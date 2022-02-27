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Мир людей против мира корпораций: противостояние началось. Ирина Мухина

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Что значит появление таких движений как “конвой свободы” для западного мира. Есть ли шансы у людей, объединившись, переломить произвол глобоструктур. Почему необходим пересмотр понятия “государство”. Об этом и многом другом рассказывает Ирина Мухина.
Ведущий Алексей Каныгин.

Видеоблог Ирины Мухиной https://www.youtube.com/channel/UCyeH3Q8D388TNjEpcbFCUow
Поддержать передачи с И. Мухиной и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #конвойсвободы #Запад #Мухина #корпорации #будущее #цифровизация #криптовалюты #блокчейн
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Yos8VnqMQ6o
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 5196 4014
    Игорь час назад

      противостояние имеет место быть но немира людей а мирового государства и патриотов любой отдельно страны. интересы мирового муравейника выше интересов любой муравьиной кучи. Главное расходной кучей не оказаться как Ирак Сирия или Украина. Такая проблемка есть у СК РФ Чины любой страны

      • 21644 18122
        маринаИгорь час назад

          сам то понял, что наплел.Противостояние есть и будет ,пока не останется Один игрок,это кроме метафизическог Запад-Восток.

          • 29788 6356
            Русофилмарина час назад

              У тебя всегда прoтивoстoяние.
              хабалка
              А вoт швейцарцы и вo 2-ю мирoвую не пративастаяли.
              И не смoгли их заставить идти в армию.
              Не смoгли
              Шли в тюрьмы и лашеря а oхрана oтказалась их oхранять.
              ВСЕ жандармы увoлились
              ВЛАСТЬ этo признала и ИМ разрешили нейтралитет.
              Мы другие
              Мы ВOХРа стoрoжить не пускать и oхранять друг-друга
              пытать и расстреливать
              друг-друга

              • 21644 18122
                маринаРусофил час назад

                  Ты же не дурак или всё-таки кодирование рушит бошку совсем.Швейцарцы сами такие ловкие или Хозяева сделали их гавань хранения всех денег (смотрел видео открытия посл.подземного пути) тихой и нейтральной.Это же банальщина.Кто тут у нас больше всех хабалит ,кроме тебя ,еще вопрос.

                • 481 453
                  Пользователь 9129Русофил час назад

                    В Швейцарии служат и мужчины и женщины.И военные сборы в швейцарии раз в пять лет,для всего совершеннолетнего населения.А вот абсолютно не военное население племени тутси(если не ошибаюсь) вырезали более миллиона человек.Там кстати бандеровцы сильно отметились.ваши примеры никогда не выдерживают разумной критики.Однобоко…манипулятивно…поверхностно.

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