Железный занавес 2.0
Сегодня уже и до самых тупых дошло то, о чем я писал уже давно..
Мы наблюдаем формирование Железного Занавеса 2.0 в рамках уже давно идущей Холодной войны, которая стартовала в 2014-м году с гос.переворота в Киеве и развязанной на Украине гражданской войны.
Его границы в Европе уже в целом определены – осталась неясность с Украиной. От того как и насколько успешно ВС РФ решат задачи на Украине, зависят границы Железного занавеса к югу от Белоруссии вплоть до Черного моря.
Разрыв отношений с Западом полный и соответственно это конец похода на Запад (но люди которые туда шли 30 лет никуда не делись, особенно это заметно по отечественной "интеллигенции" и части российских "экономических элит"), который начался в Перестройку. Осталось только SWIFT еще отключить (отключат, не переживайте). Это был вполне осознанный выбор и он сделан. Сегодняшний ответ Медведева на введенные санкции, если коротко звучал как "Нам пофиг на вас и ваши санкции" и "Европа – иди в жопу".
Ввиду чего события приобретают эпохальное значение и они определят будущее России и Европы на десятилетия вперед.
России так или иначе предстоят серьезные изменения. Как и Европе. Как и остальному миру. Разрыв текущих связей РФ с Западом – еще один гвозь в крышку гроба глобализма и еще один важный шаг в деле фрагментации Вашингтонского миропорядка. К счастью для России, на этом пути она будет не одна – есть целый ряд стран, которые субъектны и идут в том же направлении, хоть и своим путем. Так что никакой изоляции от "мирового сообщества" не будет, так как реальное мировое сообщество куда как шире группировки США и их сателлитов. Главный вопрос на ближайшее время – насколько успешно РФ сможет выдержать экономические последствия происходящего сейчас обрыва связей с Западом.
В целом, я доволен, многое из того, о чем я писал несколько лет, сбывается буквально каждый день. Более подробно к этой теме я еще вернусь после завершения основной фазы операции на Украине.
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Правильно сказал американист Владимир Брутер, что европейцы
отвыкли мыслить. Бумеранг их ждёт в ответ на антироссийские санкции.
https://politexpert.net/277162-evropeicy-otvykli-myslit-amerikanist-bruter-o-bumerange-antirossiiskikh-sankcii
похоже ты за то чтоб наши жулики вывозили из рф бабло за бугор, а после под видом инвестиций под ником джонс возвращали в рф скупая бумажки своих же фирм?
Не судите и несудимы будете.
Откуда вам знать моё мировоззрение и мои мысли.
А вы полагаете,теперь жулики и воры стали чем-то другим? Или вы надеетесь что после окончания военных действий на Украине начнутся массовые посадки в тюрьму тех,кто разворовывал страну 30 лет,вывозил в потенциально враждебные страны,перевозил туда семьи с детьми? Пока что пообещали помочь банковскому сектору.И…ипотека в Альфа банке уже 15%,а в Уралсиб банке 17%.Таких новостей не убудет,уж поверьте.
Просто кинули воров из России на наворованное за 30 лет.Чтобы был город-сад,нужно заменить садовников.Они просто воровали и продавали чернозем.Ботанику никто изучать не собирался.
Газ течёт рекoй ЧЕРЕЗ УКРАИНУ.
Течёт за 200 а прoдают за 2000.
Вoт кoму вoйна
СЧАСТЬЕ падвалилo
И никтo ни разу не взарвал трубу
Ни бандерoвцы ни нацики
Их будтo и нет
Все малчат