в разговоре с RT.
При этом Брюсселю стоило бы обратить внимание на этот случай, так как, согласно статистике, уровень коррупции на Украине гораздо выше, чем при прошлой власти, а также превосходит среднестатистические показатели Восточной Европы.
Говоря о борьбе с коррупцией, Погребинский напомнил дело о выводе большого числа денег с Украины в офшоры, а также историю с выводом денег из «Приватбанка».
«Невозможно вывести такие суммы без того, чтобы исключить участие представителей Нацбанка. Это масштабная коррупционная связка, детали которой до сих пор не раскрыты», — заключил он.
Невыполненные обязательства
После осуществления переворота на Украине в 2014 году Запад начал оказывать финансовую помощь Киеву — для строительства нового демократического общества. Однако многие наблюдатели отмечают, что энтузиазм Брюсселя и Вашингтона в отношении Киева ослабевает, так как результатов финансовых вложений не видно.
Представители западных институтов выдвигают Киеву условия, без выполнения которых власти Украины не смогут получить транши.
Так, в декабре 2017 года представитель МВФ Йоста Люнгман назвал условия дальнейшего сотрудничества с Украиной. Были обозначены три основных пункта: создание антикоррупционного суда как независимого учреждения, сохранение нормальных условий работы для Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также обеспечение независимой от Службы безопасности Украины прослушки для НАБУ.
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А в январе 2018 года глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Киев не выполнил четыре необходимых условия из 21 для получения экономической помощи от Евросоюза. Поэтому Брюссель не стал оказывать украинским властям финансовую поддержку в размере €600 млн.
Европейский чиновник подчеркнул, что главной проблемой для Киева остаётся коррупция. Ранее о том, что украинские власти «постоянно усложняют жизнь» борцам с коррупцией, говорил еврокомиссар Йоханнес Хан.
В Нацбанке Украины заявили, что длительная задержка получения очередного транша от МВФ является главным риском для финансовой стабильности страны. По данным украинского ведомства, из-за недостатка финансирования наблюдается низкая эффективность работы государственных банков и слабость правовой системы.
Ранее директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Украины Виталий Ваврищук заявил, что в период с 2018 по 2020 год страна должна рефинансировать более $20 млрд валютных долгов.
Валерия Маслова, Марианна Чурсина
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Мотогонщик Григорий: «Ночные Волки»-Донбасс» действует по принципу «Твори добро — меняй мир»
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“Появился реализуемый план по миротворцам”. Что известно об итогах встречи Волкера и Суркова
Курт Волкер и Владислав Сурков 26 января провели встречу в Дубаи, где уже в четвертый раз поговорили об урегулировании на Донбассе.
Проблема этих встреч в том, что урегулирование каждая из сторон понимает по-своему. Главное противоречие: Москва против захода миротворцев на неподконтрольные территории до реализации политической части Минска (амнистия, выборы, особый статус в Конституции), а Киев с американцами – за.
Произошло ли сближение позиций сторон после встречи в Дубае? Отметим, что пока о ее итогах мы знаем только со слов Суркова. Комментарии из Вашингтона, видимо, появятся несколько позже.
Но судя по тому, что говорит советник президента РФ, довольно существенные подвижки имеются.
О том, что тема миротворцев не отброшена, а является центральной, Сурков заявил сразу.
“Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию в Донбассе миссии ООН. Американцы, по словам Суркова, на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения.
“Дубайский пакет” американских наработок, в отличие от “белградского”, в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд, – сообщил советник президента России. - Главное в нем – довольно подробный план поэтапного развертывания миссии в увязке с реализацией политических пунктов минских соглашений. Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу”.
Отметим, что буквально пару дней назад Волкер в одном из интервью заявил, что Украина “может начать” выполнять политическую часть “Минска-2″ только после полного вывода “российских сил”.
Также пока непонятно, какие аргументы могут заставить Порошенко и “Народный фронт” пойти в предвыборный год на реализацию политической части Минска, от которой они столько лет отбивались.
Отметим, что в случае успешной реинтеграции неподконтрольной части Донбасса на Украину на основе “особого статуса”, на выборах президента и парламента появится более 3 миллионов новых избирателей, которые за нынешнюю власть точно не проголосуют.
Закон о деоккупации Донбасса
Российская сторона на переговорах в Дубае обратила внимание представителей США на закон Украины о реинтеграции Донбасса.
“На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель – запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на Донбассе. В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан”, – заявил Сурков.
Помощник президента России заявил, что Киев осуществляет экономическую блокаду Донбасса, которую Россия считает незаконной.
“Незаконно ограничивает свободу передвижения и так далее. Закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу. Американцы адекватно реагировали на высказанные озабоченности”, – говорится в сообщении.
Впрочем, накануне в Киеве Волкер высказался в защиту закона и дал понять, что документ, текст которого еще даже не опубликован, вполне устраивает США.
А в СМИ промелькнула информация, что на встрече согласия по этому закону добиться не удалось. Договорились вернуть мобильную связь в ДНР
Стороны также, по словам Суркова, обсудили продолжение обмена пленными, возвращение мобильной связи, открытие новых контрольных пунктов пропуска на Донбассе и пришли по этим вопросам к согласию.
“Был затронут на дубайской встрече и ряд гуманитарных вопросов, таких как обмен удерживаемых лиц, открытие дополнительных пропускных пунктов, обеспечение жителей Донбасса услугами связи. Здесь у нас с Куртом Волкером полное согласие”, – констатировал он.
По поводу услуг связи, видимо, речь идет о возобновлении в ДНР работы сети Vodafonе, которая исчезла там после новогодних праздников.
Интересно, что российская сторона обсуждает эти, казалось бы, внутренние украинские вопросы с представителем госдепартамента США. Вероятно, решить эти проблемы в рамках Трехсторонней группы в Минске не представляется возможным.
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«Адекватным украинцам» — чёрным по белому
Русские и украинцы — два близких народа. С этим мало кто спорит. Разве что есть ещё одна разумная трактовка, которая утверждает, что русские и украинцы — это один народ, а самих украинцев искусственно создали в начале 20 века. Тем не менее, в текущий исторический момент есть объективный факт — два народа, два государства.
Кроме того, надо учитывать, что в современном мире изменение границ практически невозможно. Случаи таких геополитических процессов редки и практически всегда являются исключениями, а не правилом. Таким редким уникальным исключением является возвращение Крыма домой в Россию. Окно возможностей в 2014 году открылось всего лишь на три месяца. И больше подобных присоединений не будет в ближайшие десятилетия.
Даже с Абхазий и Осетией есть ряд внешнеполитических и внутренних сложностей — что уж говорить о других подобных участках, где до сих пор нет порядка среди новорождённых (чуть не оговорился «мертворождённых») элит.
На Украине среди новообразовавшегося сегмента «адекватные украинцы» (туда входят как «пророссийские украинцы», так и разочаровавшиеся в Майдане «проевропейские украинцы») существует ожидание, что именно Россия возьмёт на себя обязательства по восстановлению Украины после гражданской войны, Майдана и приближающегося Дикого поля с региональными бандами из числа ветеранов «АТО» и нацистов из территориальных батальонов.
«Адекватные украинцы» уверены, что Россия должна Украине по факту того, что Украина — это Украина. Нет, доказательств и объяснений не нужно. Украине все должны, потому что это Украина. Также обыватели распадающегося государства уверены, что на территории Украины есть какие-то ресурсы, без которых Россия не сможет прожить. Хотя Россия вполне успешно живёт без Украины уже четверть века.
Производства на Украине больше нет, связи ВПК полностью разорваны, энергопотоки идут в обход Украины, даже железные дороги обходят бесноватую территорию. Это всё явно и прямо демонстрирует желания России максимально защитить себя от территории, где порядка и закона не будет ближайшие десятилетия.
Но обыватели Украины продолжают пребывать в уверенности, что скоро наступит время, когда, например, тот же Киев присоединят к территории Российской Федерации. Хотя россияне в большинстве своём против такого «подарка» — мало удовольствия присоединить к своему дому нору с барсуками, больными бешенством.
«Адекватные украинцы» часто повторяют сильно устаревший тезис о братских народах, поют советские песни на вокзалах, к месту и не к месту цитируют ряд высказываний президента России Владимира Владимировича Путина.
Хотя лидер России уже многократно пояснял, что в мире вполне обычна практика, когда есть два близких народа, а то и один народ, но при этом существуют в мире и согласии два независимых государства. Хорошим примером являются Германия и Австрия. Мы все хорошо помним, какой катастрофой закончилась попытка сделать из этих двух государств одно.
11 января 2018 года Владимир Путин ещё раз коснулся этого вопроса. И предельно точно обрисовал перспективы Украины: «На данный момент в российско-украинских отношениях абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, между частями фактически одного и того же народа складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня.
Рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе — рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет, — будут нормализовываться межгосударственные отношения между Россией и Украиной в целом».
Естественно, что рано или поздно неадекватное, русофобское правительство Киева уйдёт в небытие. И украинцы выйдут из искусственно созданного нацистского, милитаристского угара. Тогда можно будет постепенно нормализовать межгосударственные отношения между Украиной и Россией.
Акцент на «межгосударственные». Так называемые украинские патриоты могут спать спокойно — Россия не заинтересована в захвате украинских земель. Нет на Украине никакой ценности — ни для одного из государств в мире. Единственное, что Украина способна продавать — это русофобию, и то на этот лежалый товар денег уже не выделяют.
Точно так же могут забросить в чулан меркантильные мечты украинские олигархи и чиновники — шансов на то, что они снова сядут на российские финансовые и энергетические потоки, природные ресурсы, нулевые. Сытые, беззаботные и наглые годы для украинской «элиты» прошли навсегда — теперь им остаётся только грызть друг друга, как голодные крысы в бочке. Можем только пожелать им успеха и бодрого настроения.
Но факт остаётся фактом. Независимо от стремления Украины, как обывателей, так и финансовых элит, снова прибиться к России раз уж не вышло с «Drang nach Westen» никаких намерений о присоединении Украины в целом или по частям нет. Потому что видны одни затраты и потери, но никакой прибыли и пользы.
Стремительное всенародное украинское «Drang nach Osten» только выгодно России — так как создаёт удивительно многогранные проблемы для Польши в частности и для Европы в целом. Идея Европы и США повесить Украину на шею России провалилась. США уже ушли в сторонку. И крайней осталась Европа.
И да. «Минским соглашениям» альтернативы нет. Всё равно Украину заставят их выполнить.
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Отношения между независимыми государствами Украиной и Российской Федерацией рано или поздно нормализуются. Это естественно и неоспоримо.
Сотрудничество, партнерство, взаимовыгодная торговля — как и должно быть между независимыми, суверенными государствами. Как только Украина переболеет Диким Полем. Лет через двадцать-двадцать пять.
Дмитрий Дзыговбродский, для «Русской Весны»
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Порошенко и неловкость: Почему президент Украины перестал понимать по-русски
В швейцарском Давосе, куда Петр Порошенко поехал на традиционно проходящий там международный экономический форум, украинский президент попросил журналистку, задавшую ему вопрос на русском языке, снять вышиванку.
А также перейти на украинский, так как он намерен отвечать на вопросы, прозвучавшие исключительно на этом языке. Что же двигало Петром Порошенко, когда он считал возможным бесцеремонно раздавать бестактные советы по тому, как одеваться никак не зависящим от него журналистам, а также удивлял собравшихся внезапной неспособностью понимать русский язык?
Нельзя сказать, что гарант украинской конституции сотворил нечто такое, чего от него никто не ожидал, но причины произошедшего все-таки интересны. Как знать, а вдруг Петр Порошенко действительно не понимает по-русски, а потому не в состоянии ухватить суть того, о чем его спрашивают? Это было бы исчерпывающим объяснением произошедшего, если бы не многочисленные свидетельства того, что Порошенко не просто понимает по-русски, он говорит на нем очень даже свободно.
Но может быть, дело не столько в языке, сколько в одежде. А вдруг Петр Порошенко считает расшитую национальным узором рубашку неким сакральным облачением, находясь в котором человек обретает некую особую ритуальную чистоту, не допускающую прикосновения к чему-то недостойному, вроде упомянутого русского языка.
Необходимо отметить, что по части национального костюма у Петра Алексеевича давний пунктик, не так давно он уже упрекал некоторых депутатов украинского парламента в том, что из-под одежды у тех торчат косоворотки, что толковалось главой украинского государства чем-то вроде особой формы государственной измены.
Вполне возможно, что в сознании нынешнего украинского президента вышиванки, в отличие от косовороток, находятся на другом этическом полюсе, символизируя собой абсолютное добро, а потому и требования к их носителям у главы украинского государства особые. Кто его разберет, этого модельера.
Наверное, существуют какие-то еще мотивы и оправдания, которые как-то объясняют, отчего это лидер целого государства вполне может вести себя, как тайный член убогого националистического кружка, близоруко всматривающегося в черты лица собеседника, чтобы определить: может ли безусловный представитель высшей расы якшаться с представителем генетически ущербного отрепья, или лучше сразу огородить себя от унижающих достоинство контактов.
Очевидно, что в Давосе Порошенко с ходу выбрал второе, не размениваясь на какое-то там общение на ничтожном для него русском языке. При этом даже не почувствовал всей неловкости ситуации. Например, того, что очередной постыдный казус с украинским президентом произошел не где-нибудь, а на территории Швейцарии, страны богатой, успешной, комфортной, вот уже какое столетие не знающей войн.
В этом европейском государстве сосредоточены все те блага и ценности, которые сейчас Украине насколько нужны, настолько и недоступны. Недоступны, потому что опыт Швейцарской конфедерации, которая обеспечивает мирное и продуктивное сосуществование и функционирование минимум четырех государственных языков, недоступен для понимания сегодняшнего украинского руководства, сделавшего ставку на строительство у себя архаичного и моноэтничного общества.
Ксенофобская эскапада от Порошенко в Давосе удивительно в унисон прозвучала с не менее варварской цитатой одного из лиц этнократического режима Владимира Вятровича, который обозвал ряд ярких и выдающихся представителей русской культуры, таких как Михаил Булгаков, Владимир Высоцкий и Виктор Цой, «щупальцами «русского мира».
Безусловно, спорить, а тем более опровергать бредни откровенно нездорового киевского чиновника является делом бессмысленным, но эпатажные заявления Вятровича через короткое время становятся теми ориентирами, к которым воловьей поступью начинает двигаться вся украинская держава. И потому можно не сомневаться, что череду декоммунизационных законов на Украине скоро пополнит линейка аналогичных мер, которая ставит своей целью искоренить в стране все, что не имеет отношения к титульной нации.
«Зачем вы приняли закон о войне?» — спросила журналистка Порошенко в Давосе. Но что ей может ответить на этот вопрос глава государства, которому только война и позволяет удерживаться у власти?
Рамиль Замдыханов, Украина.ру
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Перспективы Украины как «аграрной сверхдержавы»
В этом году на Давосском экономическом форуме Украина впервые сменила формат своего представительства. Вместо «украинских завтраков», которыми обычно кормил иностранцев зять Леонида Кучмы Виктор Пинчук, организован целый «Украинский дом».
И среди главных тем, которые обсуждают в этой «хатынке» — превращение Украины в «аграрную сверхдержаву». То есть, в чей-то сырьевой придаток, ликвидировавший свою промышленность и производящий наименее технологичную продукцию. Правда, и это пока относится к категории прожектов, поскольку нынешняя власть своими же руками убивает остатки собственного сельского хозяйства.
История предательства
Закон Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов», который в начале января так всполошил украинских крестьян, должен был начать действовать ещё в 2010 году. Принимали его ради того, чтобы выполнить обязательства, принимавшиеся переговорной группой под руководством замминистра экономики Валерия Пятницкого во исполнение указаний Виктора Ющенко, поставившего ей задачу любой ценой вступить в ВТО раньше России.
Пятницкий и Ющенко сливали национальные интересы страны ради того, чтобы получить возможность шантажировать РФ, тоже ведущую переговоры о вступлении в эту организацию.
Но, в отличие от Украины, россияне твёрдо стояли на своём и отстояли пошлины, в два-три раза более выгодные, чем те, на которые согласились украинские предатели национальных интересов.
После того, как в 2007 году закончилось действие Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве с ЕС, «оранжевый» президент Украины категорически отказался от его продления, требуя, чтобы европейцы вместо него заключили с «Ненькой» другой документ, Соглашение об ассоциации и ЗСТ. Те упирались несколько лет, пока не «сломались» и не «вбили» в типовой, в общем-то, документ беспрецедентно жёсткие условия. Оно и понятно: Ющенко, разве что на коленях не стоял, вымаливая согласие на него, грех таким не воспользоваться!
А руководителем переговорной группы, имеющей директивы соглашаться с буквально любым требованием Европы, снова был назначен Пятницкий, уже доказавший, что он работает вовсе не на украинские интересы.
Чтобы никто не узнал, что Ющенко и Пятницкий готовят Украине колониальную зависимость от Европы, документ засекретили, и вплоть до момента подписания его в полном объёме не существовало на украинском языке. И закон «О безопасности продуктов», вступление в силу которого несколько раз переносилось, далеко не самый жёсткий нормативный акт, исполнять который Украина теперь обязана благодаря подписанию Соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС.
Горе от ума? Нет, от безмозглости!
Суть возникшего переполоха в том, что закон «О безопасности продуктов» категорически запрещает продажу сельхозпродукции, выращенной и произведённой крестьянами в домашних условиях: молока, молочных продуктов, мяса, солений и т. п. Обосновывается это тем, что в домашних условиях якобы невозможно получить данные продукты надлежащего качества. «Некачественным», согласно европейским нормам, считается домашнее молоко, поскольку оно должно быть мгновенно охлаждено до +4 градусов. Его любое использование в дальнейшей переработке запрещено.
Такие же ограничения накладываются на мясо, которое простым украинским крестьянам просто негде немедленно охладить или заморозить. Мало того, весь процесс дойки, накопления и обработки молока должен исключать любой контакт человека с ним, забой скота должен производиться лишь на сертифицированных по европейским нормативам бойнях, а изготовление домашних солений — на предприятиях, соответствующих европейским стандартам качества, и исключительно по утверждённым в Европе технологиям.
Но указанный закон — лишь полбеды. Начало его действия, чтобы избежать шока для крестьянских хозяйств, снова перенесли, на этот раз до 1 июля 2018 года. Ведь только в молочной отрасли 25% молока поступает на молокоперерабатывающие предприятия от частных подворий.
То же самое — в животноводстве: на 1 декабря 2017 года на украинских частных подворьях выращено 69% поголовья крупного рогатого скота, 47,7% свиней, 85,7% овец и коз.
Практически никто на Украине не вспоминает о том, что в ближайшее время возникнет необходимость исполнения ещё пятидесяти восьми нормативных актов ЕС, регулирующих производство продуктов.
Перечислять данные акты полностью нет смысла. Просто читайте Соглашение об ассоциации и Зоне свободной торговли. Они все приведены в Приложениях к данному документу, которые не удосужился прочесть ни один безмозглый майданный скакун, когда требовал подписать Соглашение.
Теперь же эти скакуны, вроде владельца холдинга «Мироновский хлебопродукт» Юрия Косюка, рвавшего волосы на «пятой точке» за подписание этого Соглашения, рвут их на том же месте совсем по другой причине: они, видите ли, не знали, что этот документ Украине абсолютно невыгоден.
«Я думаю, что мы обмануты. Для экспорта продовольственных товаров из Украины установлены катастрофически большие ограничения или квотирования, — плачется Косюк, бывший заместителем главы Администрации президента именно в то время, когда подписывалось Соглашение. — Европа защищает свой рынок! Они чётко защитили собственные интересы, а Украина проиграла. Поэтому я считаю, что и зона свободной торговли, которую очень сильно пропагандируют сегодня, — это обман Украины».
Так и хочется спросить подобных плачущих косюков, где были их мозги, когда они выпрыгивали из кружевных трусиков, требуя подписания Соглашения с Евросоюзом! Ведь о подобном развитии событий их предупреждали ещё 5 лет назад!
За что скакали?
Но вернёмся к тому, чего ждать Украине дальше.
Во-первых, некоторого снижения поголовья скота, поскольку часть крестьян действительно разорится из-за упомянутых запретов. Остальные будут тянуть, раздавая взятки контролирующим органам и уйдя «в тень».
Во-вторых, роста цен на продукты из-за того, что часть из них станет дефицитными и перейдёт в разряд «деликатесов», как натуральные, произведённые не из пальмового масла и генно-модифицированной сои, молоко, сметана и творог. В период с декабря 2016 по декабрь 2017 уже подорожали такие продукты, как сметана (+30%), творог (+28%), сливочное масло (+25%), фрукты (+31,9%), мясо (+28,8%), молоко (+18,3%), хлеб (+18%), сыр и творог (+17%). В-третьих, упадка производства сельскохозяйственной продукции, ведь в очереди на исполнение стоят уже упомянутые 58 нормативных актов ЕС.
Напомним лишь о некоторых из них. Регламент Совета EC об общей организации сельскохозяйственных рынков полностью исключает существование традиционных украинских базарчиков и придорожных «раскладок».
За торговлю на них с крестьян и оптовиков, в лучшем случае, начнут драть взятки, а в худшем — серьёзно штрафовать и сносить бульдозерами эти самые «раскладки» и рынки.
Исполнение Директивы Еврокомиссии с детализированными правилами внедрения Регламента о производстве продуктов, выращенных натуральным способом, их маркировки и контроля, заставит крестьян либо бросить выращивание овощей, либо давать взятки «контролёрам».
Либо платить деньги за исследование не только качества продуктов, но и соответствия технологии их производства европейским правилам, а также тратиться на их маркировку, во что верится даже меньше, чем в превращение Украины в «аграрную сверхдержаву».
Директива Совета EC по общему каталогу сортов сельскохозяйственных видов растений запретит выращивание на продажу любых сортов сельскохозяйственных культур, не входящих в этот каталог.
Причём, во-первых, нет никаких гарантий, что данные сорта будут плодоносить в украинских условиях, а во-вторых, что у крестьян будут деньги на закупку этих сертифицированных сортов и время на «выбивание» соответствующих справок и прохождение экспертиз. То есть, всё опять сведётся к «подпольной» торговле и взяткам.
Согласно Директиве Европарламента и Совета ЕС, устанавливающей систему идентификации и регистрации крупного рогатого скота, а также маркировки говядины и продуктов из говядины, на каждую корову должен быть заведён паспорт (не бесплатно, разумеется!).
Причём, документы ЕС предусматривают проверки не только «родословной» каждой бурёнки, но и соответствия уровня квалификации персонала, ухаживающего за коровами, рациона скота, перечня сделанных ему прививок, и даже качества воздуха в помещениях, где коровы содержатся. И мясо лишь тех животных, которые выращены в полном соответствии с данными требованиями, получит «допуск» на мясные прилавки.
То же самое касается содержания свиней, которых надо развлекать, предоставляя им игрушки, что лет семь назад вызвало настоящий бунт в Прибалтике, коз и овец.
А есть ещё Директива Еврокомиссии, излагающая детализированные правила, касающиеся рынка сортов яиц и птенцов домашней птицы фермерских хозяйств, и Директива Еврокомиссии с детализированными правилами применения методов анализа и качественной оценки молока и молочных продуктов…
К слову, сегодня в Кабмине рассматривается документ по сортам молока, согласно которому молоко второго сорта (а именно к нему относится всё молоко, произведённое на домашних подворьях) не должно приниматься на молокозаводы. Поздравляем тех крестьян, кто требовал Соглашения с ЕС!
***
Разумеется, украинское домашнее производство молока, сыров, мяса, колбас, солений после введения всех запретов и ограничений, которых для него добились Ющенко, Пятницкий, Турчинов, Порошенко и иные, не умрёт. Слишком уж велико желание крестьян выжить в условиях, когда их превратили в изгоев, в одну из самых бесправных категорий населения. Их будут душить штрафами и поборами, они будут давать взятки и прятаться от проверок, подделывать документы, пока есть такая возможность.
Но их судьба уже предрешена: Европа не допустит, чтобы какие-то холопы, добровольно согласившиеся на кабалу, отнимали у них часть рынка, на который европейские бауэры уже нацелились.
Конечно, полное удушение украинских мелких производителей сельхозпроизводителей, это относительно далёкая перспектива, но на ближайшее время в «аграрной сверхдержаве» грядёт ещё большее сокращение поголовья скота, дефицит на натуральные продукты и разорение многих сельских домохозяйств. На это и было направлено Соглашение об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом: Европе нужны украинские земли, но никак не украинские мелкие производители продуктов на ней.
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Александр Горохов
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Киву исключили из возглавляемой им Соцпартии Украины
Социалистическая партия Украины на заседании политсовета и центральной контрольной комиссии 27 января исключила из своих рядов бывшего советника министра внутренних дел Украины Илью Киву, который ранее заявлял, что является председателем этой политсилы.
Лидер партии Петр Устенко заявил, что заседание собрали в связи с попыткой «рейдерского захвата партии».
«24 января вечером чиновники Минюста сфальсифицировали документы и выбросили из реестра все руководство СПУ во главе с лидером партии Петром Устенко и подменили состав политсовета, изменили структуру политсовета партии в целом, изменили структуру органов и устав СПУ. Они решили ввести в СПУ праворадикалов. Они совершили попытку рейдерского захвата политсилы. Этот факт должно расследовать НАБУ, факт взлома государственного реестра и внесения заведомо ложных данных должна расследовать СБУ», — сказал лидер СПУ.
Он добавил, что после избрания Кивы главой Соцпартии тот не выполнил ни одного своего обещания.
«Кива попытался рейдерским способом захватить партию и сделать ее инструментом раздора левого поля. Он работает против политической силы, поэтому пребывание его в рядах Соцпартии является невозможным», — заявил Устенко.
Также он объяснил, что в соответствии с уставными документами СПУ, председатель СПУ не является руководителем СПУ, не имеет права подписи на документах политсилы, не является членом политисполкома и политсовета партии, не имеет права голоса на заседаниях, а лишь имеет право в будущем возглавить фракцию в Верховной Раде и от ее имени представлять СПУ в органах власти.
Кива отрицает исключение его из партии.
«Любые заявления шарлатанов и аферистов не имеют под собой никакой юридической силы. Мы не будем обсуждать каждый вскрик афериста. Есть юридические основания, буква закона. На сегодня председателем партии является Кива Илья Владимирович…
На сегодняшний день Устенко — всего лишь предатель Украины, который был пойман на сговоре с Кремлем по выкачиванию денег и на получении денег на развертывание политических процессов внутри нашей страны», — сказал экс-советник главы МВД.
8 июля 2017 года Кива заявил, что решил возглавить Социалистическую партию Украины. По его словам, в ближайшее время партия должна была «вернуть себе передовые позиции на украинском политическом поле» и стать «важным инструментом изменений в стране». Соцсети отреагировали на заявление Кивы шутками.
В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции Украины по состоянию на 27 января указано, что Соцпартией Украины руководит Кива.
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От Порошенко потребовали уволить Климкина за «провал дипломатии»
Националистическая партия «Свобода» потребовала от президента Украины Петра Порошенко осудить решение Сейма Польши о пропаганде бандеровской идеологии и уволить главу МИД Павла Климкина за «провал отечественной дипломатии».
«Требуем от президента Украины Петра Порошенко и председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия: безотлагательно инициировать и созвать внеочередную сессию для адекватной оценки решения Сейма Польши; уволить министра иностранных дел Павла Климкина за очередной провал отечественной дипломатии; призываем президента Украины Петра Порошенко как ответственного за внешнюю политику немедленно публично осудить решение польского Сейма и вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, которое отобрал преступный режим Януковича», – передает РИА «Новости» заявление националистов.
Также в партии назвали решение польского Сейма «прямым вмешательством во внутренние дела Украины и, по сути, выдвижением территориальных претензий» и возложили всю ответственность перед страной на президента Порошенко.
«Такие решения польского Сейма – это беспрецедентная обида, которая состоялась на фоне попыток Украины восстановить добрососедские отношения с Польшей», – заявили в партии.
Напомним, ранее Сейм Польши ввел уголовную ответственность за пропаганду бандеровщины и отрицание Волынской резни, которую сенат республики в 2016 году признал геноцидом.
В ответ на это министерство иностранных дел Украины выразило «глубокую обеспокоенность» решением польского Сейма.
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«Не им учить нас Родину любить»: мэр Днепропетровска раскритиковал украинских «патриотов»
Мэр Днепропетровска Борис Филатов, известный своим обещанием «вешать будем потом», присоединился к дискуссии вокруг одного из последних заявлений директора института национальной памяти Украины Владимира Вятровича о так называемых «щупальцах русского мира».
Как ранее заявил Вятрович, такими «щупальцами» являются, в частности, Виктор Цой, Владимир Высоцкий и даже Михаил Булгаков.
«О Вятровиче. Коротко. Можно долго спорить о том, что он сказал, подумал, имел в виду или как другие расценили его слова. Можно безысходно рассуждать о колониях, метрополии и как выдавить из себя раба. Можно сравнивать Пушкина и Шевченко, Донцова и Липинского, и даже кита и слона.
А можно понять одно, что такие полезные идиоты, как Вятрович, Ницой и Фарион, отталкивают сегодня от украинской национальной идеи десятки тысяч сограждан. Не им, б…м, учить нас Родину любить», — резко охарактеризовал Филатов национально озабоченных «патриотов».
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Русская Весна начала работать по “хитрому плану Путина”, согласно которому Россия должна снова восстановить Украину после гражданской войны на её незаконной территории. Украина русская земля и на Донбассе восстал русский народ против жидоолигархов и украинцев. Это хорошо знает псевдопрезидент Украины П.Порошенко, который постоянно твердит, что мы воюем с русскими. Путин по советам из Тель-Авива, в случае победы русского народа, создаст Новую Украину для ликвидации русских как народа.