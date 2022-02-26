Главная » Мировоззрение, Политика

Железный занавес 2.0

87 5
Железный занавес 2.0

Сегодня уже и до самых тупых дошло то, о чем я писал уже давно..
Мы наблюдаем формирование Железного Занавеса 2.0 в рамках уже давно идущей Холодной войны, которая стартовала в 2014-м году с гос.переворота в Киеве и развязанной на Украине гражданской войны.
Его границы в Европе уже в целом определены – осталась неясность с Украиной. От того как и насколько успешно ВС РФ решат задачи на Украине, зависят границы Железного занавеса к югу от Белоруссии вплоть до Черного моря.
Разрыв отношений с Западом полный и соответственно это конец похода на Запад (но люди которые туда шли 30 лет никуда не делись, особенно это заметно по отечественной "интеллигенции" и части российских "экономических элит"), который начался в Перестройку. Осталось только SWIFT еще отключить (отключат, не переживайте). Это был вполне осознанный выбор и он сделан. Сегодняшний ответ Медведева на введенные санкции, если коротко звучал как "Нам пофиг на вас и ваши санкции" и "Европа – иди в жопу".

Ввиду чего события приобретают эпохальное значение и они определят будущее России и Европы на десятилетия вперед.
России так или иначе предстоят серьезные изменения. Как и Европе. Как и остальному миру. Разрыв текущих связей РФ с Западом – еще один гвозь в крышку гроба глобализма и еще один важный шаг в деле фрагментации Вашингтонского миропорядка. К счастью для России, на этом пути она будет не одна – есть целый ряд стран, которые субъектны и идут в том же направлении, хоть и своим путем. Так что никакой изоляции от "мирового сообщества" не будет, так как реальное мировое сообщество куда как шире группировки США и их сателлитов. Главный вопрос на ближайшее время – насколько успешно РФ сможет выдержать экономические последствия происходящего сейчас обрыва связей с Западом.

В целом, я доволен, многое из того, о чем я писал несколько лет, сбывается буквально каждый день. Более подробно к этой теме я еще вернусь после завершения основной фазы операции на Украине.

Трансляция событий в Телеграме продолжается https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7466602.html
Метки: Россия, США, Украина, холодная война
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Николай Травкин: "Железный занавес"
Крах компрадорского сектора. Часть первая — Восход
Так началась холодная война
Фултонская речь Черчилля — претензия на глобальное доминирование англосаксов
Научи хорошему: Проблема нравственности в СМИ объединяет не на уровне идеологии, а на уровне этики
5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 16252 14726
    Руса 51 мин. назад

      Правильно сказал американист Владимир Брутер, что европейцы
      отвыкли мыслить. Бумеранг их ждёт в ответ на антироссийские санкции.
      https://politexpert.net/277162-evropeicy-otvykli-myslit-amerikanist-bruter-o-bumerange-antirossiiskikh-sankcii

      • 164 60
        SibiryakРуса 38 мин. назад

          похоже ты за то чтоб наши жулики вывозили из рф бабло за бугор, а после под видом инвестиций под ником джонс возвращали в рф скупая бумажки своих же фирм?

          • 16252 14726
            РусаSibiryak 6 мин. назад

              Не судите и несудимы будете.
              Откуда вам знать моё мировоззрение и мои мысли.

            • 466 438
              Пользователь 9129Sibiryak 6 мин. назад

                А вы полагаете,теперь жулики и воры стали чем-то другим? Или вы надеетесь что после окончания военных действий на Украине начнутся массовые посадки в тюрьму тех,кто разворовывал страну 30 лет,вывозил в потенциально враждебные страны,перевозил туда семьи с детьми? Пока что пообещали помочь банковскому сектору.И…ипотека в Альфа банке уже 15%,а в Уралсиб банке 17%.Таких новостей не убудет,уж поверьте.
                Просто кинули воров из России на наворованное за 30 лет.Чтобы был город-сад,нужно заменить садовников.Они просто воровали и продавали чернозем.Ботанику никто изучать не собирался.

          • 29762 6346
            Русофил только что

              Газ течёт рекoй ЧЕРЕЗ УКРАИНУ.
              Течёт за 200 а прoдают за 2000.
              Вoт кoму вoйна
              СЧАСТЬЕ падвалилo
              И никтo ни разу не взарвал трубу
              Ни бандерoвцы ни нацики
              Их будтo и нет
              Все малчат

            Оставить комментарий

            Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

            Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
            Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

            (Обязательно)

            Быстрый переход:

            Информация о сайте

            Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

            Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
            Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
            Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

            Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

            Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru