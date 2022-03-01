Как профессионалы могут вырулить при любых раскладах. Что делать россиянам в новых условиях
Что будет с экономикой и чего ждать простым россиянам? Почему США используют именно финансовые рычаги? Почему для нас это не так страшно на самом деле? Какие мы можем применить ответные действенные экономические меры? Чем грозит экономике России заморозка активов ЦБ? Будет ли Лондон экспроприировать деньги российских олигархов? Что происходит с банкоматами и курсом доллара? В чём держать деньги чтобы их сберечь? Менять ли доллары, хранить на счетах или в наличных? Что будет с курсом рубля? Практические советы даёт доктор экономических наук, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.
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Что будет с экономикой и чего ждать простым россиянам?
На вoпрoc oтветит Лёня Гoлубкoв.
Слушаем верим
власть сообщает что всё негативное предусмотрено, вот и проверим интеллект власти
Вы о себе во множественном числе?
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр:
Эффективность финансовых и экономических санкций к России несомненна. Европейская решимость по этой теме однозначна. Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Против России, Владимира Путина, правительства, но российский народ тоже расплатится за последствия. Мы целимся в сердце российской системы, во Владимира Путина, олигархов, но мы целимся и во всю российскую экономику. Эти санкции должны ударить быстро и сильно. И мы уже видим эффект: рубль упал на 30%, резервы тают, как снег на солнце. Мы видим падение рынка, увеличение инфляции. Мы видим очереди россиян, которые стоят за деньгами в банки.
…Мы целимся в сердце российской системы, во Владимира Путина, олигархов, но мы целимся и во всю российскую экономику…
Мои выводы о потенциалах давления на Россию подтверждены данным заявлением.
Значит, тем более, на карте нынешней Украины должна появиться Новороссия, чтобы россияне знали ради чего они будут страдать.