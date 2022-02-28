Павел Гаврилов. Партизаны под Ленинградом
Павел Гаврилов. Партизаны под Ленинградом.
Рассказ про организацию партизанского движения в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в 1942 – 1944 годах.
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