Мир людей против мира корпораций: противостояние началось. Ирина Мухина
Что значит появление таких движений как “конвой свободы” для западного мира. Есть ли шансы у людей, объединившись, переломить произвол глобоструктур. Почему необходим пересмотр понятия “государство”. Об этом и многом другом рассказывает Ирина Мухина.
Ведущий Алексей Каныгин.
Видеоблог Ирины Мухиной https://www.youtube.com/channel/UCyeH3Q8D388TNjEpcbFCUow
Поддержать передачи с И. Мухиной и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #конвойсвободы #Запад #Мухина #корпорации #будущее #цифровизация #криптовалюты #блокчейн
противостояние имеет место быть но немира людей а мирового государства и патриотов любой отдельно страны. интересы мирового муравейника выше интересов любой муравьиной кучи. Главное расходной кучей не оказаться как Ирак Сирия или Украина. Такая проблемка есть у СК РФ Чины любой страны
сам то понял, что наплел.Противостояние есть и будет ,пока не останется Один игрок,это кроме метафизическог Запад-Восток.
У тебя всегда прoтивoстoяние.
хабалка
А вoт швейцарцы и вo 2-ю мирoвую не пративастаяли.
И не смoгли их заставить идти в армию.
Не смoгли
Шли в тюрьмы и лашеря а oхрана oтказалась их oхранять.
ВСЕ жандармы увoлились
ВЛАСТЬ этo признала и ИМ разрешили нейтралитет.
Мы другие
Мы ВOХРа стoрoжить не пускать и oхранять друг-друга
пытать и расстреливать
друг-друга
Ты же не дурак или всё-таки кодирование рушит бошку совсем.Швейцарцы сами такие ловкие или Хозяева сделали их гавань хранения всех денег (смотрел видео открытия посл.подземного пути) тихой и нейтральной.Это же банальщина.Кто тут у нас больше всех хабалит ,кроме тебя ,еще вопрос.
В Швейцарии служат и мужчины и женщины.И военные сборы в швейцарии раз в пять лет,для всего совершеннолетнего населения.А вот абсолютно не военное население племени тутси(если не ошибаюсь) вырезали более миллиона человек.Там кстати бандеровцы сильно отметились.ваши примеры никогда не выдерживают разумной критики.Однобоко…манипулятивно…поверхностно.