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Павел Гаврилов. Партизаны под Ленинградом

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Павел Гаврилов. Партизаны под Ленинградом.
Рассказ про организацию партизанского движения в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в 1942 – 1944 годах.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OwoJIur5XL0
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